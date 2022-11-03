Yuvaları yıkıldı ama servetleri ‘zırhla’ kaplı! Tom Brady ve Gisele Bundchen’in evlilik anlaşması ortaya çıktı

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2000’li yılların başlarında magazin sayfalarına düşen ilk fotoğraflarında gözlerinden saçılan ışıklar herkese bu aşkın uzun süreceğini kanıtlar gibiydi. Bir anda kırmızı halının en havalı çifti olmuşlar, gittikleri her yerde bakışları üzerlerinde toplamaya başlamışlardı.

Tom Brady, ABD’nin dünya çapında tanınan spor yıldızlarından biriydi. Sadece yakışıklılığı değil, profesyonelliği ve sağlam duruşuyla da herkesin takdirini topluyordu. Gisele Bundchen’in dillere destan güzelliğini anlatmayaysa hiç gerek yok. Podyumda kendini ilk gösterdiği günden beri moda dünyasının en beğenilen modellerinden oldu. Hep çok çalıştı, hep en sağlam projelerde yer aldı, adı hep en büyük markalarla anıldı. AYRILIK SÖYLENTİLERİ AYLARCA SÜRDÜ

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Ayrılık söylentileri uzun süredir ortalarda dolaşsa da ikiliden resmi açıklama geçen hafta geldi. Sosyal medya hesaplarından ayrı ayrı açıklama yapan çift birlikteliklerini noktaladıklarını zarif bir dille anlatarak kurdukları aileyi, çocuklarını ve ebeveynlik rollerini öne çıkardılar.

Boşanma haberi kesinleşince ABD basınına yansıyan birçok haberden bir tanesinde Tom Brady’nin 13 yıllık evliliklerinin sonlarına yaklaşırken 'her şeyi yoluna koymak' istediğini çünkü çocuklarının boşanmış ebeveynleri olmasını istemediği ortaya atıldı.

Ancak yapılan tüm yorumlar neredeyse aynıydı: Tom çok geç kaldı…

45 yaşındaki NFL yıldızı People Magazine'de yazılanlara göre ‘Bir şeyleri düzeltmek için ne yapması gerekiyorsa yapmaya’ çok istekliydi. Haberlere göre Brady, terapiye, evlilik danışmanlığına ya da bir başka uzmana gitmeye gönüllüydü. Bu yöntemlerden birinin evliliğini kurtarabileceğine inanmıştı. Çift, sosyal medya hesaplarından ayrı ayrı paylaşım yaparak boşanmalarını duyurdu

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"TOM ÇOK GEÇ KALDI"

Tom ne kadar istekliyse Gisele o kadar ‘bezgindi’ anlaşılan. Dedikodu fısıltıları 42 yaşındaki yıldız ismin bu çabaları takdir ettiğini ancak Tom’un kurtarma planının çok geç kalmış bir çözüm gibi gördüğünü söylüyordu.

“Çok az bir çaba aslında ve çok geç…” Gisele, Tom’a aslında bu fırsatı son yıllarda defalarca tanımıştı. Evliliğin girdiği yolu kocasından çok daha önce fark eden Gisele, eşine bu çabaları göstermesi için yardımcı olmaya, rotayı onunla çizmeye hazırdı. Oysa Tom Brady ‘tutkusunun‘ peşinden gitmekle meşgulken eşini ebeveynlik yolunda ne kadar yalnız bıraktığını hiç fark edemedi…

Çifte yakın kaynaklardan biri şöyle diyordu: Bu Tom’un fikri değildi, bu asla Tom’un fikri olamaz!

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Oysa Gisele, Tom’a çocuklarıyla daha fazla zaman geçirmesini her söylediğinde duvarla konuşuyormuş gibi oldu. Tom ya duymamazlıktan geliyor ya da duyup harekete geçmiyordu.

Gisele Bündchen, eylül ayında, Elle dergisine açıkça Brady'le şiddetli kavgalar ettiklerini ve onun tehlikelerle dolu kariyerinden duyduğu endişeleri dile getirdiğini anlatmıştı. O günlerde daha yumuşak bir dil kullanıyordu:

“Evet ondan kariyeri sonlandırmasını istedim. Ama herkes kendisi için en doğru kararı kendisi verir. Onun da sevdiği şeylerin peşinden gitmesi gerekiyor olabilir.” "YA BEN YA KARİYERİN!"

Bu ılımlı tavır ekim ayına geldiğimizde çoktan ortadan kaybolmuştu bile. Gisele Tom’a “Ya ben ya kariyerin” diyerek son şansı verdi. Sonuç ise bu haberin satırlarından anlaşıldığı üzere hüzünlü oldu…

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Tom Brady’nin önceki aşkının kalbini nasıl kırdığı, yıkılan bir yuvanın üstüne yuva kurduğu, aylarca manşetleri süsleyen aldatma haberleri bir yana, Brady – Bundchen ayrılığıyla ilgili olarak en çok merak edilen şeylerden bir tanesi de elbette çiftin yıllar içinde oluşan servetlerini nasıl bölüşeceğiydi.

Birlikte edindikleri mülkler bir yana iki isim de ünlüler dünyasının en çok kazanan isimleri olarak tanınıyor, ki bu oldukça doğru bir bilgi. Yıllarca ABD’nin en tanınmış sporcularından biri olma unvanını kimselere kaptırmayan Tom Brady’nin 330 milyon dolarlık bir serveti olduğu söyleniyor. Bu inanılmaz varlığı sadece sporculuk kariyerinden değil yaptığı reklam ve sponsorluk anlaşmaları sayesinde elde eden Brady, dünyanın en çok çok kazanan sporcularından.

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Gisele Bundchen, genç yaşında başladığı modellik kariyerinde başta Victoria’s Secret olmak üzere sayısız markanın yüzü olmayı başarmış, podyumda geçirdiği dakikaları milyonlara çevirmeyi her zaman başarmış bir isim. Onun da birçok reklamın başrolünde olduğu, attığı her adımı paraya çevirdiği biliniyor. Bundchen’in net servetinin 400 milyon dolar civarında olduğu söyleniyor. Bu da onu dünyanın en pahalı süper modeli yapmaya yetiyor da artıyor bile. BUNCA SERVET NASIL BÖLÜNECEK?

Peki çiftler bu kadar çok paraları olunca ne yaparlar? Tabii ki oldukça sağlam bir evlilik öncesi anlaşması. Toplamda 733 milyon dolarlık bir imparatorluk kuran çiftin 2009 yılında imza attığı ve ikisinin de servetini bir ‘zırh’ misali koruduğu ortaya çıkan anlaşmanın detayları önümüzdeki günlerde magazin sayfalarının üst sıralarını süsleyeceğe benziyor.

İlk olarak Page Six tarafından detayları verilen anlaşmaya göre ikilinin sadece taşınmaz mülklerinin değeri 26 milyon dolar. 733 milyonu paylaşmak çok daha kolay olmasa gerek ki, Brady ve Bundchen, daha evlenmeden hemen sağlam bir sözleşmeye imza atıp kendilerini korumaya almışlar.

Bu acaba çok zengin olmanın getirdiği tedbirlilikten mi yoksa çiftin her masalın bir gün sona ereceğinden emin olarak yola çıkmasından mı bilinmez. Bildiğimiz tek şey çöken evliliğin en azından mali kısmı, 13 yıl boyunca, hiç yıkılmayacak kadar sağlam kalmayı başarmış. EVLİLİK ÖNCESİ ANLAŞMA ORTAYA ÇIKTI

Aslında anlaşmanın detaylarına göre çiftin servetlerinin ayrılması 'o kadar karmaşık’ bir iş değildi. Konunun uzmanı yazarların basına yaptıkları değerlendirmeye göre tek dert 26 milyon dolarlık mülklerin portföylerini bölüşebilmekti.

NFL efsanesinin, Miami'nin Indian Creek Adası'nda bulunan ve genellikle 'Billionaire Bunker' olarak anılan 17 milyon dolarlık malikanenin tamamına sahip olacağı iddia edildi.

Brady ve Bundchen, 2020'de satın aldıkları sahildeki mülkü yıkıp yeniden inşa etmeye karar vermişlerdi. Köşkün henüz yapım aşamasında olduğu biliniyor.

Bundchen'e gelince, ABD’li kaynaklar, onun, Kosta Rika'daki Nicoya Yarımadası'nda bulunan tatil evini aldığını iddia ediyor.

Ünlü modelin şubat ayında, kimselere söylemeden, Miami Beach’ten 1,25 milyon dolarlık ‘mütevazı’ bir ev satın aldığı anlaşıldı. Hatta bundan sonra yine Miami bölgesinde, bu kez daha ‘büyük’ bir ev daha aldı.

Eski aşıkların mülkleri arasında Bahamalar'da bir ev, Montana'daki Yellowstone Club'da başka bir ev ve Bundchen'in Brady'den ayrıldığına dair söylentiler dolaşırken Bundchen'in ‘sığındığı’ New York’taki bir apartman dairesi. TEK PÜRÜZ MÜLKLERİ PAYLAŞMAKMIŞ...

Page Six'in kaynağına göre, ikilinin 28 Ekim Cuma günü boşanma davası açmadan önce, Gisele Bundchen 'büyük mülk portföylerinin bölünmesi ve bölünmesinin şartlarının belirlenmesi' konusunu masaya getirmiş ve bu konuda anlaşma sağlanmadan boşanma belgelerini imzalamamış.

TMZ'ye göre, Boşanma, çift bu anlaşma konusunda el sıkıştıktan sonra, saatler içinde tamamlandı ve artık dünyanın en gözde sporcusu ve gözde mankeni resmi olarak bekar.

Çiftin çocukları 12 yaşındaki Benjamin ve 9 yaşındaki Vivian'ın velayetlerini paylaşmaları bekleniyor.