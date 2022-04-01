Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek Haberleri Magazin Haberleri

Eski defterleri karıştırdılar: O tokat attıysa sen de zorla kızı öptün!

#Jim Carrey#Alicia Silverstone#MTV
Eski defterleri karıştırdılar: O tokat attıysa sen de zorla kızı öptün

Geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen Oscar töreninde, Will Smith'in, sunucu Chris Rock'a attığı tokadın ardından yaşanan gelişmeler bitmek bilmiyor. Smith'in, karısı Jada Pinkett Smith'in, saçkıran nedeniyle tercih etmek zorunda kaldığı saç modelini şaka konusu yapan Chris Rock'a attığı tokat, görünüşe göre Hollywood'da farklı tartışmalara da zemin hazırladı.

 

Haberin Devamı

Buna yeni bir halka daha eklendi. King Richard adlı filmle kariyerinin ilk en iyi erkek oyuncu Oscar'ını kazanan Will Smith'i sert bir şekilde eleştiren meslektaşı Jim Carrey sonunda kendisi de hiç beklemediği suçlamalarla yüz yüze geldi.

Eski defterleri karıştırdılar: O tokat attıysa sen de zorla kızı öptün

SERT SÖZLERLE ELEŞTİRDİ
CBS'te Gayle King'in programına konuk olan 60 yaşındaki Carrey, hem Will Smith'i hem de Hollywood'u sert şekilde eleştirdi. Oyunculuktan emekli olacağı açıklamasıyla da gündeme yerleşen Carrey, Hollywood sakinlerini "omurgasız bir grup insan" olarak nitelendirdi. Tören gecesi, Oscar ödülünü aldıktan sonra da Will Smith'in alkışlanmasının kendisini rahatsız ettiğini söyledi. Will Smith aynı hareketi kendisine yapsaydı ertesi gün ilk iş olarak oyuncu aleyhine tazminat davası açacağını da sözlerine ekledi.

Haberin Devamı

Jim Carrey, "Smith'in hareketinin, herkesin pırıldadığı bir geceye gölge düşürdüğünü" ileri sürdü ve yaptığını "bencillik" olarak nitelendirdi.

"ESKİ DEFTERLERİ" AÇTILAR
Fakat Carrey'in bu açıklamalarından sonra beklenmedik bir gelişme oldu. Hemen "eski defterler" karıştırıldı ve yıllar önce yapılan bir ödül töreninin videosu sosyal medyada hızla yayıldı. Bu görüntülere dayanarak da Jim Carrey, genç bir kızı sahnede zorla öpmekle hatta taciz etmekle suçlandı.

Jim Carrey'nin bu şekilde suçlanmasına neden olan o görüntüler 1997 yılının MTV Sinema Ödülleri gecesinde çekildi. Rol aldığı Cable Guy adlı filmle Komedi Dalında En iyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazanan Carrey, mutlu bir şekilde sahneye çıktı. Sonra da ödülü kendisine veren Alicia Silverstone'u, onun rızası olmadan hatta çok da şaşırtarak ateşli bir şekilde dudaklarından öptü. O törende 35 yaşında olan Jim Carrey'nin 20 yaşındaki Alicia Silverstone'u sahnede izin bile almadan öpmesi ise sosyal medyada "taciz" olarak yorumlandı.

Eski defterleri karıştırdılar: O tokat attıysa sen de zorla kızı öptün

Haberin Devamı

'BİR DEĞİL İKİ KİŞİYİ TACİZ ETTİ'
Sosyal medya kullanıcıları Jim Carrey'nin Oscar gecesindeki tokadı eleştirip kendisinin yıllar önce yaptığından söz etmemesini "iki yüzlülük" olarak nitelendirildi. Ayrıca o dönemde henüz çok genç olan Silverstone'u ateşli bir şekilde öpmesinin de taciz olduğunu ileri sürdü çok sayıda kişi. Aynı videoda, 1997'deki törende çekilen ve Jim Carrey'nin, Will Smith'i de öpmeye çalıştığı görüntülerin de yer aldı. Birçok kişi Carrey'nin, o gece sadece Silverstone'u değil, aynı zamanda Will Smith'i de taciz etiğini ileri sürdü.

Eski defterleri karıştırdılar: O tokat attıysa sen de zorla kızı öptün

TOKAT ATIP 'KARIMIN ADINI AĞZINA ALMA' DİYE BAĞIRDI
94'üncü Oscar Ödülleri töreninde şoke eden anlar yaşandı. Herkesin gerçek mi yoksa şovun bir parçası mı olduğunu anlayamadığı o anlarda Will Smith, törenin sunucularından Chris Rock'a tokat attı. Chris Rock şakasında "Dua ediyorum Will Smith kazansın diye" dedi gülerek. Sonra da Smith'in yanında oturan karısına "Jada seni çok seviyorum. G.I Jane 2 sabırsızlıkla bekliyorum" diye seslendi. Bu sözlerin ardından Jada Pinkett Smith'in yüzündeki hoşnutsuzluk dikkat çekti.

Haberin Devamı

Rock sahnede gülmeye devam ederken Will Smith yerinden kalkıp sahneye çıktı ve Chris Rock'a bir tokat attı. Rock ise ilk şoku atlattıktan sonra "Will Smith beni dövdü" dedi. Yerine dönüp oturan Smith küfür de ederek "Karımın adını ağzına alma" dedi. Rock ise "Dostum G.I. Jane şakasıydı" dedi. Smith bunun üzerine daha yüksek sesle "Karımın adını ağzına alma" diye bağırdı. Chris Rock bu tepki üzerine "Tamam" dedi ve sonra da şunları ekledi: "Bu televizyon tarihi için muazzam bir geceydi."

Eski defterleri karıştırdılar: O tokat attıysa sen de zorla kızı öptün

FARKINA VARANLAR DONUP KALDI
İlk anda kimse neler olduğunu anlayamadı. Herkes bunun gösterinin bir parçası olup olmadığını merak ederken kamera o iki oyuncudan uzaklaşıp seyircilere döndü. Fakat sonra salonda bulunan Vanity Fair yöneticisi Ramin Setoodeh'in Twitter mesajıyla bu olayın gerçek olduğu ortaya çıktı. Setoodeh mesajında "Bunun olması planlanmamıştı. Bu gerçek" diye yazdı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Jim Carrey#Alicia Silverstone#MTV

BAKMADAN GEÇME!

Ben neden buradayım Bruce Willis hakkında şok iddialar Anlatılanlar yürek burktu...

'Ben neden buradayım?' Bruce Willis hakkında şok iddialar! Anlatılanlar yürek burktu...

#Bruce Willis
Site sakinleri dikkat ‘Hayalet komşu’ alarmı…

Site sakinleri dikkat! ‘Hayalet komşu’ alarmı…

#Kiracı Hakları
300 binde bir görülen bir hastalıkla doğan Gökdeniz bebeğin hikayesini annesi anlattı: Hayatımın en uzun 3 dakikasıydı

300 binde bir görülen bir hastalıkla doğan Gökdeniz bebeğin hikayesini annesi anlattı: 'Hayatımın en uzun 3 dakikasıydı'

#Bebek Sağlığı

BAKMADAN GEÇME!

Ben neden buradayım Bruce Willis hakkında şok iddialar Anlatılanlar yürek burktu...

'Ben neden buradayım?' Bruce Willis hakkında şok iddialar! Anlatılanlar yürek burktu...

#Bruce Willis
Site sakinleri dikkat ‘Hayalet komşu’ alarmı…

Site sakinleri dikkat! ‘Hayalet komşu’ alarmı…

#Kiracı Hakları
300 binde bir görülen bir hastalıkla doğan Gökdeniz bebeğin hikayesini annesi anlattı: Hayatımın en uzun 3 dakikasıydı

300 binde bir görülen bir hastalıkla doğan Gökdeniz bebeğin hikayesini annesi anlattı: 'Hayatımın en uzun 3 dakikasıydı'

#Bebek Sağlığı