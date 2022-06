Justin Bieber, kÃ¶tÃ¼ haberi sosyal medyadan duyurdu: Beni dualarÄ±nÄ±zdan eksik etmeyin

Haberin Devamı

ÖNCE EŞİ ŞİMDİ DE KENDİSİ

Çocuk yaşta müzik dünyasında adını duyuran sonra da bunu başarılı bir şekilde sürdüren Justin Bieber ile eşi Hailey Baldwin Bieber'ın mutlu yuvası üzerindeki kara bulutlar bir türlü dağılmıyor. Önce Hailey Baldwin kalbinde ortaya çıkan bir sorun yüzünden tedavi gördü şimdi de Justin Bieser Ramsay Hunt sendromunun yani yaşadığı kısmi yüz felcinin hayatını zorlaştırdığını açıkladı.

YÜZÜNÜN SAĞ TARAFINA FELÇ GELDİ

Bieber, başına gelenleri Instagram sayfasından yaptığı paylaşımla duyurdu. Genç şarkıcı, videosunda yüzünün sağ tarafını kullanamadığını gösterdi. Bieber paylaştığı videoda şunları söyledi: "Açıkçası, yüzümden de gördüğünüz gibi bende Ramsay Hunt sendromu var" diye konuştu. Bieber, kısmi yüz felcine neden olan bu sendromun, kulak ve yüz sinirlerine saldıran bir virüsten kaynaklandığını açıkladı.

Kariyeri boyunca iki kez Grammy kazanan Justin Bieber, bu sağlık sorunu yüzünden turnesini de iptal etmek zorunda kaldığını anlattı. Sonra da takipçilerine, fiziksel olarak turneye çıkabilecek durumda olmadığını anlattı.

Genç şarkıcı yüzünün sağ tarafını hareket ettiremediğini gösterip "Görebildiğiniz gibi bu gözümü kırpamıyorum. Yüzümün bu tarafıyla gülemiyorum. Bu taraftaki burun deliğimi hareket ettiremiyorum. Yani yüzümün bu tarafında tam bir felç durumu var" dedi. Justin Bieber, yemek yerken bile büyük zorluk çektiğini sözlerine ekleyip "Lütfen benim için dua edin" diyerek takipçilerine seslendi.

Bunun, asla başına gelmesini isteyeceği bir durum olmadığını anlatan Justin Bieber, "Ama açıkçası, vücudum bana yavaşlamam gerektiğini söylüyor. Umarım beni anlayacaksınız" dedi. Bieber, bu süreçte rahatlayıp dinleneceğini ve sonra da tam iyileşmiş olarak "yapmak için doğduğu işe" yani müziğe döneceğini sözlerine ekledi.

RAMSEY HUNT SENDROMU NEDİR: Ramsay Hunt sendromu (RHS) akut olarak gelişen fasial felç (yüz felci) ve buna neden olan Varicella Zoster Virusuna (VZV) bağlı dış kulak kanalının, kulak derisinin veziküler lezyon birlikteliği. Bell felci gibi yüzde 50 spontan iyileşme sıklığı olmasına rağmen Ramsay Hunt sendromunun komplikasyonları daha tehlikelidir. VZV birkaç on yıllık latans devrinden sonra, özellikle yaşlılarda ve immun yetmezliği olan kişilerde, Herpes Zoster veya Ramsay Hunt sendromu şeklinde yeniden aktive olabilir. Nadir olarak, VZV büyük serebral arterlere yayılarak felçle sonuçlanabilir. Kanser, immun yetmezlik sendromu gibi immun yetmezliği olan kişilerde virus daha derin dokulara nüfuz edebilir. Ramsey Hunt sendromunun belirtileri ise şöyle sıralanabilir: Zona, deride ağrılı döküntüler, ağızda ülser, tat alma bozukluğu, kuvvetli ağrı, ateş yükselmesi, gözlerin yaşarıp akması, işitme sorunları, vertigo.

Justin Bieber, Ramsay Hunt adı verilen ve yüzünün sağ tarafının felç olmasına yol açan bu hastalık yüzünden 130 gün sürmesi planlanan turnesinin yedi konserini iptal etti.

EŞİ DE HASTALIK GEÇİRMİŞTİ

Justin Bieber'ın eşi Hailey Baldwin Bieber de geçen nisan ayında ciddi bir hastalık geçirmişti. O da başına gelenleri bir sosyal medya paylaşımı aracılığıyla duyurmuştu. "Kocamla kahvaltı ederken sağ kolumda bir tuhaflık hissetim. Parmak uçlarım uyuşmaya başladı. Kocam bana 'iyi misin?' diye sordu. Ama yüzümün sağ tarafında da bir hissizlik vardı ve ona yanıt veremedim. Bir tek cümle bile kuramıyordum."

KENDİ CÜMLELERİYLE ANLATTI: Genç kuşağın en gözde modellerinden biri, geçen mart ayında yaşadığı korku dolu anların başlangıcını bu cümlelerle anlattı. Sonra da yaşadıklarını kendi sosyal medya kanalından takipçileriyle paylaştı. Anlattığına göre bütün bunlara, yaşadığı geçici felcin neden olduğu ortaya çıktı. Daha da çarpıcı olanı bu geçici felce neden olan durumdu. O da doktorların ayrıntılı tetkikleriyle ortaya çıktı. Geçirdiği operasyonun ardından şimdi sağlığına kavuştu. Ama artık düzenli olarak kan sulandırıcı ilaç kullanıyor.

PAYLAŞTIĞI VİDEODA ANLATTI

Bütün bunları yaşayan kişi, ünlü şarkıcı Justin Bieber'ın eşi model Hailey Baldwin Bieber. 25 yaşındaki Baldwin Bieber'ın 10 Mart günü hastaneye kaldırıldığı daha önce basına yansımıştı. Hatta bunun nedeniyle ilgili olarak çeşitli iddialar da ortaya atılmıştı. Sonunda Hailey Baldwin Bieber tüm yaşadıklarını kendisi anlatmaya karar verdi ve Youtube kanalında ve Instagram sayfasında paylaştığı bir video çekti.

'YÜZÜMÜN SAĞ TARAFINDA DA HİSSİZLİK VARDI'

Baldwin Bieber videoda "Hikâyesini, kendi sözleriyle anlatmak istediğini" belirtti. Sonra da o sabah yaşananları anlattı: "Justin ile kahvaltı sofrasında otururken sağ kolumda bir tuhaflık hissetim. Parmak uçlarımda uyuşukluk vardı ve tuhaftı. Kocam iyi olup olmadığımı sordu. Ama konuşamadığımı fark ettim." Hailey Baldwin daha sonra yüzünün sağ tarafında da bir gevşeklik, uyuşukluk hissettiğini sözlerine ekledi. Tek bir cümle kuramadığını söyledi. Ardından da "Aniden, felç geçirdiğimi düşündüm" diye konuştu.

SAĞLIK GÖREVLİLERİNİN SORULARINA YANIT VEREMEDİ

Sonra sağlık görevlilerinin yardıma koştuğunu söyledi ünlü model. Yüzünün sağ tarafındaki uyuşukluğun geçtiğini ancak kendisine sorulan soruları yanıtlamak için kelimeleri bir araya getiremediğini belirtti. O sırada yaşadığı anksiyetenin de her şeyi daha kötü hale getirdiğini ifade etti. Hailey Baldwin Bieber, hastanenin acil servisine ulaşıncaya kadar sağ kolundaki ve yüzünün sağ tarafındaki uyuşukluk hissinin geçtiğini sözlerine ekledi.

HAFİF FELÇ GEÇİRDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Bir gece hastanede tutulan Hailey Baldwin Bieber'e bazı testler yapıldı. Bir pıhtı attığı anlaşılmıştı ancak bunun nereden kaynaklandığının bulunması gerekiyordu. Anlattığına göre acil serviste sabah hissettiği belirtilerin hiçbiri kalmamıştı. Tetkiklerin sonucunda Baldwin Bieber'ın "halk arasında hafif felç" olarak adlandırılan Geçici İskemik Atak geçirdiği belirlendi.

GEÇİCİ İSKEMİK ATAK NEDİR? Geçici iskemik atak, diğer bir adıyla ‘’minör inme’’, beyne kan akışının bölgesel olarak azalmasıyla birlikte beyin dokusunun beslenememesi sonucu gelişen klinik bir tablodur. Beyindeki kan akışının azalmasının sebebi genellikle tıkanıklıktır. Kan pıhtıları, nadir olsa da yağ parçası kalıntıları veya kan dolaşımındaki hava baloncukları tıkanmaya sebep olan faktörlerdendir. Kan pıhtıları, damarların daraldığı ve yağ birikimleri ile kaplı olduğu alanlarda şekillenir. Eğer, atriyal fibrilasyon gibi bir kalp hastalığınız varsa, kan pıhtıları kalpte oluşup beyne doğru gidebilir. Bazı durumlarda ise beyindeki küçük çaplı damarların hasarını içeren küçük kan damarı hastalıkları geçici iskemik atağa neden olabilir. Birikimler, kan damarlarında toplanarak damar kalınlaşmasına yol açar ve eğer bu birikimler damarı tamamen tıkarsa inme veya geçici iskemik atak görülür. Geçici iskemik atak, nadir olarak beyin kanaması nedeniyle de olabilir. Geçici iskemik atak ile inme belirtileri aynıdır. Fakat geçici iskemik atakta belirtilerin tümü 24 saatten kısa bir süre sonra kaybolur. Böylece beyin dokusunda herhangi bir hasar oluşmadan, beynin beslenmesi yeniden başlar ve devam eder. Beyin hasarı ve belirtiler inmede kalıcıdır; geçici iskemik atakta ise geçicidir.

DOKTORLARI ÜÇ OLASI NEDEN SIRALADI

Testlerin sonuçlarına göre bu pıhtı yüzünden, Baldwin Bieber'ın beynine kan akışı kısa bir süre için kesildi. Doktorları, ünlü modele son dönemde yeni edindiği üç alışkanlığı yüzünden bu olayın meydana gelmiş olabileceğini söyledi. Bunlardan biri Hailey Baldwin'in doktoruna danışmadan kullanmaya başladığı doğum kontrol hapları. Bir süre önce geçirdiği Covid 19'un da bu duruma neden olabileceği doktorları tarafından Hailey Baldwin'e açıklandı. Hailey Baldwin'in çok kısa bir zaman diliminde ABD'den Fransa'ya gidip dönmesinin yani uzun uçak yolculuğunun da bu tür bir olaya neden olabileceğini de doktorları ünlü modele anlattı.

KALBİNDEKİ DELİK İÇİN OPERASYON GEÇİRDİ

Videoda anlattığına göre Hailey Baldwin Bieber, bir gece acil serviste kaldığı hastaneden taburcu edildi. Fakat daha sonra kapsamlı tetkikler yaptırdı. Renkli görüntülemenin ardından Baldwin Bieber'ın halk arasında "delik kalp" olarak bilinen Patent Foramen Ovale adlı sorunu bulunduğu ortaya çıktı. Kan pıhtısına da bu durumun neden olduğu anlaşıldı. Ünlü model daha sonra 12- 13 milimetrelik bu deliğin kapatılması için bir operasyon geçirdi. Baldwin Bieber, bu operasyonun başarılı geçtiğini ve hızla iyileşmeye başladığını da sözlerine ekledi.

PATENT FORAMEN OVELE NEDİR? Patent foramen ovale (PFO) kalbimizde bulunan küçük bir açıklığın adıdır. Doğumdan önce kalbin iki kulakçığı arasında yaşam için gerekli olan bir geçiş vardır. Doğumdan hemen sonra bu geçiş azalır ve iki kulakçığı birbirinden ayıran bölmede küçük bir geçiş kalır ve hemen tüm yenidoğan bebeklerde bulunur. Bu açıklık hayatın ilk iki yılında büyük oranda kapanırken insanların yaklaşık olarak dörtte birinde açık olarak kalır. Bu açıklıktan kalbin sol kulakçığından sağ kulakçığına temiz kan geçişi olur. Ancak bu geçiş çok az olduğu için sağlık sorunu oluşturmaz. Yapılan araştırmalarda erişkin bireylerde görülme olasılığı % 20-25 arasında değiştiği bildirilmektedir. Ancak %1 in azında kapatmayı gerektiren nedenler bulunur.

KAN SULANDIRICI İLAÇ KULLANIYOR

Video anlattığına göre Hailey Baldwin Bieber, bu yaşadıklarının ardından şimdi doktorlarının önerisiyle günlük olarak kan sulandırıcı kullanıyor. Tedavinin ardından kalbindeki bu delikten kaynaklanan semptomların da ortadan kalktığını sözlerine ekledi Hailey Baldwin Bieber.

SON DÖNEMİN EN GÖZDE MODELLERİNDEN BİRİ

Genç kuşağın müzik yıldızlarından Justin Bieber ile 2018'de evlenen Hailey Baldwin Bieber, soyadından da anlaşıldığı üzere Hollywood'un hatırı sayılır ailelerinden birine mensup. Son dönemde Rust filminin setinde yaşanan ölümcül kaza nedeniyle gündemden düşmeyen Alec Baldwin'in kardeşlerinden Stephen Baldwin'in, Kenya Baldwin ile yaptığı evlilikten dünyaya geldi Hailey. Ünlü model Ireland Baldwin'in de kuzeni olduğunu yeri gelmişken hatırlatalım. Hailey Baldwin Bieber, Kendall Jenner, Bella Hadid gibi son dönemin gözde modellerinin de hem meslektaşı hem de yakın arkadaşı.

Dışarıdan bakıldığında kusursuz hayatlar yaşıyorlarmış gibi görünen Hollywood ünlülerinin bazıları da tıpkı Hailey Baldwin Bieber gibi sağlıklarıyla ilgili çok ciddi sorunlar yaşıyor. Ama hepsi de bu sorunlara meydan okumaya devam ediyor. Gelin her ne kadar hastalıkları yüzünden hayat kaliteleri düşse de kariyerlerini sürdüren hatta bazıları ölümden dönen o ünlüleri de bir hatırlayalım.

BEYİN KANAMASI GEÇİRİP ÖLÜMÜN KIYISINDAN DÖNDÜ

Bunlar arasında en çok bilinenlerden biri Sharon Stone. Güzel oyuncu, 2001 yılında bir beyin kanaması geçirip ölümden döndü. Stone, katıldığı bir programda da ölüme yaklaştığı o anları anlattı: Ölüme çok yaklaştığı o anlarda, ruhunun bedeninden ayrıldığını hissettiğini belirten Sharon Stone "Bazı insanlar bu konuyu bilimsel perspektiften tartışır, bazıları da manevi perspektiften ben her ikisine de inanıyorum" diye konuştu. Sharon Stone, beyin kanaması geçirdiği sırada çevresindeki insanların konuştuğu her şeyi duyduğunu, benzer deneyimler yaşayanların gördüğü o ışığı gördüğünü anlattı. Ruhunun bedeninden dışarı ve yukarı doğru uzaklaştığını hissettiğini de ifade etti. Stone "Benden önce ölmüş olan kişileri gördüğüme dair bir his vardı. Onlarla iletişim kurduğuma dair bir hisse kapıldım. Diyalog kurmuyorduk ama ama onlarla iletişim kurduğumu hissediyordum. Sonra sanki birisi göğsüme bir tekme atmış gibi büyük bir acı hissettim" diye konuştu. Bu acının kalp masajı yapan defibrilasyon cihazından da kaynaklanabileceğini belirten Sharon Stone, sonra kendisini yine hastane odasında bulduğunu anlattı.

HASTALIĞIN HAYATINI KISITLAMASINA İZİN VERMİYOR

1980'li yıllara damgasını vuran Geleceğe Dönüş (Back To The Future) serisinin yıldızı Michael J. Fox da yıllardır Parkinson hastalığıyla mücadele ediyor. Yönetmenliğini Robert Zemeckis'in yaptığı ve bir dönemin "Sinema efsanesi" olarak kabul edilen Geleceğe Dönüş (Back To The Future) serisinin yıldızı Michael J. Fox, hayatını zorlaştıran ve kendisini güçten düşüren Parkinson hastalığıyla mücadele ediyor. Hem de tam 30 yıldır. Fakat ünlü oyuncu yine de yaşadığı bütün zorluklara iyimser bir bakış açısıyla direniyor. AARP dergisine konuşan 60 yaşındaki oyuncu, hastalığı kesin olarak tedavi edilemese de yine de ölümden korkmadığını ve hayatını yaşadığını söyledi. Kamera karşısına geçtiği Family Tİes (Aile Bağları) adlı diziden ikinci kez ayrılan Michael J. Fox, hastalığıyla yüzleştiğini ve onu çoktan kabullendiğini de belirtti. Herkesin kendisine sürekli olarak "hastalıktan kurtulup kurtulamayacağını" sorduğunu anlatan oyuncu sözlerini şöyle sürdürdü: "Onlara '60 yaşındayım ve bilim zor' diyorum. Yani bu sorunun yanıtı hayır. Ama ben gerçekten mutlu bir adamım. Kafamda hastalıklı bir düşünce yok. Ölümden hiç korkmuyorum."

İLK BÖBREK NAKLİ BAŞARISIZ OLDU

Rol aldığı Modern Family adlı diziyle tanınan Sarah Hyland, çocukluk yıllarından bu yana bozuk olan sağlığı ve geçirdiği iki böbrek nakli operasyonu hakkında konuştu kısa bir süre önce. Sarah Hyland, bin bir umutla yapılan ilk böbrek naklinin başarısız olduğu anlaşıldığında kendi canına kıymak istediğini ifade etti. Hyland, çocukluğundan bu yana böbrek displazisi denilen bir sağlık sorunuyla boğuştuğunu ve 2012 yılında babasından yapılan böbrek nakliyle bir süreliğine de olsa sağlığına kavuştuğunu 2018 yılında açıklamıştı. Fakat bu açıklamayı yapmadan bir yıl önce böbrekleriyle ilgili sorunların tekrar ortaya çıktığını, kendisine ikinci kez nakil yapıldığını anlatmıştı. Sarah Hyland konuk olduğu yayında, kendisine yapılan ilk böbrek naklinin başarısız olmasından sonra haftada üç kez diyalize girmek zorunda kaldığını söyledi. Genç oyuncu "İşte orası, benim kendi canıma kıymak istediğim bir noktaydı" sözleriyle ifade etti duygularını. Sonra da o dönemde "sağlıyla ilgili sorunlarının çözümü olmadığını hissettiğini" anlattı.Bu sağlık sorunlarını, insanlardan sempati toplamak için anlatmadığını belirten Sarah Hyland "Kendimi kurban gibi göstermek istemiyorum. Başka insanların da beni kurban gibi görmesini istemiyorum" dedi. Sonra da bu sağlık sorunlarına rağmen tam 27 yıl boyunca kendisini hissettiğinden ve olduğundan daha iyi göstererek "bazen ailesinin oturma odasında bazen de Broadway sahnesinde bir "gösteri" sergilediğini sözlerine ekledi.

O DA BÖBREK NAKLİ GEÇİRDİ

Böbrek nakli geçiren bir başka ünlü de Selena Gomez. Genç yıldız Gomez, hayranlarından sakladığı bu gerçeği 2017 yılında yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla duyurmuştu. Böylece o yılın yaz aylarında neden köşesine çekildiğini de açıklamıştı. Genç kuşağın en gözde yıldızlarından Selena Gomez o döneme kadar gizli tuttuğu bir gerçeği Instagram sayfasında yaptığı bir paylaşımla gözler önüne serdi. Gomez, uzun süredir tedavi gördüğü Lupus hastalığı nedeniyle böbreklerinin çalışmaz hale geldiğini ve böbrek nakline gereksinim duyduğunu açıkladı. Genç yıldız Instagram sayfasında hastane yatağında çekilen bir fotoğrafını paylaşıp geçirdiği böbrek naklinin hikayesini anlattı. Bütün yaz neden kliplerinin tanıtımı için etkinliklere katılmadığını soran hayranları olduğunu belirten Selena Gomez, böylece hayranlarının merakını da giderdi. Selena Gomez, Instagram sayfasında ameliyat izlerini gösterdiği pozlarını da takipçileriyle paylaştı. Genç yıldız takipçilerine şöyle seslendi: "Geçtiğimiz birkaç ay içinde sizinle hep bunu paylaşmak istiyordum. Sağlığımın tamamen düzelmesi için buna ihtiyacım vardı. Kamuoyunun karşısında aileme ve doktor ekibine hem operasyon öncesinde ve sonrasında benim için yaptıkları her şeye teşekkür ediyorum."