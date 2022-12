Sevdiğim kadının böyle taciz edildiğini görmek çok zor: Önce annem, sonra karım...

Haberin Devamı

Prens Harry ile Meghan Markle, İngiliz kraliyet ailesi hakkında içlerini bir dijital yayın platformu için hazırladıkları belgeselde kameralar karşısında içlerini döktü. Biz aradan çekilelim ve çiftin kendini anlattığı, büyük olasılıkla bazı bölümleri İngiliz kraliyet ailesini yerinden zıplatacak o ayrıntılara onların anlatımıyla bakalım.

KRALİYET AİLESİ, IRKÇILIK PROBLEMİNİN BİR PARÇASI: Önce Prens Harry'nin ailesine yönelik ırkçılık suçlamalarını tekrarladığı bölümle başlayalım. Görünüşe göre Harry'nin bu sözleri, bir süre önce bir ırkçılık skandalıyla sarsılan ailesini bir kez daha kızdıracak. Prens Harry, ailesiyle ilgili ırkçılık suçlamalarını bir kez daha tekrarladı belgeselde. Ailenin Britanya'da ırkçılık probleminin bir parçası olduğunu söyledi. Bütün İngiliz geleneklerinin ırkçı görüntülerle dolu olduğunu hatta İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasını da ırkçı önyargıyla ilişkilendirdiğini söyledi.

İngiltere'de bulunduğu sırada paparazzilerden ve basının kendisine "saldırmasından" şikayet eden Meghan Markle, bu konuya uzun uzun değindi. Markle, 2016 yılında Prens Harry ile ilişkisi ortaya çıktıktan sonra paparazzilerin, kelimenin tam anlamıyla kendisini abluka altına aldıklarını ileri sürdü. Onun anlattığına göre basının üstüne gelmesi, daha evlenip Londra'ya taşınmadan önce başladı. Markle, paparazzilerin, evini gözetlemek ve onun fotoğraflarını çekmek için komşularına para ödeyip evlerini kiraladıklarını ileri sürdü. Hatta bazılarının işi daha ileri götürüp fotoğraflarını çekmekle yetinmediğini ve evinin canlı görüntülerini yayınlamaya çalıştığını da söyledi. Meghan Markle o sırada hissettiklerini "Sanki bütün İngiliz basını Toronto'ya çökmüş gibi hissettim" diye konuştu.

Marklekomşularının kendisine cep telefonu aracılığıyla mesaj gönderip "Paparazziler herkesin kapısını çalıyor, seni bulmaya çalışıyorlar" diye uyardıklarını anlattı. Evinin arka bahçesini canlı olarak görüntülemek için bazı gazetecilerin birkaç komşusuna para ödeyip kamera yerleştirdikleri de Markle'ın belgeselde yer alan iddialarından. Bütün bu gelişmelerin ardından Markle, evinin dört bir yanına yerleşen paparazziler yüzünden korkuya kapıldığını ve evinin perdelerini hep kapalı tutmaya çalıştığını sözlerine ekledi. Sonrasında olanları Meghan Markle'ın anlatımıyla dinleyelim: "Aniden hayatımla ilgili her şey sanki izole edilmiş gibi oldu. Dışarıda arabalarının içinde oturmuş adamlar vardı ve benim bir şeyler yapmamı bekliyorlardı. Yüzüm her yerdeydi, hayatım her yerdeydi. Tabloid gazeteler her şeyi ele geçirmişti."

Harry, belgeselde paparazzilerin annesi Diana ve karısı Meghan'a yaklaşımlarından da söz etti. Annesi gibi karısının da yani sevdiği bir başka kadının da böylesi bir baskı altında kaldığını görmenin kendisi için zor olduğunu anlattı. Meghan'ın sosyal medya trolleri tarafından defalarca hedef alındığını anlattı. "Annemin zamanına baktığımda bu fiziksel bir tacizdi. Kameralar yüzünüzde ve insanlar sizin peşinize düşüyor. Paparazzi hala insanları taciz ediyor, ama bu şimdi daha çok internet üzerinden yapılıyor. Bir zamanlar fotoğrafçılar dışarıdaydı ve hikaye onun yanındaydı. Ardından sosyal medya tacizi geldi. Hayatımda bir başka sevdiğim kadını da bu çılgınlığın içinde görmek çok zor."

Meghan Markle da medyanın kendisine zarar vermek için mutlaka bir yol bulacağını ileri sürdü. Markle "Ben ne kadar iyi olursam olayım basın beni yok etmenin bir yolunu bulacaktı" dedi. Markle, basının kendisine yönelik tavrının evlendikten sonra daha iyi bir hale geleceğine inandığını ancak bu durumun hiç de öyle olmadığını söyledi. "Ben ne kadar büyük bir çaba harcarsam harcayayım ne kadar iyi olursak olayım ne yaparsam yapayım basın beni yok etmenin bir yolunu mutlaka bulacaktı" dedi.

Belgeselin bir başka bölümünde Prens Harry annesi Diana ile karısı Meghan Markle arasında bir karşılaştırma yaptı. Harry, pekçok açıdan Meghan ile annesi Diana arasına çok fazla benzerlik olduğunu vurguladı. "Aynı tutkuyu taşıyor, aynı emtapi Meghan'da da var. Aynı kendine güvene sahip" dedi.

Prens Harry çocukluğu hakkında değerlendirmelerde de bulundu. "Benim çocukluğum.. Hatırlıyorum.. Kahkaha, mutluluk ve macera doluydu." Buna karşın Harry annesi Diana'ya ait çok fazla çocukluk anısı olmadığını sözlerine ekledi. Sanki onları bloke etmiş gibi hissettiğini söyledi. Ama yine de annesi Diana'nın kahkahalarını, cüretkar gülüşlerini her zaman hatırladığını sözlerine ekledi. Kendisini de tıpkı annesi gibi 'cüretkar' bir insan olarak tanımladı. Bu arada Harry'nin, annesini kaybettiğinde henüz 12 yaşında olduğunu da hatırlatalım.

'ETRAFIMIZ PAPARAZZİLERLE ÇEVRİLİYDİ': Anlattığına göre Prens Harry'nin çocukluğuna dair hatırladığı ayrıntılardan biri de etrafının her zaman paparazzilerle çevrili olduğu. Herhangi bir paparazzinin, aniden çalıların arasından fırlamadığı pek az tatilleri olduğunu söyledi Harry. "Aile içinde, sistem içinde bize verilen öğüt bunlara hiç tepki vermememizdi. Onlara malzeme vermememiz söyleniyordu bize."





Harry annesi Diana ile babası Charles'ın boşanma sürecinde neler yaşadığını atlamadı. O zorlu süreçte bir yerden başka bir yere sürüklendiğini anlattı. "Geçmişiniz, arka planınız ne olursa olsun bu durum bütün boşanmış ebeveynlerin çocukları için yaygın bir durum. Bir yerden bir yere sürüklenirsiniz. Ya da anne ve babanız rekabetçidir. Bazen olmak istemediğiniz bir yerde istediğinizden daha uzun kalırsınız, bazen ayrılmak istemediğiniz bir yerden kısa sürede ayrılmanız gerekir."





KENDİ AİLELERİNİ KORUMAK İÇİN AYRILIK KARARI ALMIŞLAR

Söz konusu belgeselde Prens Harry, 2020 yılının ilk yarısına damgasını vuran Megxit yani İngiliz kraliyet ailesinden ayrılıkları hakkında açıklamalar yaptı. Harry, ayrılık kararını Meghan Markle'ı korumak için aldıklarını söyledi. Açılışta " Bu sadece bizim hikayemiz değil. Bu her zaman bizden daha büyük oldu. Kimse tam gerçeği bilemez. Biz ise gerçeği biliyoruz" diyen Harry, aslında medyanın da gerçeği bildiğini belirtti. "Basın da tam gerçeği biliyordu çünkü bunun içindeydi. Sanıyorum benim durumumda kim olursa olsun aynı benim yaptığımı yapardı. Harry ve Meghan, bu belgeseli de kendileri hakkında ortaya yayılan yanlış bilgilerle mücadele etmek için yaptıklarını belirtti.

Meghan Markle aileden ayrılık konusunda tıpkı Harry'nin uzun süredir tekrar ettiği gibi ailelerini korumak için bu kararı aldıklarını söyledi. Markle " Biz gerçekten bilinçliyiz ve elimizden geldiği kadar en iyi şekilde çocuklarımızı korumaya çalışıyoruz. Onların bu tarihi aile içinde oynadıkları rolün de farkındayız" diye konuştu.

Prens Harry, belgeselde Meghan Markle ile nasıl tanıştığını da anlattı. Çiftle ilgili olarak bugüne kadar üzerinde en çok iddia üretilen konulardan biri de bu ayrıntı zaten. Anlattığına göre Harry, sosyal medyada gezinirken bir arkadaşının videosunu gördü. O videoda arkadaşıyla birlikte Meghan Markle da yer alıyordu. Bir sosyal medya platformunda yaygın olarak kullanılan filtrelerden biri o videoda da kullanılmıştı. Hemen hatırlatalım, bu görüntü Markle'ın kendine filtre ile köpek kulakları yaptığı videoydu. Sonra Harry arkadaşına o videodaki kadının kim olduğunu sordu.

Bundan sonrasını da Meghan Markle anlattı. Harry'ye o videoyu gönderen arkadaşının kendisine "Seninle çekilen videomuzu sosyal medyaya koydum. Prens Haz beni takip ediyor. (O benim arkadaşım) Beni dün gece aradı ve seninle tanışmak için ölüp bittiğini söyledi" dediğini anlattı. Buna karşılık Meghan Markle arkadaşına "Prens Haz kim?" diye yanıt yazdığını söyledi.

Böylece tanışan çift ilk buluşmalarını da anlattı belgeselde. Ama Harry o ilk buluşmaya trafiğe takıldığı için geç kaldı. Sonra kendisini bekleyen Meghan Markle'e özür dileyen mesajlar gönderdi. Harry belgeselde o anlar hakkında şunları söyledi: "Panik olmuştum. Çılgın bir trajik vardı ve bu yüzden geç kaldığımı açıkladım."

Bütün bunlar olurken Meghan Markle, Harry'nin egosu yüksek ve kadınları bekletmekten zevk alan biri olduğunu düşünmüş. Ama Harry geldikten sonra ise fikri değişmiş. Harry ile ilgili olarak o ilk görüşmede kendisini en çok etkileyen ayrıntının "birlikte çocuklar gibi eğlendikleri" olduğunu sözlerine ekledi Meghan Markle. O ilk görüşme sadece bir saat sürdü. Sonra Meghan Markle Harry'yi aradı ve "Yarın akşam ayrılıyorum. Bu akşam benimle yemek yer misin?" diye sordu. Markle, Harry'nin bu aramayı 'çok Amerikan' bulacağını düşündüğünü de saklamadı. Sonra çift, ilk buluşmalarını gerçekleştirdikleri yerde bir de akşam yemeği yedi.

Belgeselde, çift o gece çekilen samimi bir fotoğrafı da gösterdi. O fotoğraf çekildiği anda sadece orada yan yana oturup "Aman Tanrım! Bir denemeye karar verdik" duygusunu yaşadıklarını anlattı Meghan Markle. Harry ise o anda "Bu kadın harika... Benim aramakta olduğum her şey. Yanımda çok rahat ve sakin" diye düşünmüş. Harry ve Meghan o ilk iki buluşmanın ardından birlikte Botswana'ya gittiler.

Meghan Markle, kraliyet ailesiyle birlikte geçirdiği ilk Noel tatilini de anlattı belgeselde. 2017'de Sandringham'da gerçekleşen o buluşmada Kraliçe'nin kocası Prens Philip ile samimi anlar yaşadığını söyledi. Markle'ın Kraliçe 2. Elizabeth ile tanışması ise epey ilginç olmuş. Harry o anları şöyle anlattı: "Babaannem, Meghan'ın tanıştığı ilk üst düzey kraliyet ailesi üyesiydi. Meghan sistemi bilmiyordu ve bu onun için şoke edici bir durum oldu." Tanıştığı ana kadar Kraliçe'yi tanımadığını söyleyen Meghan Markle, Harry kendisine nasıl reverans yapılacağını bilip bilmediğini sorduğunda şaşırdı. Markle ile bunun bir şaka olduğunu düşündü. Bu arada Meghan bu reverans olayını anlatırken gülerek abartılı hareketled yaptı. Harry ise o anlarda ciddi bir yüzle karısını seyretti. Bu sahneler, programı izleyenler tarafından "Meghan, Kraliçe ile alay etti" diye yorumlandı.

Markle bütün bu protokol kuralları hakkında "Şimdi geriye dönüp baktığımda bana çok komik geliyor. Çünkü şimdi birçok şey biliyorum. Ama o zaman bilmediğim için de memnunu, çünkü hiçbir hazırlık yapmadan kendim olabiliyordum" dedi. Markle, Kate ve William ile ilk tanıştığında da bu tür protokol kurallarına uymadığını sözlerine ekledi. Harry'nin ağabeyi William ve onun eşi Kate ile ilk tanıştığında üzerinde yırtık bir kot pantolon olduğunu ve evde yalınayak gezdiğini anlattı. Markle, İngiltere'de özellikle de kraliyet ailesinde geçerli protokol kurallarını hızlı bir şekilde anlamaya başladığını ileri sürdü. Bu formalitelerin sadece dışarıda değil, evlerin içinde bile geçerli olduğunu sözlerine ekledi.