Dekoltesini görüntülemek için yarışıyorlardı: Sonunda kendine bir kız buldu!

ŞAŞILACAK BİR DURUM DEĞİL

Henüz bir çocukken annesini paparazzilerin takibi sonucunda meydana gelen bir trafik kazasında kaybeden Prens Harry için çok da şaşılacak bir durum değil. Programın ilk üç bölümü boyunca zaten 2020'den bu yana söylediği "Karımın da annem gibi basının kurbanı olmasını istemiyorum" ya da "Ailemi korumam gerekiyordu" tarzı cümlelerini tekrarladı. Ama gittikleri her yerde onları bir gölge gibi takip eden, dünyayı kurtulması mümkün olmayan bir zindana çeviren basın, İngiliz kraliyet ailesi üyelerinin hayatlarının bir parçası. Sadece paparazziler de değil! Bazen ciddi köşe yazarları da dahil olmak üzere, ülkede eksikliği hissedilmeyen kraliyet uzmanları ailenin tüm üyelerini, özellikle de göz önünde olanları didik didik ediyor. Ancak paparazziler başka!

BASINDAN NELER ÇEKTİĞİNİ ANLATTI

Programda Meghan Markle, Prens Harry ile sevgili oldukları ortaya çıkınca Kanada'nın Toronto kentindeki evinin etrafını paparazzi ordusunun kuşattığını, hatta kapı kapı dolaşıp kendisini aradıklarını anlattı. Öte yandan arasının pek iyi olmadığı eltisi Kate Middleton'ın durumu çok daha acıklıydı. Hem de yıllar boyunca! Harry ile Meghan'ın tanıştıktan sonra çok kısa sürede evlendiği, Kate ile William'ın ise uzatmalı aşıklar olarak anıldığı hatırlanırsa, yeni Galler Prensesi'nin neler çektiği daha iyi gözler önüne gelir. Özetle, her ne kadar Kate Middleton bu konularda hiç konuşmamış olsa da eltisi Meghan kadar hatta ondan çok daha fazla çekti paparazziden. Gelin onları bir hatırlayalım. Ve o arada da bir düşünün, önce düşes, sonra prenses ve ileride bir gün de bir ülkenin kraliçesi olmak için bütün bunlara katlanabilir misiniz? Ama öte yandan nehrin diğer tarafında büyük bir aşk olduğunu da unutmayın. Böyle bakınca içinden çıkılmaz bir girdap gibi görünüyor olaylar.

Biz şimdi başa dönelim ve bugün 10 yıllık evli, üç çocuklu bir çift olan Prens William ile Kate Middleton'ın ilişkisinin başına bir bakalım. O arada basının özellikle de paparazzinin ona olan yaklaşımını değerlendirelim. Önce eşini, yani şu andaki kralın birinci sıradaki varisiyle başlayalım.

PATLAYAN FLAŞLARDAN ÖNÜNÜ GÖREMEZ HALE GELMİŞTİ

Bir zamanlar dünyanın en gözde bekarlarından biriydi İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu Prens William. Daha doğduğu günden itibaren hatta doğmadan önce bile dünyada milyonlarca kişi onu çoktan mercek altına almıştı bile. Böylesine ilgi çekici bir anne ve babanın oğlu için üstelik de günün birinde ülkesinin tahtına oturacak olan bir prens için çok da şaşılacak bir durum değil bu. Şimdi de aynı ilgiyi hatta daha fazlasını 2011'de evlendiği eşi Kate Middleton görüyor. Bugün bir stil ikonu olarak görülen, güzellik ve formda kalma sırları merak edilen kısacası basının gözdesi olan Middleton bugünlere kolay gelmedi. Hayatının, İngiliz kraliyet ailesinin gelini olmadan önceki bölümü, sanıldığı kadar kusursuz ve "mutlu sonla biten peri masallarındaki gibi" değildi. Özellikle de basın Middleton'ı kelimenin tam anlamıyla "didik didik" etti.

KAMERALAR ÖNÜNDE BÜYÜDÜ

Mensup olduğu aile özellikle de annesi Prenses Diana ve babası Prens Charles'ın çalkantılı ilişkisi nedeniyle de hep kameralar önünde büyüdü William. Henüz 15 yaşındayken, ailenin "aykırı" üyesi olarak tanınan annesi Diana'yı kaybetmesi bu ilginin katlanarak artmasına neden oldu. Yıllar geçti, William bir yetişkin oldu. Bu kez de özel hayatı, kiminle sevgili olduğu, kiminle evleneceği merak edildi. Üniversite yıllarında da şimdi evli olduğu Catherine Elizabeth Middleton ya da aldığı tüm unvanlara rağmen hala magazin basını tarafından Kate Middleton olarak anılan eşiyle tanıştı. İki kez ayrılsalar da sonunda birbirleri olmadan yaşayamayacaklarını anladılar ve tekrar bir araya geldiler. Sonunda William, annesinin ünlü yüzüğüyle Kate Middleton'a evlenme teklif etti. Nişanları ilan edildi ve 2011 yılında da evlendiler.

HAYATI EN ÇOK DEĞİŞEN KİŞİ

Aslına bakılırsa bu hikayede hayatı en çok değişen kişi Kate Middleton oldu. Yıllar boyu William ile ilişki yaşamasına rağmen bir türlü evlenme teklifi almadığı için "Bekleyen Kate" olarak anılan Middleton, sıradan bir ailenin kızı olarak başladığı yaşamını, Prens William ile birlikte sarayda sürdürüyor. Üstelik günün birinde kocası kral olduğunda o da her ne kadar "hükümdar" olamasa da "kraliçe" unvanını taşıyacak. Yani tıpkı Camilla Parker Bowles gibi konsmort kraliçe olacak. Zaten daha şimdiden hayranları onu "kraliçe" diye anıyor.

HİÇ ÖYLE PERİ MASALI DEĞİL

Böyle bakılınca Kate Middleton'ın hayatı gerçekten de bir peri masalına benziyor. Pekiyi ama gerçekten öyle mi? Tabii ki hiçbir şey göründüğü gibi değil! Gelin hikayenin başına dönelim ve Kate Middleton'ın yani günümüzün güler yüzlü, üç çocuk doğurup yine de incecik kalabilen, her giydiği hemcinsleri tarafından taklit edilen Cambridge Düşesi'nin Prens William ile sevgili olduğu ortaya çıktıktan sonra yaşadıklarına. Özellikle de ilişkinin ilk dönemlerinde basın tarafından nasıl "köşeye sıkıştırıldığını" bir hatırlayalım. Hatta bazı basın organlarının o dönem ile bu dönemde Middleton'a yaklaşımının nasıl değiştiğini bir hatırlayalım.

ÖZEL HAYATI KALMADI

Prens William, 2000'lerin başında üniversitede tanıştığı Kate Middleton ile romantik bir ilişki yaşamaya başladığında bu durumu bir yıla yakın bir süre gözlerden uzak bir şekilde sürdürdü. Aslında bu onun gibi biri için büyük bir başarıydı. Ama sonra Middleton ile birlikte gittiği İsviçre tatilinde genç aşıklar yan yana görüntülendi. Göz önünde olmaya doğduğundan beri alışık olan William için pek bir şey değişmese de Kate Middleton için özel hayat diye bir şey kalmadı.

KAYAK TATİLİNDEN SONRA HER ŞEY ORTAYA ÇIKTI

Kate ile William'ın, 2005'te Kloster, İsviçre'de yaptıkları kayak tatili sırasında çekilen o fotoğrafları, özellikle de Middleton ailesi için 2011'deki düğüne kadar süren bir tür kabusun da başlangıcı oldu. Özellikle de magazin basını, "mavi kanlı" olmayan Kate Middleton'ı kelimenin tam anlamıyla "didik didik" etti uzun bir süre. Sokakta yürüyemez hale geldiği zamanlar oldu. Gece gezmelerinde "ters açılardan" çekilen fotoğrafları sayfa sayfa yayınlandı.

SONUNDA BİR KIZ BULDU

William ile Kate'in ilk birlikte çekilen fotoğraflarında bazı tabloid gazetelerin kullandığı "Sonunda... Wills bir kız buldu" ifadesi bile basının Middleton'a ilk dönemdeki yaklaşımını gözler önüne seriyordu. Elbette bunun gerisi de geldi. Öncelikle Prens William'ın sevgilisi olduğu ortaya çıktıktan sonra paparazziler çevresini sarmadan bir yere adım atamaz oldu. Tam kardeşi Pippa ile birlikte yaşadığı eve girecekken etrafını saran paparazzilerin patlayan flaşlarından "önünü göremez" halde kaçmaya çalıştığı görüntüler Middleton'ın dünya sahnesindeki ilk dönemlerinde hafızalara kazındı.

SINIF ATLAMAYA ÇALIŞIYOR: Daha sonra kapanan News of the World gazetesi tarafından cep telefonu tam 155 kez siber saldırıya uğradı. Hem kendisinin hem de kardeşi Pippa'nın bu ilişki sayesinde sınıf atlamaya çalıştığı ileri sürüldü.

KRALİÇE ONAYLAMIYOR İDDİALARI

Gençlik yıllarında her yaşıtı gibi gece gezmelerini seviyordu Middleton. Bazen William ile bazen de kız kardeşi ve arkadaşlarıyla gece kulüplerine gidiyordu. İşte o dönemde onun gittiği kulüplerin kapısında bekleyen paparazziler tarafından araca binerken ya da araçtan inerken bedeninin ayrıntılarını sergileyecek açılardan fotoğrafları çekiliyordu Middleton'ın. Bu fotoğraflar magazin basınında "Kraliçe William'ın ilişkisini asla onaylamıyor" iddialarıyla birlikte yer alıyordu.

AİLESİNDE NE KADAR SORUNLU ÜYE VARSA ORTAYA ÇIKARILDI

Magazin basını sadece Kate Middleton ile değil ailesiyle de ilgilenmeye başladı süreç içinde. Ailenin sorunlu üyeleri arandı ve elbette birkaç kişi de bulundu. Bunlardan biri de Middleton'ın dayısı Gary Goldsmith oldu. Varlıklı bir iş insanı olan Goldsmith'in adı karısına şiddet uygulamak ve uyuşturucu satmak da dahil birçok olumsuz haberle gündeme geldi. Bugün bu durum Meghan Markle için de geçerli. Daha evlenmeden önce babası Thomas Markle ile sürtüşmesi, üvey ablası Samantha'nın hakkında söyledikleri derken aleyhinde bir sürü haber yayınlandı basında. Yani bu durumdan ailenin her iki gelini de nasibini aldı. Ama işin gerçeği konumundan dolayı Kate hakkındaki bu tür iddialar bıçak gibi kesildi.

ANNESİ DE NASİBİNİ ALDI

Başlarda Kate'in annesi de bu durumdan nasibini aldı. Kate Middleton ile Prens William'ın ilişkisi ilk ortaya çıktığı dönemde annesi Carole'ın kızını "bir prensle evlenmesi için" yönlendirdiği iddiaları da basında yer aldı. Hatta Middleton'ın okuduğu üniversiteyi değiştirip William'ın eğitim gördüğü St Andrews Üniversitesi'ne gitmesi de bu planın bir parçası olarak yorumlandı.

BEKLEYEN KATIE LAKABI HAFIZALARA KAZINDI

Kate Middleton'ın Prens ile ilişkisi ilerlemesine rağmen bir türlü evlilik teklifi almaması nedeniyle basın ona Waity Katie (Bekleyen Kate) adını taktı. Hatta Middleton bir dönem gazete haberlerinde bu isimle anıldı sürekli. Bazı yazarlar ve yorumcular Kate'in hala neden evlenme teklifi almadığını masaya yatıran ve inceleyen yazılar kaleme aldı. 2010 yılında, nişanlarının ilan edilmesinden kısa bir süre önce bir magazin gazetesi "Kate partilere katılmayı bıraktı, eğitimini tamamladı, neden hala evlenme teklifi almıyor?" diye merak edip bu konuyu ele alan bir makale bile yazdı.

NİŞAN DUYURULDU AMA İKİSİ DE RAHAT NEFES ALAMADI

Sonunda 16 Kasım 2010'da Prens William ile Kate Middleton'ın nişanlandığı resmi olarak duyuruldu. İşte o noktadan sonra da Prens'in, basının sert tavırlarına karşı önlem almak için bazı girişimlerde bulunduğu haberleri yer almaya başladı. William'ın, bir paparazzi takibi sırasında geçirdiği kaza sonucu ölen annesi Diana'nın yaşadıklarından gelecekteki karısını korumak istediği iddiaları yayıldı. Birçok kişiye göre Prens bu konuda hiç de haksız değildi. Nişan duyurulduktan sonra basının tavrında da belirgin bir değişiklik oldu. Bir dönem objektif ve kameralarla peşine düşüp nefes aldırmadıkları, ailesiyle ve kendisiyle ilgili "didiklenmedik" nokta bırakmadıkları Middleton hakkında "Kate ve William, kraliyet ailesine yeni ve taze bir soluk getirecek" tarzı yorumlar içeren makaleler basında boy göstermeye başladı.

DÜĞÜN BİLE ÇEKTİKLERİNİ BİTİREMEDİ: Çift, 2011 yılında tüm dünyanın izlediği bir törenle evlendi. Bu düğünün böylesine ilgi çekmesinin önemli nedenlerinden biri Prens'in yani tahtın iki numaralı varisinin kendisi gibi "mavi kanlı" biriyle değil halktan bir kızla evlenmesiydi. Uzun süre çalkantılı bir ilişki yaşayan çift sonunda "muradına" ermişti. Bu yüzden bu evlilik o süreçte "Külkedisi masalı" olarak anıldı. Fakat Middleton'ın "basından çektiği" bu düğünle sona ermedi.

ÜSTSÜZ GÖRÜNTÜLENDİ

Düğünden bir yıl sonra Prens William ile Kate Middleton, çıktıkları Fransa tatilinde de paparazzilerin takibinde kaldı. Bir dostlarının yazlık malikanesinin balkonunda kocasıyla üstsüz bir şekilde güneşlenen Middleton, Closer dergisi tarafından görüntülendi. Ama bunun bedeli ağır oldu. Dava açıldı ve dergi, özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği için 45 Bin Euro para cezası aldı. Kate'i üstsüz görüntüleyen paparazziler Cyril Moreau ve Dominique Jacoviedes'e de 10'ar bin Euro para cezası verildi. Prens William önce eşinin üstsüz fotoğraflarının yayınlanmasının “şoke edici” olduğunu ifade ederken, bunu annesi Lady Diana’nın yaşadıklarına benzer bir taciz olarak gördüğünü belirtti. Lady Diana 1997 yılında, Paris’te sevgilisi ile birlikte olduğu aracın paparazziler tarafından kovalanması sonucu yaşanan trafik kazasında yaşamını yitirmişti.

EVLENDİKTEN SONRA KIYAFETLERİ SORUN OLDU

Evliliğin ardından Kate Middleton bu kez kıyafetleriyle gündeme gelmeye başladı. Ama olumsuz bir şekilde. Evliliğinin ilk yıllarında yurt içi ve yurt dışı gezilerinde giydiği elbiseler yüzünden magazin basınının manşetlerine çıktı Middleton. Bunun nedeni de uçuşan etekleriydi. Sonunda basında yer alan haberlere göre olaya Kraliçe el koydu ve Middleton'ın elbiseleri daha korunaklı hale getirildi. Fakat bu kez de Middleton'ın "demode" ve "yaşından büyük" giyindiği haberleri basında çıkmaya başladı.

PAPARAZZİ ORDUSU PEŞİNE DÜŞTÜ: Meghan Markle ise çok tartışılan belgeselde Harry ile ilişkisinin ortaya çıktığı zaman yaşadıklarını ayrıntısıyla anlatmıştı.İngiltere'de bulunduğu sırada paparazzilerden ve basının kendisine "saldırmasından" şikayet eden Meghan Markle, bu konuya uzun uzun değindi. Markle, 2016 yılında Prens Harry ile ilişkisi ortaya çıktıktan sonra paparazzilerin, kelimenin tam anlamıyla kendisini abluka altına aldıklarını ileri sürdü. Onun anlattığına göre basının üstüne gelmesi, daha evlenip Londra'ya taşınmadan önce başladı. Markle, paparazzilerin, evini gözetlemek ve onun fotoğraflarını çekmek için komşularına para ödeyip evlerini kiraladıklarını ileri sürdü. Hatta bazılarının işi daha ileri götürüp fotoğraflarını çekmekle yetinmediğini ve evinin canlı görüntülerini yayınlamaya çalıştığını da söyledi. Meghan Markle o sırada hissettiklerini "Sanki bütün İngiliz basını Toronto'ya çökmüş gibi hissettim" diye konuştu.

Marklekomşularının kendisine cep telefonu aracılığıyla mesaj gönderip "Paparazziler herkesin kapısını çalıyor, seni bulmaya çalışıyorlar" diye uyardıklarını anlattı. Evinin arka bahçesini canlı olarak görüntülemek için bazı gazetecilerin birkaç komşusuna para ödeyip kamera yerleştirdikleri de Markle'ın belgeselde yer alan iddialarından. Bütün bu gelişmelerin ardından Markle, evinin dört bir yanına yerleşen paparazziler yüzünden korkuya kapıldığını ve evinin perdelerini hep kapalı tutmaya çalıştığını sözlerine ekledi. Sonrasında olanları Meghan Markle'ın anlatımıyla dinleyelim: "Aniden hayatımla ilgili her şey sanki izole edilmiş gibi oldu. Dışarıda arabalarının içinde oturmuş adamlar vardı ve benim bir şeyler yapmamı bekliyorlardı. Yüzüm her yerdeydi, hayatım her yerdeydi. Tabloid gazeteler her şeyi ele geçirmişti."

ANNEMİN ZAMANINDA FİZİKSEL TACİZDİ, ŞİMDİ SOSYAL MEDYA TACİZİ VAR

Harry, belgeselde paparazzilerin annesi Diana ve karısı Meghan'a yaklaşımlarından da söz etti. Annesi gibi karısının da yani sevdiği bir başka kadının da böylesi bir baskı altında kaldığını görmenin kendisi için zor olduğunu anlattı. Meghan'ın sosyal medya trolleri tarafından defalarca hedef alındığını anlattı. "Annemin zamanına baktığımda bu fiziksel bir tacizdi. Kameralar yüzünüzde ve insanlar sizin peşinize düşüyor. Paparazzi hala insanları taciz ediyor, ama bu şimdi daha çok internet üzerinden yapılıyor. Bir zamanlar fotoğrafçılar dışarıdaydı ve hikaye onun yanındaydı. Ardından sosyal medya tacizi geldi. Hayatımda bir başka sevdiğim kadını da bu çılgınlığın içinde görmek çok zor."

Meghan Markle da medyanın kendisine zarar vermek için mutlaka bir yol bulacağını ileri sürdü. Markle "Ben ne kadar iyi olursam olayım basın beni yok etmenin bir yolunu bulacaktı" dedi. Markle, basının kendisine yönelik tavrının evlendikten sonra daha iyi bir hale geleceğine inandığını ancak bu durumun hiç de öyle olmadığını söyledi. "Ben ne kadar büyük bir çaba harcarsam harcayayım ne kadar iyi olursak olayım ne yaparsam yapayım basın beni yok etmenin bir yolunu mutlaka bulacaktı" dedi.

FOTOĞRAFLAR: ALAMY, AVALON