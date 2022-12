Ünlü ailenin "kara bahtlı" gelinleri: Neye bulaştığının farkında mısın sen?

MUHABİRİN TUZAĞINA DÜŞTÜ: Her ne kadar son dönemlerde Kraliçe'nin en güvendiği ve en iyi anlaştığı gelini olarak bilinse de Sophie de aileye girdikten kısa bir süre sonra büyük bir skandalın kahramanı oldu. 2001 yılında o dönem sansasyonel haberlerle bilinen ve sonra bir skandalın ardından kapanan News of the World gazetesi muhabirinin "oyununa geldi". Sophie o sırada halkla ilişkiler sektöründe çalışmayı sürdürüyordu. Arap şeyhi kılığına giren muhabir, Sophie ile sohbetinin ses kaydını daha sonra yayınladığında da yer yerinden oynadı. Sophie o sohbette, ülkenin önde gelenleri hakkında ağza alınmayacak sözler sarf etti. Bu sırada yanında iş ortağı Murray Harkin de vardı. Skandalın büyümesine Harkin'in de "katkısı" oldu.