Lüks hayatı dillere destan: Büyük servetinden köpeklere 20 milyon bırakacak

BÜYÜK SERVETİYLE LÜKS BİR HAYAT YAŞIYOR

Geçen yıl itibarıyla 600 milyon dolar servete sahip olduğu bilinen ünlü televizyoncunun, çok sevdiği köpekler için vasiyetinde yer vermeyi düşündüğü miktar ise 20 milyon sterlin.

20 MİLYON STERLİN BIRAKMAYI PLANLIYOR

Bu ünlünün kim olduğuna gelirsek... O ünlü kişi dünyanın birçok ülkesinde de farklı versiyonları yayınlanan The X Factor, Pop Idol, America's Got Talent ve Britain's Got Talent gibi yarışmaların yapımcısı Simon Cowell. İngiliz basınına göre, 62 yaşındaki Cowell, büyük servetinin hatırı sayılır bir bölümünü -ki bunun 20 milyon sterlin olduğu ileri sürülüyor- dünyanın farklı bölgelerinde faaliyet gösteren köpek barınaklarına bırakacak. Bunlar arasında Londra'daki Battersea Köpek Evi, The Dogs Trust ve tatillerini geçirdiği Barbados'ta bulunan K9 adlı kuruluşlar da yer alıyor.

BÜYÜK BİR HUZUR DUYDUĞUNU GİZLEMEDİ

The Sun gazetesine göre Cowell, vasiyetinin, yaşarken önemsediği her şeyi kapsadığını belirtti. Ünlü televizyoncu son döneme kadar ölümü hiç düşünmediği için vasiyet konusuna hiç girmediğini anlattı. Fakat ona hayatın bu gerçeğini düşündüren olay bir süre önce geçirdiği bir elektrikli bisiklet kazası oldu. O kazada ciddi şekilde yaralanan Cowell, altı saat süren bir operasyon geçirmek zorunda kalmıştı. Geçen yıl toplam servetinin 600 milyon doların üzerinde olduğu açıklanan Cowell, köpeklere de mirasından pay verme kararının ardından büyük bir huzur duyduğunu da gizlemedi.

KAYBETTİĞİ ANNESİNİN KÖPEĞİNE DE BAKIYOR

Simon Cowell ve sevgilisi Lauren Silverman da evlerinde köpek besliyorlar. Çiftin, dört tane köpeği bulunuyor. Geçen yıl hayata veda eden annesinin köpeğini de Cowell kendi ailesine kattı.

62 YAŞINDA İLK EVLİLİĞİNE HAZIRLANIYOR

Yaratıcısı olduğu yarışma programları sayesinde hem şöhret hem servet kazanan Simon Cowell, 62 yaşında hayatında başka bir büyük değişikliğe de hazırlanıyor. Ünlü televizyoncu, büyük bir skandalla aşk yaşamaya başladığı Lauren Silverman ile nişanlandı ve şimdi düğün planları gündemde. Bu arada çiftin, Eric adında bir çocukları olduğunu da hatırlatalım.

BEKÂRLIKTAN BIKTIĞI İÇİN

Gençlik yıllarında evliliğe pek sıcak bakmayan Cowell, daha önce verdiği bir röportajda, bekâr hayatından bıktığı için böyle bir karar aldığını da anlattı. Koronavirüs karantinası sürecinde 44 yaşındaki sevgilisi Lauren Silverman ile iyice yakınlaştıklarını belirten ünlü televizyoncu "Bir daha birisiyle flört etme, o ilk buluşmaya gitme fikri bana tuhaf geliyor" diye konuştu.

ARKADAŞININ EŞİYDİ

Cowell ile evlenmeye hazırlandığı Lauren Silverman'ın aşkı 2000'lerin ilk yarısında bir tür skandal olarak ortaşa çıkmıştı. Simon Cowell, o dönemde Andrew Silverman ile evli olan bir çocuk annesi Lauren Silverman ile henüz arkadaştı. Cowell ile Andrew ve Lauren Silverman, sık sık birlikte çıktıkları yaz tatillerinde objektiflere yansıyordu. Fakat 2013 yılında Cowell ile arkadaşı Andrew Silverman'ın karısı Lauren arasında yasak bir aşk yaşandığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Silverman'ın hamile olduğu söylentisi de dikkatlerin daha fazla onu üzerine yoğunlaşmasına neden oldu.

ANNESİ, SIRRINI SAKLAYAMADI

Cowell ile Silverman, bu hamilelik iddiası hakkında sessiz kalmayı tercih etti. Fakat Cowell'ın annesi Julie Brett, oğlunun bir bebeği olacağını gizleyemedi. Simon Cowell, Lauren Silverman ile birlikteliğinden 53 yaşında ilk kez baba oldu. Bu arada Andrew ile Lauren Silverman çifti boşandı. Lauren Silverman ile Simon Cowell, magazin çevrelerinde fazla şans verilmeyen birlikteliklerini 2013 yılından bu yana, mutlu bir şekilde sürdürüyor.

TV dünyasının en çok kazanan yapımcılarından biri olan Simon Cowell, İngiltere'de, gösteri dünyasından çok da uzak olmayan bir ailenin oğlu olarak dünyaya geldi. Babası Eric, müzik endüstrisinde yönetici olarak çalışıyordu, annesi Julie ise dansçıydı. Cowell, 16 yaşına geldiğinde eğitim hayatına kendi isteğiyle son verip kariyer yapmaya başladı.

Simon Cowell'ın yaptığı ilk iş de ünlü bir müzik şirketinin evrak dağıtım odasında çalışmaktı. 1985 yılına gelindiğinde Cowell, İngiltere'de Fanfare adlı bir plak şirketi kurdu. Bir yıl sonra Sinitta'nın So Macho adlı albümünün yapımcılığını üstlendi. Müzik endüstrisindeki başarısı ona 2001 yılında Pop Idol yarışmasında görev almanın kapılarını açtı.

OĞLUNA, BABASININ ADINI VERDİ

O yarışmayla edindiği şöhretini 2007 yılında Britain's Got Talent ile bir adım ileriye taşıdı. Cowell, dünyanın birçok ülkesinde farklı versiyonları yayınlanan bu yetenek yarışmalarıyla şöhretini de servetini de artırdı. Değeri 100 milyonlarla ölçülen bir TV yapım şirketinin sahibi olan Simon Cowell, hayatını Los Angeles ve Londra arasında sürdürüyor. Cowell, Lauren Silverman ile ilişkisinden babası Eric'in adını verdiği bir erkek çocuk sahibi.