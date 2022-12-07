Kayıp taç onun başında ortaya çıktı: ABD'deki eltiye selâm gönderdi

Haberin Devamı

PRENSES OLMANIN HAKKINI VERİYOR

Biz son dönemde İngiliz kraliyet ailesini karıştıran bütün dünyayı da meraklandıran belgeselleriyle gündemde olan Harry ile Meghan'ı ABD'de bırakıp son zamanlarda taktığı taçlarla, Galler Prensesi olmanın hakkını veren ve hayranlarının gözlerini okşayan Kate Middleton'a dönelim. 40 yaşındaki üç çocuk annesi Kate Middleton, Buckingham Sarayı'ndaki diplomatik resepsiyonda kocası Prens William, kayınpederi Kral 3. Charles ve onun eşi Konsort Kraliçe Camilla ile birlikte konuk ağırladı.

HAYRANLARININ BEKLEDİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ YAPTI, BAŞKA BİR TAÇ TAKTI

Önceki hafta Güney Afrika Devlet Başkanı onuruna düzenlenen yemekte Kraliçe'nin; William'ın annesi Diana'ya hediye ettiği tacı takan Kate, bu kez kendisinden değişiklik bekleyen hayranlarına bir sürpriz yaptı. İlk kez 2015 yılında yine bu tür bir diplomatik yemekte kullandığı Lotus Çiçeği ya da diğer adıyla Papirüs Tacı'yla arzı endam etti. Üzerinde pırıltılı çiçek desenleri bulunan kırmızı bir gece elbisesi giyen Kate'in değişiklikleri bununla da sınırlı kalmadı.

Haberin Devamı

SAÇ MODELİNİ DEĞİŞTİRDİ

Kraliçe 2. Elizabeth'in kardeşi Margaret'in en sevdiği mücevherlerden biri olan Lotus Çiçeği tacı ile süslediği saçlarını bugüne kadar hiç denemediği bir modelde tarattı.

EN SEVDİĞİ TAKILARI KİME BIRAKTIĞI BELLİ OLDU

Charles'ın kral olmasından sonra veliahtların taşıdığı Galler Prensi unvanı Prens William'a geçtiği için kendisi de Galler Prensesi olan Kate'in üzerinde parıldayan tek ayrıntı taç değildi. Kate Middleton, Kraliçe 2. Elizabeth'in çok sevdiği sallantılı pırlanta küpeleri ile görünümü tamamladı. Son dönemde katıldığı etkinliklerde sık sık Kraliçe'nin takılarıyla görülen Kate Middleton görenlere "en sevdiği takılarını kime bıraktığı belli oldu" dedirtti.

Haberin Devamı

LOTUS ÇİÇEĞİ'NİN İLK SAHİBİ

Buckingham Sarayı'ndaki diplomatik yemekte Kate Middleton'ın başını süsleyen Lotus Çiçeği ya da diğer adıyla Papirüs Tacı'nın çok eskilere uzanan bir hikayesi var. Kraliçe'nin kardeşi Margaret'in en sevdiği taç olan ve onunla özdeşleşen Lotus Çiçeği tacının ilk sahibi Kraliçe 2. Elizabeth'in annesi Ana Kraliçe Elizabeth. Aslına bakılırsa bu taç ilk olarak bir gerdanlıktı. Ana Kraliçe inci ve elmaslardan oluşan bu kolyeyi 1923 yılında düğün hediyesi olarak almıştı. Kolyeyi ona hediye eden kişi ise kocası yani sonradan tahta çıkacak olan 6. George idi. Karısına bu hediyeyi çok ünlü bir mücevherciden satın almıştı. Ana Kraliçe yani o dönemdeki adıyla Elizabeth, sonradan bu mücevheri kolye değil taç olarak kullanmak istedi. Kocasının gerdanlık olarak satın aldığı ünlü firmanın tasarımcıları da mücevheri, şöhretini borçlu olduğu görünümüne kavuşturdu. Yani taca çevirdi. Ana Kraliçe bu tacı takarak birçok fotoğrafçıya poz verdi. Fakat Elizabeth, Lotus Çiçeği ya da Papirüs Tacı'nı daha sonra torunu Margaret'in ya da Kate Middleton'ın kullandığı gibi kullanmıyordu. Elizabeth, bu tacı dönemin modasına uygun olarak alnına yerleştiriyordu.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Ne çok bekledin bu tacı! Kraliçe mezarında ters döndü Haberi görüntüle

PRENSES MARGARET'İN EN SEVDİĞİ TAÇTI

Ana Kraliçe'nin ardından bu tacı Kraliçe 2. Elizabeth'in kardeşi Margaret kullandı. 1959 yılında Lotus Çiçeği, Ana Kraliçe tarafından küçük kızına verildi. Zarif işçiliğiyle dikkat çeken Lotus Çiçeği, Margaret'in gözde mücevheri haline geldi. Birçok etkinlikte görünümünü bu değerli mücevherle tamamladı.

MARGARET'İN GELİNİ DÜĞÜNDE LOTUS ÇİÇEĞİ'Nİ TAKTI

Lotus Çiçeği'nin Kate Middleton'a kadar uzanan öyküsünün bir başka durağı da 1993 yılında Margaret'in gelini Serena Stanhope oldu. Margaret'in tek oğlu David Armstrong Jones ile evlenirken Stanhope duvağıyla birlikte bu tacı kullanmıştı. Prenses Margaret'in 2002 yılında ölümünün ardından taç da bir süreliğine kayıplara karıştı. O süreçte Margaret'in bazı mücevherleri çocukları tarafından bir müzayedede satışa çıkarıldı ama onların arasında Lotus Çiçeği yoktu. Bu arada David Armstrong Jones ile Serena Stanhope'un 2020 yılında boşandığını hatırlatalım.

Haberin Devamı

YILLAR SONRA KATE'İN BAŞINDA ORTAYA ÇIKTI

Bu tacın akıbeti 2000'lerin ilk yarısında çeşitli iddiaların merkezinde yer aldı. Bir süre herkes Lotus Çiçeği'nin Margaret'in gelini Serena da kaldığını düşündü. Fakat gerçek öyle değildi. Kraliçe'nin kayıp taçları arasında sayılan Lotus Çiçeği 2013 yılında Buckingham'daki diplomatik yemekte Kate Middleton'ın başında ortaya çıktı. İki yıl aranın ardından bu kez yine diplomatik bir yemekte Kate Middleton kullandı Lotus Çiçeği'ni.

YEDİ YIL SONRA PRENSES'İN BAŞINDA

Bu ünlü ve aynı zamanda gizemli taç 2015 yılından bu yana yani 7 yıldır yine kayıplara karışmıştı. Uzun süre kapalı kapılar ardında kaldıktan sonra da görünüşe göre artık onu daha fazla kullanacak olan Galler Prensesi Kate'in başını süslerken görüldü.

Haberin Devamı

Kate Middleton'ın en çok kullandığı taç, eşi William'ın annesi Diana'ya Kraliçe tarafından verilen Cambridge Aşıkların Düğümü adlı bu taç. Middleton ağırlıklı olarak resmi etkinliklerde bu tacı kullanıyor.

TAKILARINI DEĞİŞTİRMEDİ

Konsort Kraliçe Camilla ise gecede geçen 23 Kasım'da Güney Afrika Devlet Başkanı onuruna verilen yemekte taktığı tacı kullandı. Mavi bir elbise giyen Camilla, bir zamanlar Kraliçe 2. Elizabeth'in başını süsleyen bu gösterişli taç ile görünümünü tamamladı. Aslında bu taç bir çift küpe, bir yüzük ve bilezikle tamamlanan setin bir parçası. Hemen yeri gelmişken bu setin bir bölümünün 1947 yılında, Kraliçe 2. Elizabeth, Prens Philip ile evlenirken ona babası, yani dönemin kralı 6. George tarafından düğün hediyesi olarak verilmişti. Bu setin, 1850 yılında yapıldığı belirtiliyor.

YA DİĞER TAÇLAR NE OLACAK? Madem tam yedi yıl aradan sonra Kate Middleton'ın başında ortaya çıkan bu taca baktık bir de Kraliçe'nin ölümünden sonra yeniden gündeme gelen ve herkesin ailenin kadın üyelerinin başında görmeyi beklediği diğer gizemli taçlara da bir bakalım. Kraliyet uzmanlarına göre 3. Charles'ın hükümdarlığı sırasında ailenin mücevherlerinin bulunduğu hazine dairesinin kilidini açıp orada bulunan ve bazıları yıllardır gün yüzü görmeyen neredeyse ortadan "kaybolan" taçları, karısı Konsort Kraliçe Camilla ile gelini yeni Galler Prensesi Kate'in kullanımına açması mümkün. Hangi taçlar mı onlar? Gelin o bi r daha ne zaman gün yüzüne çıkacağı merak konusu olan taçlara biraz yakından bakalım

İngiliz kraliyet ailesinin koleksiyonundaki en çok merak edilen taçlardan biri işte bu: Delhi Durbar Tacı. Kraliçe 2. Elizabeth'in büyükannesi Kraliçe Mary'nin 1911 yılında çıkacağı Hindistan gezisi öncesi onun direktifleri doğrultusunda yaratıldı bu taç. O dönemde kraliyet mücevherlerinin yurt dışına çıkarılması yasak olduğundan sırf bu gezi için bu görkemli taç hazırlandı.

2005'TE CAMILLA TAKMIŞTI

Delhi Durbar Tacı, İngiliz kraliyet ailesinin sahip olduğu en büyük ve uzun taçlardan biri. Bu gösterişli tacı Camilla, 2005 yılında, Norceç kraliyet ailesinin Londra ziyareti sırasında verilen resmi yemekte kullanmıştı. O geceden sonra da bu tacı takan kimse olmadı. Artık kocası Charles kral olduğu için Camilla'nın da konsort kraliçe olarak daha fazla resmi davete katılması gerekecek. Yani onu tekrar bu taçla görmek mümkün.

SON OLARAK 2002'DE BİR SERGİDE YER ALMIŞTI: Strathmore Rose Tacı son olarak 2002 yılında bir sergide yer almıştı. Sonra da hep kilit altında tutuldu. Şimdi kraliyet ailesinin takipçileri bu tacı özellikle de Kate Middleton'ın başında görmeyi bekliyor.

İngiliz kraliyet ailesinin üyeleri tarafından kullanılıp kullanılmayacağı merak edilen taçlardan biri de çok uzun süredir gün yüzü görmeyen Strathmore Rose Tacı. Her ne kadar onlarca yıldır kapalı kapılar ardında duruyor olsa da değerine paha biçmek kolay değil. 2. Elizabeth'in annesi 1. Elizabeth'in ya da daha çok bilinen adıyla Ana Kraliçe'nin gençlik yıllarında kullandığı bu tacın 500 bin sterlin değerinde olduğu belirtiliyor. Alna yerleştirilen bu taç, İngiliz kraliyet ailesinin sahip olduğu en ilginç tasarımlı taçlardan biri olarak biliniyor.Tacın üzerindeki çiçek motifleri, yerinden sökülüp tekrar takılabiliyor. Bu da tacın parçalarının gerektiğinde broş olarak kullanılabileceği anlamına geliyor. Gümüş, altın ve elmaslarla süslü bu tacın Kraliçe 2. Elizabeth'in favorilerinden biri olmadığını da hatırlatalım.

ANA KRALİÇE ÇOK KULLANIYORDU

Oryantal Doğu Tacı da Kraliçe 2. Elizabeth'in koleksiyonunda yer alan aile yadigarlarından biri. Bu da 2. Elizabeth'in annesi Ana Kraliçe'nin en sevdiği taçlardan biriydi. Ama epeydir gün yüzüne çıkmadığına göre günümüzün kraliyet ailesi üyelerinin gözdelerinden biri değil.

KRALİYET GELİNLERİNİN DÜĞÜN TAÇLARI: Bu arada İngiliz kraliyet ailesinde taçların en çok kullanıldığı yerlerden birinin düğünler olduğunu da hatırlatalım. Gelinlere Kraliçe tarafından hayatlarının en güzel gününde takmaları için çeşitli taçlar ödünç veriliyor. Gelin bir de bunları hatırlayalım. Bakalım ailenin hangi üyesi düğününde hangi tacı taktı.

Kraliçe Elizabeth bu tacı son olarak 2005 yılında yaptığı Malta gezisinde kullanmıştı. Bu değerli taç 1853 yılında Garrard tarafından Kraliçe Victoria için tasarlandı. Tacın tasarımcısı ise Kraliçe'nin kocası Prens Albert. Hindistan mücevherlerinden etkilenen Oryantal Daire Tacı'nın üzerindeki bazı mücevherler aile üyeleri arasında sorun çıkardı. Victoria'nın kuzeni Hanover Kralı, 1858 yılında bu mücevherlerden bazıları üzerinde hak iddia edince Kraliçe de tacın üzerinde değişiklik yapmak zorunda kaldı. Kuzeninin el koyduğu mücevherlerin yerine yeni elmaslar koydu.

PÜSKÜLLÜ TAÇ

Elizabeth, henüz prenses olduğu sırada Prens Philip ile evlenirken duvağını Kraliçe Mary'nin püskül tacıyla süsledi. Bu arada 1947'teki o düğünde tacın ön kısmında bir ayar bozukluğu ortaya çıktığını da hatırlatalım. Kraliçe'nin tek kızı Prenses Anne evlenirken de bu taçla duvağını süsledi.

YILLAR SONRA TORUNUNA ÖDÜNÇ VERDİ

Kraliçe, kendi gelinlik tacını yıllar sonra torunu Prenses Beatrice'e ödünç verdi. Beatrice, Edoardo Mapelli Mozzi ile evlenirker o gösterişli tacı kullandı.

İLK EVLİLİĞİNDE KULLANDI

Ama ondan önce bu tacı Kraliçe'nin tek kızı 1973 yılında ilk eşi Mark Phillips ile evlenirken taktı.

İKİNCİ EVLİLİĞİNDE ÇİÇEK TAKTI

1992'de Timothy Laurence ile ikinci evliliğini yaparken saçlarını çiçeklerle süsledi.

GÖSTERİŞTİ TAÇ NEREDE?

Lotus Çiçeği tacıyla özdeşleşen Margaret Antony Armstrong-Jones ile evlenirken gösterişli Poltimore tacını taktı. Bir iddiaya göre bu taç onun ölümünden sonra satıldı. Ama bir iddiaya göre de ailenin koleksiyonunda duruyor.

KENDİ AİLESİNE AİT TAÇ İLE EVLENDİ

Diana Spencer, Prens Charles ile evlenirken kendi ailesine ait bir taç taktı. Bu aile tacını yıllar sonra Diana'nın yeğeni de evlenirken kullandı.

1936 YAPIMI

Kate Middleton, Prens William ile evlenirken Kraliçe'nin babası Kral 6. Georgeun eşine hediye ettiği 1936 yapımı bu tacı kullandı. Tacın üzerinde tam bin tane elmas bulunuyor.

ASLINDA BU TACI İSTEMEMİŞTİ

Meghan Markle, Prens Harry ile evlenirken Kraliçe ona büyükannesi Kraliçe Mary'ye ait elmas tacı ödünç verdi. Markle'ın aslında bunu değil başka bir tacı istediği ileri sürülmüştü.

ONUN İSTEDİĞİ TACI EUGENİE TAKTI

İddialara göre Meghan Markle, evlenirken zümrütlerle süslü bu tacı takmak istemişti. Fakat tacı Jack Brooksbank ile evlendiği gün Prenses Eugenie taktı.