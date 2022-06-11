Justin Bieber, kÃ¶tÃ¼ haberi sosyal medyadan duyurdu: Beni dualarÄ±nÄ±zdan eksik etmeyin

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Ã–NCE EÅžÄ° ÅžÄ°MDÄ° DE KENDÄ°SÄ°

Ã‡ocuk yaÅŸta mÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±nda adÄ±nÄ± duyuran sonra da bunu baÅŸarÄ±lÄ± bir ÅŸekilde sÃ¼rdÃ¼ren Justin Bieber ile eÅŸi Hailey Baldwin Bieber'Ä±n mutlu yuvasÄ± Ã¼zerindeki kara bulutlar bir tÃ¼rlÃ¼ daÄŸÄ±lmÄ±yor. Ã–nce Hailey Baldwin kalbinde ortaya Ã§Ä±kan bir sorun yÃ¼zÃ¼nden tedavi gÃ¶rdÃ¼ ÅŸimdi de Justin Bieser Ramsay Hunt sendromunun yani yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± kÄ±smi yÃ¼z felcinin hayatÄ±nÄ± zorlaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

YÃœZÃœNÃœN SAÄž TARAFINA FELÃ‡ GELDÄ°

Bieber, baÅŸÄ±na gelenleri Instagram sayfasÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mla duyurdu. GenÃ§ ÅŸarkÄ±cÄ±, videosunda yÃ¼zÃ¼nÃ¼n saÄŸ tarafÄ±nÄ± kullanamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶sterdi. Bieber paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± videoda ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi: "AÃ§Ä±kÃ§asÄ±, yÃ¼zÃ¼mden de gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z gibi bende Ramsay Hunt sendromu var" diye konuÅŸtu. Bieber, kÄ±smi yÃ¼z felcine neden olan bu sendromun, kulak ve yÃ¼z sinirlerine saldÄ±ran bir virÃ¼sten kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

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Kariyeri boyunca iki kez Grammy kazanan Justin Bieber, bu saÄŸlÄ±k sorunu yüzünden turnesini de iptal etmek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. Sonra da takipçilerine, fiziksel olarak turneye çÄ±kabilecek durumda olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

GenÃ§ ÅŸarkÄ±cÄ± yÃ¼zÃ¼nÃ¼n saÄŸ tarafÄ±nÄ± hareket ettiremediÄŸini gÃ¶sterip "GÃ¶rebildiÄŸiniz gibi bu gÃ¶zÃ¼mÃ¼ kÄ±rpamÄ±yorum. YÃ¼zÃ¼mÃ¼n bu tarafÄ±yla gÃ¼lemiyorum. Bu taraftaki burun deliÄŸimi hareket ettiremiyorum. Yani yÃ¼zÃ¼mÃ¼n bu tarafÄ±nda tam bir felÃ§ durumu var" dedi. Justin Bieber, yemek yerken bile bÃ¼yÃ¼k zorluk Ã§ektiÄŸini sÃ¶zlerine ekleyip "LÃ¼tfen benim iÃ§in dua edin" diyerek takipÃ§ilerine seslendi.

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Bunun, asla baÅŸÄ±na gelmesini isteyeceÄŸi bir durum olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Justin Bieber, "Ama aÃ§Ä±kÃ§asÄ±, vÃ¼cudum bana yavaÅŸlamam gerektiÄŸini sÃ¶ylÃ¼yor. UmarÄ±m beni anlayacaksÄ±nÄ±z" dedi. Bieber, bu sÃ¼reÃ§te rahatlayÄ±p dinleneceÄŸini ve sonra da tam iyileÅŸmiÅŸ olarak "yapmak iÃ§in doÄŸduÄŸu iÅŸe" yani mÃ¼ziÄŸe dÃ¶neceÄŸini sÃ¶zlerine ekledi.

RAMSEY HUNT SENDROMU NEDÄ°R: Ramsay Hunt sendromu (RHS) akut olarak geliÅŸen fasial felç (yüz felci) ve buna neden olan Varicella Zoster Virusuna (VZV) baÄŸlÄ± dÄ±ÅŸ kulak kanalÄ±nÄ±n, kulak derisinin veziküler lezyon birlikteliÄŸi. Bell felci gibi yüzde 50 spontan iyileÅŸme sÄ±klÄ±ÄŸÄ± olmasÄ±na raÄŸmen Ramsay Hunt sendromunun komplikasyonlarÄ± daha tehlikelidir. VZV birkaç on yÄ±llÄ±k latans devrinden sonra, özellikle yaÅŸlÄ±larda ve immun yetmezliÄŸi olan kiÅŸilerde, Herpes Zoster veya Ramsay Hunt sendromu ÅŸeklinde yeniden aktive olabilir. Nadir olarak, VZV büyük serebral arterlere yayÄ±larak felçle sonuçlanabilir. Kanser, immun yetmezlik sendromu gibi immun yetmezliÄŸi olan kiÅŸilerde virus daha derin dokulara nüfuz edebilir. Ramsey Hunt sendromunun belirtileri ise ÅŸöyle sÄ±ralanabilir: Zona, deride aÄŸrÄ±lÄ± döküntüler, aÄŸÄ±zda ülser, tat alma bozukluÄŸu, kuvvetli aÄŸrÄ±, ateÅŸ yükselmesi, gözlerin yaÅŸarÄ±p akmasÄ±, iÅŸitme sorunlarÄ±, vertigo.

Justin Bieber, Ramsay Hunt adÄ± verilen ve yÃ¼zÃ¼nÃ¼n saÄŸ tarafÄ±nÄ±n felÃ§ olmasÄ±na yol aÃ§an bu hastalÄ±k yÃ¼zÃ¼nden 130 gÃ¼n sÃ¼rmesi planlanan turnesinin yedi konserini iptal etti.

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EÅžÄ° DE HASTALIK GEÃ‡Ä°RMÄ°ÅžTÄ°

Justin Bieber'Ä±n eÅŸi Hailey Baldwin Bieber de geÃ§en nisan ayÄ±nda ciddi bir hastalÄ±k geÃ§irmiÅŸti. O da baÅŸÄ±na gelenleri bir sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla duyurmuÅŸtu.Â "Kocamla kahvaltÄ± ederken saÄŸ kolumda bir tuhaflÄ±k hissetim. Parmak uÃ§larÄ±m uyuÅŸmaya baÅŸladÄ±. Kocam bana 'iyi misin?' diye sordu. Ama yÃ¼zÃ¼mÃ¼n saÄŸ tarafÄ±nda da bir hissizlik vardÄ± ve ona yanÄ±t veremedim. Bir tek cÃ¼mle bile kuramÄ±yordum."

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KENDÄ° CÜMLELERÄ°YLE ANLATTI: Genç kuÅŸaÄŸÄ±n en gözde modellerinden biri, geçen mart ayÄ±nda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± korku dolu anlarÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±nÄ± bu cümlelerle anlattÄ±. Sonra da yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± kendi sosyal medya kanalÄ±ndan takipçileriyle paylaÅŸtÄ±. AnlattÄ±ÄŸÄ±na göre bütün bunlara, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± geçici felcin neden olduÄŸu ortaya çÄ±ktÄ±. Daha da çarpÄ±cÄ± olanÄ± bu geçici felce neden olan durumdu. O da doktorlarÄ±n ayrÄ±ntÄ±lÄ± tetkikleriyle ortaya çÄ±ktÄ±. GeçirdiÄŸi operasyonun ardÄ±ndan ÅŸimdi saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸtu. Ama artÄ±k düzenli olarak kan sulandÄ±rÄ±cÄ± ilaç kullanÄ±yor.

PAYLAÅžTIÄžI VÄ°DEODA ANLATTI

BÃ¼tÃ¼n bunlarÄ± yaÅŸayan kiÅŸi, Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Justin Bieber'Ä±n eÅŸi model Hailey Baldwin Bieber. 25 yaÅŸÄ±ndaki Baldwin Bieber'Ä±n 10 Mart gÃ¼nÃ¼ hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± daha Ã¶nce basÄ±na yansÄ±mÄ±ÅŸtÄ±. Hatta bunun nedeniyle ilgili olarak Ã§eÅŸitli iddialar da ortaya atÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Sonunda Hailey Baldwin Bieber tÃ¼m yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± kendisi anlatmaya karar verdi ve Youtube kanalÄ±nda ve Instagram sayfasÄ±nda paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir video Ã§ekti.

'YÃœZÃœMÃœN SAÄž TARAFINDA DA HÄ°SSÄ°ZLÄ°K VARDI'

Baldwin Bieber videoda "HikÃ¢yesini, kendi sÃ¶zleriyle anlatmak istediÄŸini" belirtti. Sonra da o sabah yaÅŸananlarÄ± anlattÄ±: "Justin ile kahvaltÄ± sofrasÄ±nda otururken saÄŸ kolumda bir tuhaflÄ±k hissetim. Parmak uÃ§larÄ±mda uyuÅŸukluk vardÄ± ve tuhaftÄ±. Kocam iyi olup olmadÄ±ÄŸÄ±mÄ± sordu. Ama konuÅŸamadÄ±ÄŸÄ±mÄ± fark ettim."Â Hailey Baldwin daha sonra yÃ¼zÃ¼nÃ¼n saÄŸ tarafÄ±nda da bir gevÅŸeklik, uyuÅŸukluk hissettiÄŸini sÃ¶zlerine ekledi. Tek bir cÃ¼mle kuramadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. ArdÄ±ndan da "Aniden, felÃ§ geÃ§irdiÄŸimi dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼m" diye konuÅŸtu.

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SAÄžLIK GÃ–REVLÄ°LERÄ°NÄ°N SORULARINA YANIT VEREMEDÄ°

Sonra saÄŸlÄ±k gÃ¶revlilerinin yardÄ±ma koÅŸtuÄŸunu sÃ¶yledi Ã¼nlÃ¼ model. YÃ¼zÃ¼nÃ¼n saÄŸ tarafÄ±ndaki uyuÅŸukluÄŸun geÃ§tiÄŸini ancak kendisine sorulan sorularÄ± yanÄ±tlamak iÃ§in kelimeleri bir araya getiremediÄŸini belirtti. O sÄ±rada yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± anksiyetenin de her ÅŸeyi daha kÃ¶tÃ¼ hale getirdiÄŸini ifade etti. Hailey Baldwin Bieber, hastanenin acil servisine ulaÅŸÄ±ncaya kadar saÄŸ kolundaki ve yÃ¼zÃ¼nÃ¼n saÄŸ tarafÄ±ndaki uyuÅŸukluk hissinin geÃ§tiÄŸini sÃ¶zlerine ekledi.

HAFÄ°F FELÃ‡ GEÃ‡Ä°RDÄ°ÄžÄ° ORTAYA Ã‡IKTI

Bir gece hastanede tutulan Hailey Baldwin Bieber'e bazÄ± testler yapÄ±ldÄ±. Bir pÄ±htÄ± attÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ± ancak bunun nereden kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bulunmasÄ± gerekiyordu. AnlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re acil serviste sabah hissettiÄŸi belirtilerin hiÃ§biri kalmamÄ±ÅŸtÄ±. Tetkiklerin sonucunda Baldwin Bieber'Ä±n "halk arasÄ±nda hafif felÃ§" olarak adlandÄ±rÄ±lan GeÃ§ici Ä°skemik Atak geÃ§irdiÄŸi belirlendi.

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GEÇÄ°CÄ° Ä°SKEMÄ°K ATAK NEDÄ°R? Geçici iskemik atak, diÄŸer bir adÄ±yla â€˜â€™minör inmeâ€™â€™, beyne kan akÄ±ÅŸÄ±nÄ±n bölgesel olarak azalmasÄ±yla birlikte beyin dokusunun beslenememesi sonucu geliÅŸen klinik bir tablodur. Beyindeki kan akÄ±ÅŸÄ±nÄ±n azalmasÄ±nÄ±n sebebi genellikle tÄ±kanÄ±klÄ±ktÄ±r. Kan pÄ±htÄ±larÄ±, nadir olsa da yagÌ† parcÌ§asÄ± kalÄ±ntÄ±larÄ± veya kan dolasÌ§Ä±mÄ±ndaki hava baloncuklarÄ± tÄ±kanmaya sebep olan faktörlerdendir. Kan pÄ±htÄ±larÄ±, damarlarÄ±n daraldÄ±gÌ†Ä± ve yagÌ† birikimleri ile kaplÄ± oldugÌ†u alanlarda ÅŸekillenir. EgÌ†er, atriyal fibrilasyon gibi bir kalp hastalÄ±gÌ†Ä±nÄ±z varsa, kan pÄ±htÄ±larÄ± kalpte olusÌ§up beyne dogÌ†ru gidebilir. BazÄ± durumlarda ise beyindeki küçük çaplÄ± damarlarÄ±n hasarÄ±nÄ± içeren küçük kan damarÄ± hastalÄ±klarÄ± geçici iskemik ataÄŸa neden olabilir. Birikimler, kan damarlarÄ±nda toplanarak damar kalÄ±nlaÅŸmasÄ±na yol açar ve eÄŸer bu birikimler damarÄ± tamamen tÄ±karsa inme veya geçici iskemik atak görülür. Geçici iskemik atak, nadir olarak beyin kanamasÄ± nedeniyle de olabilir. Geçici iskemik atak ile inme belirtileri aynÄ±dÄ±r. Fakat geçici iskemik atakta belirtilerin tümü 24 saatten kÄ±sa bir süre sonra kaybolur. Böylece beyin dokusunda herhangi bir hasar oluÅŸmadan, beynin beslenmesi yeniden baÅŸlar ve devam eder. Beyin hasarÄ± ve belirtiler inmede kalÄ±cÄ±dÄ±r; geçici iskemik atakta ise geçicidir.

DOKTORLARI ÃœÃ‡ OLASI NEDEN SIRALADI

Testlerin sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re bu pÄ±htÄ± yÃ¼zÃ¼nden, Baldwin Bieber'Ä±n beynine kan akÄ±ÅŸÄ± kÄ±sa bir sÃ¼re iÃ§in kesildi. DoktorlarÄ±, Ã¼nlÃ¼ modele son dÃ¶nemde yeni edindiÄŸi Ã¼Ã§ alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yÃ¼zÃ¼nden bu olayÄ±n meydana gelmiÅŸ olabileceÄŸini sÃ¶yledi. Bunlardan biri Hailey Baldwin'in doktoruna danÄ±ÅŸmadan kullanmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± doÄŸum kontrol haplarÄ±. Bir sÃ¼re Ã¶nce geÃ§irdiÄŸi Covid 19'un da bu duruma neden olabileceÄŸi doktorlarÄ± tarafÄ±ndan Hailey Baldwin'e aÃ§Ä±klandÄ±. Hailey Baldwin'in Ã§ok kÄ±sa bir zaman diliminde ABD'den Fransa'ya gidip dÃ¶nmesinin yani uzun uÃ§ak yolculuÄŸunun da bu tÃ¼r bir olaya neden olabileceÄŸini de doktorlarÄ± Ã¼nlÃ¼ modele anlattÄ±.

KALBÄ°NDEKÄ° DELÄ°K Ä°Ã‡Ä°N OPERASYON GEÃ‡Ä°RDÄ°

Videoda anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Hailey Baldwin Bieber, bir gece acil serviste kaldÄ±ÄŸÄ± hastaneden taburcu edildi. Fakat daha sonra kapsamlÄ± tetkikler yaptÄ±rdÄ±. Renkli gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lemenin ardÄ±ndan Baldwin Bieber'Ä±n halk arasÄ±nda "delik kalp" olarak bilinen Patent Foramen Ovale adlÄ± sorunu bulunduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Kan pÄ±htÄ±sÄ±na da bu durumun neden olduÄŸu anlaÅŸÄ±ldÄ±. ÃœnlÃ¼ model daha sonra 12- 13 milimetrelik bu deliÄŸin kapatÄ±lmasÄ± iÃ§in bir operasyon geÃ§irdi. Baldwin Bieber, bu operasyonun baÅŸarÄ±lÄ± geÃ§tiÄŸini ve hÄ±zla iyileÅŸmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶zlerine ekledi.

PATENT FORAMEN OVELE NEDÄ°R? Patent foramen ovale (PFO) kalbimizde bulunan küçük bir açÄ±klÄ±ÄŸÄ±n adÄ±dÄ±r. DoÄŸumdan önce kalbin iki kulakçÄ±ÄŸÄ± arasÄ±nda yaÅŸam için gerekli olan bir geçiÅŸ vardÄ±r. DoÄŸumdan hemen sonra bu geçiÅŸ azalÄ±r ve iki kulakçÄ±ÄŸÄ± birbirinden ayÄ±ran bölmede küçük bir geçiÅŸ kalÄ±r ve hemen tüm yenidoÄŸan bebeklerde bulunur. Bu açÄ±klÄ±k hayatÄ±n ilk iki yÄ±lÄ±nda büyük oranda kapanÄ±rken insanlarÄ±n yaklaÅŸÄ±k olarak dörtte birinde açÄ±k olarak kalÄ±r. Bu açÄ±klÄ±ktan kalbin sol kulakçÄ±ÄŸÄ±ndan saÄŸ kulakçÄ±ÄŸÄ±na temiz kan geçiÅŸi olur. Ancak bu geçiÅŸ çok az olduÄŸu için saÄŸlÄ±k sorunu oluÅŸturmaz. YapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalarda eriÅŸkin bireylerde görülme olasÄ±lÄ±ÄŸÄ± % 20-25 arasÄ±nda deÄŸiÅŸtiÄŸi bildirilmektedir. Ancak %1 in azÄ±nda kapatmayÄ± gerektiren nedenler bulunur.

KAN SULANDIRICI Ä°LAÃ‡ KULLANIYOR

Video anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Hailey Baldwin Bieber, bu yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ÅŸimdi doktorlarÄ±nÄ±n Ã¶nerisiyle gÃ¼nlÃ¼k olarak kan sulandÄ±rÄ±cÄ± kullanÄ±yor. Tedavinin ardÄ±ndan kalbindeki bu delikten kaynaklanan semptomlarÄ±n da ortadan kalktÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi Hailey Baldwin Bieber.

SON DÃ–NEMÄ°N EN GÃ–ZDE MODELLERÄ°NDEN BÄ°RÄ°

GenÃ§ kuÅŸaÄŸÄ±n mÃ¼zik yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan Justin Bieber ile 2018'de evlenen Hailey Baldwin Bieber, soyadÄ±ndan da anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¼zere Hollywood'un hatÄ±rÄ± sayÄ±lÄ±r ailelerinden birine mensup. Son dÃ¶nemde Rust filminin setinde yaÅŸanan Ã¶lÃ¼mcÃ¼l kaza nedeniyle gÃ¼ndemden dÃ¼ÅŸmeyen Alec Baldwin'in kardeÅŸlerinden Stephen Baldwin'in, Kenya Baldwin ile yaptÄ±ÄŸÄ± evlilikten dÃ¼nyaya geldi Hailey. ÃœnlÃ¼ model Ireland Baldwin'in de kuzeni olduÄŸunu yeri gelmiÅŸken hatÄ±rlatalÄ±m. Hailey Baldwin Bieber, Kendall Jenner, Bella Hadid gibi son dÃ¶nemin gÃ¶zde modellerinin de hem meslektaÅŸÄ± hem de yakÄ±n arkadaÅŸÄ±.

DÄ±ÅŸarÄ±dan bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda kusursuz hayatlar yaÅŸÄ±yorlarmÄ±ÅŸ gibi görünen Hollywood ünlülerinin bazÄ±larÄ± da tÄ±pkÄ± Hailey Baldwin Bieber gibi saÄŸlÄ±klarÄ±yla ilgili çok ciddi sorunlar yaÅŸÄ±yor. Ama hepsi de bu sorunlara meydan okumaya devam ediyor. Gelin her ne kadar hastalÄ±klarÄ± yüzünden hayat kaliteleri düÅŸse de kariyerlerini sürdüren hatta bazÄ±larÄ± ölümden dönen o ünlüleri de bir hatÄ±rlayalÄ±m.

BEYÄ°N KANAMASI GEÃ‡Ä°RÄ°P Ã–LÃœMÃœN KIYISINDAN DÃ–NDÃœ

Bunlar arasÄ±nda en Ã§ok bilinenlerden biri Sharon Stone. GÃ¼zel oyuncu, 2001 yÄ±lÄ±nda bir beyin kanamasÄ± geÃ§irip Ã¶lÃ¼mden dÃ¶ndÃ¼. Stone, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir programda da Ã¶lÃ¼me yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ± o anlarÄ± anlattÄ±: Ã–lÃ¼me Ã§ok yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ± o anlarda, ruhunun bedeninden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hissettiÄŸini belirten Sharon Stone "BazÄ± insanlar bu konuyu bilimsel perspektiften tartÄ±ÅŸÄ±r, bazÄ±larÄ± da manevi perspektiften ben her ikisine de inanÄ±yorum" diye konuÅŸtu. Sharon Stone, beyin kanamasÄ± geÃ§irdiÄŸi sÄ±rada Ã§evresindeki insanlarÄ±n konuÅŸtuÄŸu her ÅŸeyi duyduÄŸunu, benzer deneyimler yaÅŸayanlarÄ±n gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ o Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ anlattÄ±. Ruhunun bedeninden dÄ±ÅŸarÄ± ve yukarÄ± doÄŸru uzaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± hissettiÄŸini de ifade etti. Stone "Benden Ã¶nce Ã¶lmÃ¼ÅŸ olan kiÅŸileri gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼me dair bir his vardÄ±. Onlarla iletiÅŸim kurduÄŸuma dair bir hisse kapÄ±ldÄ±m. Diyalog kurmuyorduk ama ama onlarla iletiÅŸim kurduÄŸumu hissediyordum. Sonra sanki birisi gÃ¶ÄŸsÃ¼me bir tekme atmÄ±ÅŸ gibi bÃ¼yÃ¼k bir acÄ± hissettim" diye konuÅŸtu. Bu acÄ±nÄ±n kalp masajÄ± yapan defibrilasyon cihazÄ±ndan da kaynaklanabileceÄŸini belirten Sharon Stone, sonra kendisini yine hastane odasÄ±nda bulduÄŸunu anlattÄ±.

HASTALIÄžIN HAYATINI KISITLAMASINA Ä°ZÄ°N VERMÄ°YOR

1980'li yÄ±llara damgasÄ±nÄ± vuran GeleceÄŸe DÃ¶nÃ¼ÅŸ (Back To The Future) serisinin yÄ±ldÄ±zÄ± Michael J. Fox da yÄ±llardÄ±r Parkinson hastalÄ±ÄŸÄ±yla mÃ¼cadele ediyor. YÃ¶netmenliÄŸini Robert Zemeckis'in yaptÄ±ÄŸÄ± ve bir dÃ¶nemin "Sinema efsanesi" olarak kabul edilen GeleceÄŸe DÃ¶nÃ¼ÅŸ (Back To The Future) serisinin yÄ±ldÄ±zÄ± Michael J. Fox, hayatÄ±nÄ± zorlaÅŸtÄ±ran ve kendisini gÃ¼Ã§ten dÃ¼ÅŸÃ¼ren Parkinson hastalÄ±ÄŸÄ±yla mÃ¼cadele ediyor. Hem de tam 30 yÄ±ldÄ±r. Fakat Ã¼nlÃ¼ oyuncu yine de yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bÃ¼tÃ¼n zorluklara iyimser bir bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ±yla direniyor. AARP dergisine konuÅŸan 60 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu, hastalÄ±ÄŸÄ± kesin olarak tedavi edilemese de yine de Ã¶lÃ¼mden korkmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve hayatÄ±nÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§tiÄŸi Family TÄ°es (Aile BaÄŸlarÄ±) adlÄ± diziden ikinci kez ayrÄ±lan Michael J. Fox, hastalÄ±ÄŸÄ±yla yÃ¼zleÅŸtiÄŸini ve onu Ã§oktan kabullendiÄŸini de belirtti. Herkesin kendisine sÃ¼rekli olarak "hastalÄ±ktan kurtulup kurtulamayacaÄŸÄ±nÄ±" sorduÄŸunu anlatan oyuncu sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: "Onlara '60 yaÅŸÄ±ndayÄ±m ve bilim zor' diyorum. Yani bu sorunun yanÄ±tÄ± hayÄ±r. Ama ben gerÃ§ekten mutlu bir adamÄ±m. Kafamda hastalÄ±klÄ± bir dÃ¼ÅŸÃ¼nce yok. Ã–lÃ¼mden hiÃ§ korkmuyorum."

Ä°LK BÃ–BREK NAKLÄ° BAÅžARISIZ OLDU

Rol aldÄ±ÄŸÄ± Modern Family adlÄ± diziyle tanÄ±nan Sarah Hyland, Ã§ocukluk yÄ±llarÄ±ndan bu yana bozuk olan saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve geÃ§irdiÄŸi iki bÃ¶brek nakli operasyonu hakkÄ±nda konuÅŸtu kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce. Sarah Hyland, bin bir umutla yapÄ±lan ilk bÃ¶brek naklinin baÅŸarÄ±sÄ±z olduÄŸu anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda kendi canÄ±na kÄ±ymak istediÄŸini ifade etti. Hyland, Ã§ocukluÄŸundan bu yana bÃ¶brek displazisi denilen bir saÄŸlÄ±k sorunuyla boÄŸuÅŸtuÄŸunu ve 2012 yÄ±lÄ±nda babasÄ±ndan yapÄ±lan bÃ¶brek nakliyle bir sÃ¼reliÄŸine de olsa saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸtuÄŸunu 2018 yÄ±lÄ±nda aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Fakat bu aÃ§Ä±klamayÄ± yapmadan bir yÄ±l Ã¶nce bÃ¶brekleriyle ilgili sorunlarÄ±n tekrar ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kendisine ikinci kez nakil yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatmÄ±ÅŸtÄ±. Sarah Hyland konuk olduÄŸu yayÄ±nda, kendisine yapÄ±lan ilk bÃ¶brek naklinin baÅŸarÄ±sÄ±z olmasÄ±ndan sonra haftada Ã¼Ã§ kez diyalize girmek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. GenÃ§ oyuncu "Ä°ÅŸte orasÄ±, benim kendi canÄ±ma kÄ±ymak istediÄŸim bir noktaydÄ±" sÃ¶zleriyle ifade etti duygularÄ±nÄ±. Sonra da o dÃ¶nemde "saÄŸlÄ±yla ilgili sorunlarÄ±nÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± hissettiÄŸini" anlattÄ±.Bu saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±nÄ±, insanlardan sempati toplamak iÃ§in anlatmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Sarah Hyland "Kendimi kurban gibi gÃ¶stermek istemiyorum. BaÅŸka insanlarÄ±n da beni kurban gibi gÃ¶rmesini istemiyorum" dedi. Sonra da bu saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±na raÄŸmen tam 27 yÄ±l boyunca kendisini hissettiÄŸinden ve olduÄŸundan daha iyi gÃ¶stererek "bazen ailesinin oturma odasÄ±nda bazen de Broadway sahnesinde bir "gÃ¶steri" sergilediÄŸini sÃ¶zlerine ekledi.

O DA BÃ–BREK NAKLÄ° GEÃ‡Ä°RDÄ°

BÃ¶brek nakli geÃ§iren bir baÅŸka Ã¼nlÃ¼ de Selena Gomez. GenÃ§ yÄ±ldÄ±z Gomez, hayranlarÄ±ndan sakladÄ±ÄŸÄ± bu gerÃ§eÄŸi 2017 yÄ±lÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± bir sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±yla duyurmuÅŸtu. BÃ¶ylece o yÄ±lÄ±n yaz aylarÄ±nda neden kÃ¶ÅŸesine Ã§ekildiÄŸini de aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. GenÃ§ kuÅŸaÄŸÄ±n en gÃ¶zde yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan Selena Gomez o dÃ¶neme kadar gizli tuttuÄŸu bir gerÃ§eÄŸi Instagram sayfasÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± bir paylaÅŸÄ±mla gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi. Gomez, uzun sÃ¼redir tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ Lupus hastalÄ±ÄŸÄ± nedeniyle bÃ¶breklerinin Ã§alÄ±ÅŸmaz hale geldiÄŸini ve bÃ¶brek nakline gereksinim duyduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±. GenÃ§ yÄ±ldÄ±z Instagram sayfasÄ±nda hastane yataÄŸÄ±nda Ã§ekilen bir fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸÄ±p geÃ§irdiÄŸi bÃ¶brek naklinin hikayesini anlattÄ±. BÃ¼tÃ¼n yaz neden kliplerinin tanÄ±tÄ±mÄ± iÃ§in etkinliklere katÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± soran hayranlarÄ± olduÄŸunu belirten Selena Gomez, bÃ¶ylece hayranlarÄ±nÄ±n merakÄ±nÄ± da giderdi. Selena Gomez, Instagram sayfasÄ±nda ameliyat izlerini gÃ¶sterdiÄŸi pozlarÄ±nÄ± da takipÃ§ileriyle paylaÅŸtÄ±. GenÃ§ yÄ±ldÄ±z takipÃ§ilerine ÅŸÃ¶yle seslendi: "GeÃ§tiÄŸimiz birkaÃ§ ay iÃ§inde sizinle hep bunu paylaÅŸmak istiyordum. SaÄŸlÄ±ÄŸÄ±mÄ±n tamamen dÃ¼zelmesi iÃ§in buna ihtiyacÄ±m vardÄ±. Kamuoyunun karÅŸÄ±sÄ±nda aileme ve doktor ekibine hem operasyon Ã¶ncesinde ve sonrasÄ±nda benim iÃ§in yaptÄ±klarÄ± her ÅŸeye teÅŸekkÃ¼r ediyorum."

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