Eski sevgilisi ile yeni eşi sarmaş dolaş: Hayranlarını şoke eden görüntü

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KARŞILIKLI İDDİALARA SON NOKTAYI KOYDULAR
Biri, diğerini sevgilisini elinden almakla suçladı. Sonra diğerinin "kocamı elimden almaya çalışıyor" dediği ileri sürüldü. Ama onlar katıldıkları bir etkinlikte sergiledikleri sarmaş dolaş görüntüyle bütün bunları yalanladılar.
BÜTÜN KONUKLAR GÖLGEDE KALDI; 26 yaşındaki Hailey Baldwin Bieber ile 30 yaşındaki Selena Gomez, hafta sonu ikinci kez düzenlenen Academy Museum Gala'ya katıldı. Gomez ve Baldwin Bieber, birlikte verdikleri ve sonra da Tyrell Hampton tarafından Instagram sayfasında paylaşılan bu pozun ardından gecenin bütün konuklarını gölgede bıraktı.
İKİ HAFTA ÖNCE YİNE AYNI KONU GÜNDEMDEYDİ
Bu pozun bu kadar ilgi uyandırmasının bir nedeni, yıllar önce ayrılmalarına rağmen haklarındaki iddialar bitmek bilmeyen Selena Gomez, eski sevgilisi Justin Bieber ve onun yeni karısı Hailey Baldwin Bieber'ın sadece iki hafta önce benzer bir konuyla gündeme gelmesiydi.
GENÇLİK AŞKLARI ÇOK KONUŞULDU
Selena Gomez ile Justin Bieber; kariyerlerinin ilk döneminde, her ikisi de genç kuşağın gözde yıldızı oldukları sırada çok konuşulan bir dargın bir barışık bir ilişki yaşadılar. 2011 ile 2014 arasında süren bu ilişki sonunda kesin olarak bitti. Justin Bieber, bundan iki yıl sonra Hailey Baldwin Bieber ile tanıştı ve flört etti,. Onların ilişkisi 2018'de evliliğe uzandı.
Şimdi gelelim Selena Gomez ile Hailey Baldwin Bieber'ın damga vurduğu Academy Museum Gala'sının, kırmızı halıda şıklık yarışı sergileyen diğer konuklara.
Son dönemde ailevi söylentilerle gündemde olan Brooklyn Beckham ve eşi Nicola Anne Peltz Beckham gecenin konukları arasındaydı.
George Clooney ve Amal Clooney, gecenin en şık konukları arasındaydı.
Eiza Gonzales gece için kırmızı tercih etti.
Emma Stone'un iki renkli kıyafeti.
Jessica Chastain, rengarenk elbisesiyle dikkat çekti.
Yönetmen Luca Guadagnino ve Bones And All filminin başrol oyuncularından Taylor Russell.
Jude Apatow ve Leslie Mann.
Julia Roberts iki renkli bir elbise giydi.
Bir dönemin ünlü modeli Cindy Crawford'ın kızı Kaia Gerber, iddialı giyimiyle dikkat çekti.
Lauran Dern, pırıltılı elbisesi içinde.
Lena Dunham, gece mavisi giyindi.
Lily Collins'e bir süre önce evlendiği Charlie McDowell eşik etti.
Michelle Yeoh, gözlüğünü de ihmal etmedi.
Monica Barbaro, yarı şeffaf elbisesiyle dikkat çekti.
Christina Ricci'nin zarafeti dikkat çekti.
Bir süredir MS tedavisi gören Selma Blair, bastonunu eksik etmedi.
Sophie Turner, rengarenk kıyafetiyle dikkat çekti.
Tilda Swinton her zamanki tarzından ödün vermedi.
Thuso Mbedu, gösterişli kıyafetiyle.
Olivia Wilde, gecenin en iddialı giyinen konuklarından biriydi.
FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM, AVALON, MEGA NEWS AGENCY, SPLASH NEWS