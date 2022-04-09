Bu hikâye yarım kalmayacak: Ünlü çift, yıllar sonra bir kez daha nişanlandı

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İRİ TAŞLI YÜZÜK NEDENİYLE SÖYLENTİLER ÇIKMIŞTI

Hollywood'un iki ünlüsü Jennifer Lopez ile Ben Affleck cephesinden yıllar sonra yeniden bir nişan haberi geldi. Lopez'in parmağındaki iri taşlı yüzük nedeniyle bir süredir evliliğe ilk adımı attıkları söylentileri dolaşan çiftin gerçekten nişanlandığı açıklandı. Mutlu haberi Jennifer Lopez'in sözcüsü People dergisine doğruladı.

ÖNCE ÖZEL POSTALARLA DUYURDU

Gösteri dünyasında JLo olarak anılan Lopez de abonelerine kendisiyle ilgili son gelişmeleri duyurduğu elektronik posta sisteminden yıllar sonra Ben Affleck ile yeniden nişanlandığı haberini verdi. Sonra da Twitter hesabından paylaştığı bir videoda iri taşlı nişan yüzüğüne dikkat çekerek "Sizinle gerçekten heyecanlı bir hikaye paylaşmak istiyorum" dedi. Söz konusu videoda Lopez'in son derece mutlu ve heyecanlı olduğu görüldü.

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'ARTIK DAHA BİLİNÇLİYİZ'

Jennifer Lopez, daha önce People dergisine verdiği bir röportajda da Ben Affleck ile yıllar sonra yeniden başlayan ilişkisiyle ilgili olarak "Artık biraz daha yaş aldık, biraz daha bilgeyiz ve daha fazla tecrübemiz var. Yaşamlarımızda farklı bir yerdeyiz. Artık çocuklarımız var ve bütün bunlar hakkında daha bilinçliyiz" diye konuşmuştu.

Bir dönem Bennifer olarak anılan Jennifer Lopez ile Ben Affleck, ilk olarak 2002 yılında birlikte rol aldıkları Gigli adlı filmin setinde tanıştılar. Her ne kadar bu film, her ikisinin kariyerinde de pek övünülmeyecek bir iz bıraksa da onlar bir süre nişanlı kaldılar. Fakat 2004 yılında yolları ayrıldı.

ELEŞTİRİ KONUSU DA OLDULAR

Jennifer Lopez ile Ben Affleck, geçen yıl aşk tazeledikleri ortaya çıktığı andan itibaren hem hayranlarının ilgi odağında hem de bazı eleştirilerin hedef tahtasındaydı. JLo ile Affleck, aşkları alevlendikten sonra peşlerinde paparazziler olmadan adım bile atamamaya başladılar. Lopez'in 52'nci doğum gününü kutlamak için geçen temmuz ayında İtalya ve Fransa tatiline çıkan çift, bu sırada da kendilerine yönelik eleştirilerden bol bol nasiplerini aldı. Özellikle de birlikte çıktıkları yat gezisinde çekilen görüntüler uzun süre manşetlerde kaldı. Bir yandan da bazı tartışmaları beraberinde getirdi.

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'REKLAM AŞKI' DİYE ELEŞTİRİLMİŞLERDİ

Geçmişte olduğu gibi yeniden Bennifer adıyla anılmaya başlayan çift, İtalya'nın Nerano kentinde yine bir yat gezisinde görüntülendi. Yanlarında bir grup arkadaşları olmasına rağmen, gözleri birbirlerinden başkasını görmeyen Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in bu aşk gösterileri bazılarını rahatsız etti ve "halkla ilişkiler faaliyeti" ya da "reklam" olarak adlandırılmaya başlandı. Birçok kişi, peşlerinde bir paparazzi ordusu bulunduğunu bilmelerine rağmen halk içinde bu şekilde davranan Lopez ile Affleck'in ilişkisinde yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunu ileri sürmeye başladı.

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HAYRANLARI İKİYE BÖLÜNDÜ: JLo ve Ben Affleck'in, özellikle de Fransa ve İtalya'da geçirdikleri bu tatilde gözler önüne serdiği davranışlar bazı hayranları tarafından "aşk işte", "aradan geçen yıllarda birbirlerini gerçekten özlemişler" ya da "her hareketlerinin görüntülenmesi onların suçu değil, paparazziler rahat bırakmıyor" sözleriyle yorumlandı. Ama sosyal medya platformlarına bakılırsa Lopez ve Affleck'in bütün hayranları aynı fikirde değil. Özellikle de St Tropez'de ardından da İtalya'da çıktıkları yat gezisinden yansıyan fotoğrafları JLo ile Ben Affleck'in aşkının epeyce reklam içerdiği yorumlarına yol açtı. Bazı hayranları bu durumun abartılı olduğunu çiftin yaptığının "para için reklam peşinde koşmak" olduğunu ileri sürdü. Lopez ile Affleck hakkında bu doğrultuda görüş bildiren bir hayranları "Şu anda çok mutlu görünüyorlar. Ama bir yandan da bütün bunların sadece bir gösteri ve para getirmesi için yapıldığını düşünmeden edemiyorum" diye görüşünü belirtti.

Bu arada Lopez ile Affleck'in aşkının gerçek olduğunu savunanlar olduğu kadar ortada bir şeylerin yolunda gitmediğinin göstergeleri olduğunu ileri sürenler de oldu. Bu kişiler de sosyal medyada ve çiftle ilgili haberlerin aldığı haber sitelerinde birbirleriyle yazılı tartışmaya girdi. Bunlardan birinde bir okur JLo ile Ben Affleck'in mutlu göründüğünü belirterek "Bir gün insanı ne kadar da değiştiriyor" derken ona yanıt veren bir diğeri de "Halkla ilişkiler görevlileri onlara gülümsemelerini önermiştir" diye yanıt verdi.

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'ONLAR BİRBİRLERİNE GERÇEKTEN AŞIK'

Bir başka sosyal medya kullanıcısı " Toplum içinde böyle davranarak okula giden çocuklar gibi görünüyorlar. Özellikle Jennifer'in ailesi için ne kadar utanç verici" yazdı. Aynı fikirde olmayan bir diğeri de ona "Onlar birbirlerine aşık, bırak da öyle davransınlar" diye yanıt verdi. Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in kameralara takılan bu aşk görüntülerine bir başka yorum da çiftin aşk gösterilerini bu kadar gözler önüne sermeleri nedeniyle daha çok sayıda insanın tüm bunların bir gösteri olduğuna inanmasına yol açtığını savundu.

Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in 17 yıl sonra yeniden bir araya gelmelerine hayranları hem çok heyecanlandı hem de şaşırdı. Ama bu duruma herkesten daha çok şaşıran birileri varsa o da bu aşkın kahramanlarının ta kendisiydi! Yani Jennifer Lopez ile Ben Affleck. Lopez, bu yılın başında verdiği bir röportajda bu konuda çarpıcı itiraflarda bulunmuştu. JLo yıllar sonra yeniden bir araya gelmelerine kendilerinin de çok şaşırdığını anlattı. Lopez bir başka röportajda da Affleck ile tekrar bir araya gelmelerini "kutsal bir armağan" olarak nitelendirmişti. Sonra da Affleck ile yeniden birlikte olduğu için kendini çok şanslı ve mutlu hissettiğini belirtmişti.

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Lopez, uzun süre Alex Rodriguez ile nişanlıydı. Herkes onların evlenmesini beklerken önce ayrılık söylentileri duyuldu. Sonra da yaptıkları bir açıklamayla haberi doğruladılar.

ÇOCUKLARININ DADISIYLA YAPTIĞI KAÇAMAK EVLİLİĞİNİ YIKTI

Ben Affleck'in Jennifer Garner ile 10 yıllık evliliği, onu çocuklarının dadısı ile aldattığı iddialarından sonra sarsılmaya başladı. Çift, üç çocuklarının hatırına birlikteliklerine bir şans daha vermek istedi ama olmadı. Garner ile Affleck boşandı. Ardından Affleck'in adı çeşitli kısa ilişkilerde farklı kişilerle anıldı. Affleck ve Garner'ın 16 yaşında Violet, 13 yaşında Seraphina, 10 yaşında Samuel adında üç tane çocuğu bulunuyor. Ancak bu üç çocuk, 2005'te evlenen çifti bir arada tutmaya yetmedi. 2015 yılında boşandılar.

ANA DE ARMAS İLE YOLLARINI AYIRIP LOPEZ İLE TEKRAR BİR ARAYA GELDİ

Affleck, Lopez ile yıllar sonra yeniden bir araya gelmeden hemen önce oyuncu Ana De Armas ile birlikteydi. Her yerde el ele göz göze romantik görüntüler sergileyen çiftin gelecek için ciddi kararlar alması bekleniyordu. Fakat son anda yollarını ayırdılar.