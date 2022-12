Charles ve Camilla çok yorgun, William ise dehşete düştü: Harry ve Meghan sadece Kraliyete değil İngiliz halkına da savaş açtı!

Haberin Devamı

İngiltere Kralı III. Charles ve Prenses Diana’nın ikinci oğlu, İngiltere tahtının varislerinden biri ve dünyanın en göz önündeki monarşi ailesinin yaramaz çocuğu Prens Harry… 2018 yılında kendisinden üç yaş büyük, daha önce evlenip boşanmış, Hollywood’da oyunculuk yapan ve siyahi kökenlere sahip Meghan Markle’la yaptığı evlilikten beri neredeyse hemen her gün manşetlerde. Yaptığı evlilik ve seçtiği eşin kraliyet geleneklerine uygunsuzluğu yüzünden sürekli olarak rahatsızlık yaşayan ve aile içi sıkıntıları her an basının ilgi odağında olan Harry, 2020 yılında karısı Meghan Markle’la karar verip İngiltere’den, kraliyet görevlerinden, sahip olduğu unvanlardan ve kraliyet ailesinde olmanın getireceği tüm avantajlardan vazgeçerek ABD’ye; Meghan’ın doğup büyüdüğü California’ya gitmeye karar verdi. Bu karar, üzerinden iki yıldan fazla zaman geçmiş olsa da hâlâ konuşuluyor ve süreç boyunca yaşananlar İngiliz monarşisindeki sarsıntıların daha uzun süreler devam edeceğini hissettiriyor. SON DÖRT SENEDİR HER GÜN ONLAR KONUŞULUYOR

ABD’ye taşındıktan sonra küçük bir şirket kurarak kamu yararına projeleri hayata geçirmek için adım atan Harry ve Meghan çifti, sürekli olarak röportaj vermeye, televizyon programlarına katılmaya ve hayatlarını göz önünde yaşamaya devam ediyorlar. Yani aslında İngiltere’de bunaldıkları şan şöhret ve sürekli üzerlerine çevrilen spot ışıklarına ABD’de de sahipler. Sürekli göz önünde yaşamaya, kendilerinden bahsettirecek hamleler yapmaya ve isimlerinin getirdiği şöhrete sarılıp yaşamaya devam ediyorlar. Peki o zaman bu ayrılık kararı, yoğun ilgili ve kraliyet görevlerinden kaçmak için atılan adımlar, daha sakin ve sorunsuz bir hayat isteğine ne oldu dersiniz? Anlaşılan Harry ve Meghan, ünlü kalmaya ve pırıltılı bir hayat yaşamaya devam etmek istiyor ancak bu kez kraliyet kurallarına uymak yerine kuralları kendileri yazmaya çalışıyor. Bunun son örneği ise, deyim yerindeyse, hem kraliyetin hem de İngiliz halkının tam ortasına atılmış bir bombayla geliyor!

OPRAH RÖPORTAJINDAN SONRA İKİNCİ BOMBA GELİYOR!

Harry ve Meghan, 2021’de çok ses getiren Oprah Winfrey röportajının daha da ses getirecek halini ortaya koydular ve tüm dünya perşembe günü yayınlanacak olan bu ‘bombayı’ bekliyor. Dünyanın en büyük dijital platformlarından biriyle anlaşan çift, kendi hayatlarını anlatan 6 bölümlük bir belgeselin başrol oyuncuları oldular. Harry ve Meghan’ın daha önce hiçbir yerde görülmemiş fotoğraflarının ve videolarının da yer aldığı belgesel daha izlenmeden en çok konuşulan yapımlardan biri olmayı başardı. Belgeselin fragmanı, geçen hafta yayınlanıp, ilk görüntüler gelince ortalık bir anda karışacaktı. Üstelik kaderin cilvesine bakın ki fragman ortaya tam da Prens William ve Kate Middleton’ın ABD turu sırasında çıkacaktı.

Kraliyet uzmanları Harry ve Meghan’ın daha önce de benzer davranışlarda bulunduğunun altını çiziyor. İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkışına verilen ‘Brexit’ gibi Harry ve Meghan’ın da İngiltere’yi terk edişine ‘Megxit’ adı verilmiş, bu ayrılık kararıyla birlikte daha önce aralarından su sızmayan kardeşler William ve Harry’nin arası açılmıştı. Zaten Meghan Markle’ın aileye girişiyle birlikte gerilim yaşamaya başlayan kardeşler ve Kate Middleton-Meghan Markle çekişmesi tavan yapmış, en sonunda kardeşlerin de bu gerilimden etkilenerek küstüğü ortaya çıkmıştı. Anlaşılan Harry ve Meghan, William ve Kate’in ses getiren Amerika ziyaretine müdahale etmek istemiş, belgesellerinin ilk görüntülerinin bu gezi sırasında yayınlanıp geri kalan her şeyi gölgede bırakmasını arzulamıştı. Çiftin daha önce de William ve Kate çok göz önündeyken ya da dünyanın takip ettiği gezilere çıkmışken belli başlı açıklamalar, ses getiren hamlelerle sahne ışıklarını onlardan çalmaya çalıştıkları görülmüştü. TARTIŞMA YARATAN BELGESEL PERŞEMBE GÖSTERİME GİRECEK

Sonuç olarak perşembe günü yayınlanacak bir yapımın fragmanının bir hafta öncesinde ortaya çıkması normal görünebilir. Ancak yayın tarihinin seçimi ve fragmanın gelişinin Prens William ve Kate’in çok önceden planlanmış ve tarihi çoktan belli bir geziyle çakışması konusu yine de dikkat çekici ve sanki planlı yapılmış gibi görünüyor. En azından İngiltere’de ve kraliyet ailesi içinde genel kanı bu yönde.

Mini belgesel dizisinin medyayı, sarayı ve bir ölçüde de halkı hedef aldığı söyleniyor. Yayınlanan görüntülerde Meghan hep üzgün ya da gözü yaşlı, Harry ise hep kaygılı ve asık suratlı. Üstelik Prens William ve Kate’in belgesele yedirilen görüntülerinin de dikkat çekici derecede ‘ayarlanmış’ bir bakış açısına sahip olması şimdiden izleyicileri nelerin beklediği konusunda merak uyandırdı. Fragmana göre William ve Kate ne zaman görünse hep kötü ve karanlık bakışlara sahipler, soğuk, mesafeli ve asık suratlılar.

BU YAPIMDA HARRY VE MEGHAN DIŞINDA HERKES SUÇLU

Acaba belgesel Harry ve Meghan’a hayatı dar eden günlerinde basının aşırı ilgisi, yanlış ve yönlendirilmiş haberler, sıkı kraliyet kuralları gibi şeylerin yanı sıra William ve Kate’i de mi sorumlu gösteriyor? Kıdemli kaynaklar The Sun'a Kraliyet Ailesi'nin röportajı 'oldukça şok edici' bulmasını beklediğini ve ‘İngilizlerin de bundan bir ders alması gerektiğini' söyledi. Kendi hayatını anlattığı kitabı 10 Ocak’ta satışa çıkacak Harry zaten başta babası ve üvey annesi Kral ve Konsort Kraliçe’ye şimdiden kabuslar yaşatırken şimdi de bu belgeselin yayınlanacak olması ipleri iyice germiş gibi görünüyor.

Kral III. Charles ve Camilla’nın durumdan artık oldukça ‘yorgun’ olduğu saray koridorlarında fısıldanmaya çoktan başladı. Oysa Kral III. Charles annesi Elizabeth’in ölümü ve sonrasında yaşanan süreçte Harry ve Meghan’ı dışlamak yerine bağrına basmıştı. Elizabeth’in cenaze töreninde tüm aile kenetlenmiş bir görüntü verdi. Düşman eltiler Kate ve Meghan bir arada gözyaşı döktüler ve William ve Harry hiç küs değillermiş gibi cenaze görevlerini yerine getirdiler. Hatta Charles tahtı devraldıktan sonra halkına seslendiği ilk konuşmasında İngiltere’den ve kraliyetten kaçan oğlunun adını bilerek geçirdi ve ona olan desteğini vurgulamak adına “Harry ve Meghan’a, yurt dışında hayatlarını kurmaya devam ederlerken tüm sevgimi yolluyorum.” dedi. CHARLES DESTEK VERMİŞTİ AMA...

Harry ve Meghan’ın 17 milyondan fazla izleyiciye ulaşan Oprah Winfrey röportajında Meghan Markle sarayda ırkçılıkla karşılaştığını, İngiliz medyasının da kendisine benzer tavırlar sergilediğini, oğlu Archie’nin doğum sürecinde bebeğin ten renginin nasıl olacağı konusunda bile sıkıştırıldığını anlatmış ve gözyaşları içinde tüm bu süreçler ve sonrasında kraliyet ailesi üyelerinden hiç destek görmediğini açıklamıştı. Kraliyet uzmanları yayınlanması beklenen belgeselin de bu Oprah Winfrey röportajına benzeyeceği ancak onun biraz daha ‘gözyaşlı’ ve ‘daha bol ağlamalı’ versiyonu olacağı konusunda hemfikir. Charles ve Camilla’nın da zaten Megxit, Oprah röportajı ve daha sayısız skandal yüzünden artık duruma alıştığı ve kızgın ya da kaygılı olmadığı söyleniyor. Saray kaynakları Charles ve Camilla’nın Harry-Meghan draması konusundaki tavrı ve durumu daha ziyade ‘yorgun’ sıfatıyla tanımlanıyor. Charles ve Camilla artık bu konuyla haşır neşir olmaktan yılmış ve çok yorulmuş duurmda. PRENS WILLIAM KÜPLERE BİNDİ Mİ BİNECEK Mİ?

Ancak Charles’dan sonra tahtı devralacak olan Prens William’ın tavrı babası kadar yumuşak değil. Kraliyetin tamamen kabuk değiştireceği ve belli ki oldukça zorlanacağı günlerde Krallık yapacak olan William’ın halkla, basınla ve dünyanın dört yanındaki insanlarla arasını iyi tutmaya çalıştığı kraliyete zarar veren bu tür davranışlara çok kızgın olduğu biliniyor. Üstelik William, Harry ve Meghan’ın tüm bu davranışlarını ortaya koyarken sürekli kendisi ve eşi Kate’in önüne çıkmasından da çok rahatsız. Prensin çok önem verdiği ABD turu ve Earthshot Ödülü’yle ilgili temaslarına gölge düşmesinden dolayı sinirli olduğu söyleniyor. Üstelik Harry ve Meghan’ın belgeselde kullanılması için seçtikleri görüntülerin ve fotoğrafların elde edilmesinin kraliyet kurallarını ihlal ettiği söyleniyor. Bunun da önümüzdeki günlerde sorun yaşanmasına sebep olabileceği konuşuluyor.

Tüm bunlar yetmezmiş gibi kasım ayının ilk haftalarında 6 Aralık’ta New York’ta düzenlenecek Ripple of Hope ödülünün yemekli galasında Harry ve Meghan’ın da bir ödül alacağı haberi duyuldu. Ripple of Hope galasında boy gösterecek ünlüler bir yandan kendileri için verilen ödülleri toplayacak bir yandan da isimlerinin yarattığı ağırlık sayesinde satılacak gala yemeği davetiyelerinden toplanan para sayesinde hayır işlemiş olacaklardı. Haber ilk duyulduğunda Harry ve Meghan’ın alacağı ödül henüz açıklanmamıştı. Gösterişli gala, Robert F. Kennedy İnsan Hakları örgütü tarafından düzenleniyor ve etkinliğe suikasta kurban giden eski ABD Başkanı John F. Kennedy'nin yeğeni Kerry Kennedy ev sahipliği yapıyor. Oldukça önem verilen bu etkinlikte geçmiş yıllarda Joe Biden, Barack Obama ve Bill Clinton gibi ABD Başkanları ödül almıştı. SARAYDAKİ IRKÇILIKLA SAVAŞTINIZ, BUYURUN SİZE ÖDÜL

Haberin duyulmasından sonraki günlerde çiftin alacağı ödül belli oldu: İngiliz kraliyetinden ayrılarak ABD’ye taşınan ünlü çiftin ‘monarşideki yapısal ırkçılığa karşı kahramanca duruşları’ gerekçesiyle insan hakları ödülüne layık görüldüğü açıklandı. Bir kez daha tartışmalar alevlendi ve Harry ve Meghan’ın bu ödülü almalarının çok büyük bir skandal olacağı konuşulmaya başlandı. Çünkü eğer çok konuşulan çift bu ödülü kabul ederse mensup oldukları aileye alenen ırkçı demiş olacaklar ve şimdiye kadar kraliyet ailesiyle ilgili anlattıkları her şeyi perçinlemiş olacaklardı. Ödül töreni yarın. Belgesel perşembe günü yayına giriyor. Eğer belgeselin yayınından önce Harry ve Meghan bu ödülü de kabul ederlerse kraliyetle kopardıkları ilişkileri, Harry ve William’ın küslüğü ve Meghan Markle’la ilgili saray dramı sonsuza kadar sürebilir gibi görünüyor. Bize de bekleyip görmek düşüyor…