Peri masalı bitti! Kim Kardashian ve Kanye West resmen boşandı: Her ayın ilk günü 200 bin doları hesabına yatıracak

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45 yaşındaki Kanye West ve 42 yaşındaki Kim Kardashian, dünyanın en göz önündeki evliliklerinden birini yaşayarak ve ayrılık sürecinde sayısız skandal habere isimlerini yazdırarak ‘ünlü boşanmaları’ tarihine adlarını altın harflerle yazdırdılar. İlk kez 2004 yılında karşılaşıp, bu karşılaşmadan 8 yıl sonra bir ilişki yaşamaya başlayan ikilimiz yıllar içinde çocukları, aldatma ve ayrılık söylentileri ve genellikle Kanye West’in imza attığı birtakım skandallarla hep gündemde kalmayı başardılar. YILAN HİKÂYESİNE DÖNEN BOŞANMA SONUÇLANDI!

Kim Kardashian artık bu evliliği sürdürmek istemediğini söyleyerek, Şubat 2021’de Kanye West’ten ayrılmak için mahkemeye dilekçe veren taraf oldu. Çift, o tarihten beri, yani neredeyse 2 yıldır boşanmaya uğraşıyor. Ama derler ya büyük başın büyük derdi olur, West ve Kardashian, büyük servetlerini ve büyük ailelerini nasıl paylaşacakları konusunda bir türlü karar veremediler ve bu süreçte hayatlarına giren yeni isimlerle aşk yaşamaya devam ettiler. Ve boşanma meselesi hep geri planda kaldı.

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ABD basınına yansıyan haberlere göre Kanye West bir süredir iki tarafın avukatlarının bir araya geldiği ve boşanma anlaşmasının detaylarını konuştuğu yasal toplantılara gelmiyordu. Bu durumda çocuklarının velayetini tamamen kaybedebileceği konuşulan Kanye, muhtemelen bu ihtimal gerçekleşmesin istediğinden en sonunda masaya oturmayı kabul etti ve taraflar anlaşmayı imzaladı. Bu da aslında çiftin artık boşandığı anlamına geliyor. Artık yapılacak tek şey anlaşma belgelerini mahkemeye sunmak olacak. Bu boşanma da tıpkı evliliğin kendisi gibi büyük ve merak edilen detaylara sahip. VELAYET, SERVETİN VE MÜLKLERİN PAYLAŞIMI...

Mahkemeye sunulacak belgeler anlaşmanın imzalanmasından hemen sonra basın tarafından ele geçirildi ve doğrusunu söylemek gerekirse şu anda tüm magazin gündemi bu belgelerdeki detaylara eğilmiş durumda. Çift şimdilik dört çocuklarının velayeti, ebeveynlik planları ve multimilyon dolarlık gayrimenkul portföylerinin bölünmesi konusunda anlaşmaya vardı. Eğer bu konularda kuralları delen bir taraf olmazsa… Önce gelelim çocuklara…

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Çiftin 9 yaşında North, 6 yaşında Saint, 4 yaşında Chicago ve üç yaşındaki Psalm olmak üzere tam dört çocuğu var. Boşanma anlaşmasına göre Kanye ve Kim çocuklarının velayetini ortak şekilde paylaşacaklar. Ancak çifte yakın kaynaklar velayetin çoğunlukla Kim Kardashian’da olacağını ve Kanye’nin çocuklarıyla daha az görüşeceğini söylüyor. Boşanmanın maddi detayları oldukça ilgi çekici zira çift dünyanın en zengin birkaç yıldızı arasında gösteriliyor. Kanye West, anlaşmaya göre bundan böyle dört çocuğunun eğitim ve güvenlik masraflarının yüzde 50'sinden sorumlu olacak. AYDA 200 BİN DOLAR NAFAKA ALACAK

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Mahkeme ayrıca Kanye West’in Kim Kardashian’a her ayın ilk gününde hesabına direkt olarak gönderilecek şekilde 200 bin doları nafaka olarak vermesini emretti. Yani Kim Kardashian her ay Kanye West’ten 200 bin doları sadece çocukları için harcamak üzere nafaka olarak alacak. Gazetelerde yazılanlara göre hem West hem de Kardashian, evliliklerinden önce imzaladıkları evlilik öncesi anlaşmanın anlaşmaları uyarınca eş desteği almaktan feragat ettiler. Yani nafaka olarak belirlenen para sadece çiftin çocukları için kullanılacak.

Kim ve Kanye çiftinin elbette sayısız mülkü de bulunuyor ve bunların paylaşımı da boşanma anlaşmasının en önemli detaylarından biri. TMZ'ye göre, boşanma anlaşmasında West, çocuklarına yakın olabilmek için satın aldığı ve Kim Kardashian’ın yaşadığı eve komşu olan 4,5 milyon dolarlık bir evin tapusunu Kardashian'a devrediyor. Kim Kardashian’ın sahibi olacağı bu beş yatak odalı evin çok tadilata ihtiyacı olduğu ve güzel yıldızın burayı neredeyse tamamen yıkarak yeniden yaptırmayı planladığı öğrenildi. Bu komşu eve ek olarak Kim, çocuklarla birlikte yaşadığı Hidden Hills, California'daki 60 milyon dolarlık mülkün yanı sıra Idaho'daki mülklerinin haklarını da elinde tutacak. EVLERİ BÖYLE BÖLÜŞTÜLER:

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Anlaşmaya göre Kanye West de 60 milyon dolarlık bir Malibu sahil evinin sahibi oluyor. West bunun yanında Wyoming'de sahip olduğu bir çift çiftlik, Kaliforniya, Calabasas'ta 300 dönümlük bir mülk, Belçika'da bir ev ve Chicago'daki kendi büyüdüğü evi de elinde tutacak.

Kaynaklar, Kardashian'ın 6 ay boyunca West ile genel bir boşanma anlaşmasına varmak için boşuna uğraştığını, West’in sorunun 'çözümüne katılmayı' sürekli olarak reddettiğini söyledi. Çiftin çevresindeki insanlar yaşananları “Kim'in sabrı sınandı, ancak olayları sakince halletti ve sonunda Kanye kendine geldi” diyerek anlattı. Magazin kulislerinden gelen fısıltılara göre Kardashian'ın avukatı Laura Wasser, eski sevgililer arasında bir anlaşmaya varmak için taraflar arasında arabuluculuk yapmada kilit rol oynadı. Eğer bu anlaşma imzalanmasıydı West davayla ilgili ifade vermek zorunda kalacak ve önümüzdeki ay bir duruşma başlayacaktı. DAVANIN UZAMASINA KANYE SEBEP OLDU

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18 Ekim'de Kanye'nin avukatının, davalarının sona ermek üzere olduğunun bir işareti olan bir 'ifşa beyannamesi' sunduğu ortaya çıktı. Bu belgelere göre Kanye, tüm finansal bilgilerini görüşmediği karısının hukuk ekibine devretti ve ayrıca karısının mali durumunu ve mal varlığını nasıl paylaştıracağı konusunda bir anlaşmaya vardı. Kanye'nin son aylardaki endişe verici davranışları, tuhaf açıklamaları ve sayısız markayla anlaşmasının bozulmasına yol açan hareketleri Kim'in kendisini ondan uzaklaştırmasına neden olmuş ve çift yalnızca asistanlar aracılığıyla iletişim kurmaya başlamıştı.

Kim Kardashian 2021’de boşanmak için mahkemeye başvurduğunda yargıçtan artık yasal olarak bekar ilan edilmek istediğini talep etmiş, BOŞANMA sonuçlanmadığı için Kanye West de mahkemeye bu talebin geri çevrilmesi için başvurmuştu. Kanye'nin uğruna savaşmaya devam edebileceği çocuklarının velayeti dışında bir şey kalmamasıyla birlikte bu yersiz ısrar sona ermiş, yargıç, Mart 2022'de Kim’in talebini kabul ederek onu yasal olarak artık bekar ilan etmişti. Zaten hem Kim Kardashian hem de Kanye West Şubat 2021’de gelen bu ayrılık haberinin hemen ardından başkalarıyla görüşmeye ve aşklar yaşamaya çoktan başlamıştı.

KIM KARDASHIAN VE KANYE WEST AŞKININ ZAMAN ÇİZELGESİ

Peki bu büyük aşk nasıl başladı? İkili ne zaman sevgili oldu? Evlilik süreci ve çocuklu hayatları nasıldı? Gelin Kardashian – West çiftinin hikâyesinin başlangıcına ve sonrasına bir yolculuk yapalım…

2004: İLK KARŞILAŞMA

İkili ilk olarak şarkıcı Brandy’nin bir video klibinin çekiminde karşılaştı. Km Kardashian klip için stilistlik yapıyor, Kanye ise şarkı müzisyen arkadaşıyla birlikte çalışıyordu. O günlerde Kim Damon Thomas’la evliydi. Kanye West ise model Alexis Phifer’la sevgiliydi. Kim Kardashian yıllar sonra bu tanışmayı televizyonda anlattığında Kanye ile çekimler sırasında birkaç kez karşılaştıklarını ancak Kanye West’in o zamanlar kendisinin adını bile bilmediğini ve etrafta “Kim bu Kim Kardajan?” diye sorduğunu söylemişti. 2006: SULAR ISINIYOR

Kanye, aradan geçen zaman içinde, o zamanlar tanımadığı bu genç kadına ilgi duymaya başlamıştı. Kim Kardashian’ın patronuyken arkadaşı olan Paris Hilton’u tanıyan Kanye West, Hilton ve Kardashian’ı gecelerde bir arada gördükçe aklı çelinmeye başlıyordu. 2013 yılında verdiği bir röportajda ünlü yapımcı Ryan Seacrest’e şöyle diyecekti:

“Paris ve Kim’in fotoğraflarını gördüğümde yanımdakilere bu kızı bir yerlerde gördünüz mü diye sorduğumu hatırlıyorum. O zamanlar onun kız arkadaşım olmasını istemiştim, hem de uzun yıllar boyunca sevgilim kalmasını dilerek” 2009: DEFİLEDEKİ BULUŞMA VE SONRASINDA GELEN ŞARKI…

2009 yılının şubat ayında New York’ta bir defilede yan yana geldiler. Kim Kardashian, defileye o günlerdeki erkek arkadaşı Reggie ile katılmıştı. Kanye West ise yanında bir hanım arkadaş getirmemiş ve şovu oyuncu arkadaşı Milla Jovovich’le izlemişti. Ama bu dörtlü yan yana oturuyordu ve kim’den hoşlanan Kanye’nin kıskançlığı yüzünden okunuyordu. Kanye bu defileden hemen sonraki bir rap şovunda şu satırları seslendirecek ve bu Kim Kardashian’a bir mesaj olarak algılanacaktı:

“Sen benim rüyalarımın amigo kızısın / Ama görüyorum ki sadece futbol takımlarının kaptanlarıyla çıkıyorsun / Bense hep senin güldüğün bir palyaçoyum / Bizim kaderimiz birlikte yazılmadı bebeğim / Biz kendiliğimizden ‘olduk’”

2010: İKİ AŞK HİKÂYESİNİN DE SONU GELİR

2010 yılında üç yıl sevgili kaldıktan sonra Kim Kardashian ve Reggie ayrıldılar. O günkü haberler ikilinin sahip oldukları ünün ilişkiye zarar verdiği ve aşkın bu yüzden bittiği konuşulmuştu. Aynı yılın temmuz ayında Kanye West ve sevgilisi Amber da yollarını ayıracaktı. Kim Kardashian ayrılığı hakkında pek konuşmazken Kanye tarafından terk edilen Amber Kim’i suçladı ve “Kanye ile ayrılığımızın sebebi Kim Kardashian. O bir yuva yıkıcı.” sözleriyle Kanye’nin kim’e olan hislerinin en büyük kanıtını vermiş oldu. 2011: KÜÇÜK BİR YOL KAZASI VE KİM KARDASHİAN’IN KISA ÖMÜRLÜ EVLİLİĞİ

Mayıs 2011’de Kim Kardashian bir yıldır sevgili olduğu NBA oyuncusu erkek arkadaşı Kris Humphries ile nişanlandı ve ağustos ayında ikili evlendi. 10 milyon dolarlık bu büyük düğün o günlerde çok ses getirmiş ancak bu masalın sonu çok daha fazla ilgi çekmişti. Kim sadece 72 gün evli kaldığı kocasından 31 ekimde boşandı. O günlerde Kanye’nin Kim’i bu evlilikten vazgeçirmek için çok dil döktüğü konuşulmuştu. Boşanmanın ardından artık Kim Kardashian ve Kanye West’in ilişkilerini bir sonraki seviyeye taşıdığı anlaşıldı… 2012: MASAL GERÇEĞE DÖNÜŞÜR VE HİKÂYEYE BİR DE BEBEK KATILACAKTIR!

Kim ve Kanye tanıştıktan tam 8 yıl sonra nihayet sevgili oldular ve ilişkileri resmiyet kazandı. New York’ta el ele gezerken ilk fotoğraflarını veren çift yılın ilerleyen günlerinde Cannes film Festivali’nin kırmızı halısında da birlikte görünerek ilk kırmızı halı pozunu verdiler. Kanye 2012 yılının son konserlerinden birini verdiği sırada Kim’in bir bebek beklediğini hayranlarına ve tüm dünyaya duyurdu. Bu açıklamadan sonra Kim de boş durmadı ve kendi resmi internet sitesinden “Evet, Kanye ve ben bir bebek bekliyoruz” diyerek müjdeyi doğrulamış oldu.

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2013: BİR YILDIZ DOĞDU! VE EVLİLİK HAZIRLIKLARI BAŞLADI

15 Haziran’da kim ve Kanye ilk çocukları North’u kucaklarına aldılar. Doğumdan birkaç hafta sonra bebeğin ilk fotoğrafları ortaya çıkmıştı bile. Ekim ayında gelindiğinde Kanye büyük aşkı Kim’e evlilik teklif edecek; bu teklif uzun süre konuşulacaktı. Kanye, San Francisco’da bir beyzbol sahası kiralamış, sahanın dev skor tabelasında yapılan ayarlamayla birlikte bir anda dev bir “Evlen benimle” yazısı belirmişti. Kim’e yapılan bu sürpriz Kanye’nin elindeki 15 karatlık Lorraine Schwartz marka bir pırlanta yüzükle taçlanacaktı.

Çift bu gösterişli evlenme teklifinin ardından yine bir o kadar gösterişli bir düğünle, 2014 yılının mayıs ayında İtalya’nın Floransa şehrinde evlendiler. Kim Kardashian çok güzel bir Maison Margiela tasarımı gelinlik giymişti ve düğünün 200 özel konuğu çok özel anlar yaşadılar. Çift yeminlerini ettikten sonra davetliler 70 metre uzunluğundaki özel tasarım mermer bir masanın etrafına dizildiler ve İtalyan usulü bir kutlama yapıldı. Yemekler, içkiler ve bolca kahkahayla geçen bu fasılda ünlü İtalyan tenor Andrea Bocelli, Kim ve Kanye için aryalar okudu.