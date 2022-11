Eski terörle mücadele daire başkanı açıkladı… ABD’ye neden kaçtığı belli oldu: Meghan Markle İngiltere’de çok ciddi ölüm tehditleri almış!

Haberin Devamı

Herkes bu ani kararı ve İngiliz kraliyetinin en önemli üyelerinden birinin neden ABD’ye yaşamayı seçtiğini uzun süre sorguladı. İngiltere’den bu kopuş ve ABD’ye yerleşme kararıyla birlikte Meghan Markle ve Prens Harry’nin hayatı kökten değişecekti. Çift, taşınmayla birlikte kraliyet görevlerinden de ayrılmış oluyor, bununla da kalmayıp sahip oldukları soyluluk unvanları onlardan geri alınıyordu.

MEGHAN VE HARRY İNGİLTERE'DEN ABD'YE KAÇMIŞLARDI

Meghan Markle bir kez daha her konuda olduğu gibi bu konuda da suçlu gösterilen kişi oldu. İngilizlerin sevgili prenslerini ellerinden almış, kraliyete yakışmayan davranış ve kararlarıyla onu kendilerinden koparmıştı. Meghan Markle ailesiyle birlikte tüm şaşaadan uzakta, huzurlu ve mutlu bir hayat yaşamak istemişti ancak yaptığı evlilik ve içine girdiği aile peşini hiç bırakmayacak gibi görünüyordu.

İngiliz basınına yansıyan ve gündeme bomba gibi düşen bir haberse, bu ayrılık kararının ardında yatan en gerçek sebeplerden birini açığa çıkarmış olabilir. Londra polis teşkilatının terörle mücadele dairesi eski başkanı Anil Kanti’nin katıldığı bir televizyon yayınında Meghan Markle’la ilgili yaptığı açıklamalar Harry – Meghan çiftinin çevresinde toplanan söylentilerin ve bulanan suların berraklaşmasına yol açacak anahtar olabilir. Çünkü anlatılanlar ve dile gelen iddialar bir fısıltı gazetesi parçası olmaktan çok uzak, çok gerçek ve oldukça korkutucu… ESKİ TERÖRLE MÜCADELE UZMANI: MEGHAN MARKLE ÇOK CİDDİ TEHDİTLER ALDI

Anil Kanti’nin anlattığına göre Meghan Markle henüz İngiltere’de yaşadıkları dönemde çok gerçek ve oldukça tehlikeli tehditlerle karşı karşıya kalmış. Eski terörle mücadele dairesi başkanı Channel 4 News için verdiği yeni bir röportajda Sussex Düşesi ve kocası Prens Harry'ye karşı 'iğrenç ve çok gerçek' tehditler yapıldığını iddia etti. Eski polis teşkilatı üyesi durumu İngiltere'nin 'en hızlı büyüyen' tehdidi olarak nitelendirerek “Bu ülkedeki aşırı sağcı terörizm tehdidi hakkında yıllarca kamuoyu önünde konuştum” sözlerini kullandı. Anil Kanti’nin bu sözleri Meghan Markle’a yönelik ölüm tehditlerinin ırkçılar tarafından yapıldığının ve Sussex Düşesi’nin ailesindeki siyahi kökleri yüzünden rahatsız edildiğinin altını çizmiş oldu.

AİLESİ SİYAHİ OLAN MEGHAN IRKÇILARIN HEDEFİ OLDU

Meghan Markle’ın babası beyaz, annesi ise Afro Amerikalı bir siyahi. Hatta Markle kraliyet ailesine gelin gittiği günlerde hayatı ve geçmişi didik didik edilirken anne tarafından büyük büyük dedesinin zengin beyazlar tarafından Georgia’da köle olarak çalıştırıldığı bile ortaya çıkmıştı. Anlaşılan Meghan’ı bir türlü bağrına basamayan İngiliz halkından bazıları Düşes’i bu durum yüzünden ölümle bile tehdit etmişti. Anil Kanti’nin yaptığı açıklamalara bakılırsa kraliyetin güvenliğinden sorumlu olan personel ve İngiliz polisinin bir araya gelerek yürüttüğü titiz ve gizli soruşturmalarla bu tehditlerle ilgili olarak birkaç kişi 'kovuşturmaya' tabi tutulmuştu. Bu tehditler yüzünden tutuklanan birileri olup olmadığı ise bilinmiyor.

Yeni ortaya çıkan bu korkunç durum bir süre önce Prens Harry ve Meghan Markle’ın ABD’ye taşınmalarıyla ilgili olarak yaptıkları açıklamaları bir kez daha akla getirdi. 38 yaşındaki Harry, 41 yaşındaki eşi Markle'ı ve iki çocuğu; 3 yaşındaki Archie, 3 ve daha 17 aaylık olan Lilibet’i güvende tutabilmek ve zarar görmekten korumak istediğini açıkladığı bir röportaj verdiğinde herkes onun abarttığını düşünmüştü. Harry ve Meghan’ın güvenlik endişelerinde rol oynayan büyük bir faktör, kraliyet ailesinin kıdemli üyeleri olmaktan istifa edeceklerini ve 2020'de Kaliforniya'ya taşınacaklarını duyurduktan sonra Birleşik Krallık'taki güvenlik haklarından mahrum bırakılmalarıydı. HARRY "AİLEMİN HAYATI TEHLİKEDE" DEMİŞTİ

Kraliyet ve VIP İcra Komitesi, çiftin güvenliğinin kaldırılmasına karar vermiş, Harry ve Meghan ise bunun hayatlarını büyük ölçüde ve oldukça kötü şekilde etkilediğini söylemişlerdi. Harry'nin hukuk ekibi de daha önce prensin ve eşinin, çocuklarını Birleşik Krallık'a getirirken 'güvende hissetmediklerini' belirtmişti. Avukatlara göre o süreçte Harry’nin de Meghan’ın da ne ABD’de ne de İngiltere’de kendilerini herhangi bir saldırıdan ya da güvenlik tehdidinden koruyacak bir koruma ekibi vardı. Anlaşılan İngiliz istihbaratı artık prenslerini koruyabilmek için güvenlik takibi yapmaya gerek görmüyordu. İngiliz kraliyetinin çok bir şey ifade etmediği ABD’de de durum aynıydı.

O günlerde Apple+ TV’de yayınlanan “The Me You Can’t See” (Göremediğin Ben) belgeselinde konuşan Harry, o ölümcül araba kazasına kadar paparazzilerin annesi Prenses Diana'ya karşı davranışlarından ve onu hiç rahat bırakmamasından söz etti. Meghan’ın da hayatı aynı Diana gibi didik didik ediliyordu ve Harry karısının hayatından endişe ettiğini ilk olarak bu belgeselde konuşurken itiraf edecekti. Prens Harry söze “Tarih tekerrür ediyor” diye girdi ve “Annem beyaz olmayan biriyle [Dodi Al Fayed] ilişkisi varken ölümüne kovalandı ve şimdi bakın ne oldu?” diye devam etti. “Tarihin tekerrür etmesinden mi bahsetmek istiyorsun? Meghan ölene kadar durmayacaklar!”

"KARIMI DA ANNEM GİBİ ÖLDÜRECEKLER!"

Meghan Markle ve Prens Harry, Mart 2021’de ABD’nin en sevilen talk şov programını sunan Oprah Winfrey’e bir röportaj vermiş ve Markle, o röportajda kraliyet ailesini ırkçılıkla suçlayan ifadeler kullanmıştı. Bu röportaj ortalığı birbirine katacaktı. İngilizleri ve özellikle de kraliyet ailesini ırkçılıkla suçlayan sevilmeyen gelin yine tüm nefret oklarının kendisine çevrilmesine neden oldu. Meghan röportajda oğlu Archie doğduğunda ve hamileliğinde bebeğin ten renginin koyu olup olmayacağı yönündeki tartışmalardan duyduğu üzüntüyü dile getirmişti.

Kasım ayının ilk haftalarında 6 Aralık’ta New York’ta düzenlenecek Ripple of Hope ödülünün yemekli galasında Harry ve Meghan’ın da bir ödül alacağı haberi duyuldu. Ripple of Hope galasında boy gösterecek ünlüler bir yandan kendileri için verilen ödülleri toplayacak bir yandan da isimlerinin yarattığı ağırlık sayesinde satılacak gala yemeği davetiyelerinden toplanan para sayesinde hayır işlemiş olacaklardı. Haber ilk duyulduğunda Harry ve Meghan’ın alacağı ödül henüz açıklanmamıştı. ABD'DE ÖDÜL ALACAKLARDI

Gösterişli gala, Robert F. Kennedy İnsan Hakları örgütü tarafından düzenleniyor ve etkinliğe suikasta kurban giden eski ABD Başkanı John F. Kennedy'nin yeğeni Kerry Kennedy ev sahipliği yapıyor. Oldukça önem verilen bu etkinlikte geçmiş yıllarda Joe Biden, Barack Obama ve Bill Clinton gibi ABD Başkanları ödül almıştı. İlerleyen günlerde çiftin alacağı ödül belli oldu: İngiliz kraliyetinden ayrılarak ABD’ye taşınan ünlü çiftin ‘monarşideki yapısal ırkçılığa karşı kahramanca duruşları’ gerekçesiyle insan hakları ödülüne layık görüldüğü açıklandı. Bir kez daha tartışmalar alevlendi ve Harry ve Meghan’ın bu ödülü almalarının çok büyük bir skandal olacağı konuşulmaya başlandı. Çünkü eğer çok konuşulan çift bu ödülü kabul ederse mensup oldukları aileye alenen ırkçı demiş olacaklar ve şimdiye kadar kraliyet ailesiyle ilgili anlattıkları her şeyi perçinlemiş olacaklardı.

"KRALİYET AİLESİ IRKÇIDIR" DİYEBİLECEKLER Mİ?

Ödüllerin verileceği 6 Aralık’taki gala yemeğine artık sayılı günler kaldı. İngiltere’deki tüm kraliyet uzmanları söz birliği etmişçesine Harry ve Meghan’ın bu ödülü kabul etmeyerek inglizlerin gönlünü yeniden kazanması gerektiğini söylüyor. Ancak bir yandan da Harry ve Meghan’ın yemeğe katılacağı açıklandığından beri organizasyonun çok pahalı biletleri de peynir ekmek gibi satılmaya devam ediyor. Herry ve Meghan’ın önünde çok zorlu bir seçim olduğu açık: Ya davetli oldukları yemeğe gidip kraliyetin adını lekeleyeceği çok açık olan ödülü kabul edecekler ya da bir kez daha uzlaşma yolunu seçerek 6 Aralık’taki yemekte fotoğraflarını çekmek için heyecanla bekleyen hayranlarını hayal kırıklığına uğratacaklar.

Öte yandan eski terörle mücadele dairesi başkanının yaptığı bu son açıklamalar Meghan’ın İngiltere’ye ve kraliyet ailesine yönelik hislerinde ve sözlerinde çok da yanılmadığını kanıtlar nitelikte. Bakalım bizi 6 Aralık ve sonrasında ne tür yeni skandallar bekliyor olacak…