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Dünya
Hurriyet.com.tr/DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 26 Ekim 2021 - 12:53 | 

Alec Baldwin soruşturmasındaki kilit isimden akılalmaz açıklamalar

Büyük bir trajediye sahne olan Rust filminin setindeki silah sorumlusu ve soruşturmanın kilit ismi olan Hannah Gutierrez-Reed'in olaydan tam bir ay önce yaptığı podcast kayıtları ortaya çıktı. Söz konusu açıklamalar davanın seyrini değiştirebilir...

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Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in çekimleri sırasında yanlışlıkla görüntü yönetmenini öldürdüğü talihsiz filmi Rust'ın setindeki silah sorumlusunun geçen ay konuştuğu bir podcast'te yaptığı açıklamalar dikkat çekti

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Setin silah sorumlusu Hannah Gutierrez-Reed, bir ay önce Voices of the West podcast'ine misafir oldu.

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Yaşanan trajediden habersiz tam bir ay önce yaptığı açıklamalar şu anki davanın seyrini değiştirebilir.

4SORUŞTURMANIN TAM GÖBEĞİNDE

SORUŞTURMANIN TAM GÖBEĞİNDE

Eski bir model olan 24 yaşındaki Gutierrez-Reed, Alec Baldwin'in yanlışlıkla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i sette vurarak öldürmesi ve yönetmen Joel Souza'yı ağır yaralamasından sonra açılan soruşturmanın tam merkezinde yer alıyor.

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Gutierrez-Reed katıldığı podcastte dublör babasının kendisine 16 yaşındayken silahları ve silah güvenliğini öğretmeye başladığını söyledi.

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Konuşmasında silahlarla ilgili yaptığı açıklamalar dikkat çeken genç kadın şaşırtıcı açıklamalarda bulundu:

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"Bence işimin en iyi yanı, silahlardan korkan insanlara onların ne kadar güvenli olabileceklerini göstermek. Benim işim dünyaya silahların harika olduğunu gösterebilmekten ibaret."

8AKILALMAZ AÇIKLAMA

AKILALMAZ AÇIKLAMA

"Silahlar yanlış ellere verilmediği sürece gerçekten de sorun yaratmaz. Bunu insanların anlaması gerekiyor "

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Ölümcül kaza sonrası kamuoyuna hiçbir şekilde açıklama yapmayan Gutierrez-Reed sessizliğini koruyor.

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Endüstri uzmanları ise sorumlu Gutierrez-Reed'in "Rust"ta kullanılan silahların güvenli ve güvenli olduğundan emin olması gerektiğini söyledi.

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Gutierrez-Reed'in Rust ekibine katılmadan önce , Nicolas Cage'in emekli bir silahşor olarak oynadığı “ The Old Way ” setinde de silah sorumlusu olduğu belirtildi.

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Yaşanan trajedi sonrası soruşturma sürerken polis şimdiye kadar kimseyi suçlamadı

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Mahkeme kayıtlarına göre, Alec Baldwin, silahı kendisine yardımcı yönetmenin verdiğini ve "güvenli" olduğunu söylediğini belirtti. Yardımcı yönetmen ise ifadesinde, silahın içinde "gerçek mermi" olduğunu bilmediğini söyledi.

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Öte yandan kameraman Reid Russell'ın olayı soruşturan dedektiflere verdiği ifadede Baldwin söz konusu silahı kameraya doğrultarak prova yapıyordu.

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