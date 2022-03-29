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Olay adam Will Smith'ten açıklama: Özür dilerim Chris Rock haddimi aştım!

#Chris Rock#Will Smith#Jada Pinkett Smith
Olay adam Will Smithten açıklama: Özür dilerim Chris Rock haddimi aştım

Sinema dünyasında merak ve heyecanla beklenen 94. Oscar Ödülleri, önceki gece Los Angeles’taki Dolby Theatre’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

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Ailesi işitme engelli olan bir kızın öyküsüne odaklanan “CODA”, ‘en iyi film’ dahil üç ödül kazandı. ‘En iyi kadın oyuncu’ ödülü, “The Eyes of Tammy Faye” filmiyle Jessica Chastain’in oldu. Will Smith, “King Richard”daki performansıyla ‘en iyi erkek oyuncu’ seçildi. ‘

Geceye damgasını vuran, Will Smith’in töreni sunan Chris Rock’a attığı tokat oldu. Eşi Jada Pinkett Smith’in saçlarıyla ilgili espri yapan Rock’ı canlı yayında tokatlayan ünlü aktör, daha sonra “Karımın adını ağzına alma” diye bağırdı. Smith, ‘en iyi erkek oyuncu’ ödülünü almak için sahneye çıktığında özür diledi. Ancak Akademi’nin Twitter sayfasında yapılan paylaşımda şiddetin hiçbir şekilde hoş görülmeyeceği belirtildi. Ödülün geri alınıp alınmayacağı merak konusu.

Will Smith'ten yeni açıklama: Haddimi aştım

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Will Smith'in sunucu Chris Rock'a attığı tokat konuşulmaya devam ediyor. Yaşanan olayın ardından sessizliğini bozan Smith sosyal medya hesabından özür mesajı paylaştı. Yaptıkları için pişman olduğunu belirten yıldız oyuncu, 'Şiddetin her türlüsü zehirli ve yıkıcıdır' dedi.

Smith yazılı açıklamasında, "Şiddetin her türlüsü zehirli ve yıkıcıdır. Dün geceki Akademi Ödülleri'ndeki davranışım kabul edilemez ve affedilemezdi." ifadesini kullandı.

Şaka yapmanın mesleğinin bir parçası olduğunu belirten Smith, "Ancak Jada'nın tıbbi durumuyla ilgili bir şaka benim için çok fazlaydı ve duygusal tepki verdim." açıklamasını yaptı.

Yıldız oyuncu sunucu Chris Rock'a da seslenerek, "Senden herkesin önünde özür dilemek istiyorum Chris. Haddimi aştım ve yanıldım. Utandım ve davranışlarım olmak istediğim adama yakışmadı. Sevgi ve nezaket dünyasında şiddete yer yoktur." diye yazdı.

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Hastalığı yüzünden

Jada Pinkett Smith, saçkıran hastalığı nedeniyle kafasını kazıtmıştı. Chris Rock da törende daha önce Demi Moore’un kafasını kazıtarak rol aldığı “GI Jane” filmine atıfta bulunarak “Jada seni seviyorum, ‘GI Jane 2’ yakında, sabırsızlıkla bekliyorum” dedi. Espriye önce gülen Will Smith, eşinin moralinin bozulduğunu anlayınca kendini sahneye attı.

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Sosyal medyada gündem oldu

Will Smith’in attığı tokat sosyal medyanın da gündemine oturdu. Kimileri o anı Batman ve Robin arasındaki çizgiroman karesine benzetti, kimileri de Sevda Demirel’in Hande Ataizi’ne tokat attığı yayının fotoğrafını paylaştı.

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