Kraliçe, hayata 'huzur içinde' veda edememiş: Ben banka değilim anne!

Haberin Devamı

BU SORUN KAFASINI MEŞGUL EDİYORDU

Elbette kocası Prens Philip'in ölümünden sonra bozulan, hatta yıllarca sürdürdüğü alışkanlıklarını bozan, görev bilincine ters olsa da belirli programlarına katılmasını engelleyen sağlığı onu çok meşgul etti. Hatta bazı iddialara göre Kraliçe bir tür kemik iliği kanserine yakalanmıştı ve günlerinin sayılı olduğunu da biliyordu. Ama İngiliz The Sun gazetesine konuşan bir kaynağın ileri sürdüğüne göre Kraliçe'nin son aylarında, kafasını meşgul eden ve çözüme kavuşturmayı istediği başka bir konu vardı: Oğlu Charles ile torunu Prens Harry arasındaki gerilim. Söz konusu kaynağın iddiasına göre Kraliçe, Charles ile Harry'nin arasını bulmaya, onları uzlaştırmaya bile çalıştı. Ama görünüşe göre başarılı olamadı.

Haberin Devamı

TELEFON BOMBARDIMANI

The Sun'a konuşan kaynağın ileri sürdüğüne göre karısı Meghan Markle, çocukları Archie ve Lilibet ile birlikte ABD'de yaşayan Harry, babaannesinin son aylarında onu kelimenin tam anlamıyla bir "telefon bombardımanına" tutuyordu. Her ne kadar aradaki sorunların ortadan kalkmasını diliyor olsa da Kraliçe'nin, torununun isteklerini yerine getirmeye mecali yoktu. Doğrusu buna çok istekli de değildi. Çünkü sağlığı giderek bozuluyordu.

BABASI TELEFONLARINA ÇIKMAYINCA,,, Aileye yakın bu kaynağın anlattığına göre, Harry'nin babaannesini bu kadar sık aramasının altında yatan önemli bir neden vardı: Para! Harry, defalarca babasını aramasına ve ardından elektronik postalar göndermesine rağmen, Charles oğlunun isteğini yerine getirmeye yanaşmamıştı. Bunun üzerine Harry de çareyi babaannesini aramakta buldu.

Gözden Kaçmasın Ağla Meghan! Tek rakibin hayatını sergileyip para kazanan Kim Kardashian Haberi görüntüle

Haberin Devamı

BEN BANKA DEĞİLİM: Söz konusu kaynak, o sırada hayatının son aylarını yaşamakta olan Kraliçe'nin oğlu Charles'a, Harry'nin telefonlarına çıkmamasının nedenini sordu. İddiaya göre Charles da annesine ilginç bir yanıt verdi: "Ben banka değilim."

Aile arasındaki bu gelişmeyi basına anlatan söz konusu kaynak "Kraliçe aslında Harry ile konuşmaktan, görüşmekten her zaman büyük bir mutluluk duyardı. Fakat kendisinden para istediği zaman ona neden babasıyla konuşmadığını sordu. Harry ona babasının yani Charles'ın artık telefonlarına çıkmadığını söyledi" diye konuştu. Bu arada Charles'ın oğlu Harry'ye "beni arama, bana elektronik posta gönder" ısrarında bulunduğunu da ekledi.

'HARRY O KADAR İYİ DURUMDA DEĞİLDİ'

Basına konuşan kaynak, İngiliz kraliyet ailesinin üyelerinin Harry ile konuşmayı kestiğini ve bunlara ağabeyi William'ın da dahil olduğunu söyledi. Onun anlattığına göre aile, Harry'nin yakında piyasaya çıkacak olan Spare adlı kitabı için anlaşma yaptığını duyduklarında onunla iletişimi kestiler. Aynı kaynak Harry'nin finansal durumu hakkında çarpıcı bir iddiada daha bulundu: "Harry insanların inandırıldığı kadar iyi durumda değildi. Ailesinden para istiyordu."

Gözden Kaçmasın Ne çok bekledin bu tacı! Kraliçe mezarında ters döndü Haberi görüntüle

KRİZ TOPLANTISI

Bu arada Harry ile Meghan'ın milyon dolarlık bir anlaşma yaptığı dijital yayın platformu için çektiği belgeselin fragmanları yayınlanınca taraflar arasındaki gerilim biraz daha arttı. İddialara göre Charles, şu anda Earthshot ödül töreni için ABD'de bulunan büyük oğlu William iledönüşünden sonra bir araya gelip bir kriz toplantısı yapacak.

Haberin Devamı

AİLE GERİLİM İÇİNDE BEKLİYOR

Kraliyet ailesinde gerginlik yaratan tek durum bu değil. Harry'nin Spare adlı kitabı da gelecek yılın ocak ayında piyasaya çıkacak. Tüm aile Prens'in kitapta kendileriyle ilgili neler anlatacağını büyük bir korku içinde bekliyor. Bu kitapla ilgili bugüne kadar ortaya çıkan ayrıntılara da bir bakalım.

FOTOĞRAFLAR: ALAMY, AVALON, SPLASH NEWS