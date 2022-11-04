Johnny Depp’in avukat aşkıyla ilgili gerçek ortaya çıktı… Arkadaşı anlattı: Bu ilişki Johhny’ye göre değil

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Depp, süreci takip edenleri ikiye bölen ve her nasılsa, büyük eleştirilere uğramasına rağmen, sağlam çıktığı ve Heard’a karşı kazandığı davada çok kalabalık bir avukat ekibiyle çalıştı. Siyah takım elbiseleri ve döpiyesleriyle Depp’in etrafında demirden bir ağ ören bu sıkı avukat ekibi ona eski eşi karşısında büyük bir zafer kazandırdı. Davanın hem ABD hem de İngiltere ayakları büyük bir merakla takip edildi.

Bu ekibin içinde yer alan ve ABD'nin Virginia kentinde görülen davadaki ekipte yer alan 37 yaşındaki Camille Vasquez, geçtiğimiz bahar aylarında dünya basınında adından çok söz ettirdi. Kolombiyalı bir ailenin avukat kızı olan Vasquez, ABD’de doğup büyümüştü ve duruşmalardaki tavırları ve cesur sorularıyla dikkat çekiyordu. Müvekkili Depp'i savunurken ortaya çıkardığı kanıtlar, Amber Heard'ü terleten sorular ve davayı getirdiği nokta başarı avukatın adının tüm dünya tarafından öğrenilmesini sağlamıştı. Ama herkesin ondan bahsetmesinin en baş sebebi Depp’le mahkemede ve mahkeme dışında verdiği samimi fotoğraflar oldu. OKLAR YANLIŞ AVUKATI GÖSTERDİ

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Süreç boyunca aldıkları her iyi haberle, mahkeme salonunda kazandıkları her küçük başarıyla birlikte daha da yakınlaştılar, sarıldılar, gülümseyerek bakışmaktan geri durmadılar. Oysa aşk söylentilerine yol açan bu durum aslında tabiri caizse ‘yanlış alarm’dı. Camille Vasquez’in başka bir ilişkisi olduğu ve müvekkiliyle sergilediği pozların gerçekten de sadece davayla ilgili olduğu kısa sürede anlaşıldı.

Ancak bu elbette Depp’in avukat ekibine olan ilgisinin bitmesine sebep olmadı. Davanın İngiltere’de görülen kısmında bir başka ekip onu temsil ediyordu ve bu ekibin içinde de başarılı, genç ve güzel bir avukat yer alıyordu: Joelle Rich.

59 yaşındaki Johnny Depp’in, aldığı özel eğitimle göz dolduran, 37 yaşındaki, ilki çocuk annesi ve evli Londralı avukat Joelle Rich ile ilişki yaşadığı ortaya çıktı. Depp, tıpkı Camille Vasquez’le olduğu gibi Joelle Rich ile de çok kereler görüntülendi, flörtöz halleri, kaçamak bakışları, birbirlerine yolladıkları gülücükler manşetleri süsledi. Bu kez kimse yanılmamıştı. İlişki gerçekti. Evli olan ancak bir süredir eşinden ayrı yaşayan ve boşanma aşamasında olan Rich, gönlünü Depp’e kaptırmıştı gerçekten de.

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Peki bu ilişki nereye gitti ya da nereye gidecek derseniz bununla ilgili de birçok söylenti ortaya atıldı. Ancak Depp’e çok yakın bir kaynaktan gelen bir bilgi var ki, hem Depp’in ruh halini hem de taze aşıkların akıbetini güzelce açıklıyor.

Depp'in Washington Post için yazdığı bir makale nedeniyle eski eşi Heard'a dava açtığı davadan bu yana geçen sürede, aktör, Louis XV'i canlandıracağı yeni filmi Jeanne du Barry'nin çekimleri için son birkaç ayını Fransa'da geçirdi. Geçen ay çekimler sona erdiğinden beri ise müzik kariyerine dönüş yaptı. ABD'de gitar kahramanı Jeff Beck ile görüldü ve gelecek yıl Alice Cooper ile kurdukları süper bir kadroyla ‘Hollywood Vampires' adında bir turneye çıkmaya hazırlanıyor. Hatta bizden söylemesi bu şov 2023’te Türkiye’ye de uğrayacak. En azından şimdilik programda İstanbul da var. Bekleyip göreceğiz.

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Başarılı avukat Joelle Rich içinse hayat hukuk işleri ve özel hayatındaki gelişmelerin yoğunluğu arasında geçiyor. Rich’in Londra'daki arkadaşları, kocası Jonathan'dan boşanma planlarının hâlâ yürürlükte olduğunu söylüyorlar.

Joelle ve eşi Jonathan'ın iki çocuğu var ve şimdilerde ayrı yaşasalar da evliliklerini Kuzey Londra'da 1,5 milyon sterlinlik bir evde geçirdiler. Çift, 2011 yılında evlenmişti.

Rich, İngiltere hukuk firması Schillings'in ortağı ve yılda 250.000 pound kazandığı söyleniyor. Depp ile 2018'de, şirketin The Sun'a iftira davası açması için işe alındığında, İngiliz tabloid gazetesi Depp’le ilgili olarak ‘Karısını Döven Aktör’ manşetini atmıştı. AVUKAT-MÜVEKKİL İLİŞKİSİ ETİK Mİ?

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Depp ve Rich arasındaki ilişki romantik yönleriyle konuşulsa da aslında ikili arasında avukat-müvekkil ilişkisi olduğu için konunun bir de hukuki boyutu var. Hukuk Topluluğu yönergeleri, bir avukat ve müvekkil arasındaki ilişkinin, çıkar çatışması olmadığı sürece kabul edilebilir olduğunu belirtiyor. Bu habere konu olan ilişkide ise hukuk uzmanlarına göre böyle bir çatışma durumu yok.

Gerek ABD gerekse İngiltere basınına yansıyan haberlere göre İngiliz avukat orada olması gerekmese de Depp’in ABD, Virginia’daki davasında da yer aldı. Yani o ekibin içinde avukat olarak yoktu ancak neredeyse tüm davalara katıldı. Magazin sayfaları Londra’dan kalkıp ABD’ye giden Rich’in bu yolu sadece Johnny Depp’e destek olabilmek için kat ettiğini söylüyordu.

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Bu durum da aşk ve ilişki söylentilerini perçinleyen unsur oldu.

Çiftin, bahar aylarında, Virginia'daki davası sırasında birbirlerine şefkatli bakışlar attıkları görüldü ve Rich, duruşmalara Depp ile birlikte, onun arabasıyla gidip geldi. İkilinin ilişkisiyle ilgili haber eylül ayında manşetlere çıktığında yapılan yorumların çoğunda aynı ortak ifade yer almıştı: İkilinin arasında pek de rastlanmayacak kadar yoğun bir ‘kimya’ vardı. Ortaya çıkan daha doğrusu ikisinin de saklayamadığı bu bakışmalar ve gülüşmelerin temelinde de bunun yattığı iddia edildi. DEPP CEPHESİNDE DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK

Ancak Depp cephesinde değişen pek bir şey yoktu. Aktörün bu ilişkiyle ilgili alacağı pozisyon merakla beklenirken yakın çevresinden birileri basına bilgi sızdırdı ve aslında malumun ilanı diyebileceğimiz şeyler söylenmeye başladı. Eski eşini dövdüğü, hakaret ettiği, şiddet içeren tartışmalar yaşadığı ortada olan aktör için zaten yeni bir hayata ve ilişkiye başlamak çok da kolay olmasa gerek… Depp davayı kazanmış olsa da insanların gözünde hâlâ ‘şüpheli’ bir konumda ve uzun yıllara yayılan alkol ve uyuşturucu sorunları zaten herkes tarafından biliniyor. Bunlar da Depp’i ideal bir sevgili adayı olmaktan hayli uzak bir noktaya taşıyor.

Olaya Joelle Rich tarafından bakınca da durumun pek parlak olduğunu söylemek pek mümkün değil aslında. Zaten kendi evliliğiyle ilgili sıkıntılı günleri hâlâ aşamamış olan başarılı avukat, öncelikle ayrılık ve boşanma sürecini bitirmek ve iki çocuğunun sonraki süreçteki durumunu öncelikle gözetmek zorunda. Zaten ortaya atılan iddia da tam da bunlarla ilgili.

Rich geçen hafta sonu İbiza'da bir aile düğününe tek başına katıldı, ünlü aktörden hiçbir iz yoktu. Zaten ünlü aktör de şu anda kariyerini yeniden inşa etmek ve eski pırıltılı günlerine dönmek için ter döküyor. New York'taki kaynaklar, bu ilişkinin bitmek üzere olduğuna ve aslında çoktan bitmiş olabileceğine inanıyor.

YAKIN BİR ARKADAŞI GERÇEĞİ ANLATTI

Depp'in bir arkadaşı, kendisine konuyla ilgili sorular sorulduğunda konuya o kadar net bir cevap verdi ki konuyla ilgili hiçbir şüpheye yer bırakmadı.

“Onlar hâlâ birlikte mi yahu?” dedi ismi meçhul arkadaş. Bu tavır bile gerçeği anlatıyordu. “Burada normal bir çiftten bahsetmiyoruz. Bu büyük, istikrarlı, kararlı bir aşk ilişkisi değil. Böyle olmadığından adım gibi eminim.”

Üstelik Depp’in arkadaşı oldukça mantıklı bir noktaya da parmak basıyordu bu açıklamaları yaparken. “Düşünsenize, eski karısıyla yaşadığı büyük bir yasal savaştan yeni çıktı. Bundan sonra kim Johnny’ye romantik bir ilişki için söz vermek ister ya da ondan böyle bir söz almaya yanaşır ki? Onun için son derece travmatik bir dönemdi ve bu travmaları aşabildiğini sanmıyorum.”

"BU İŞ HİÇ JOHNNY'LİK DEĞİL"

Ama tüm bu yorumlar, dava süreciyle ilgili sıkıntılar ve travmalardan söz eden açıklamalarının içinde belki de en dikkat çekici olanı Depp’in kendisiyle ilgiliydi aslında. “O Johnny Depp.” demişti arkadaşı. “Standart, bağlılık gerektiren, sözler verilen ve uzun vadeli bir ilişki onun işi değil. O Johnny. Üstelik şimdiye kadarki sevgililerine bakarsak bunu ‘ünsüz’ bir kadınla yapacağına da hiç ihtimal vermiyorum…”

Öte yandan Johnny Depp, Amber Heard'ün mahkemeden kazandığı 2 milyon dolar tazminatı ödememek için de itiraz dilekçesi yolladı. Mahkeme sonucunda Amber Heard Depp’e 10 milyon dolar ödemeye, Depp de 2 milyon dolar tazminata mahkum edilmişti.

Oyuncu ve avukatları evrakları dün Virginia'da sunarak mahkemeden kararı bozmasını istediler.

Heard de duruşmanın bu yılın başlarında yapıldığı Fairfax, Virginia'da da temyiz başvurusunda bulunmuştu. İki taraf da birbirlerine tazminat ödemekten kaçınmaya çalışıyor. AMBER HEARD NEREDE?

Amber Heard, kısa süre önce Mallorca'da ortaya çıktı ve 'lüks bir villada takma adla yaşayarak spot ışıklarından kaçmaya' çalıştığı iddia edildi.

İspanyol basınında çıkan haberlerde, 36 yaşındaki aktrisin milyonluk malikaneyi 2013 yılında yolsuzluktan 14 yıl hapis cezasına çarptırılan ancak serbest bırakılan yerel politikacı Maria Antònia Munar'ın ailesinden 2020’nin başlarında kiraladığı söylendi.

Heard, eski erkek arkadaşı Elon Musk'ın platformu satın almasından sonraki günlerde Twitter hesabını devre dışı bıraktı. Dün, @realAmberHeard için yapılan arama, film yıldızının hesabının kayıp olduğunu gösterdi. TWITTER'DAN KAÇTI!

Bazı Twitter kullanıcıları, eski kocası Johnny Depp ile kapıştığı iftira davasıyla ilgili tepkileri görmek istemediği ve sosyal medya kullanımına bu yüzden ara verdiğini söyledi ancak bunun doğru olup olmadığı anlaşılamadı.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı ise durumun, Elon Musk’ın Heard’ün eski erkek arkadaşı olmasıyla ilgili olduğunu düşünüyor. Heard ve Musk 2016'da çıkmaya başladılar ve bir yıl ilişkilerini gizlice sürdürdüler. Çiftin 2018 yılının şubat ayında tamamen ayrıldığı söylendi. Musk ve Heard’ün ilişkisi Heard Depp’le evliyken başlamıştı.