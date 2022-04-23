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4 yaş fotoğrafları tartışma yarattı: Sonu amcası gibi olacak!

#Prens Louis#Kate Middleton#Prens William
4 yaş fotoğrafları tartışma yarattı: Sonu amcası gibi olacak

İngiliz kraliyet ailesinin en genç üyelerinden biri, 23 Nisan'da yeni yaşına giriyor. Onun büyümesi şerefine de bir plajda oynarken annesi tarafından çekilen fotoğrafları sosyal medyada yayınlandı.

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BİR YANDA KUTLAMALAR DİĞER YANDA TARTIŞMALAR
Çok sayıda kişi yazdıkları mesajlarla minik prensin yeni yaşını kutladı. Fakat öte yandan da bu fotoğraflar sosyal medyada ilginç tartışmaların konusu oldu.

4 yaş fotoğrafları tartışma yarattı: Sonu amcası gibi olacak

ANNESİNİN OBJEKTİFİNDEN LOUIS
Babası Prens Charles'ın ardından tahtın ikinci sıradaki varisi olan Prens William ile eşi Cambridge Düşesi Catherine'in en küçük çocuğu Prens Louis, bugün dört yaşına giriyor. 23 Nisan 2018'de dünyaya gözlerini açan minik Louis'nin bu mutlu gününü de annesi ve babasının resmi Instagram hesaplarında yayınlanan fotoğraflarla kutlandı. Louis'nin dördüncü yaşı için paylaşılan bu pozlarında da gelenek bozulmadı ve onu da amatör bir fotoğrafçı olan annesi Kate Middleton görüntüledi.

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Louis fotoğraflarda Norfolk'taki bir plajda elinde bir rugby topuyla görülüyor. Fotoğraflarda William ile Kate'in en küçük çocuğu olan Louis, kumlarda özgürce oynuyor. Yeşil bir golf pantolon, kareli bir gömlek ve önünde yıldız desenleri bulunan bir kazak giyen Louis'nin neşesi ve mutluluğu da annesinin objektifine yansımış.

4 yaş fotoğrafları tartışma yarattı: Sonu amcası gibi olacak

KİME BENZEDİĞİ MASAYA YATIRILDI
Cambridge çiftinin resmi Instagram hesabında dün "Yarın 4 yaşında" notuyla paylaşılan bu fotoğraflara çok sayıda kullanıcıdan iyi dilek ve kutlama mesajları geldi. Fakat bunların yanı sıra bazı kullanıcılar arasında da giydiği kıyafetten fiziksel olarak kime benzediği gibi çeşitli konularda ilginç tartışmalar yaşandı. Karşılıklı mesajlarla gerçekleşen bu "atışmalarda" Louis, masaya yatırıldı.

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4 yaş fotoğrafları tartışma yarattı: Sonu amcası gibi olacak

HERKES BİRİNE BENZETTİ
Birçok kişi Louis'nin ne kadar yakışıklı olduğuna vurgu yaptı. Bazıları da minik prensin mutlu bir ailede büyüyen mutlu bir çocuk olduğunu belirtti. Louis'yi Kate Middleton'ın babası Michael'a benzetenlerin sayısı da çoktu. Bazı kişiler de Louis'nin 8 yaşındaki ağabeyi George'a benzediğini ileri sürdü. Küçük prensi babası William'a benzetenler de çıktı.

4 yaş fotoğrafları tartışma yarattı: Sonu amcası gibi olacak

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'MERAKLI GÖZLER ÖNÜNDE BÜYÜYECEK'
Fakat Louis'nin fotoğrafı üzerinden tartışmalar da yaşandı. Bir kullanıcı, henüz 4 yaşındaki bir çocuğun doğum gününde böyle milyonlara açık bir yerde fotoğrafının yayınlanmasını eleştirdi. Bazıları da "Zavallı çocuk... Önümüzdeki 15 yıl içinde medya onunla ilgili kaynağı belirsiz iddialar ortaya atıp hikayeler yazacak. Tıpkı ailesinin geri kalanı gibi" diyerek Louis'nin medya ve kamuoyunun gözleri önünde bazen rahatsız edici bir hale dönüşecek bir şekilde büyüyeceğini dile getirdi.

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4 yaş fotoğrafları tartışma yarattı: Sonu amcası gibi olacak

'AYNI HARRY AMCASI GİBİ OLACAK'
Bu konuda onu amcası Harry'ye benzetenler de azımsanamayacak sayıdaydı. 8 yaşındaki George ve 6 yaşındaki Charlotte'un ardından en küçük çocuk olan Louis'nin tıpkı William'ın kardeşi Harry gibi olacağını ileri sürdü bu kişiler. Bu görüşe karşı çıkanlar da Louis ile amcası Harry arasında herhangi bir benzerlik olmadığını savundu. Bunlardan biri "Neden? Harry'nin tıpkı kendisi gibi tahta çıkma şansı daha düşük olan bir kardeşi yoktu. Ama Louis'nin var, ablası Charlotte. Belki Kate ile William bu yüzden üç çocuk tercih ettiler" diyerek görüşünü bildirdi.

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Çok sayıda kullanıcı Louis'nin de Harry amcası gibi geri planda kalacağını, hayatı boyunca tüm ailenin ona tıpkı Harry'ye davrandığı gibi davranacağını belirtti.

4 yaş fotoğrafları tartışma yarattı: Sonu amcası gibi olacak


MICHAEL DEDEYE BENZETENLER ÇOĞUNLUKTA
Bu arada birçok kişi Louis'nin kime benzediği konusunda da mesajlar aracılığıyla tartıştı. Birçok kişi minik prensi Kate Middleton'ın babası Michael'a benzetti. Fakat bazıları da baba Middleton'ın o kadar da iyi bir fiziksel görünümü olmadığını Louis'nin Kral Edward'a benzediğini savundu.

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KIYAFETİ BİLE TARTIŞMA KONUSU OLDU
Bazıları da Louis'nin üzerindeki kıyafet üzerinden tartıştı. Bazı kullanıcılar çocuğun tıpkı 1950'lerdeki gibi giydirildiğini ileri sürdü. Buna karşı çıkanlar ise "Ne istiyorsunuz, normal giysiler içinde normal ve mutlu bir çocuk" diyerek buna yanıt verdi.

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4 yaş fotoğrafları tartışma yarattı: Sonu amcası gibi olacak


'BENİM TORUNUM DAHA İYİ FOTOĞRF ÇEKER'
Bu arada oğlunu görüntüleyen Kate Middleton'ın fotoğrafçılığı konusunda eleştiri getirenler de oldu. Bunlardan biri "Kate de kendini profesyonel fotoğrafçı mı sanıyor? Benim beş yaşındaki torunum bundan daha iyi fotoğraflar çeker" diye yazdı. Ona yanıt veren bir başkası da "Gerçekten çocuk ve torun sahibi olmaman için Tanrı'ya dua ediyorum" diye yanıt verdi. Özetle minik Louis'nin dördüncü yaş fotoğrafları hem çok sayıda beğeni ve kutlama mesajı aldı hem de bu tür tuhaf mesajlaşmalara yol açtı.

4 yaş fotoğrafları tartışma yarattı: Sonu amcası gibi olacak

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DÜNYAYLA BÖYLE TANIŞTI
Prens Louis'ye gelirsek... Prens William ile Kate Middleton'ın en küçük çocuğu olan Louis, 23 Nisan 2018'de dünyaya gözlerini açtı. Tıpkı 8 yaşındaki ağabeyi George ve 6 yaşındaki ablası Charlotte gibi o da Londra'daki St. Mary's Hastanesi'nin Lindo Kanadı'nda doğdu. Tam adı Louis Arthur Charles olan Louis olan prens, dünyaya geldikten bir gün sonra da annesi Kate Middleton ve babası Prens William'ın kucağında basının karşısına çıktı ve böylece dünya ile tanışmış oldu.

4 yaş fotoğrafları tartışma yarattı: Sonu amcası gibi olacak
Prens Louis, doğumundan 2 ay sonra St James's Sarayı'nda bulunan Chapel Royal'de vaftiz edildi.

4 yaş fotoğrafları tartışma yarattı: Sonu amcası gibi olacak

TAHT İÇİN BEŞİNCİ SIRADA
Louis, Britanya tahtı için dedesi Prens Charles, babası Prens William, ağabeyi George ve ablası Charlotte'un ardından beşinci sırada yer alıyor.

 

 

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#Prens Louis#Kate Middleton#Prens William

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