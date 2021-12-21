Alec Baldwin katil olmuştu... Acılı baba sessizliğini bozdu

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Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in hem yapımcısı olduğu hem de rol aldığı Rust isimli filmin setinde, kazayla görüntü yönetmeninin ölümüne, yönetmenin de yaralanmasına neden olmasının yankıları sürüyor.

Ekim ayındaki kazada hayatını kaybeden Hutchins'in babası sessizliğini bozdu. 61 yaşındaki Anatoly Androsovych, aktörün 41 yaşındaki kızının ölümünden 'kısmen sorumlu' olduğunu söyledi.

İngiliz The Sun gazetesine konuşan Androsovych, 'Baldwin'in hareketlerine anlam veremediğini' belirtti.

'Hazırlıklar sırasında neden ateş etti?' diye soran Androsovych sözlerine şöyle devam etti;

'Kurşun Baldwin'in tetiğini çektiği silahtan çıktı. Bu yüzden onun kısmen sorumlu tutulmaması benim anlayamadığım bir şey.'

Olayın baş aktörü Alec Baldwin ve ABC'ye özel açıklamasında çok konuşulacak bir iddia ortaya atmıştı.

Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamayan Baldwin, 'Ben asla kimseye silah doğrultup sonra tetiği çekmem' demişti.

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ABC sunucusu, Baldwin'e gerçek merminin sete nasıl girdiğini de sormuş, ünlü oyuncu ise bu soruya, "Hiçbir fikrim yok" yanıtını vermişti.

Baldwin açıklamasında 'Birisi silaha gerçek bir mermi koydu. O merminin sette bile olmaması gerekiyordu' ifadelerine yer vermişti.