Eşi set kazasında ölmüş 10 yaşındaki oğlu annesiz kalmıştı: Tetiği çekip hiçbir sorumluluk almaması beni çok kızdırıyor

SİLAHTA GERÇEK MERMİ VARDI

Yaşandığı günden beri çok tartışılan bu korkunç olay, Rust filminin setinde meydana geldi. Prova sırasında elindeki silahta gerçek mermi olduğunu bilmeden tetiği çeken kişi başrol oyuncusu, Hollywood'un emektarlarından 63 yaşındaki Alec Baldwin'di. Hayatını kaybeden kişi ise 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins. Olayın üzerindeki sır perdesi, yani bu korkunç olayın meydana gelme nedeni, o silahın neden dolu olduğu gibi sorular henüz açıkça yanıt bulmuş değil. Bu olaydan sonra yasal olarak ceza alan kimse de olmadı şimdiye kadar. Kariyerinde yükselişe geçtiği bir dönemde hayatını kaybeden Halyna Hutchins, ailesi tarafından kameralardan uzak bir şekilde toprağa verildi.

KOCASI UZUN SÜRE SESSİZ KALDI

Olayın ardından gözler Halyna Hutchins'in ailesine çevrildi. Özellikle de kocası ile küçük oğluna. Onlar bugüne kadar olay hakkında hep sessiz kaldılar. Hutchins'in eşi Matt (Matthew) Hutchins, Alec Baldwin'le buluştu. Fakat konu hakkında bugüne kadar tek bir söz bile sarf etmedi. Eşinin ölümüyle dünyası kararan Matt Hutchins, Today programına konuk oldu ve bu konuyla ilgili olarak ilk kez duygularını ve neler düşündüğünü anlattı.

'ÇOK KIZGINIM'

Film setinde yaşanan kazada hayatını kaybeden görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in 16 yıllık eşi Matt Hutchins'in anlattıkları arasında en çok dikkat çeken ayrıntı, genç adamın "kızgınlığı." Zaten o da bunu saklamadı. Matt Hutchins, gazeteci Hoda Kotb'un sorularını yanıtlarken "Onu (Alec Baldwin) olay hakkında konuşurken gördüğümde sadece çok kızgın hissettim. O kamuoyu karşısında karımın ölümü hakkında ayrıntılarıyla konuşuyor fakat hiçbir sorumluluk almıyor" ifadesini kullandı.

'SİLAHI ATEŞLEYEN KİŞİNİN SORUMLU SAYILMAMASI ÇOK SAÇMA'

Harvard Üniversitesi mezunu bir avukat olan Matt Hutchins, konuk olduğu Today programında, suçun çoğunun Alec Baldwin'de olduğunu hissettiğini belirtti. Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Silahı elinde tutan ve ateşleyen kişinin bu işten sorumlu olmadığı düşüncesi bana saçma geliyor." Matt Hutchins, sette silah güvenliğinin ciddi bir sorun olduğunu ve gerekli standartların tam olarak uygulanmadığını da hatırlatıp olayın birçok sorumlusu olduğunun altını çizdi.

'SENİN KADAR DEĞİL'

Halyna Hutchins'in kocası Matt Hutchins ile Alec Baldwin bir süre önce New Mexico'da bir araya gelmişlerdi. O sırada Baldwin ile neler konuştuğu sorulduğunda da Matt Hutchins "Ne söyleyeceğimi bilemedim. Bana sarıldı ve 'Sanıyorum sen ve ben bunun üstesinden birlikte geleceğiz' dedi. Ben de böyle düşündüm: 'Evet... Ama senin kadar değil" şeklinde konuştu.

Halyna Hutchins ile evliliğinden Andros adında 9 yaşında bir oğlu olan Matt Hutchins, 15 Şubat'ta Alec Baldwin aleyhine dava açmıştı.

GÖZLER SETİN SİLAH SORUMLUSUNA ÇEVRİLDİ

Alec Baldwin, Rust filminin setinde bir sahnenin provası sırasında silahı ateşledi ve görüntü yönetmeninin ölümüne, filmin yönetmeninin de yaralanmasına neden oldu. Baldwin, olaydan önce silahın "soğuk" yani "boş" olduğunun söylendiğini ileri sürdü. Fakat set ekibinin gözünden kaçan korkunç bir ayrıntı vardı. Silah doluydu... İşte bunun ortaya çıkmasından sonra da gözler Rust filminin silah sorumlusu Hannah Gutierrez Reed'e çevrildi. Genç kadının bu işte tecrübeli olmadığı da ortaya atılan iddialar arasında.

ENDİŞELER BİR KEZ DAHA GÜNDEME GELDİ

Hannah Gutierrez Reed'in işinde yeni olduğu ve Rust'tan önce çalıştığı Film hakkında söyledikleri gün yüzüne çıktı. Bütün bu gelişmeler de Hollywood'da, senaryo gereği ateşli silahların kullanıldığı filmlerde çalışan set ekibiyle ilgili can güvenliği endişelerini bir kez daha gündeme getirdi. Alec Baldwin'in gerçek mermiyle dolu olduğunu bilmeden silahını ateşlemesi sonucunda görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne, yönetmen Joel Souza'nın da yaralanmasına neden olduğu olayın şoku atlatılmadan sette yaşanan çarpıcı gelişmeler de basına yansıdı.

'BU İŞE HAZIR OLDUĞUMDAN EMİN DEĞİLDİM'

Rust filminde silah uzmanı olarak görev yapan ve Alec Baldwin'in kullandığı tabancayı da hazırlayan Hannah Gutierrez Reed'in geçen ay katıldığı bir podcast yayınında "bir filmde baş silah uzmanı olarak çalışmaya hazır olduğumdan emin değildim" dediği ortaya çıktı. Gutierrez Reed, Rust'tan önce Nicholas Cage'in başrolünü üstlendiği The Old Way filminde ilk kez baş silah uzmanı olarak görev yapmıştı. Bu aynı zamanda Cage'in kamera karşısına geçtiği ilk western türü film olarak da biliniyor.

BU İKİNCİ GÖREVİYDİ

The Old Way'in çekimlerinden hemen sonra Voices Of The West adlı poscast yayınına konuk olan Hannah Gutierrez Reed, "Bir filmde ilk kez baş silah uzmanı olarak çalışmaya hazır olduğumdan emin değilim" diye konuştu. Bu görevi ilk kez üstlendiğini anlatan Gutierrez Reed "Başlangıçta bu yüzden çok gergindim. Neredeyse işi geri çevirecektim. Çünkü bu iş için hazır olup olmadığımdan emin değildim" dedi. Gutierrez Reed, The Old Way filminin herhangi bir sorun çıkmadan tamamlandığını da sözlerine ekledi.

Bir gösteri atışcısı, dublör ve silah uzmanı olan babası Thell Reed'den bu işi devralan 24 yaşındaki Gutierrez Reed, bu konudaki birikimini de bu şekilde edindiğini belirtti. Thell Reed tarafından eğitildiğini ve film çekimlerinde ona asistanlık yaptığını anlattı genç kadın. Hannah Gutierrez Reed "Babam bana her şeyi öğretti. Ama birçok şeyi, ateşli silahların nasıl çalıştığını babamı gözlemleyerek öğrendim" diye konuştu. Gutierrez Reed, bir film setinde silah uzmanı olarak çalışmanın en korkutucu yanının da silahlara kurusıkı doldurmak olduğunu anlattı o yayında. Hannah Gutierrez Reed, The Old Way'den sonra ikinci kez baş silah uzmanı olarak Rust filminde görev almıştı.





O SETTEN ÇIKIP EVİNE DÖNEMEDİ

"Western filmi çekmenin avantajlarından biri de izin gününüzde ata binebilmenizdir"... Bunlar, görev aldığı filmin setinde kaza kurşunuyla hayatını kaybeden görüntü yönetmeninin son sosyal medya paylaşımındaki sözleri.. Görüntü yönetmeni olarak çalıştığı Rust filminin setinde, Alec Baldwin tarafından kazara vurulup ölen görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'ten geriye bu görüntülerle birlikte, gözü yaşlı bir eş ve boynu bükük bir erkek çocuğu kaldı.

KARİYERİNDE BAŞARIYLA YÜKSELİYORDU

Birçok kişi belki de 42 yaşındaki Halyna Hutchins'in adını ilk kez bu olayla duydu. Ancak sektörün içindekilerin son yıllarda sık sık duyduğu ve birçoğunun da gıptayla baktığı bir isimdi Halyna Hutchins. Alanında "yükselen yıldız" olarak nitelendirilen Hutchins, son yıllarda birbiri ardına başarılı işlere imza atmıştı. Sosyal medya sayfasında kendini 'yerinde duramayan bir hayalperest adrenalin bağımlısı ve görüntü yönetmeni' olarak tanımlayan Halyna Hutchins'in, beklenmedik ölümü eski çalışma arkadaşları tarafından 'akıl almaz' olarak nitelendirildi.

UKRAYNA'DA DOĞDU, SSCB ASKERİ ÜSSÜNDE BÜYÜDÜ

Kendi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 1979 yılında Ukrayna'da dünyaya geldi Halyna Hutchins. Çocukluğu da Kuzey Kutbu'nda, bir Sovyet askeri üssünde etrafı nükleer denizaltı görevlileriyle çevrili olarak geçti. Sonra Kiev Uluslararası Üniversitesi'nde gazetecilik eğitimi aldı. Ancak bu eğitimini farklı bir alanda değerlendirmeye karar verdi.

Belgesel sinemacılığına yöneldi ve başta İngiltere olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerinde bu alanda bazı yapımlarda görev aldı. Daha sonra Los Angeles'a taşındı. Böylece de Hollywood serüveni başlamış oldu.

Halyna Hutchins, ABD'de Matthew adlı genç bir avukatla tanıştı ve onunla evlendi. 2012 yılında çiftin Andros adını verdikleri bir erkek çocukları dünyaya geldi. Aile, California'da Venice Beach'te yaşıyordu. Ölümünden sonra sosyal medyaya yorum yazan Stephanie adlı bir arkadaşı Halyna Hutchins'in anne olmayı çok istediğini anlattı. Bebeğinin dünyaya geldiği gün hastaneye onu görmeye gittiğinde ise nasıl da mutlulukla dolu olduğunu da ekledi.

MODA FOTOĞRAFÇILIĞI YAPTI

Oğlunun dünyaya gelmesinden bir süre sonra Hutchins; kısa filmler çekmeye başladı. Bu arada Amerikan Film Enstitüsü'nde iki yıllık bir eğitim gördü. Halyna Hutchins, görüntü yönetmeni olarak çalışmaya başlamadan önce bir süre de moda fotoğrafçılığı yapmıştı.