Eltiler savaşında son perde: Meghan, Kate'in elbisesinin benzerini giydi, Diana'nın yüzüğüyle saraya mesaj yolladı!

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Sussex Düşü ve Düşesi olarak adlandırılan Prens Harry ve Meghan Markle İngiltere’ye ve saraya ‘sığamayıp’ ABD’ye gitmeye karar verdiklerinden beri tartışmaların odağındalar. Verdikleri bu karar kendilerinin ve çocuklarının daha özgür bir yaşam arzusu nedeniyle verilmiş olsa da yani onlar öyle açıklasa da artık herkes son birkaç senedir Buckingham Sarayı’nı sarmalayan dedikoduları, Prens William ve Harry arasındaki küslüğü ve iki elti Kate Middleton ve Meghan Markle arasındaki çekişmeyi öğrendi. Küs kardeşler ve alımlı eltiler son olarak babaanneleri Kraliçe II. Elizabeth’in cenazesinde bir araya gelip dünyaya birlik mesajı verdiler ancak kapalı kapılar ardındaki düşmanlık devam etti. WILLIAM VE KATE DE BİR HAFTA ÖNCE AYNI ANLARI YAŞADI

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Elizabeth’in ölümüyle babası Charles Kral olunca Galler Prensi unvanını alan William'ın, çevrecilik konusunda bilinç uyandırmak amacıyla kurduğu Earthshot Ödülü’nün töreni bu yıl Londra yerine ABD'nin Boston kentinde yapıldı. Geçen haftayı Amerika’dan geçiren ulaşan Kate ile William törene ev sahipliği yaptı, ABD’de bir dizi ziyarette de bulundu. Elbette ödül gecesinde en çok dikkat çeken şey giydiği her kıyafeti kendine yakıştırması ve zarafetiyle tanınan Kate Middleton’ın görüntüsüydü. Çevre ödülü verildiği için geceye uygun yeşil ve omuzlarını açıkta bırakan bir elbise tercih eden Kate, boynuna da yıllar önce rahmetli kayınvalidesi Prenses Diana’nın alnına takarak kullandığı, yeşil zümrütlerle süslü bir kolye takmıştı. Magazin ve moda sayfaları günlerdir Kate’in bu fotoğraflarını paylaşarak ne kadar doğru tercihler yaptığını ve ne kadar güzel göründüğünü aktarıyor.

Kate Middleton geçen hafta zarif yeşil elbisesi ve Diana'nın kolyesiyle çok konuşulmuştu

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HARRY VE MEGHAN'IN GURUR GECESİ

Galler Prens ve Prensesi daha birkaç gün önce Amerika’da boy göstermişken, son zamanlarda dijital bir platforma sattıkları hayat hikâyeleriyle gündemde olan Sussex’ler Harry ve Meghan da bir başka törende karşımıza çıktılar. Yarın yayınlanacak Prens Harry ve Meghan Markle’ın hayatına odaklanan mini belgesel dizisi şimdiden büyük tartışma yarattı. Dizinin fragmanı yayınlanınca ortaya çıkan görüntülerde sürekli kaygılı ve asık suratla ortalarda dolaşan bir Harry ve hep ağlayan bir Megjhan Markle gördük. Prenses Diana’ya ait görüntülerin de yer aldığı ve Harry’yle Meghan’ın hiç yayınlanmamış fotoğraflarının ve videolarının da yer aldığı yapımın sarayı çok kızdıracağı anlaşıldı. Çünkü dizide William ve Kate’in de görüntüleri vardı ve asık suratlarıyla, Harry ve Meghan’a tepeden bakan tavırlarıyla resmedildikleri ortada olan geleceğin kral ve kraliçesinin bu duruma çok kızgın olduğu şimdiden konuşulmaya başladı. Meghan Markle ödül törenine masumiyetin simgesi beyaz renk bir elbiseyle katıldı

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HERKES HÂLÂ PERŞEMBEYİ BEKLİYOR

Şimdi sadece İngiliz halkı değil neredeyse tüm dünya bu yapımı izlemek için nefeslerini tutmuş vaziyette ve yarım ilk bölüm ortaya çıkınca kızılca kıyamet de kopacağa benziyor. Ama Harry ve Meghan, dünyanın karşısına bu yapımla çıkmadan önce de, başka türlü bir girizgah yapıp tüm bakışları kendilerine çevirmeyi yine başardılar. ABD’nin zenginleri ve seçkin isimleri bir süredir dün gece düzenlenen yardım gecesi galasına hummalı bir şekilde hazırlanmakla meşguldüler. New York’ta düzenlenen Ripple of Hope galasında boy gösteren ünlüler bir yandan kendileri için verilen ödülleri topladı bir yandan da isimlerinin yarattığı ağırlık sayesinde satılan gala yemeği davetiyelerinden toplanan para sayesinde hayır işlemiş oldular. Bu önemli gecenin en ses getiren konukları da elbette Prens Harry ve Meghan Markle oldu. Çift, gecede önemli bir ödül alarak onurlandırıldılar. Herksin konuştuğu şey Meghan ve Kate'in elbisesinin benzerliği oldu... Ama bir yüzük tüm ilgiliyi üzerinde topladı

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ÖDÜL TÖRENİNDE ŞIKLIK YARIŞI

Gösterişli gala, Robert F. Kennedy İnsan Hakları örgütü tarafından düzenleniyor ve etkinliğe suikasta kurban giden eski ABD Başkanı John F. Kennedy'nin yeğeni Kerry Kennedy ev sahipliği yapıyor. Bu etkinlikte geçmiş yıllarda Joe Biden, Barack Obama ve Bill Clinton gibi ABD Başkanları ödül almıştı. İngiliz kraliyetinden ayrılarak ABD’ye taşınan ünlü çiftin ‘monarşideki yapısal ırkçılığa karşı kahramanca duruşları’ gerekçesiyle insan hakları ödülüne layık görüldüğü açıklandı. Bu açıklama ödüllerin verilmesin bir süre önce yapılmış, Harry ve Meghan’ın bu ödülü almalarının çok büyük bir skandal olacağı konuşulmaya başlanmıştı. Çünkü eğer çok konuşulan çift bu ödülü kabul ederse mensup oldukları aileye alenen ırkçı demiş olacaklar ve şimdiye kadar kraliyet ailesiyle ilgili anlattıkları her şeyi perçinlemiş olacaklardı. Harry ve Meghan spot ışıklarını herkesten çalacakları bu geceye katılmaktan elbette vazgeçmediler ve ödül töreni dün gece yapıldı. Ama işin ırkçılık ve saray kavgası boyutundan önce Meghan’ın kıyafeti ve mücevher tercihi konuşuldu. Tam da beklendiği gibi…

Meghan Markle'ın taktığı yüzük gecenin olayı oldu

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Prens Harry törene bir smokinle katılırken Meghan Markle da geceye özel yapım Louis Vuitton elbisesiyle damga vurdu. Saten kumaştan dikilmiş zarif elbise, Markle’ın omuzlarını açıkta bırakan hoş bir dekolteye sahipti ve en dikkat çekici detaylarından biri de derin yırtmacıydı. Aslında Kate Middleton'ın elbisesi de yırtmaçlıydı ancak her zaman ölçülü seçimleriyle dikkat çeken Galler Prensesi arkadan yırtmaçlı ve sadece yürürken bacaklarını açmasını sağlayacak bir yırtmaç seçmişti. Meghan'ın elbisesindeyse yırtmaç önde ve daha dikkat çekici haldeydi. Her yaptıkları karşılaştırılan, giydikleri elbiseler ve takı tercihleri birbiriyle kıyaslanan Kate ve Meghan, çok yakın zamanda gerçekleşen bu iki ayrı törenin ardından yine karşı karşıya gelmiş oldu.

Kaynana alnına, gelin boynuna!

Büyük Britanya tahtının veliahtı Prens William ile sevgili olduğu duyulduğu andan itibaren dünya gündeminin ilk sıralarında yer aldı Kate Middleton... Sonra 2011 yılında gösterişli bir törenle evlendi uzatmalı sevgililer. O andan itibaren de özellikle Kate Middleton'ın, sıradan bir ailenin kızı olarak başlayıp geleceğin konsort kraliçesi olmaya uzanan bir yola giren yaşamı hep mercek altında kaldı. Kate'in değişen yaşamının yanı sıra eskisinden farklı olan başka bir ayrıntı daha vardı: Giyim tarzı.

KATE VE MEGHAN'IN ELBİSE MODELLERİNİN BENZERLİĞİ ÇOK KONUŞULDU

Meghan törende ilk fotoğrafını verir vermez hemen Kate Middleton’ın geçen haftaki kıyafet seçimi gündeme geldi. Kate de ABD’deki törende aynı tarz, omuzlarını açıkta bırakan ve vücudunu saran bir elbise seçmişti. Onun elbisesi geceye uygun olarak yeşil renkteydi. Meghan da Kate’inkine çok benzeyen aynı tarz ve omuzlarını açıkta bırakan bir elbiseyle dünyanın karşısına çıkınca yine eltilerin savaşı gündeme geldi ve Meghan’ın Kate’e nazire yapmak için bu elbiseyi giydiği konuşuldu. Gerçi bu tür özel geceler için ünlüler ve soylular çok uzun zaman önce hazırlık yapmaya başlıyor ve giysi tercihleri geceden uzun zaman önce belli oluyor. Ancak iki kadının rekabeti iyi bilindiği için Meghan’ın, Kate’in kıyafetini gördükten sonra bir son dakika değişikliğine gidip gitmediği de konuşuldu ve ihtimal dahilinde olarak değerlendirildi.

Prenses Diana, meşhur yüzüğü 1996'da takmıştı

Meghan, ödül töreni için beyaz rengi tercih etmişti. Onun da Kate gibi elbise rengiyle mesaj vermek istediği düşünüldü. Yeşil nasıl ki çevreyi temsilen seçildiyse Meghan’ın beyaz renk tercihinin de bir anlamı olduğu düşünülüyor. Elbisenin, beyaz saflığın ve masumiyetin simgesi olduğu için Meghan tarafından özellikle tercih edildiği ortaya atıldı. Meghan Markle gerçekten de beyaz giysiyi siyah saçlarına ve esmer tenine çok yakıştırmıştı ve sıkı sıkı topuz yaptığı saçlarıyla oldukça zarif ve güzel görünüyordu ve tüm gece etrafta bir kuğu misali dolaştı. Ama istenmeyen gelinin elbise tercihinden daha çok konuşulacak bir detay da vardı gecede.

MEGHAN'IN PARMAĞINDAKİ ÖNEMLİ DETAY

Fotoğrafçılar deklanşörlere basıp boy boy fotoğraf çekerken genç kadının mücevherlerine yapılan zoom’lar önemli bir ayrıntıyı daha ortaya çıkardı. Prenses Diana’nın meşhur aquamarine yüzüğü! Düşes Meghan, yaklaşık 90.000 dolar değerinde olduğu tahmin edilen ve kayınvalidesine ait olan zümrüt kesim akuamarin yüzüğü beyaz elbisesiyle birlikte takmıştı. Bu detay fark edilince pozlar Meghan’ın eline odaklanmaya başladı ve bu tercih konusunda bir sürü yorum ortaya atıldı. Ünlü yüzük Meghan'ın parmağında ilk olarak düğününde belirdi

İLK OLARAK DÜĞÜN RESEPSİYONUNDA TAKMIŞTI

Meghan Markle bu mücevheri Mayıs 2018'deki düğün resepsiyonunda da takmıştı ve bu durum yüzüğe verdiği önemi gösteriyordu. Markle’ın aynı yüzüğü ayrıca Ekim 2018'de Harry’yle birlikte Tonga'ya yaptığı yolculukta da taktı. Harry’nin annesi Diana konusundaki duyarlılığı, onun ölümü ve yokluğuyla ilgili yaptığı samimi açıklamalar hâlâ akıllarda. Harry aynı zamanda karısı Meghan’ı annesi Diana’ya da benzetmiş; ikisinin de sarayın kurallarına uymayan özgür ruhlu kadınlar olduğu için dışlandıklarını anlatmıştı. Hatta iddialarını daha da ileri taşıyacak, tıpkı annesi gibi karısının da bir şekilde ‘öldürüleceğinden’ korktuğunu söyleyerek Amerika’ya kaçma kararlarına aydınlık getirecekti. Bu ciddi iddialar çok ses getirmişti. Meghan’ın bu yüzüğü önemli ve tartışmalı bu gecede takması, hiç tanımadığı kayınvalidesine bir saygı duruşu olarak yorumlandı.

DIANA'NIN YÜZÜĞÜ MEGHAN'IN PARMAĞINDA BAŞROLDE!

Yüzüğün Prenses Diana için de sembolik bir anlamı var. Hal böyle olunca Meghan’ın parmağında görülmesi de ayrı bir anlama bürünüyor. Yüzüğün Diana tarafından 1990'larda İngiliz mücevher markası Asprey'den sipariş edildiği biliniyor. Prenses Diana, bu büyüleyici yüzüğü ilk olarak 1996'da Avustralya'ya yaptığı bir gezi sırasında taktı ve 1997'de Aid Crisis Trust'a yardım amacıyla Christies'teki özel bir resepsiyonda da yüzüğü takarken görüldü. Yüzüğün büyüleyici aquamarine taşının Diana’ya arkadaşı Lucia Flecha de Lima tarafından hediye edildiği biliniyor. Diana, daha sonra bu taşı Asprey’e vererek muhteşem bir yüzüğe dönüşmesini sağlıyor. Prenses Diana’nın hayatını kaybetmeden önce ve sarayda yaşadığı dönemde zengin bir mücevher koleksiyonu olduğu biliniyor. Bu mücevherlerin bir kısmı oğulları tarafından gelinleri Kate ve Meghan’a hediye edildi. Gelinleri de önemli günlerde bunları takarak hiç tanımadıkları Diana’ya sevgi ve saygılarını göstermeye çalışıyor. AQUAMARINE YÜZÜĞÜN SEMBOLİK BİR ÖNEMİ VAR

Meghan artık bir kraliyet ailesi üyesi olmadığı ve saray görevlerinden ayrıldığı için taç takmıyor. Ancak Kate Middleton, taht varisi William’ın eşi olarak Diana’ya ya da Kraliçe Elibath’e ait kimi taçlarla boy göstermeye devam ediyor. Kate, son olarak ABD’deki ödül töreni gecesinde Diana’ya ait, onun hem kolye hem de saç bandı olarak kullandığı yeşil zümrüt taşlarla süslü çok değerli bir gerdanlıkla ortaya çıktı. Bu önemli mücevherin değerinin 15 milyon dolar olduğu belirtiliyor. Meghan’ın seçtiği aquamarine yüzük elbette bu gerdanlıktan daha az değerli bir parça. Ancak şu detayı hatırlamakta fayda var: Diana, çok sevdiği bu yüzüğü kocası Charles’tan boşandığında takmaya başladı. Yüzüğün yapılma ve boşanmanın gerçekleşme tarihleri denk. 1996’dan trajik şekilde öldüğü 1997 yılına kadar yüzüğü parmağına sayısız kes takan Diana, bu güzel renkli mücevheri evlilik yüzüğünün boşalttığı parmağına takıyordu. Yani aslında bu pırıltılı mücevher onun Charles’tan ve onu boğan, hatta ölümünün bile sebebi olarak gösterilen kısa ve acılarla dolu hayatından kaçışının bir sembolüydü. ÖZGÜRLÜK SAVAŞININ NİŞANESİ Mİ OLDU?

Kraliyet gelini olmaktan kurtulan Diana, özgürlüğünün tadını çıkarmaya başladığında bu mücevheri tercih etmişti. Ancak kısacık ömrü yüzük yapıldıktan sadece bir yıl sonra sona erecekti. Harry’nin bu yüzüğü eşine hediye etmesi ve sarayla arası bozuk karısı Meghan’ın parmağında görmesi bu yüzden çok da şaşırtıcı değil. Meghan’ın da bu özel gecede, bir sürü mesaj içeren davranışının arasında yüzüğün dikkat çekerek öne çıkması da bu sebepten. Meghan, kimsenin kalbinde Diana gibi yer edememiş olsa da ona selam yollamayı ihmal etmedi ve yüzük tıpkı Diana gibi Meghan’ın parmağında da bir özgürlük ve saraydan kurtuluş sembolü olarak yerini almış oldu.