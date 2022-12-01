Hakkında hamilelik söylentileri çıkmıştı: Hailey Baldwin’den iddialara fotoğraflı cevap geldi

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Justin Bieber ve Hailey Baldwin’in aşkı, ilk ortaya çıktığı günden beri magazin dünyasının en çok konuşulan konularından biri olmuştu. Selena Gomez ile Justin Bieber; kariyerlerinin ilk günlerinde henüz ikisi de çocuk sayılacak yaştayken büyük bir aşk yaşamışlar ve sürekli olarak ayrılıp barışan bu çift dünyanın en çok konuşulan aşıkları olmuşlardı. 2014 yılında biten bu ilişkinin ardından 2016’da Justin Bieber ve Hailey flört etmeye başlamış ancak bu ilişki hep üç kişilik yaşanmış ve Selena Gomez’in adı Justin ve Hailey’ninkiyle birlikte anılmaya devam etmişti. ÜÇ KİŞİLİK AŞKTA MUTLU SONA KAVUŞTULAR

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Önce Hailey Selena’yı Justin’i ayartmakla suçlamış, ardından benzer açıklamalar bu kez Selena Gomez’den gelmişti. Justin Bieber’ı unutamadığı söylenen Gomez’in, Hailey Baldwin’e Justin2le birlikte olduğu için çok kızgın olduğu söyleniyordu. Hailey Baldwin ve Selena Gomez, geçtiğimiz haftalarda düzenlenen Academy Museum Gala'da yanak yanağa poz verip, bu pozları da Instagram’dan paylaşınca tüm bu kıskançlık küslük söylentileri son bulmuştu.

Gösteri dünyasının en sevilen ve en göz önünde olan çiftlerinden Hailey Baldwin ve Justin Bieber'ın evliliğinin üzerinde bir süredir kara bulutlar dolaşıyor. Ancak çiftten gelen kötü haberler ayrılık ya da aldatma iddialarıyla değil, bu iki genç ve güzle insanın sağlık durumuyla ilgili. Önce Justin Bieber’ın Lyme hastalığıyla mücadele ettiği ortaya çıkmış, yıldız şarkıcı daha sonra bu hastalıkla bağlantılı olarak yaşadığı bir başka sendrom yüzünden kısmi yüz felci geçirmişti. Hayranlarına “Benden dualarınızı eksi’ etmeyin” diye seslenen Bieber, ‘Ramsay Hunt’ adı verilen bu sendromun hayatını nasıl zorlaştırdığını anlatmıştı.

Endometriozis, normalde rahmin iç kısmını oluşturan endometrium tabakasının rahim dışında bulunması olarak tanımlanır. Bu hastalık genellikle pelvis dediğimiz karnın alt bölgelerinde görülmektedir. Ancak vücudun her yerinde daha az olarak görülebilir. Üreme çağındaki kadınların yaklaşık yüzde 5-10’unda görüldüğü tahmin edilen endometriozis, kısırlığın en önemli sebepleri arasında yer almaktadır.

JUSTIN VE HAILEY'İN EVLİLİĞİNİN ÜZERİNDE KARA BULUTLAR DOLAŞIYOR

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Bieber’in sayısız konserinin iptal olmasına yol açan bu hastalık kulak ve yüz sinirlerine saldıran bir virüsten kaynaklanmış, ünlü şarkıcı gözünü kırpamadığını, yüzünün sol tarafıyla gülemediğini, burun deliğini hareket ettiremediğini ve yemek yerken bile büyük zorluk çektiğini anlatmıştı. Justin Bieber, zorlu hastalığıyla mücadele ederken güzel eşi Hailey Baldwin de hastalıkların pençesine düşecekti. Çift adeta nazara gelmişti. 26 yaşındaki model, bu yılın mart ayında yaşadığı korku dolu anları Instagram’dan paylaşarak hayranlarını üzmüştü. Hailey çektiği videoda "Justin ile kahvaltı sofrasında otururken sağ kolumda bir tuhaflık hissetim. Parmak uçlarımda uyuşukluk vardı ve tuhaftı. Kocam iyi olup olmadığımı sordu. Ama konuşamadığımı fark ettim. Yüzümün sağ tarafında da bir gevşeklik, uyuşukluk hissettim.” demişti. Talihsiz genç kadın felç geçirdiğini sanmıştı.

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ARKA ARKAYA BÜYÜK SAĞLIK SORUNLARI YAŞADILAR

Hailey, hislerinde yanılmadığını koşarak hastaneye gittiğinde öğrenecekti. Gerçekten de hafif bir felç geçirmiş ancak neyse ki bu durumu çabuk atlatmıştı. Doktorlar ona yaşantısıyla ilgili yapması gereken değişiklikleri anlattı. Tetkikler yapılırken Hailey bir haber daha alacak, kalbinde delik olduğunu öğrenecekti. Doktorlar duruma hemen müdahale etti ve Hailey’nin kalbindeki delik onarıldı. Ancak çifte musallat olan sağlık sorunları henüz son bulmamıştı. Genç kadın bir kez daha yaşadığı bir hastalıkla gündemde. Ancak bu yeni durum önce başka bir haberin müjdesi sayıldı; Hailey Baldwin’se oluşan yanlış anlamayı yaptığı fotoğraflı paylaşımla açıklığa kavuşturdu.

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Polikistik over sendromunda, kanda androjen adı verilen hormonların artışına bağlı olarak ciltte sivilcelenme, yağlanma, saç dökülmesi ve tüylenme gibi belirtileri vardır. Hormonal bozuklukların yol açtığı polikistik over sendromu, yumurtalıkların androjenleri fazla salgılamasıyla ortaya çıkar.

SÖYLENTİLERE FOTOĞRAFLA CEVAP VERDİ

Hailey Baldwin, üzerinde gri bir eşofman ve aynı renkteki kazağıyla Instagram’a koyduğu fotoğrafla gündemde. Üstelik genç yıldız üzerindeki kazağı sıyırıp göbeğini açıkta bırakacak şekilde çektiği fotoğrafın her yerinde yazılı açıklamalar da eklemişti. Bunun sebebi ise son günlerde karnındaki şişkinlik fark edilen Hailey’nin hakkında başlayan hamilelik söylentileriydi. Hailey Baldwin, bu hamilelik söylentilerini yalanlamak istemiş, bunun içinde en güvenilir kaynak kendisi olduğu için karnını açarak durumun ne olduğunu anlatmak istemişti. "HAMİLE DEĞİL HASTAYIM"

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Hailey, Instagram Story'de paylaştığı fotoğrafın üzerine “Yumurtalığımda elma büyüklüğünde kist var” yazdı. “Yaşadığım sorun Endometriozis veya PKOS (Polikistik over sendromu) değil ama birkaç kez yumurtalık kistim oldu ve bu hiç eğlenceli olmadı. Acı verici ve ağrılı ve mide bulandırıcı, şişkin, kramplı ve duygusal hissetmeme neden oluyor.” diyen genç ünlü model böylece hamilelik söylentilerine de son noktayı koymuş oldu. 26 yaşındaki yıldız sanki hamilelik iddiasını tamamen unutturmak istermişçesine fotoğrafın bir kenarına da “no baby” yani “bebek yok” yazmayı ihmal etmedi.