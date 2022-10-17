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Eski sevgilisi ile yeni eşi sarmaş dolaş: Hayranlarını şoke eden görüntü

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#Selena Gomez#Hailey Baldwin Biber#Justin Bieber
Eski sevgilisi ile yeni eşi sarmaş dolaş: Hayranlarını şoke eden görüntü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2022 10:35

Onlar yıllar önce, gösteri dünyasının gencecik yıldızları oldukları dönemde bir dargın bir barışık çok konuşulan bir aşk yaşadılar. Hatta ilişkilerinin son dönemlerinde aileleriyle birlikte tatile bile çıktılar. Ama olmadı, yollarını ayırdılar. Sonra taraflardan biri kısacık bir zaman flört ettiği genç modelle evlendi. Bunun ardından olayın iki kadın kahramanı ile ilgili iddialar aldı başını gitti.

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KARŞILIKLI İDDİALARA SON NOKTAYI KOYDULAR
Biri, diğerini sevgilisini elinden almakla suçladı. Sonra diğerinin "kocamı elimden almaya çalışıyor" dediği ileri sürüldü. Ama onlar katıldıkları bir etkinlikte sergiledikleri sarmaş dolaş görüntüyle bütün bunları yalanladılar.

Eski sevgilisi ile yeni eşi sarmaş dolaş: Hayranlarını şoke eden görüntü


SARMAŞ DOLAŞ POZ HAYRANLARI ARASINDA HEYECAN DALGASI YARATTI
Magazin dünyasını yakından takip eden genç kuşaklar bu olayın taraflarının Justin Bieber ile onun eski sevgilisi Selena Gomez ve şu andaki eşi Hailey Baldwin Bieber olduğunu çoktan anladı bile. Uzun süredir aralarında, zaman zaman alevlenen soğuk bir savaş olduğu ileri sürülen iki genç kadın, Gomez ile Baldwin Bieber, önceki akşam aynı etkinliğin konukları arasındaydı. Bütün bu söylentileri yalanlarcasına, kelimenin tam anlamıyla sarmaş dolaş objektiflere poz verdiler. Onların sosyal medyada paylaşılan bu pozu, hayranları arasında büyük bir heyecan dalgası yarattı.

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BÜTÜN KONUKLAR GÖLGEDE KALDI; 26 yaşındaki Hailey Baldwin Bieber ile 30 yaşındaki Selena Gomez, hafta sonu ikinci kez düzenlenen Academy Museum Gala'ya katıldı. Gomez ve Baldwin Bieber, birlikte verdikleri ve sonra da Tyrell Hampton tarafından Instagram sayfasında paylaşılan bu pozun ardından gecenin bütün konuklarını gölgede bıraktı.

Eski sevgilisi ile yeni eşi sarmaş dolaş: Hayranlarını şoke eden görüntü

İKİ HAFTA ÖNCE YİNE AYNI KONU GÜNDEMDEYDİ
Bu pozun bu kadar ilgi uyandırmasının bir nedeni, yıllar önce ayrılmalarına rağmen haklarındaki iddialar bitmek bilmeyen Selena Gomez, eski sevgilisi Justin Bieber ve onun yeni karısı Hailey Baldwin Bieber'ın sadece iki hafta önce benzer bir konuyla gündeme gelmesiydi.

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Eski sevgilisi ile yeni eşi sarmaş dolaş: Hayranlarını şoke eden görüntü


'SELENA'YI BENİMLE ALDATMADI'
Hailey Baldwin Bieber iki hafta önce Alexis Cooper'ın Call Her Daddy adlı podcast yayınına konuk oldu. Orada yıllardır süregelen iddiaları bir kez daha yalanladı. Justin Bieber'ı, Selena Gomez'in elinden almadığını söyledi. Bieber'ın, Gomez'i kendisiyle aldatmadığını bir kez daha altını çizerek söyledi. Bundan daha önce de Justin Bieber, Selena Gomez ile ilişkisinin bitmesinden sonra herkesin yoluna devam etmesinden ve aralarında bir barış olmasından mutluluk duyduğunu söylemişti.

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GENÇLİK AŞKLARI ÇOK KONUŞULDU
Selena Gomez ile Justin Bieber; kariyerlerinin ilk döneminde, her ikisi de genç kuşağın gözde yıldızı oldukları sırada çok konuşulan bir dargın bir barışık bir ilişki yaşadılar. 2011 ile 2014 arasında süren bu ilişki sonunda kesin olarak bitti. Justin Bieber, bundan iki yıl sonra Hailey Baldwin Bieber ile tanıştı ve flört etti,. Onların ilişkisi 2018'de evliliğe uzandı.

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Eski sevgilisi ile yeni eşi sarmaş dolaş: Hayranlarını şoke eden görüntü


SORUN KALMADIĞINI GÖZLER ÖNÜNE SERDİLER
O günden bu yana uzanan süreçte de Hailey Baldwin Bieber ile Selena Gomez hakkında birçok iddia ortaya atıldı. Bunlardan birine göre Hailey Baldwin, Selena Gomez'i kocasını elinden almakla suçlamıştı. Hatta ona "kocamın çevresinden uzak dur" diye mesaj gönderdiği bile ileri sürüldü. Bir başka iddia da Hailey Baldwin'in, Justin Bieber'ı, Selena Gomez'in elinden aldığıydı. Ama her iki genç kadın da her fırsatta bu iddiaları yalanladı. Academy Museum galasında verdikleri bu poz da Justin Bieber ile eski sevgilisi Selena Gomez ile şimdiki eşi Hailey Balwin Bieber'ın arasında eğer varsa bile sorunların çözüldüğünü gözler önüne serdi.

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Şimdi gelelim Selena Gomez ile Hailey Baldwin Bieber'ın damga vurduğu Academy Museum Gala'sının, kırmızı halıda şıklık yarışı sergileyen diğer konuklara. 

Eski sevgilisi ile yeni eşi sarmaş dolaş: Hayranlarını şoke eden görüntü

Son dönemde ailevi söylentilerle gündemde olan Brooklyn Beckham ve eşi Nicola Anne Peltz Beckham gecenin konukları arasındaydı.

Eski sevgilisi ile yeni eşi sarmaş dolaş: Hayranlarını şoke eden görüntü

George Clooney ve Amal Clooney, gecenin en şık konukları arasındaydı.

Eski sevgilisi ile yeni eşi sarmaş dolaş: Hayranlarını şoke eden görüntü

Eiza Gonzales gece için kırmızı tercih etti.

Eski sevgilisi ile yeni eşi sarmaş dolaş: Hayranlarını şoke eden görüntü

Emma Stone'un iki renkli kıyafeti.

Eski sevgilisi ile yeni eşi sarmaş dolaş: Hayranlarını şoke eden görüntü

Jessica Chastain, rengarenk elbisesiyle dikkat çekti.

Eski sevgilisi ile yeni eşi sarmaş dolaş: Hayranlarını şoke eden görüntü

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Yönetmen Luca Guadagnino ve Bones And All filminin başrol oyuncularından Taylor Russell.

Eski sevgilisi ile yeni eşi sarmaş dolaş: Hayranlarını şoke eden görüntü

Jude Apatow ve Leslie Mann.

Eski sevgilisi ile yeni eşi sarmaş dolaş: Hayranlarını şoke eden görüntü

Julia Roberts iki renkli bir elbise giydi.

Eski sevgilisi ile yeni eşi sarmaş dolaş: Hayranlarını şoke eden görüntü

Bir dönemin ünlü modeli Cindy Crawford'ın kızı Kaia Gerber, iddialı giyimiyle dikkat çekti.

Eski sevgilisi ile yeni eşi sarmaş dolaş: Hayranlarını şoke eden görüntü

Lauran Dern, pırıltılı elbisesi içinde.

Eski sevgilisi ile yeni eşi sarmaş dolaş: Hayranlarını şoke eden görüntü

Lena Dunham, gece mavisi giyindi.

Eski sevgilisi ile yeni eşi sarmaş dolaş: Hayranlarını şoke eden görüntü

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Lily Collins'e bir süre önce evlendiği Charlie McDowell eşik etti.

Eski sevgilisi ile yeni eşi sarmaş dolaş: Hayranlarını şoke eden görüntü

Michelle Yeoh, gözlüğünü de ihmal etmedi.

Eski sevgilisi ile yeni eşi sarmaş dolaş: Hayranlarını şoke eden görüntü

Monica Barbaro, yarı şeffaf elbisesiyle dikkat çekti.

Eski sevgilisi ile yeni eşi sarmaş dolaş: Hayranlarını şoke eden görüntü

Christina Ricci'nin zarafeti dikkat çekti.

Eski sevgilisi ile yeni eşi sarmaş dolaş: Hayranlarını şoke eden görüntü

Bir süredir MS tedavisi gören Selma Blair, bastonunu eksik etmedi.

Eski sevgilisi ile yeni eşi sarmaş dolaş: Hayranlarını şoke eden görüntü

Sophie Turner, rengarenk kıyafetiyle dikkat çekti.

Eski sevgilisi ile yeni eşi sarmaş dolaş: Hayranlarını şoke eden görüntü

Tilda Swinton her zamanki tarzından ödün vermedi.

Eski sevgilisi ile yeni eşi sarmaş dolaş: Hayranlarını şoke eden görüntü

Thuso Mbedu, gösterişli kıyafetiyle.

Eski sevgilisi ile yeni eşi sarmaş dolaş: Hayranlarını şoke eden görüntü

Olivia Wilde, gecenin en iddialı giyinen konuklarından biriydi.

FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM, AVALON, MEGA NEWS AGENCY, SPLASH NEWS

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#Selena Gomez#Hailey Baldwin Biber#Justin Bieber

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