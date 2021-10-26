Alec Baldwin soruşturmasındaki kilit isimden akılalmaz açıklamalar

Büyük bir trajediye sahne olan Rust filminin setindeki silah sorumlusu ve soruşturmanın kilit ismi olan Hannah Gutierrez-Reed'in olaydan tam bir ay önce yaptığı podcast kayıtları ortaya çıktı. Söz konusu açıklamalar davanın seyrini değiştirebilir...
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Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in çekimleri sırasında yanlışlıkla görüntü yönetmenini öldürdüğü talihsiz filmi Rust'ın setindeki silah sorumlusunun geçen ay konuştuğu bir podcast'te yaptığı açıklamalar dikkat çekti
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Setin silah sorumlusu Hannah Gutierrez-Reed, bir ay önce Voices of the West podcast'ine misafir oldu.
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Yaşanan trajediden habersiz tam bir ay önce yaptığı açıklamalar şu anki davanın seyrini değiştirebilir.
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SORUŞTURMANIN TAM GÖBEĞİNDE
Eski bir model olan 24 yaşındaki Gutierrez-Reed, Alec Baldwin'in yanlışlıkla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i sette vurarak öldürmesi ve yönetmen Joel Souza'yı ağır yaralamasından sonra açılan soruşturmanın tam merkezinde yer alıyor.
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Gutierrez-Reed katıldığı podcastte dublör babasının kendisine 16 yaşındayken silahları ve silah güvenliğini öğretmeye başladığını söyledi.
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Konuşmasında silahlarla ilgili yaptığı açıklamalar dikkat çeken genç kadın şaşırtıcı açıklamalarda bulundu:
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"Bence işimin en iyi yanı, silahlardan korkan insanlara onların ne kadar güvenli olabileceklerini göstermek. Benim işim dünyaya silahların harika olduğunu gösterebilmekten ibaret."
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AKILALMAZ AÇIKLAMA
"Silahlar yanlış ellere verilmediği sürece gerçekten de sorun yaratmaz. Bunu insanların anlaması gerekiyor "
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Ölümcül kaza sonrası kamuoyuna hiçbir şekilde açıklama yapmayan Gutierrez-Reed sessizliğini koruyor.
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Endüstri uzmanları ise sorumlu Gutierrez-Reed'in "Rust"ta kullanılan silahların güvenli ve güvenli olduğundan emin olması gerektiğini söyledi.
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Gutierrez-Reed'in Rust ekibine katılmadan önce , Nicolas Cage'in emekli bir silahşor olarak oynadığı “ The Old Way ” setinde de silah sorumlusu olduğu belirtildi.
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Yaşanan trajedi sonrası soruşturma sürerken polis şimdiye kadar kimseyi suçlamadı
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Mahkeme kayıtlarına göre, Alec Baldwin, silahı kendisine yardımcı yönetmenin verdiğini ve "güvenli" olduğunu söylediğini belirtti. Yardımcı yönetmen ise ifadesinde, silahın içinde "gerçek mermi" olduğunu bilmediğini söyledi.
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Öte yandan kameraman Reid Russell'ın olayı soruşturan dedektiflere verdiği ifadede Baldwin söz konusu silahı kameraya doğrultarak prova yapıyordu.