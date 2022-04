Eski defterleri karıştırdılar: O tokat attıysa sen de zorla kızı öptün!

Haberin Devamı

Buna yeni bir halka daha eklendi. King Richard adlı filmle kariyerinin ilk en iyi erkek oyuncu Oscar'ını kazanan Will Smith'i sert bir şekilde eleştiren meslektaşı Jim Carrey sonunda kendisi de hiç beklemediği suçlamalarla yüz yüze geldi.

SERT SÖZLERLE ELEŞTİRDİ

CBS'te Gayle King'in programına konuk olan 60 yaşındaki Carrey, hem Will Smith'i hem de Hollywood'u sert şekilde eleştirdi. Oyunculuktan emekli olacağı açıklamasıyla da gündeme yerleşen Carrey, Hollywood sakinlerini "omurgasız bir grup insan" olarak nitelendirdi. Tören gecesi, Oscar ödülünü aldıktan sonra da Will Smith'in alkışlanmasının kendisini rahatsız ettiğini söyledi. Will Smith aynı hareketi kendisine yapsaydı ertesi gün ilk iş olarak oyuncu aleyhine tazminat davası açacağını da sözlerine ekledi.

Haberin Devamı

Jim Carrey, "Smith'in hareketinin, herkesin pırıldadığı bir geceye gölge düşürdüğünü" ileri sürdü ve yaptığını "bencillik" olarak nitelendirdi.

"ESKİ DEFTERLERİ" AÇTILAR

Fakat Carrey'in bu açıklamalarından sonra beklenmedik bir gelişme oldu. Hemen "eski defterler" karıştırıldı ve yıllar önce yapılan bir ödül töreninin videosu sosyal medyada hızla yayıldı. Bu görüntülere dayanarak da Jim Carrey, genç bir kızı sahnede zorla öpmekle hatta taciz etmekle suçlandı.

Jim Carrey'nin bu şekilde suçlanmasına neden olan o görüntüler 1997 yılının MTV Sinema Ödülleri gecesinde çekildi. Rol aldığı Cable Guy adlı filmle Komedi Dalında En iyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazanan Carrey, mutlu bir şekilde sahneye çıktı. Sonra da ödülü kendisine veren Alicia Silverstone'u, onun rızası olmadan hatta çok da şaşırtarak ateşli bir şekilde dudaklarından öptü. O törende 35 yaşında olan Jim Carrey'nin 20 yaşındaki Alicia Silverstone'u sahnede izin bile almadan öpmesi ise sosyal medyada "taciz" olarak yorumlandı.

Haberin Devamı

'BİR DEĞİL İKİ KİŞİYİ TACİZ ETTİ'

Sosyal medya kullanıcıları Jim Carrey'nin Oscar gecesindeki tokadı eleştirip kendisinin yıllar önce yaptığından söz etmemesini "iki yüzlülük" olarak nitelendirildi. Ayrıca o dönemde henüz çok genç olan Silverstone'u ateşli bir şekilde öpmesinin de taciz olduğunu ileri sürdü çok sayıda kişi. Aynı videoda, 1997'deki törende çekilen ve Jim Carrey'nin, Will Smith'i de öpmeye çalıştığı görüntülerin de yer aldı. Birçok kişi Carrey'nin, o gece sadece Silverstone'u değil, aynı zamanda Will Smith'i de taciz etiğini ileri sürdü.

TOKAT ATIP 'KARIMIN ADINI AĞZINA ALMA' DİYE BAĞIRDI

94'üncü Oscar Ödülleri töreninde şoke eden anlar yaşandı. Herkesin gerçek mi yoksa şovun bir parçası mı olduğunu anlayamadığı o anlarda Will Smith, törenin sunucularından Chris Rock'a tokat attı. Chris Rock şakasında "Dua ediyorum Will Smith kazansın diye" dedi gülerek. Sonra da Smith'in yanında oturan karısına "Jada seni çok seviyorum. G.I Jane 2 sabırsızlıkla bekliyorum" diye seslendi. Bu sözlerin ardından Jada Pinkett Smith'in yüzündeki hoşnutsuzluk dikkat çekti.

Haberin Devamı

Rock sahnede gülmeye devam ederken Will Smith yerinden kalkıp sahneye çıktı ve Chris Rock'a bir tokat attı. Rock ise ilk şoku atlattıktan sonra "Will Smith beni dövdü" dedi. Yerine dönüp oturan Smith küfür de ederek "Karımın adını ağzına alma" dedi. Rock ise "Dostum G.I. Jane şakasıydı" dedi. Smith bunun üzerine daha yüksek sesle "Karımın adını ağzına alma" diye bağırdı. Chris Rock bu tepki üzerine "Tamam" dedi ve sonra da şunları ekledi: "Bu televizyon tarihi için muazzam bir geceydi."

FARKINA VARANLAR DONUP KALDI

İlk anda kimse neler olduğunu anlayamadı. Herkes bunun gösterinin bir parçası olup olmadığını merak ederken kamera o iki oyuncudan uzaklaşıp seyircilere döndü. Fakat sonra salonda bulunan Vanity Fair yöneticisi Ramin Setoodeh'in Twitter mesajıyla bu olayın gerçek olduğu ortaya çıktı. Setoodeh mesajında "Bunun olması planlanmamıştı. Bu gerçek" diye yazdı.