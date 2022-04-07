Genç yaşta ölen ünlü yıldızın oğlu büyüdü: Annemi özlemiyorum, onu hiç tanımadım ki!

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KALABALIK BİR TÖRENLE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANMIŞTI

Son nefesini verdiğinde henüz 27 yaşındaydı. Sadece ailesi ve sevenlerinin değil onu gerçek hayatta hiç görmeseler bile TV ekranlarından tanıyanların da katıldığı kalabalık bir törenle son yolculuğuna uğurlandı.

'OLABİLECEKLERİ ÖZLÜYORUM'

Ondan geriye, acısı hiç dinmeyecek bir anne, gözü yaşlı bir eş ve iki tane küçük çocuk kaldı. Annelerini yeteri kadar tanıyamayan o iki çocuk bugün büyüdü, hatta içlerinden biri yetişkinliğe adım attı. Görünüşe göre o da annesi gibi gösteri dünyasında kariyer yapmaya karar verdi. Bugün geriye dönüp baktığında söyledikleri ise çarpıcı. Kısa bir süre önce 18 yaşına giren o çocuk, annesiyle geçirdiği 5 kısacık yılı düşündüğünde hissettiklerini şöyle özetledi: "Annemle, onu özleyecek kadar uzun süre birlikte olmadığım için onu özlemiyorum. Sadece olabilecekleri özlüyorum. "

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ANNESİ ÖLDÜĞÜNDE O BEŞ YAŞINDAYDI

Bu anlatılanlar katıldığı reality şovlar aracılığıyla tanınan İngiliz TV yıldızı Jade Goody ve o öldüğünde henüz 5 yaşında olan oğlu Bobby Brazier'in kısa öyküsü. Bir süre önce 18 yaşına giren Bobby, kelimenin tam anlamıyla gözlerini ve dudaklarını annesi Jade Goody'den "miras aldı." İki yıl önce modellik yapmaya başlayan Bobby Brazier, The Face adlı internet sitesine bir röportaj verdi. Annesini özleyip özlemediği sorulan Bobby Brazier "Bu konuda bir şey kaçırmış gibi hissetmiyorum. Bu benim için normal. Ben annemle geçirdiğim zamandan daha fazlasını yanımda o olmadan geçirdim" diye yanıt verdi.

'ONU ÖZLEYECEK KADAR UZUN ZAMAN GEÇİRMEDİM'

Bobby Brazier "Annemi özlemiyorum. Çünkü annemle, onu özleyecek kadar uzun zaman geçirmediğimi düşünüyorum" diyerek özetledi bu konudaki görüşünü. Ama ardından da şunları ekledi: "Neler olabileceğini özlüyorum. Canımı en çok yakan şey herhangi birini kaybetmek değil, Jade'i kaybetmek." Jade Goody'nin TV sunucusu Jeff Brazier ile evliliğinden dünyaya gelen Bobby, annesi ünlü olduğunda başka insanların onda gördükleri şeyi görebilmek istediğini de sözlerine ekledi.

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Bobby Brazier son yıllarda adını moda dünyasında duyurmaya başladı. Genç Bobby en çok annesine olan benzerliğiyle dikkat çekiyor. Geçen yıl Daily Mail gazetesine verdiği röportajda herkesin kendisini annesine ne kadar benzettiğini vurgulamıştı. Bobby Brazier, o röportajda "Anneme benziyorum. Herkes bana sürekli olarak anneme benzediğimi söylerdi. Onun dudaklarına, gözlerine ve gülüşüne sahibim" diye konuştu.

'ANNELERİNİ BİZİM TANIDIĞIMIZ ŞEKİLDE TANIYAMADILAR'

Jade Goody'nin Brazier'den Bob dışında Freddie adında bir oğlu daha bulunuyor. Goody, rahim kanseri nedeniyle 2009 yılında hayata veda ettiğinde Freddie 4, Bobby de 5 yaşındaydı. İki kardeş, annelerinin ölümünden sonra babaları Jeff Brazier ve üvey anneleri Kate Dwyer ile birlikte yaşamaya başladı. Bobby ve Freddie'nin babası Brazier, iki çocuğunun çok genç yaşta anne kaybının acısıyla mücadele etmek zorunda kaldıklarını belirtmişti. Brazier, 2020'de verdiği bir röportajda "Aman Tanrım. Çocuklar ikisi de çabucak toparlandılar. Elbette çok küçüklerdi ve Jade'i asla bizim tanıdığımız şekilde tanıyamadılar. "

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DİŞ HASTALIKLARI HEMŞİRESİYDİ: Bobby'nin annesi Jade Goody eski bir diş hastalıkları hemşiresiydi. Katıldığı Big Brother adlı yarışmada adını duyurunca TV dünyasında kariyer yapmaya başladı. 2008 yılında Big Brother'ın Hindistan versiyonu olan Big Boss yarışmasına katıldı. Fakat İngiltere'den ayrılmadan önce yaptırdığı testlerin sonucu kötü çıkınca hemen ülkesine döndü. Tedavisi sürerken ikinci eşi Jack Tweed ile evlendi. Fakat Goody, hastalığa yakalandığını öğrendikten bir yıl sonra hayata veda etti. Goody'nin cenaze töreni çok kalabalık bir katılımla yapıldı. Genç yaşta hayata veda eden Jade Goody, uzun süre konuşulan bir şekilde son yolculuğuna uğurlandı.

2002’de İngiltere’de yayınlanan “Biri Bizi Gözetliyor” yarışmasıyla şöhrete kavuşan Jade Goody, 2008 yılında rahim kanserine yakalandı. Doktorlar bir kaç hafta ömrü olduğunu söylemesine rağmen Jade Goody, 2009'da sevgilisi Jack Tweed ile evlendi. Fakat bundan kısa bir süre sonra da hayata veda etti.





SEYİRCİNİN TEPKİSİNİ ÇEKMİŞTİ

Jade Goody, “Biri Bizi Gözetliyor” evinde sıra dışı tavırları ve dünyadan "bihaber" oluşuyla dikkat çekti. Sherlock Holmes’ün tuvaleti icat eden kişi olduğunu iddia eden, Saddam Hüseyin’i de boksör sanan Goody'nin bu tavırları seyircinin antipatisini toplamıştı. Hatta bir dönem yarışma evinden atılması için kampanya başlatılmıştı. Fakat Jade Goody finale kadar yükseldi ve o yarışmadan dördüncü olarak ayrıldı.

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ÇOCUKLARINA 2 MİLYON STERLİN BIRAKTI

Ölümüne üç ay kaldığını öğrenmesine rağmen çektiği acıları büyük bir cesaretle anlatan genç kadın, iki çocuğunun geleceğini, eğitimini garanti altına alabilmek için basına öyküsünü ve evlilik fotoğraflarının telif haklarını sattı. Kemoterapiden dökülmüş saçlarıyla kamera karşısına geçmekten çekinmedi. Öldüğünde çocukları için 2 milyon sterlin miras bıraktığı basına yansımıştı.

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Goody, ölümünden kısa bir süre önce Jack Tweedy ile evlendi. Düğün fotoğraflarının telif hakkını da çocuklarının geleceği için kullanılmak üzere onlara bıraktı.

KALABALIK BİR CENAZE TÖRENİYLE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Jade Goody'nin 4 Nisan 2009'daki cenaze töreninin yankıları da uzun süre dinmedi. Goody'nin çiçeklerle süslü siyah bir Rolls Royce içine yerleştirilen beyaz tabutu, TV yıldızının çocukluğunun geçtiği Bermondsey'den yaşamını yitirdiği Upshire'a kadar getirildi. Bu sırada arabanın geçeceği güzergah üzerinde toplanan çok sayıda kişi ellerinde pankartlarla ona olan sevgilerini ve Goody'yi yitirmekten duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Goody öldüğünde dönemin İngiltere Başbakanı Gordon Brown da bir açıklama yapmıştı. Brown açıklamasında Goody'nin hem yaşarken hem de ölürken çok cesur olduğunu vurguladı. Bütün ülkenin, onun çocuklarına iyi bir gelecek bırakmak için giriştiği mücadeleyi takdir ettiğini de belirtti.