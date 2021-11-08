Son dakika: Ünlü oyuncu Alec Baldwin katil olmuştu... Rust filminden bir trajedi daha!
Ünlü aktör Alec Baldwin'in 'yanlışlıkla' filminin görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürmesinin yankıları sürerken, trajediyle gölgelenen Rust'ta bir trajedi daha yaşandığı ortaya çıktı.
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Alec Baldwin'in hem yapımcısı olduğu hem de rol aldığı Rust isimli filmin setindeki trajik kazanın yankıları sürüyor.
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Görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i ölümü ile gündemden düşmeyen film ile ilgili flaş bir gelişme daha yaşandı. Film yine bir trajedi ile gündemde.
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YENİ TRAJEDİ!
New York Post'ta yer alan habere göre, sette görev alan bir işçiyi örümcek ısırdı. Işık operatörü olarak görev alan Jason Miller'ı ısıran örümceğin zehirli olduğu ve çalışanın kolunu kaybedebileceği açıklandı.
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Aynı habere göre, doktorlar enfeksiyonu durdurmak ve kolunu ampütasyondan kurtarmak için bir dizi operasyon gerçekleştirdi ancak Miller'ı kolunu kaybetme riskinin hala sürdüğü ortaya çıktı.
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SKANDAL İDDİAYI GÜÇLENDİRDİ
Geçtiğimiz günlerde sette görev alan ekip üyeleri film çekimleri sırasında gerekli önlemlerin alınmadığını ve bir dizi kazanın yaşandığını iddia etmişti.
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Los Angeles Times'da yer alan set çalışanlarına dayandırılan rapora göre, Hutchins'in ölümü ile sonuçlanan söz konusu trajik olay yaşanmadan önce sette 3 kaza meydana geldi.
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Hatta bu kazalardan bir tanesinde bir çalışan ayağından yaralandı. Işık operatörü olarak görev alan Jason Miller'ın sağlık durumu setteki yetersiz güvenlik önlemlerini bir kez daha gündeme taşıdı.
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BALDWIN'E KÖTÜ HABER
Öte yandan ABD basınında yer alan haberlere göre, Hutchins'in kocası avukat tuttu ve trajediyi mahkemeye taşıma kararı aldı.
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Aynı haberlere göre, 'ihmal sonucu ölüme sebebiyet verme' iddiası ile açılacak olan dava aralarında Alec Baldwin'in de olduğu pek çok kişiyi hakim karşısına çıkacak.
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BAŞKA KİMLER YARGILANABİLİR?
Bu tip davalarda uzmanlaşmış bir avukat olan Michael L. Mandell olay ile ilgili dava açılmasına kesin gözüyle bakıldığının altını çizdi ve hakim karşısına çıkması muhtemel isimleri açıkladı.
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Ülke basınına konuşan Mandell davanın prodüksiyon şirketi, Alec Baldwin ve Rust'un diğer yapımcılarını hedef alacağını belirtti ve Baldwin'in yapımcılardan biri olmasının onun yargılanma ihtimalini artırabileceğinin altını çizdi.
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Mandell davanın iş güvenliğini baz alacağına kesin gözüyle bakıldığını bu nedenle filmin yapımcılarına karşı açılamasının beklendiğini de sözlerine ekledi.
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AVUKATLARI DEVREDE
Geçtiğimiz günlerde ABD basını çok konuşulacak yeni bilgilere ulaştı. Deadline soruşturmanın merkezindeki isimleri açıklamıştı.
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Söz konusu habere göre, silahı Baldwin'e veren yardımcı yönetmen David Halls ve filmin silah uzmanı Hannah Gutierrez Reed davanın baş aktörleri konumunda.
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Deadline bu iki ismin avukat tuttuklarını, Gutierrez'in eski ABD Başsavcısı Jason Bowles tarafından temsil edildiğini, Halls'ın avukatlığını ise eski Bölge Savcısı Lisa Torraco'nun üstlendiğini sayfalarına taşıdı. Bu hamle savcılığın bu iki ismi suçlamaya hazırlandığı şeklinde yorumlandı.
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DİKKAT ÇEKEN İTİRAF
Savcının hedefindeki isimlerden birisi olarak lanse edilen Rust'ın yardımcı yönetmeni David Halls, 21 Ekim'de Santa Fe setinde yaşanan çekimden bu yana ilk açıklamasını yaptı.
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Kazaya neden olan silahı Baldwin'e veren yardımcı yönetmen David Halls bu konuya değinmedi ve 'Umarım bu trajedi endüstriyi değerlerini yeniden değerlendirmeye sevk eder' ifadesini kullandı.
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Ancak 2019'da yine sette yaşanan bir silah kazası nedeniyle işini kaybeden Halls'in polise verdiği itirafları onu davanın en kilit isimlerinden birisi yapıyor.
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Fox News'ın elde ettiği tutanaklara dayandırdığı haberine göre, Halls detektiflere olayda bir güvenlik açığı olduğu itirafında bulunuyor.
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POLİSTEN BALDWİN'E 'KONUŞMA' EMRİ
Geçtiğimiz günlerde konu ile ilgili ilk defa kameralar önüne geçen Alec Baldwin çok konuşulacak bir detayı paylaşmıştı. Dava hakkında sorulara cevap vermeyen Baldwin bunun nedeni olarak polislerin kendisine verdiği 'konuşma' emrini göstermişti.
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Olay ile ilgili soruşturma sürüyor. Öte yandan, Baldwin'in kanlı kıyafetinin söz konusu silahla delil olarak alındığı belirtildi.