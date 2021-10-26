Dünya Hurriyet.com.tr/DIŞ HABERLER Haber Giriş: 26 Ekim 2021 - 12:53 | 26 Ekim 2021 - 13:07

Alec Baldwin soruşturmasındaki kilit isimden akılalmaz açıklamalar

Büyük bir trajediye sahne olan Rust filminin setindeki silah sorumlusu ve soruşturmanın kilit ismi olan Hannah Gutierrez-Reed'in olaydan tam bir ay önce yaptığı podcast kayıtları ortaya çıktı. Söz konusu açıklamalar davanın seyrini değiştirebilir...