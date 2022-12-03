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Kraliçe, hayata 'huzur içinde' veda edememiş: Ben banka değilim anne!

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#Kraliçe Elizabeth#Kral 3. Charles#Prens Harry
Kraliçe, hayata huzur içinde veda edememiş: Ben banka değilim anne
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2022 17:25

Tam 70 yıl boyunca hükümdarlığını sürdüren İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in bu dünyadaki serüveni geçtiğimiz eylül ayında sona erdi. Kraliçe 96 yaşında, arkasında tarih kitaplarına konu olacak bir yaşam bırakarak hayata veda etti. Peki onun hayatının son aylarını nasıl geçirdiğini biliyor musunuz?

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BU SORUN KAFASINI MEŞGUL EDİYORDU
Elbette kocası Prens Philip'in ölümünden sonra bozulan, hatta yıllarca sürdürdüğü alışkanlıklarını bozan, görev bilincine ters olsa da belirli programlarına katılmasını engelleyen sağlığı onu çok meşgul etti. Hatta bazı iddialara göre Kraliçe bir tür kemik iliği kanserine yakalanmıştı ve günlerinin sayılı olduğunu da biliyordu. Ama İngiliz The Sun gazetesine konuşan bir kaynağın ileri sürdüğüne göre Kraliçe'nin son aylarında, kafasını meşgul eden ve çözüme kavuşturmayı istediği başka bir konu vardı: Oğlu Charles ile torunu Prens Harry arasındaki gerilim. Söz konusu kaynağın iddiasına göre Kraliçe, Charles ile Harry'nin arasını bulmaya, onları uzlaştırmaya bile çalıştı. Ama görünüşe göre başarılı olamadı.

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TELEFON BOMBARDIMANI
The Sun'a konuşan kaynağın ileri sürdüğüne göre karısı Meghan Markle, çocukları Archie ve Lilibet ile birlikte ABD'de yaşayan Harry, babaannesinin son aylarında onu kelimenin tam anlamıyla bir "telefon bombardımanına" tutuyordu. Her ne kadar aradaki sorunların ortadan kalkmasını diliyor olsa da Kraliçe'nin, torununun isteklerini yerine getirmeye mecali yoktu. Doğrusu buna çok istekli de değildi. Çünkü sağlığı giderek bozuluyordu.

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BABASI TELEFONLARINA ÇIKMAYINCA,,, Aileye yakın bu kaynağın anlattığına göre, Harry'nin babaannesini bu kadar sık aramasının altında yatan önemli bir neden vardı: Para! Harry, defalarca babasını aramasına ve ardından elektronik postalar göndermesine rağmen, Charles oğlunun isteğini yerine getirmeye yanaşmamıştı. Bunun üzerine Harry de çareyi babaannesini aramakta buldu.

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'BENi ARAMA'
Aile arasındaki bu gelişmeyi basına anlatan söz konusu kaynak "Kraliçe aslında Harry ile konuşmaktan, görüşmekten her zaman büyük bir mutluluk duyardı. Fakat kendisinden para istediği zaman ona neden babasıyla konuşmadığını sordu. Harry ona babasının yani Charles'ın artık telefonlarına çıkmadığını söyledi" diye konuştu. Bu arada Charles'ın oğlu Harry'ye "beni arama, bana elektronik posta gönder" ısrarında bulunduğunu da ekledi.

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BEN BANKA DEĞİLİM: Söz konusu kaynak, o sırada hayatının son aylarını yaşamakta olan Kraliçe'nin oğlu Charles'a, Harry'nin telefonlarına çıkmamasının nedenini sordu. İddiaya göre Charles da annesine ilginç bir yanıt verdi: "Ben banka değilim."

Kraliçe, hayata huzur içinde veda edememiş: Ben banka değilim anne

'HARRY O KADAR İYİ DURUMDA DEĞİLDİ'
Basına konuşan kaynak, İngiliz kraliyet ailesinin üyelerinin Harry ile konuşmayı kestiğini ve bunlara ağabeyi William'ın da dahil olduğunu söyledi. Onun anlattığına göre aile, Harry'nin yakında piyasaya çıkacak olan Spare adlı kitabı için anlaşma yaptığını duyduklarında onunla iletişimi kestiler. Aynı kaynak Harry'nin finansal durumu hakkında çarpıcı bir iddiada daha bulundu: "Harry insanların inandırıldığı kadar iyi durumda değildi. Ailesinden para istiyordu."

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KRİZ TOPLANTISI
Bu arada Harry ile Meghan'ın milyon dolarlık bir anlaşma yaptığı dijital yayın platformu için çektiği belgeselin fragmanları yayınlanınca taraflar arasındaki gerilim biraz daha arttı. İddialara göre Charles, şu anda Earthshot ödül töreni için ABD'de bulunan büyük oğlu William iledönüşünden sonra bir araya gelip bir kriz toplantısı yapacak.

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AİLE GERİLİM İÇİNDE BEKLİYOR
Kraliyet ailesinde gerginlik yaratan tek durum bu değil. Harry'nin Spare adlı kitabı da gelecek yılın ocak ayında piyasaya çıkacak. Tüm aile Prens'in kitapta kendileriyle ilgili neler anlatacağını büyük bir korku içinde bekliyor. Bu kitapla ilgili bugüne kadar ortaya çıkan ayrıntılara da bir bakalım. 

FOTOĞRAFLAR: ALAMY, AVALON, SPLASH NEWS

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#Kraliçe Elizabeth#Kral 3. Charles#Prens Harry

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