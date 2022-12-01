Estetik kurbanı mı estetik kraliçesi mi? 82 yaşındaki ‘Kedi kadın’ Jocelyn Wildenstein kendisinden 26 yaş küçük nişanlısıyla poz verdi

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1940 yılında İsviçre’de doğan Jocelyn Wildenstein, babasının dükkanında çalışarak geçirdiği mütevazi hayatından bir gün o dükkanı ziyaret eden dönemin ünlü film yönetmeni Cyrill Piguet sayesinde çıkacaktı ve bir daha hiç çocukluğu ve genç kızlığındaki gibi mütevazi olmadı. Bu birlikteliği sırasında ABD’ye de giden ve Avrupa kıtası dışındaki hayatı tadan genç kadın Piguet ile bir yılı aşan birlikteliğinden sonra İtalyan film yönetmeni Sergio Gobbi ile sevgili oldu. Jocelyn artık ünlü ve zengin sevgilileriyle dünyayı dolaşmaya başlamıştı. Gobbi ile safarilere katılan Wildenstein, Afrika kıtasını mesken tutmuş gibiydi. Bu aşkın başlamasından 5 yıl sonra genç kadın ona şimdiki hayatını sağlayacak ve adının dünya tarafından ezberlenmesine sebep olacak iş insanı Alec Wildenstein’la tanışacak ve onun için her şey değişecekti. KÜÇÜK BİR KASABADAN SOSYETE EVLİLİĞİNE UZANAN YOL

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İki çocuğunun babası ve müstakbel kocası olacak bu Karun gibi zengin adamla Kenya’da safaride tanıştılar ve sonradan anlattıklarına göre bir günde birbirlerine aşık oldular. Alec Wildenstein’ın ailesi bu durumdan çok hoşnut değildi. Oğullarının bu soylu ve zengin olmayan kadınla yapacağı evliliği de onayladıkları söylenemezdi ve elbette düğüne katılmadılar. Avrupa’nın sayılı zengin ailelerinden olan Wildenstein’ların değeri 10 milyar doları aşkın sanat eseri koleksiyonu bulunuyordu. Aile de geçimini bu antika eserlerin satışından sağlıyordu. Çiftin Diane ve Alec Jr. adında iki çocuğu oldu. Jocelyn ve Alec’i birbirlerine bağlayan en önemli şeylerden biri Afrika'ya, safarilere ve büyük kedilere olan tutkularıydı. Ancak hikâye buradan tuhaf bir noktaya gidecekti…

KENDİNİ BÜYÜK KEDİLERE BENZETMEK İSTEDİ

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37 yaşına gelen ve zenginlik dolu bir hayat yaşayan Jocelyn, büyük kedilere olan tutkusunu hayata farklı bir şekilde geçirmek istedi ve estetik operasyonlar yaptırmaya başladı. Yıllar boyunca sayısız kez ameliyat olan kadının hayattaki tek amacı artık bir kedi gibi görünmekti. 70’li yılların sonunda yaptırmaya başladığı bu ameliyatlar onu ne kadar büyük kedilere benzetti bilinmez ama Jocelyn, artık kendisi bile girdiği ameliyatların sayısını unuttuğu noktada tüm dünya onu çoktan ‘Kedi kadın‘ diye anmaya başlamıştı. Ancak Jocelyn’i bu kadar ünlü yapan şey sadece yaptırdığı estetiklerle kendini tanınmayacak hale sokması olmayacaktı. KOCASINI BİR MODELLE YATAKTA BASTI

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Jocelyn’in kocasının büyük kedilere duyduğu aşk yüzünden kendini bu büyüleyici güzellikteki hayvanlara benzetmeye çalıştı ama bu tuhaf ısrar aslında evliliğini bitirecek sebep olacaktı. Alec Wildenstein, Jocelyn’in yaptırdığı ameliyatlara artık katlanamıyor, 20 yıllık karısının tanınmaz hale gelmesini kabul edemiyordu. Çift bu estetikler yüzünden sürekli tartışmaya başlamıştı. Bardağı taşıran son damla ise Jocelyn’in kocası Alec’i yatakta genç ve güzel bir modelle basması olacaktı. Çift bu ihanetin ortaya çıkmasıyla birlikte korkunç bir kavga etti hatta Alec Wildenstein’ın bu kavga esnasında eşine silah doğrulttuğu ortaya çıktı. Çift 20 yıllık evlilik ve iki çocuğun ardından boşanmaya karar verdi. Bu ayrılık tarihe geçecekti.

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Jocelyn ve Alec Wildenstein’ın boşanması en yüksek tazminatlı ünlü boşanmalarından biri oldu, dava iki yıl sürdü. Jocelyn eşinden 2,5 milyar dolar tazminat almayı başardı. Ancak davaya bakan hakim ilginç bir karara imza atarak bu boşanmayı daha da ilginç hale getirdi. Jocelyn’in estetik bağımlılığı artık dünya tarafından da biliniyordu ve hakim kadının alacağı bu astronomik boşanma tazminatının bir kuruşunun bile estetik operasyonlar için kullanılamayacağına hikmetti. Bu durumun tarihte bir ilk olduğu düşünülüyor. BOŞANMASIYLA TARİHE GEÇTİ

Jocelyn, o günlerde çok konuşulan bu boşanmanın ardından kendini medyanın gözünün önünden çekti ve etrafta çok fazla görünmemeyi seçti. Yakın çevresi onun kendini evine, güvenli bir alana hapsettiğini ve artık maneviyata yöneldiğini söylüyordu. Ancak Jocelyn Wildenstein, magazin sayfalarında yer almayı sürdürecekti. Bir yandan yüzünün artık dikiş tutmamasına sebep olan estetik ameliyatlara devam ediyor bir yandan da kendisinden 26 yaş küçük sevgilisi Lloyd Klein’la olan aşkı konuşuluyordu.

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2000’lerin başında Fransız tasarımcı Lloyd Klein’la aşk yaşamaya başlayan 82 yaşındaki Jocelyn Wildenstein, hâlâ 55 yaşındaki Klein’la birlikte. Çift beş yıl önce nişanlanmıştı ancak bu ilişkinin evlilikle sonuçlanıp sonuçlanmayacağı belli değil. İkili geçtiğimiz gün Miami’de baş başa romantik bir akşam yemeği yediler. Jocelyn Wildenstein, bu yemekten bir fotoğrafı 1 milyondan fazla takipçisi olan Instagram hesabından paylaştı. Wildenstein fotoğrafta o kadar çok filtre kullanmıştı ki kendisi olduğundan çok genç görünüyor, nişanlısı Lloyd Klein ise bu ağır filtreler yüzünden yanında oturan bir robota benziyordu.

Bu fotoğrafa bakan kimse Jocelyn Wildenstein'ın 82 yaşında olduğuna inanmaz

KENDİNDEN 26 YAŞ KÜÇÜK AŞKIYLA NİŞANLANDI

Jocelyn’in tıpkı eski kocası Alec’le olduğu gibi Lloyd Klein’la da tutkulu ve inişli çıkışlı bir ilişkisi var. Ünlü tasarımcı 2017 yılında Jocelyn’e, milyonlarca dolar değerinde olduğu söylenen 32 karatlık bir pırlanta yüzükle evlenme teklif etmişti. İkilinin 2018 yılında evlenmeyi planladıkları konuşuluyordu ancak bu planlar korkunç bir şiddet hikâyesi yüzünden rafa kalkacaktı. Çift, evlenme kararı verdikleri 2017 yılında adli bir vakaya dönüşerek polis karakollarına düştüler. Jocelyn’in nişanlısı Lloyd’a bir makasla saldırdığı ve makası onun göğsüne sapladığı ortaya çıktı. Çift New York'taki ünlü Trump binasında yaşıyordu ve kavgadan kısa bir süre sonra binayı polis ekipleri dolduracaktı. Jocelyn polise Lloyd’un onu ‘tırmaladığını’ söylemiş, Lloyd ise eve polisler gelene kadar öfkeli nişanlısını dolaba kapatmak zorunda kaldığını anlatmıştı.

Daha sonra bu kavga ve yaralamalarla ilgili suçlamalar düşürüldü ve Jocelyn “Hayatta öfkemizi ve hüsranımızı en çok sevdiklerimizden çıkarırız ve ben de benimkini Lloyd'a yönelttim. Hayal kırıklığımın öfkeye dönüşmesine izin verdim ve bu yanlıştı. Ona kızgın bir kedi gibi bağırdım. Lloyd'la olan kavgam dibe vurduğum zamandı. Çizginin sonuna geldiğimi hissetmiştim.” açıklamasında bulundu. KAVGA VE SKANDAL DOLU, TUTKULU BİR İLİŞKİ

Bu olaydan sadece bir yıl sonra, Jocelyn ve Lloyd, gece geç saatlerde kavga ettikleri ve şikâyet edildikleri iddialarını reddederek manşetlere çıktı. Çift sadece tutku dolu bir gece yaşadıklarını söylüyordu ancak komşular dairelerinden gelen çığlıkları duymuşlardı ve polis, mutfak zeminindeki parçalanmış eşyaları, Wildenstein'ın boynunda ve kollarında morluklar ve Klein'ın alnında bir kesik bulmuştu ve ikisi de tutuklanarak gözaltına alındı. Bir süre sonra suçlamalar düştü ve çift arasında uzlaştı ama yine manşetlerin ilk sırasına taşınmışlardı.

2018'de Jocelyn iflas başvurusunda bulundu ve 2,5 milyar dolarlık boşanma anlaşmasını çarçur ettiğini ve hiçbir birikimi veya hissesi olmadığını söyledi. New York Post'a göre Jocelyn, geçen yıl Trump World Tower'ın 51. Katındaki, birleştirilerek tek bir daire haline getirilmiş üç dairesinden birini 2 milyon dolara sattı. Yine aynı gazetenin iddiasına göre sosyetik kadın sosyal Güvenlik'ten ayda 900 dolar alıyor ve kendi hayatı hakkında bir belgesel dizisi çekmeyi planlıyor. ÖNCE İFLAS ETTİ SONRA DA "HİÇ ESTETİK YAPTIRMADIM" DEDİ

Jocelyn Wildenstein, 2018 yılında İngiliz tabloid gazetelerine verdiği röportajlarda kendisine takılan ‘Kedi kadın’ lakabına rağmen hiç estetik ameliyat geçirmediğini söylemişti. Jocelyn “Gençlik fotoğraflarıma baktığımda daha güzel olduğumu fark ediyorum, insan yıllarla birlikte tazeliği kaybeder ama yine de bana bakınca aynı gözleri, aynı kalkık yanakları veya aynı burnu görüyorsunuz.” diyerek herkesi şaşkına çevirmişti. Bu yalan oldıuğu çok belli açıklamaları şaşkınlıkla karşılanan Jocelyn’in imdadına ise nişanlısı Lloyd koşmuş, sevgilisinin estetik olmadığı söyleyerek “Basındaki bu Kedi kadın olayını anlamıyorum çünkü Jocelyn hep böyle görünürdü. Asla yüzünü değiştirecek hiçbir şey yapmadı. 16 yaşına ait, onun bugünkü halinin tıpatıp aynısı olduğu fotoğraflar gördüm.” demişti.