Ünlü yıldız gerçekleri saklamadı: Belki hiçbir zaman çocuk doğuramayacağım!

ERKEN GELEN ŞÖHRETİN BEDELİ AĞIR OLDU

Ama açık yüreklilikle anlattığına göre küçücük bir çocukken ulaştığı şöhretin bedelini çok ağır ödedi. Genç yaşında bir değil birkaç hayat yaşamış gibi oldu. Daha önemlisi hem bedensel hem de ruhsal sağlığından olup, ciddi sorunlarla uğraşmak zorunda kaldı. Genç yıldız işte bütün bu yaşadıklarını, kendisini konu alan bir belgeselde açık yüreklilikle gözler önüne serdi.

Kısaca özetlediğimiz bu öykünün kahramanı, genç kuşağın er parlak yıldızlarından biri olan Selena Gomez. 1992 doğumlu Gomez, kendi yaşamını konu alan ve bir dijital platform için hazırlanan My Mind and Me adlı belgeselde samimi açıklamalarda bulundu. Selena Gomez, yaşadığı sağlık sorunlarını ve bunlara neden olan durumları masaya yatırdı. Ruhsal sorunlarının, geçmişinde yaptığı hatalar yüzünden meydana gelmiş olabileceğini söyledi.

'BELKİ DE HİÇ ÇOCUK DOĞURAMAYACAĞIM'

Selena Gomez, belgeselde, belki hiçbir zaman çocuk sahibi olamayacağını açıkladı. Bunun nedeninin de bipolar bozukluktan kurtulmak için kullandığı ilaçlar olduğunu söyledi. Bu konuda bir arkadaşıyla yaşadığı duygusal deneyimi anlattı. Hamile kalmak için çabalayan bir arkadaşını ziyaret ettiğini söyledi Selena Gomez. Arkadaşının hamile kalma çabalarının sonuçsuz kaldığını belirtip gözyaşlarına boğulduğunu söyledi. Sonra da kendisiyle ilgili şu gerçeği açıkladı: " Belki de ben asla bir çocuk dünyaya getiremeyeceğim." Gomez, ruh sağlığını düzeltmek için kullandığı ilaçların doğurganlığını olumsuz etkilediğini sözlerine ekledi. Aslında bir aile kurup o aileyi genişletmeyi istediğini söyleyen Selena Gomez, yine de kendini hazır hissettiğinde başka yollarla anne olma konusunda umut taşıdığını ifade etti.

SORUNLU DOĞUM RİSKİ: Gomez'in neden bu konuda umutsuz olduğuna gelirsek... Bazı durumlarda bipolar bozukluk, hamilelik sürecinde artabiliyor. Buna ek olarak hastalığı tedavi etmek için kullanılan bazı ilaçlar, kusurlu doğum riskini artırıyor.

'AĞRILARIM BENİ AĞLATIYOR'

Selena Gomez'in boğuştuğu tek sağlık sorunu bipolar bozukluk değil. Genç yıldız aynı zamanda uzun süredir lupus ile mücadele ediyor. Belgeselde anlattığına göre böbrek nakline uzanan zorlu bir süreç yaşamasına neden olan hastalığı 2020 yılında kötüye gitmeye başladı. Sabahları vücudunun her yerini saran dayanılmaz ağrılarla uyandığını anlatan Gomez şunları söyledi: " Bu canımı yakıyor. Mesela sabah o ağrılarla kalktığım zaman hemen ağlamaya başlıyorum."

'KEMOTERAPİ BİLE GÖRDÜM'

Genç yıldız, bugüne kadar hem ruhsal hem de fiziksel sağlık sorunlarıyla ilgili olarak hayranlarını hep bilgilendirdi. Gomez, 2014 yılının ilk döneminde turne programını askıya alıp bütün çalışmalarını durdurmuştu. Derin bir sessizliğe bürünen Gomez'in bazı hayranları onu bu yüzden eleştirmişti. Sonunda 2015'in son aylarında sessizliğini bozan Gomez, lupus hastalığı yüzünden kemoterapi gördüğünü açıkladı.

'SİZ BİR ŞEY BİLMİYORSUNUZ'

O dönemde hakkında gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan iddialar ortaya atıldığını söyleyen Gomez "İşte o sırada herkese şunu söylemek istedim: ' Siz, hiçbir şey bilmiyorsunuz. Ben Kemoterapi görüyorum.' Ama kendimi kapalı kapılar ardında tuttum ve kendimi daha güvenli ve rahat hissedinceye kadar da sustum" dedi.

BÖBREK NAKLİ OLDU

Selena Gomez, bundan iki yıl sonra, 2017 yılında da sosyal medya hesabı yüzünden hayranlarını şoke eden bir paylaşım yaptı. Lupus nedeniyle böbrek fonksiyonlarını kaybeden yıldız, nakil yaptırmak zorunda kalmıştı. Yakın arkadaşı Francia Raisa'nın kendisine böbrek donörü olduğunu açıklayan Gomez, bu sayede yeniden sağlığına kavuştuğunu belirtti.

'BEN OLMASAM, DÜNYA ÇOK DAHA GÜZEL BİR YER OLURDU'

Bu fiziksel sorunların yanı sıra Selena Gomez, ruh sağlığı nedeniyle de zor dönemlerden geçti. Bir süre önce Rolling Stone dergisine verdiği röportajda bu konuda samimi açıklamalarda bulundu genç yıldız. Gomez, ruhsal sorunları yüzünden kendi hayatına son vermeyi düşündüğünü bile gizlemedi. O röportajda bu konu hakkında şunları söyledi: "Orada olmasaydım, dünyanın çok daha güzel bir yer olacağını düşündüm." Buna rağmen hiçbir zaman intihar girişiminde bulunmadığını da sözlerine ekledi.

BİPOLAR BOZUKLUK: Bipolar bozukluk ya da daha çok bilinen adıyla manik depresyon, kısaca bir duygudurum bozukluğu. Her biri günlerden haftalara kadar süren depresif ve manik periyotlar ile karakterize olur. Yaşanan bu iki dönemin ortak özelliği, kişilerin duygudurumunda olağan seyrinden farklı özellikte ve süreklilik arz eden bir yaşantısı olması. Bu farklılıklar, depresif dönemde yaşanan hüzünlü, özgüveni düşük ruh halindeki artış ve manik dönem olarak nitelendirilen neşedeki artış. Selena Gomez: Me and My Mind adlı belgeselin galası, geçtiğimiz günlerde Los Angeles'ta yapıldı. Gomez, galada yönetmen Alek Keshishian ile birlikte kameralara poz verdi.

BÜYÜK AŞK HEP GÜNDEMİN İLK SIRALARINDAYDI

Küçücük yaşında şöhrete ulaşan Selena Gomez, çalışmalarının yanı sıra kendisi gibi gençlik ikonu olan Justin Bieber ile ilişkisiyle de gündemin ilk sıralarında yer aldı her zaman. İkili, inişli- çıkışlı ilişkilerini, Bieber'ın Hailey Baldwin ile tanışmasından sonra kesin olarak bitirdi. İki genç kadın arasında Bieber nedeniyle, basın üzerinden yürüttükleri bir gerilim yaşandı. Fakat geçtiğimiz günlerde katıldıkları bir etkinlikle Selena Gomez ile Hailey Baldwin Bieber birlikte poz verip bu gerilimi bitirdiklerini ilan ettiler.

LUPUS HASTALIĞI: Sistemik Lupus Eritematozus ya da daha yaygın kullanılan adıyla Lupus, sebebi bilinmeyen cilt, eklem, böbrek, kalp zarıyakciğer zarı gibi birçok doku ve organ iltihabına bağlı çok sayıda bulgularla giden, değişik seyir gösteren ve bağışıklık sisteminin bozuk çalışması sonucu ortaya çıkan bir hastalık. Lupus sözcüğü, latincede "kurt" anlamında olup ciltte çıkan yaraların tahrip edici özelliğini ifade eder. 1872 yılında Kaposi, hastalığın sadece cildi değil vücudun değişik organlarını etkileyen bir hastalık olduğunu fark etmiştir.Bu hastalığın başlamasında ve devam etmesinde genetik olarak yatkın bireylerde çevresel faktörlerin rolü olduğu düşünülüyor.Siyah ırkta, Uzak Doğu'da ve Amerikan yerlilerinde, bazı ailelerde SLE sıklığında artma olduğu gösterilmiştir. Eğer bir aile bireyinde SLE varsa, tek yumurta ikizlerinde SLE gelişme riski yaklaşık yüzde 30 ve diğer birinci derece akrabalar için yüzde 5 artmıştır. Çevresel faktörlerin genetik yatkınlığı olan bireylerde tetikleyici rol oynadığı düşüncesi ağır basmaktadır. Bu faktörler içerisinde özellikle viruslar, ultraviyole ışığı ve ilaçlar sayılabilir. SLE gelişmesinde kadın cinsiyeti de önemli bir risk faktörüdür.

