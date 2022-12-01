ABD’nin en sevilen şovunu yıllardır birlikte sunuyorlar… İkisi de evli: Meğer aylardır ilişkileri varmış!

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Gazetecilik kariyerine bir muhabir olarak başlayan Amy Robach, 1995’ten beri sürdürdüğü meslek hayatında oldukça ilerledi ve ABC kanalında yayınlanan ve ülkenin en sevilen sabah programı olan Good Morning America’nın (GMA) sunucusu oldu. Amy Robach, bu program için uzun süre muhabirlik yapmış, daha sonra başarılı performansı sayesinde baş sunuculuğa terfi ederek 2014’ten beri programın ekran yüzü haline gelmişti. İKİSİ DE BAŞARILARI SAYESİNDE EKRAN YÜZÜ OLMAYI BAŞARDI

T.J. Holmes’un da tıpkı partneri Amy Robach gibi başarılı bir kariyer yolculuğundan sonra yolu GMA’ya düştü. Beş yıl boyunca CNN için hem muhabirlik hem de sunuculuk yapan başarılı gazeteci farklı televizyon kanallarını gezdikten sonra onun da yolu 2014’te ACB’ye düştü ve o da sabah haberlerinin en sevilen yüzlerinden olmayı başardı.

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Ekrandaki uyumları çok iyi olan ve birlikte sundukları haberlerin izlenme oranlarının artmasında büyük pay sahibi bu ikili şimdilerde gündeme bomba gibi düşen bir ihanet ve aşk iddiasıyla gündemde. İkisi de evli T.J. Holmes ve Amy Robach'ın aylardır gizli bir ilişki içinde oldukları ve birbirlerine aşık oldukları ortaya atıldı. Bir kaynağın iddiasına göre, ağustos ayında eşlerinden ayrıldığı bildirilen çift, mayıs ayında ABC News yakınlarındaki barlarda 'kucaklaşırken' görüldü. Yasak aşkın ikili maraton için birlikte antrenman yaparken yaparken başladığı iddia edildi

YILLARDIR BİRLİKTE ÇALIŞIYORLARDI AMA...

Bu da çiftin ayrılma kararlarından çok önce ilişki yaşamaya başladıklarının kanıtı olarak ortaya atıldı. Öte yandan ikisi de evli olduğu kişilerden ayrıldığı söylenen çift henüz boşanma davası açmış ya da açılmış olan boşanma davalarını sonuçlandırmış değiller ve yasal olarak evliler.Peki her gün göz önünde olan ve birlikte profesyonel bir iş yaşantısını sürdüren çift nasıl bir araya gelmişti? Page Six'te yer alan habere göre aşkları T.J. ve Amy’nin aşkı geçen mart ayında New York City yarı maratonu için birlikte antrenman yaptıkları sıralarda başladı. Televizyon kanalında çalışan bir iş arkadaşlarının anlattığına göre, çift ilişkilerini gizlemek için aşırı çaba sarf etti. Ancak maratona hazırlanırken sürekli birlikte antrenman yapıyorlardı ve anlaşılan ateş bacayı çoktan sarmıştı. Solda Amy Robach ve eşi Andrew Shue, sağda ise T.J. Holmes ve eşi Marilee Fiebig mutluluk pozları verirken görülüyor

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İKİSİ DE EVLİ, AYLARDIR GİZLİ GİZLİ GÖRÜŞÜYORLARMIŞ

Kanal çalışanları basına yaptıkları isimsiz açıklamalarda durumu “Yayında çok sıcak bir ilişkileri var ama zaten yayın politikası gereği onlardan beklenen bu. Ancak, romantik ilişkilerini gizli tutmak için perde arkasında çok dikkatliydiler. Hatta durumu o kadar çaktırmamışlardı ki GMA'daki yapımcılar bir ilişki yaşadıklarını duyunca şok oldular.” diyerek anlattı. ABD basını hemen Holmes ve Robach’ın basın temsilcilerine ulaştı ancak iki temsilci de basının açıklama taleplerini reddetti.

Daily Mail tarafından elde edilen yeni fotoğraflar ise çift şimdilik durumu yalanlasa ve açıklama yapmayı kabul etmese bile, Robach ve Holmes'un yakın zamanda New York'un taşrasında ve şehrin çevresindeki çeşitli geziler sırasında birbirleriyle yakınlaştığını ve hatta bir noktada el ele tutuştuğunu gösteriyor. Fotoğraflara göre, çift Şükran Günü'nden iki hafta önce, Holmes'un bir arabanın bagajına yaslanırken Robach'a arkasından yaklaştığı ve uygunsuz bir el hareketi yaptığı ücra bir kulübeye kaçtılar. Dedikodular bununla da bitmiyordu.

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KRALİÇE İÇİN İNGİLTERE'YE GİDİP KAÇAMAK YAPMIŞLAR

Daily Mail'de yer alan iddialara göre ABC ekibiyle birlikte haziran ayında Kraliçe Elizabeth’in Platinum Jübilesi için İngiltere'deyken de gizli aşıklar, ülkelerinden uzakta olmanın avantajını kullanarak yakınlaşmış ve kaçamaklar yapmıştı.

49 yaşındaki Amy Robach, kartal gözlü hayranları onun sadece evlilik yüzüğünü atmakla kalmayıp aynı zamanda kocası Andrew Shue'nun fotoğraflarını paylaşmayı da bıraktığını fark ettikleri için Instagram'daki yorumları kısıtladı. Bu arada T. J. Holmes'un Instagram'ı da devre dışı bırakılmış görünüyor. İkili, sosyal medyalarını kısıtlayarak hayranlarından gelecek yorumlardan kaçmaya çalışıyor gibi görünüyor. Öte yandan Amy ve T.J.’in evlilik hayatlarıyla ilgili söylentiler de bu gizli aşk ortaya çıktığından beri gündemden düşmüyor. İKİ AŞIK INSTAGRAM HESAPLARINI SAKLAMAYA ÇALIŞIYOR

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Amy Robach ve kocasının evlilikleri henüz resmi bitmemiş olsa da çiftin aslında ayrılık kararını aylar önce aldığı ve artık karı-koca hayatı yaşamadığı söyleniyor. 45 yaşındaki T.J. Holmes ve eşi Marilee Fiebig için de benzer söylentiler var. Kulislerden fısıldananlara göre çift ağustos ayında kendi yollarına gitmeye karar verdiler. Bir avukat olan Marilee Fiebig, ünlü sunucuyla 2010 yılında evlenmişti. Çiftin 2013 yılında doğan Sabine adında bir kızları var.

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Yaşadığı gizli aşkın ortaya çıkmasıyla birlikte T.J. Holmes’un, 2020 yılında, 10. evlilik yıldönümlerinde karısı için hazırladığı ve paylaştığı video da bir anda internette viral oldu. Holmes, karısıyla birlikte verdikleri sevgi dolu pozlar ve düğün fotoğraflarının da yer aldığı bir kolajı gösteren videoda eşine sesleniyor ve “Bana 10 yıl boyunca katlandı. Yaptığım her şeye, zaman zaman onu üzmeme rağmen yanımdan hiç ayrılmadı. Onunla bir 10 yıl daha değil, sadece bir 10 ay bile geçirebilsem kendimi şanslı sayarım.” diyerek karısına olan aşkını dile getirdi. Şimdi bu aldatma ve ihanet söylentileri tüm gazete manşetlerini kaplayınca yeniden ortaya çıkan bu video hakkında Holmes’a oldukça saldırgan yorumlar yapılmaya başlandı ve herkes ünlü sunucunun eşini bu kadar sevdiğini söylerken nasıl onu iş arkadaşıyla aldattığı konusunda sayısız yorum yaptı.

ESKİ VİDEOLAR ORTAYA DÖKÜLDÜ, KIZGIN HAYRANLARI TEPKİ GÖSTERDİ

Amy Robach’ın eşi Andrew Shue da eski bir futbolcu ve aynı zamanda çok sevilen ‘Melrose Place’ dizisinde de oyunculuk yapmış eski bir aktör. İkisinin de önceki evliliklerinden çocukları var. Amy Robach ve Andrew Shue da 2009 yılında nişanlamış ve tıpkı Marilee Fiebig ve T.J. Holmes gibi 2010 yılında evlenmişti. Amy Robach ve T.J. Holmes’un ne zaman ilişkilerini kabul edip toplum karşısına bir çift olarak çıkacakları, evliliklerini ne zaman resmi olarak sonlandıracakları ve her şeyden önemlisi kariyerlerinin bundan sonra nasıl devam edeceği merakla bekleniyor…