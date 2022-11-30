Hayatının en mutlu günüydü… Ünlü şarkıcı evlendikten saatler sonra uykusunda öldü!

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Eğer sevdiğiniz insanı seçebildiyseniz, hayatınızın geri kalanını geçirmek istediğiniz kişiyi bulduysanız düğün gününüz hayatınızın en mutlu günlerinden biri olacak demektir. Kutlamalar büyük bir sevgi çemberi içinde gerçekleşir, gelinler gelinliklerinin içinde kuğu gibi süzülür ve damatlar müstakbel eşlerine yakışmak için en yakışıklı hallerine bürünmeye çalışır. Her şeyin bir masal atmosferinde yaşandığı bu özel gün, üzerinden yıllar geçse de hep anlatılır.

HAYATININ AŞKIYLA EVLENDİ

37 yaşındaki country şarkıcısı Jake Flint de böyle bir anı yaşamış, sevdiği kadınla evlenmiş ve hayatının en mutlu gününü geçirmişti. Flint ve büyük aşkı Brenda, cumartesi gecesi Tulsa yakınlarındaki Claremore ve Owasso arasındaki her şeyden ve herkesten uzak bir çiftlik evinde, yanlarında sadece çok yakınlarının olduğu bir törende evlilik yemini ediyorlardı.

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Flint, Red Dirt denen türde country müzik yapıyor hem enstrüman çalıyor hem besteler yapıyor hem de şarkı söylüyordu. 1985 yılında doğan şarkıcı petrolcü olan babasının müzik zevki sayesinde ABD’nin en büyük country müzik şarkıcılarını dinleyerek büyümüştü ve yine babasıyla ilgili bir şey yüzünden bu tutkusunu mesleğe dönüştürecekti. Şarkıcının babasına ALS hastalığı teşhisi kondu. Hastalığına rağmen oğlu için endişelenen baba, onunla fiziksel aktivitelere katılamayacağı, hastalığı yüzünden oğluyla spor yapamayacağını düşünüp üzülmüştü. Arkadaşlarına ricasını hemen iletti.

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BABASININ HASTALIĞI YÜZÜNDEN ŞARKICI OLMUŞTU

Müzikle ilgilenen arkadaşlarına ricacı olan adam oğlunun bu arkadaşlarından gitar dersi almasını sağladı. Bu mizisyen arkadaşlar Jake’i yakın şehirlerdeki müzik ve özellikle de country festivallerine götürüyordu Babası buna çok mutlu olmuştu. Oğlunun gitar çalışını dinleyebiliyor, onunla şarkılar söylüyor, hatta ona konserlere giderken eşlik bile edebiliyordu. Müzikle dolu bu ergenlik ve gençlik yılları ileride Jake Flint’in tüm hayatını kapladı ve genç adam müzisyenliği kendine kariyer seçti.

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Jake Flint sevdiği işi yapıyor, Oklahoma’da yaşarken bir yandan da çevre şehirleri ziyaret ederek konserlere, müzik festivallerine katılıyordu. Hayatının aşkı Brenda ile evlenince tüm taşlar yerine oturacak, mutlu çift geleceklerine yürümeye başlayacaktı.

ŞARKICI RÜYA GİBİ DÜĞÜNÜNDEN SAATLER SONRA SON NEFESİNİ VERDİ

Ancak ölüm bu mutluluğun arasına girdi ve Jake Flint düğününden sadece SAATLER sonra uykusunda öldü! Daha birkaç saat önce çekilen videolarda yeni evlendiği karısıyla dans ederken görülen 37 yaşındaki adam bir anda hayatını kaybetmiş, sevenlerini bu ani ölümüyle yasa boğmuştu.

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Kır düğünü yapmak isteyen çift havanın yağışlı olmasına ve zor şartlara rağmen moralini hiç bozmamış, sevenleri de hiç üşenmeden kalkıp gelmiş ve onların yeni hayatlarına başlamasına şahit olmuşlardı. Jake Flint, düşün eğlencesinde gayet sağlıklı görünüyordu ve eşiyle dans edip eğleniyordu. Ne olduysa düğün bittikten sonra oldu ve Jake, yattığı uykudan uyanamadı. Şarkıcının ölüm sebebi henüz açıklanmadı ancak uykusunda öldüğü kesinleşti. GERİDE GÖZÜ YAŞLI EŞİ KALDI...

Jake’in eşi Brenda yaşadığı korkunç acıyı sosyal medya hesabından paylaştı. Kocasıyla düğünde dans ettiği videoyu paylaşan kadın “Anlamıyorum” diyordu büyük şoku atlatamamış bir halde. “Kalbimin yarısı gitti ve onun geri dönmesine gerçekten ihtiyacım var. Daha fazlasını kaldıramam. Ona burada ihtiyacım var.” var yazan Brenda yaşadığı büyük acıyı atlatamadı.

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Talihsiz gelin sosyal medya sayfasına şöyle yazdı:

“Şu anda birlikte düğün fotoğraflarına bakıyor olmalıydık ama bunun yerine kocamı gömmek için, cenaze töreni için kıyafet seçmem gerekiyor. İnsanın bu kadar büyük bir acıyı hissetmesi gerekmiyor olmalıydı.”