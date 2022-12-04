Yasak aşk skandalı... Üçüncü kadının adı belli oldu: Eski ve yeni sevgilileri arkadaş çıktı!

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Amerika’nın en sevilen sabah şovlarından biri olan Good Morning America (Günaydın Amerika) programı yıllardır yayında. Birbirinden ünlü konukları ve gündemin en can alıcı noktalarını ekrana taşıyan programın en güçlü taraflarından bir de çok sevilen ve yıllardır programın sorumluluğunu birlikte üstlenen sunucuları. Ancak bu iki ünlü isim hakkında ortaya atılan son iddia programı da, programın ele aldığı tüm konuları da geride bırakmayı başardı.

Yasak aşk yaşayan Amy Robach ve T.J. Holmes yıllardır başkalarıyla evli

EVLİ SUNUCULARIN YASAK AŞK YAŞADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Ekrandaki uyumları çok iyi olan ve birlikte sundukları haberlerin izlenme oranlarının artmasında büyük pay sahibi program sunucuları T.J. Holmes ve Amy Robach ikilisi şimdilerde gündeme bomba gibi düşen bir ihanet ve aşk iddiasıyla gündemde. İkisi de evli T.J. Holmes ve Amy Robach'ın aylardır gizli bir ilişki içinde oldukları ve birbirlerine aşık oldukları ortaya atıldı. Bir kaynağın iddiasına göre, ağustos ayında eşlerinden ayrıldığı bildirilen çift, mayıs ayında ABC News yakınlarındaki barlarda 'kucaklaşırken' görüldü. Ancak iki sunucunun da evliliklerinde problemler olsa da resmi olarak boşanmadıkları biliniyor.

T.J. Holmes ilişkisi ortaya çıktıktan sonra New York sokaklarında böyle görüntülendi

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Olay ortaya çıktıktan sonra elbette tüm gazeteciler ve fotoğrafçılar Good Morning America (GMA) sunucusu Amy Robach ve T.J. Holmes’un peşine düştüler. Amy Robach, New York’taki dairesinden taşınırken görüntülenince iddiaların doğruluğu adeta kanıtlanmış oldu. Kocasıyla sorunlar yaşadığı ve evliliğinin çoktan bitmiş olduğu söylenen Robach, yaşadığı evin kapısının önünde eşyaları taşıyan nakliyecileri izlerken fotoğrafları çekildi. Söylenenlere göre Amy Robach'ın taşınması yasak aşkın ortaya çıkmasından çok önce planlanmıştı. Ünlü sunucuya yakın kaynaklar Amy Robach'ın kocası Andrew Shue’nun bu yazın başında evden taşındığını ve Amy’nin de evi eylül ayında sattığını söylediler. Ancak yine de bu ‘planlı’ taşınmanın yasak aşk iddialarıyla aynı zamanda gerçekleşmesi dikkatlerden kaçmadı.

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Amy Robach ilişki söylentilerinin hemen ardından New York'taki evini taşıdı

EVLİLİKLERİ SORUNLU AMA İKİSİ DE RESMEN BOŞANMADI

Ünlü 'Melrose Place' dizisinde de oynamış olan eski futbolcu Andrew Shue ve Amy Robach’ın ilişkisi 2008'de başlamıştı. Çift Robach’ın 37. yaş gününde evlendi. Çifti tanıyanlar uzun yıllardır sorunlarla mücadele ettiklerini anlatıyor. Bu sorunları çözemeyen ve sonunda ayrılmaya karar veren Shue ve Robach henüz boşanmadı. Shue, Amy Robach’ın iddia edilen sadakatsizliği hakkında henüz yorum yapmasa da, karısının tüm resimlerini Instagram hesabından kaldırdı. Bu da eski futbolcunun, evlilikleri aslında bitmiş olsa da duruma tepkili olduğunun kanıtı olarak kabul edildi. Page Six’te yer alan haberlere göre 49 yaşındaki Robach ve 45 yaşındaki Holmes, ilişkilerine, Andrew Shue ve Marilee Fiebig ile evli olmalarına rağmen, her ikisi de New York Şehri Yarı Maratonu için eğitim alırken mart ayında başladı.

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Ancak bu haberden daha fenası Yasak aşk skandalı ortaya çıkınca duyulacak, işler daha da karışacaktı. Şu anda Amy Robach’la ilişki yaşayan evli sunucu T.J. Holmes’un daha önce de karısını aldattığı; bu kişinin de iş çevresinden olduğu iddia edildi. Başarılı avukat Marilee Fiebig'le 2010 yılında evlenen yakışıklı sunucunun 2016'da Good Morning America programının ​​yapımcısı Natasha Singh ile üç yıllık bir ilişki yaşadığı ortaya atıldı. Üstelik Natasha Singh de tıpkı T.J. gibi evliydi. Amy ve T.J. ilişkisi başlamadan önce çapkın sunucu karısını Natasha Singh ile aldatmış... Üstelik Natasha ve Amy de arkadaşlar

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KARISINI DAHA ÖNCE DE EVLİ YAPIMCIYLA ALDATMIŞ!

İlişkileri, Holmes New York’ta, Singh ise Los Angeles’ta aynı kanal için çalışırken uzaktan uzağa yaşanmaya başlandı. T.J. Holmes o günlerde ABC kanalı için muhabir olarak çalışıyordu, henüz kendisini tüm ülkeye tanıtan sunuculuk görevini üstlenmemişti. Aynı zamanda yoga öğretmeni ve hukuki arabulucu olarak da çalışan Singh, 2018'de GMA programının yapımcılığından ayrıldı ve CBS Mornings için yapımcı olarak çalışmaya başladığı New York'a taşındı. İşte o zaman o ve Holmes birlikte daha fazla zaman geçirmeye başladılar. Kanalda ikiliyle birlikte çalışan kaynaklar “T:J. ona aşık oldu. Natasha’nın dairesinin anahtarı ondan da vardı” dediler. Ancak Natasha Singh bu konuyla ilgili soruları cevapsız bırakmayı tercih etti.

Andrew Shue ve Amy Robach’ın evlerini aylar önce ayırdığı söyleniyor

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ESKİ YASAK AŞKI VE YENİ YASAK AŞKI ARKADAŞ ÇIKTI

İşin daha da ilginci ABC kanalında çalışan ve GMA programında görev alan televizyoncular Natasha Sing ve Amy Robach’ın arkadaş olduklarını ve bu ilişki sürerken de arkadaşlıklarına devam ettiklerini anlattılar. Söylenenlere göre Natasha ve T.J. evliliklerinde yaşadıkları sorunları ve ilişkilerini Amy’ye anlatıyor; ona hem danışıyor hem de dert ortağı yapıyorlardı. Ancak bu iddiaları yalanlayanlar da oldu ve bir kısım insan da Amy’nin bu ilişkiyi ancak bitmesine yakın öğrendiğini söyledi. Holmes'un karısı Marilee Fiebig'in ise bu ilişkiyi 2019'da birkaç e-postayı keşfettikten ve okuduktan sonra öğrendiği söylendi. Ve Holmes ve Robach hakkında söylentiler dönerken Marilee, Natasha'ya odaklandığı için Amy'yi hiç düşünmedi. Arkadaş oldukları için Amy ile eşi T.J.’in birlikte olabileceklerine ihtimal vermemişti. Holmes, Natasha’yla olan ilişkisini bitirdi ve pandemi boyunca karısıyla evliliklerini kurtarmak için çalışmaya başladılar. Ancak işler yine onların istediği gibi gitmeyecekti ve T.J. bir kez daha karısına ihanet ederek bir ilişki daha yaşamaya başladı.

Marilee Fiebig ve T.J. Holmes da evlerini dört ay önce ayırmış

Ancak Amy Robach Natasha Singh arkadaş kaldılar ve bu da T.J.’in eşi ve Fiebig'i kızdırdı çünkü Instagram'da iki kadının fotoğraflarını görecekti ve kocasıyla birlikte program sunan ve kendisiyle de arkadaşlık eden bu kadının, evliliklerini bozan Natasha’yla arkadaş kalmasına dayanamıyordu. Aldatılan eş, daha sonra bu kızdığı arkadaşının başına ne işler getireceğinden henüz haberdar değildi. Söylentilere göre Natasha Singh ve Amy Robach’ın dostluğu, bu yılın başlarında Amy ve T.J. çok yakınlaşınca, bahar aylarına doğru bozuldu. T.J. Holmes, çapkınlığı ve ihanetleriyle üç kadının birden hayatını değiştirdi ve arkadaşlıklarını bozmuş oldu.

KARISI BU YAZ ŞÜPHELENMEYE BAŞLAMIŞ

T.J. Holmes’un karısı Marilee Fiebig, bu yaz aylarında artık 'kocasına diğer meslektaşlarından daha yakın' görünmeye başladıkları için Amy Robach'tan şüphelenmeye başlamıştı. Ama yakın çalışma arkadaşı olan Holmes ve Robach'ın gün içinde rastgele toplantılar yaptıklarını ve birbirleriyle içki içmek için bir yerlere gittiklerini biliyordu. Oysa yasak ilişki haberi gündeme bomba gibi düştüğünde İngiliz tabloid gazetesi Daily Mail Amy ve T.J.’in baş başa ve oldukça yakınlaşmış haldeki fotoğraflarını bastı ve aslında Marilee Fiebig’in şüphelerinde haklı olduğu gün gibi ortaya çıktı. Holmes ve eşi Marilee Fiebig'in dört aydır ayrı yaşadıkları ancak 'işleri yoluna koymaya' çalıştıkları da söylentiler arasında. Ancak Marilee Fiebig bu ilişkiyi öğrenince 'gafil avlandığı' ve harap durumda olduğu söyleniyor. Amy Robach'ın kocası, haberin ardından sosyal medyasından Robach'ın fotoğraflarını sildi. Amy ve T.J. de Instagram hesaplarını devre dışı bırakarak gelen tepkileri bir nebze olsa da engellemek istediler.

Yasak aşkın kahramanları cuma günü çıktıkları yayında oldukça neşeliydiler ve dedikoduları doğrularcasına hareket ettiler

SKANDALDAN SONRA BİRLİKTE YAYINA ÇIKTILAR

İşin daha da ilginci tüm yaşanalara ve tepkilere rağmen Good Morning America’nın Cuma sabahki yayınına birlikte çıkan Amy Robach ve T.J. Holmes oldukça mutlu ve rahat görünüyorlardı. Bu durum çiftin ilişkilerinden utanmadıkları, evlilikleri çoktan ölmüş olan bu iki yetişkinin bundan böyle yaşadıkları aşka sahip çıkacakları yolunda yorumlandı. Haberler manşetlere çıktıktan sonra cuma sabahı Holmes ve Robach birlikte yayına çıktılar ve manşetlere değinmeseler de imalarıyla konuya işaret ettiler. Holmes ‘geçirdiği harika hafta’yla ilgili şakalar yaptı ve “Bugünün Cuma olması çok kötü” dedi. Robach ise partnerine gülerek karşılık verdi. Holmes “Bunun devam etmesini istiyorum, bu durumdan zevk alıyorum, sen de bunu kabul et” diye Robach’a dönerken Robach da sevgilisine “Kendi adına konuş” diyerek karşılık verdi. İkilinin bu baha aylarında New York Maratonu'na hazırlanırken aşk yaşamaya başladığı söyleniyor

KANAL ARTAN İZLENME ORANLARINDAN MEMNUN...

ABC kanalından kaynaklar ikilinin ilişkisinin şirketin bu konulardaki iç kurallarına aykırı olduğunu ve aslında disiplin cezasıyla hatta kovulmakla karşı karşıya kalabileceğini söylediler. Ancak anlaşılan kanal yetkilileri programın izlenme rakamlarıyla daha çok ilgileniyordu ve haliyle de bu skandal duyulunca reytingler artmıştı. Yönetimin bu sebepten konuya anlayışla yaklaştığı ve ikilinin birlikte program sunmaya devam etmesine izin verdiği konuşuluyor.