Eski sevgilisi ile yeni eşi sarmaş dolaş: Hayranlarını şoke eden görüntü

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KARŞILIKLI İDDİALARA SON NOKTAYI KOYDULAR

Biri, diğerini sevgilisini elinden almakla suçladı. Sonra diğerinin "kocamı elimden almaya çalışıyor" dediği ileri sürüldü. Ama onlar katıldıkları bir etkinlikte sergiledikleri sarmaş dolaş görüntüyle bütün bunları yalanladılar.

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BÜTÜN KONUKLAR GÖLGEDE KALDI; 26 yaşındaki Hailey Baldwin Bieber ile 30 yaşındaki Selena Gomez, hafta sonu ikinci kez düzenlenen Academy Museum Gala'ya katıldı. Gomez ve Baldwin Bieber, birlikte verdikleri ve sonra da Tyrell Hampton tarafından Instagram sayfasında paylaşılan bu pozun ardından gecenin bütün konuklarını gölgede bıraktı.

Magazin dünyasını yakından takip eden genç kuşaklar bu olayın taraflarının Justin Bieber ile onun eski sevgilisi Selena Gomez ve şu andaki eşi Hailey Baldwin Bieber olduğunu çoktan anladı bile. Uzun süredir aralarında, zaman zaman alevlenen soğuk bir savaş olduğu ileri sürülen iki genç kadın, Gomez ile Baldwin Bieber, önceki akşam aynı etkinliğin konukları arasındaydı. Bütün bu söylentileri yalanlarcasına, kelimenin tam anlamıyla sarmaş dolaş objektiflere poz verdiler. Onların sosyal medyada paylaşılan bu pozu, hayranları arasında büyük bir heyecan dalgası yarattı.

İKİ HAFTA ÖNCE YİNE AYNI KONU GÜNDEMDEYDİ

Bu pozun bu kadar ilgi uyandırmasının bir nedeni, yıllar önce ayrılmalarına rağmen haklarındaki iddialar bitmek bilmeyen Selena Gomez, eski sevgilisi Justin Bieber ve onun yeni karısı Hailey Baldwin Bieber'ın sadece iki hafta önce benzer bir konuyla gündeme gelmesiydi.

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Hailey Baldwin Bieber iki hafta önce Alexis Cooper'ın Call Her Daddy adlı podcast yayınına konuk oldu. Orada yıllardır süregelen iddiaları bir kez daha yalanladı. Justin Bieber'ı, Selena Gomez'in elinden almadığını söyledi. Bieber'ın, Gomez'i kendisiyle aldatmadığını bir kez daha altını çizerek söyledi. Bundan daha önce de Justin Bieber, Selena Gomez ile ilişkisinin bitmesinden sonra herkesin yoluna devam etmesinden ve aralarında bir barış olmasından mutluluk duyduğunu söylemişti.

GENÇLİK AŞKLARI ÇOK KONUŞULDU

Selena Gomez ile Justin Bieber; kariyerlerinin ilk döneminde, her ikisi de genç kuşağın gözde yıldızı oldukları sırada çok konuşulan bir dargın bir barışık bir ilişki yaşadılar. 2011 ile 2014 arasında süren bu ilişki sonunda kesin olarak bitti. Justin Bieber, bundan iki yıl sonra Hailey Baldwin Bieber ile tanıştı ve flört etti,. Onların ilişkisi 2018'de evliliğe uzandı.

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Şimdi gelelim Selena Gomez ile Hailey Baldwin Bieber'ın damga vurduğu Academy Museum Gala'sının, kırmızı halıda şıklık yarışı sergileyen diğer konuklara.

O günden bu yana uzanan süreçte de Hailey Baldwin Bieber ile Selena Gomez hakkında birçok iddia ortaya atıldı. Bunlardan birine göre Hailey Baldwin, Selena Gomez'i kocasını elinden almakla suçlamıştı. Hatta ona "kocamın çevresinden uzak dur" diye mesaj gönderdiği bile ileri sürüldü. Bir başka iddia da Hailey Baldwin'in, Justin Bieber 'ı, Selena Gomez'in elinden aldığıydı. Ama her iki genç kadın da her fırsatta bu iddiaları yalanladı. Academy Museum galasında verdikleri bu poz da Justin Bieber ile eski sevgilisi Selena Gomez ile şimdiki eşi Hailey Balwin Bieber'ın arasında eğer varsa bile sorunların çözüldüğünü gözler önüne serdi.

Son dönemde ailevi söylentilerle gündemde olan Brooklyn Beckham ve eşi Nicola Anne Peltz Beckham gecenin konukları arasındaydı.

George Clooney ve Amal Clooney, gecenin en şık konukları arasındaydı.

Eiza Gonzales gece için kırmızı tercih etti.

Emma Stone'un iki renkli kıyafeti.

Jessica Chastain, rengarenk elbisesiyle dikkat çekti.

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Yönetmen Luca Guadagnino ve Bones And All filminin başrol oyuncularından Taylor Russell.

Jude Apatow ve Leslie Mann.

Julia Roberts iki renkli bir elbise giydi.

Bir dönemin ünlü modeli Cindy Crawford'ın kızı Kaia Gerber, iddialı giyimiyle dikkat çekti.

Lauran Dern, pırıltılı elbisesi içinde.

Lena Dunham, gece mavisi giyindi.

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Lily Collins'e bir süre önce evlendiği Charlie McDowell eşik etti.

Michelle Yeoh, gözlüğünü de ihmal etmedi.

Monica Barbaro, yarı şeffaf elbisesiyle dikkat çekti.

Christina Ricci'nin zarafeti dikkat çekti.

Bir süredir MS tedavisi gören Selma Blair, bastonunu eksik etmedi.

Sophie Turner, rengarenk kıyafetiyle dikkat çekti.

Tilda Swinton her zamanki tarzından ödün vermedi.

Thuso Mbedu, gösterişli kıyafetiyle.

Olivia Wilde, gecenin en iddialı giyinen konuklarından biriydi.

FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM, AVALON, MEGA NEWS AGENCY, SPLASH NEWS