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Will Smith'in Oscar törenindeki tokat skandalının cezası belli oldu

#Will Smith#Chris Rock#TOKAT
Will Smithin Oscar törenindeki tokat skandalının cezası belli oldu

Oscar Ödülleri Töreni'nde sunucu Chris Rock'ı tokatlayan Hollywood yıldızı Will Smith'in cezası belli oldu.

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Oscar'ları dağıtan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, Smith'in 10 yıl boyunca kurum tarafından düzenlenen herhangi bir etkinliğe katılmasını yasakladı.

"KARIMIN ADINI AĞZINA ALMA"

Eşi Jada Pinkett Smith’in saçlarıyla ilgili espri yapan Chris Rock’ı canlı yayında tokatlayan ünlü aktör, daha sonra “Karımın adını ağzına alma” diye bağırmıştı.

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SMITH: SEVGİ İNSANA DELİCE ŞEYLER YAPTIRIYOR

Smith, Oscar ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmasında, kendisini ailesini korumak zorunda hissettiğini söyleyerek şöyle devam etmişti:

"Bizim yaptığımız işi yapanların bu tür hakaretleri kaldırabilmesi gerektiğini biliyorum; insanların hakkınızda delice konuştuğunu, size saygısızlık ettiğini, bunun karşılığında gülümseyip her şey yolundaymış gibi davranmanız gerektiğini biliyorum. Ama sevgi insana delice şeyler yaptırıyor."

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SERT SÖZLERLE ELEŞTİRDİ

CBS'te Gayle King'in programına konuk olan 60 yaşındaki Jim Carrey, hem Will Smith'i hem de Hollywood'u sert şekilde eleştirdi. Oyunculuktan emekli olacağı açıklamasıyla da gündeme yerleşen Carrey, Hollywood sakinlerini "omurgasız bir grup insan" olarak nitelendirdi. Tören gecesi, Oscar ödülünü aldıktan sonra da Will Smith'in alkışlanmasının kendisini rahatsız ettiğini söyledi. Will Smith aynı hareketi kendisine yapsaydı ertesi gün ilk iş olarak oyuncu aleyhine tazminat davası açacağını da sözlerine ekledi. Jim Carrey, "Smith'in hareketini, herkesin pırıldadığı bir geceye gölge düşürdüğünü" ileri sürdü ve yaptığını "bencillik" olarak nitelendirdi.

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