‘Neredeyse nikah masasından kalkıyordum!’ Jennifer Lawrence, en büyük sırrını açıkladı…

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Şimdilerde kariyerine görkemli bir dönüş yapmaya hazırlanan Lawrence, genellikle yabancı gözlerden özenle koruduğu özel hayatı hakkında oldukça samimi açıklamalarda bulundu ve deyim yerindeyse herkesi şoke eden bir itirafta bulundu.

Daha 22 yaşındayken rol aldığı Umut Işığım (Silver Linings Playbook) filmindeki performansıyla ilk kez Oscar aldığında tüm dünya bir anda onu konuşmaya başlamıştı. Törende giydiği zarif beyaz elbisesiyle göz kamaştıran bu gencecik ve umut vaat eden aktris ödülü kazandığı anons edilince heyecanla sahneye giden merdivenleri çıkmaya başlamış, ayağı uzun eteğine takılınca bir anda flaşlar patlayıvermişti. O ZAMAN ADINI KİMSE BİLMİYORDU

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Aslında ilk çıkışını iki yıl önce oynadığı Gerçeğin Parçaları (Winter’s Bone) filminde yapmış, daha kimsenin adını bilmediği bir oyuncuyken En İyi Kadın Oyuncu Oscar’ına aday olmayı başarmıştı.

İlk Oscar’ından bir sene sonra bu kez de American Hustle filmiyle, bu kez de Yardımcı Kadın Oyuncu ödülüne aday oldu. Ödülü bu kez kucaklayamamıştı ancak bir kez daha kırmızı halıda yürürken düştü ve isminden hem başarıları hem de sakarlığıyla söz ettirdi aylarca. Bu sefer üzerinde yine çok beğenilen kırmızı bir elbise taşıyordu.

Çok başarılı bir oyuncu olarak kabul edilse de nedense hep bir kesim tarafından eleştirildi. Ya yeterince güzel bulunmuyor ya da bu ani ve sükseli yükselişin ‘haksızca’ olduğu, yerini hak etmediği iddia ediliyordu. KARİYERİNİ SAĞLAM TEMELLER ÜZERİNE İNŞA ETTİ

Şimdi 32 yaşında, kariyerinin olgunluk dönemini yaşayan Jennifer Lawrence, yıllar içinde hep doğru projelerde çalıştı, sadece bir-iki filmi eleştirmenlerden geçer not alamadı ve kendisini yerenleri haksız çıkarmak ister gibi hep Hollywood’un en iyileriyle çalışmaya devam etti.

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Yeni filminin seyirciyle buluşmasına az bir zaman kalan Jennifer Lawrence, geçen ay Hürriyet’ten Barbaros Tapan’ın sorularını yanıtlamış, özel hayatıyla ilgili birkaç detaydan bahsetmişti.

14 yaşındayken evinden ve ailesinden ayrılan Lawrence, ev ve aile kavramlarıyla ilişkisinin o zamandan beri karmaşık olduğunu anlatıyordu. Lawrence'ın çekmekten pişman oldum dediği tek film Uzay Yolcuları... Üstelik yakın arkadaşı Adele'in onu uyarmasına ve bu filmden uzak dur demesine rağmen!

EVLİLİĞİYLE İLGİLİ İLGİNÇ DETAYLARI ANLATTI

38 yaşındaki sanat galericisi kocasıyla mutlu bir yuva kuran ve bir de çocuk sahibi olan başarılı oyuncu New York Times’a verdiği röportajda evliliği hakkında ilginç detayları anlattı.

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Ne Jennifer ne de kocası Cooke Maroney, ilişkileri hakkında alenen konuşmamış olsa da, çifti yakından tanıyan arkadaşları 2018'de People dergisine konuşmuş, Jennifer için “Daha önceki erkek arkadaşlarıyla hiç görmediğimiz bir şekilde gülümsüyor” demişler ve ikilinin yaşadığı aşka dair ipuçları vermişlerdi.

2019'a gelindiğinde, çiftin, artık bir aile kurmaktan bahsettiği kulislerde konuşulmaya çoktan başlamıştı.

2019'da, adını vermeyen bir kaynak, ET Online'a verdiği demeçte “İkisi de çocuk istiyor ve bir aile kurmayı tartışıyorlar' dedi. Bu fısıltının gerçekliği kısa bir süre sonra ortaya çıkacaktı.

O günlerde ikilinin ailelerinin de durumdan çok memnun olduğu hatta ‘kayınların’ birbirleriyle çok iyi anlaştığı ve sık sık bir araya geldikleri de söylendi. 'ÜNSÜZ' AŞKIN RAHATLIĞINI YAŞADI

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Jennifer'ın geçmişteki romantik tercihleri daha göz önündeki insanlardan yana olmuştu. Oysa şimdi daha ‘ünsüz’ bir adamlaydı ve ikili aşklarını daha rahat, daha gözlerden uzakta yaşıyordu. Sık sık Avrupa’ya giden ikili, Cooke'un memleketi New York’da daha çok zaman geçiriyor, tanınmamış mekanlarda baş başa akşam yemekleri yiyordu.

Lawrence, ortak arkadaşları tarafından tanıştırıldığı Cooke çok mutluydu ve ilk olarak Şubat 2019’da parmağında beliren nişan yüzüğü güzel oyuncunun artık mutluluğu bulduğunu ve bırakmaya da niyetli olmadığı gösteriyordu.

“O hayatımda tanıdığım en iyi insan. Bu çok, çok kolay bir karardı” demişti Entertainment Tonight'a katıldığında. Lawrence ve Cooke, 2019'da, yakın dostları Adele ve Cameron Diaz'ın da katıldığı bir törenle, Rhode Island'daki Belcourt of Newport'ta evlendiler.

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Düğünün 150 kişilik davetli listesinde Kris Jenner ve erkek arkadaşı Corey Gamble, Amy Schumer, Emma Stone ve Ashley Olsen gibi isimler vardı.

8 Eylül 2021'de yıldız oyuncunun menajeri hamilelik haberini doğruladı, People dergisi de bunu tüm dünyaya duyurdu. İLK FOTOĞRAFI İNGİLİZ GAZETESİ KAPTI!

Jennifer’ın ‘karnı burnunda’ ilk fotoğrafı 8 Eylül 2021’de DailyMail tarafından yayınlandı. Çiftin ilk çocuğu Şubat 2022’de doğdu. Ancak ne Jennifer ne de Cooke çocuğun cinsiyetini açıklamıştı.

Mayıs'ta Ellen DeGeneres Show'a katıldı. DeGeneres, bebekten bahsederken 'o' diyerek atıfta bulundu ancak bir noktada Lawrence’a ‘oğlu olmasını memnuniyetle karşıladığını’ söyledi.

Jennifer, bu cinsiyeti onaylamadı veya reddetmedi. Çift, bu durumu hâlâ bir sır gibi saklıyor.

Elbette her gerçek yaşam hikâyesinde olduğu gibi Jennifer Lawrence’ın bu başarılarla dolu, romantizmle örülü ve bir de evlatla taçlanmış hayatında dramlar, kırılma noktaları ve 'direkten dönmüş’ kazalar var. DÜŞÜKLER, ACILAR VE TRAVMALAR...

Jennifer, kısa süre önce Vogue'a verdiği bir röportajda iki kez düşük yaptığını açıkladı ve özel hayatı hakkında oldukça açık sözlü davrandı.

Jennifer ilk kez 20'li yaşlarının başında düşük yaptığını itiraf etti. 2021'in başlarında Don't Look Up filmini çekerken başka bir kayıp daha yaşadı.

Hayatının bu noktasında artık evliydi ve Vogue'a çocuk sahibi olmayı çok istediğini söyledi ama ne yazık ki başka bir düşük yapmıştı. Bu olay yıldız oyuncuyu derinden sarsacaktı.

Yaşadığı bu zorlu süreçler sonrası hamileliği boyunca kadın haklarının yılmaz bir savunucusu oldu ve ABD’de hâlâ tartışmaların odağında olan kürtajla ilgili yasaya karşı duran bir tavır sergiledi.

Jennifer, Vogue'a “Hamileyken bunu milyonlarca kez düşündüğümü hatırlıyorum” dedi. “Vücudumda olan şeyleri düşünüyorum. Aslında her şeye rağmen harika bir hamilelik geçirdim. Çok şanslı bir hamilelik geçirdim diyebilirim.” HER ŞEY TOZ PEMBE DEĞİL

Oysa kimse bir çocukla taçlanan bu şahane evliliğin başında yaşananları bilmiyordu. Evliliği ve hamileliği sonrasında ara verdiği kariyerine dönüş filmi olan Causeway'in seyircilerle buluşmasına sayılı zaman kala bir kez daha özel hayatıyla ilgili sırları açıklayan güzel aktris, tam da evlilik arifesinde nasıl bocaladığını ve vermek üzere olduğu çarpıcı kararı anlattı.

Filmde canlandırdığı karakterle ilgili çalışırken kendi iç dünyasına dönen oyuncu tam da bu sırada bir çeşit bocalama yaşamış ve birtakım korkuları su yüzüne çıkmaya başlamıştı. 2019'da Causeway'in çekimleri sürerken ‘bağlılık’ konusunda kaygılar yaşamaya başladı. Belki de canlandırdığı karakterden etkilenmişti ancak Cooke ile evlenme aşamasına gelmişken hissettiği bu duygular onu çok zorluyordu.

“Kendinizi tam olarak tanımadığınızda, kendinizi nereye koyacağınız konusunda da hiçbir fikriniz olmuyor.” diyerek tarif etti hislerini.

“Ve sonra kocamla tanıştım ve o da bana 'Kendini buraya koy' dedi. Bunun doğru olduğunu hissediyordum. Ama hep ‘ya değilse’ diye sormaktan alıkoyamadım kendimi.”

Jennifer o süreçte ve hatta “evet” dediği ana kadar hep içinde bir şüpheyle yaşadı. “Ya doğru karar değilse?” NİKAH MASASINDAN KALKMAYA RAMAK KALA...

Neredeyse düğünü iptal etmeyi, ‘nikah masasından kalkmayı’ düşündü sık sık. “Doğru olduğunu hissediyorum. Ama ya yanılıyorsam?”

İlişkilerle ilgili yaşadığı bu korkunun daha önce farkında olmadığını söylüyordu. Farkında değildi, oysa bir şekilde belki de bu korku yüzünden sonlanıyordu beraberlikleri. Nihayet korkusuna dur demeyi Cooke ile başardı.

“Sonra geri döndüm ve bu aileyi kurduğum kocamla birlikte eve geldim. İyi ki bir çılgınlık yapıp nikah masasından kalkmadım. Çok mutluyum ve asla ama asla yıkılmayacağım!”