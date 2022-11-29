Elon Musk yeni doğan oğlum kollarımda öldü demişti: Eski eşi konuştu… “Yalan söylüyor!”

Haberin Devamı

Elon Musk, her ne kadar kendini sıfırdan var eden iş insanları listelerinde boy gösterse de Güney Afrikalı ailesinin gerçekte bir elmas madeni işlettiği ve Musk’ın oldukça zengin bir ailenin içine doğduğu artık çoğu insanın bildiği bir gerçek. Kendi babasıyla olan ilişkileri de sorunlu olan Musk, Twitter’ı 44 milyar dolara satın alıp adını dünya çapında en çok hakkında konuşulan ünlü yaptığından beri geçmişi ve özel hayatı didik didik ediliyor ve aile hayatı araştırılıyor.

MUSK'IN AZ KONUŞULAN EVLİLİĞİ...

Geçmişte ünlü ve ünsüz birçok kadınla birliktelik yaşayan Elon Musk’ın bazı ilişkileri ünlü şarkıcılar ya da aktrisler söz konusun olduğundan çok göz önünde yaşanmıştı. Oysa Musk’ın bir de az bilinen, daha geçmişte kaldığı için son ilişkileri kadar konuşulmayan bir evliliği ve bu evlilikten sahip olduğu 5 çocuğu var. Musk’ın bu evlilik ve çocuklarıyla ilgili geçmişi geçtiğimiz aylarda haberlere konu olmuştu. Aynı haber şimdilerde Musk’ın Twitter üzerinden yaptığı bir açıklamayla bir kez daha gündeme geldi.

Haberin Devamı

Musk, Twitter’ı satın aldığından beri yaptığı ilginç hamlelerle konuşuluyor. Platformun düşünce özgürlüğünün temsilcisi olması gerektiğini söyleyen Musk, daha önce hesapları attıkları tweet’ler yüzünden kapatılan kişilerin Twitter’a geri dönebilmesini sağlıyor. Bunlardan biri eski ABD başkanı Donald Trump ve şarkıcı Kanye West. Trump ve West’in hesapları attıkları ayrımcı ve nefret söylemi içeren tweet’ler yüzünden kapanmıştı. Şimdi bu iki ismin Twitter hesapları da açıldı. Kanye West platforma geri dönerken Donald Trump şimdilik Twitter’da değil, kendi kurduğu sosyal medya platformu Truth’da kalmayı tercih etti.

ÇOCUK HASSASİYETİNİ PAYLAŞMIŞTI

Elon Musk, herkesi teker teker Twitter’a geri döndürürken kendisine geçen hafta, ünlü komplo teorisyeni Alex Jones’u da geri alıp almayacağı sorulmuş, Musk ise hayatını kaybetmiş çocuklar hakkında yalan söyleyerek kendine kariyer inşa eden birisinin sahibi olduğu platformda konuşmasına asla izin vermeyeceğini söylemişti. Musk, bu hassasiyetinin ise daha 10 haftalıkken kollarında ölen oğlunun sebep olduğunu anlamıştı.

Haberin Devamı

Alex Jones Amerikalı bir radyo şovu sunucusu ve aşırı sağcı komplo teorisyenidir. İnternet üzerinden yayımlanan Genesis Communications Network'te Alex Jones Show'u sunuyor ve komplo teorileri ve sahte haberlere dayanan InfoWars adında bir web sitesinin de sahibi. Alex Jones, ABD'de 2012 yılında Sandy Hook İlköğretim Okulu'nda düzenlenen silahlı saldırının düzmece olduğunu iddia etmiş ve 965 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edilmişti.

Musk’ın çok bilinmeyen geçmişinden çıkıp gelen bir isimse bu açıklamayı yalanladı ve her söylediği şeyin doğruluğu sorgulanan ve gerek fikirleri gerekse eylemleriyle çok tepki toplayan Elon Musk’ı doğruları anlatmamakla suçladı. Bu kişi Musk'ın, 9 çocuğundan 5’inin annesi olan, 2000 yılında evlendiği eski eşi Kanadalı yazar Justine Wilson. Justine ve Elon, 8 yıl evli kalmış, bu evlilikten 5 çocukları olmuştu. Çift 2008 yılında boşandı ve çocuklarının velayetlerini paylaştı. Oysa bu evlilik ve aile hakkında herkesin sonradan öğreneceği büyük bir sır ve bu sırrın taşıdığı büyük bir acı vardı.

SIR GİBİ SAKLANAN EVLAT ACISI

Justine Wilson, 2004 yılında ikizleri Griffin ve Xavier'i, 2006 yılında ise üçüzleri Kai, Saxon ve Damian'ı dünyaya getirdi. ABD basınında çıkan haberlere göre bu hamileliklerin hepsi tüp bebek yöntemiyle gerçekleşmişti. Ancak çiftin bu beş çocuktan önce bir çocuğu daha olmuştu. Elon Musk ve Justine Wilson’ın ilk çocuğu, Nevada Alexander Musk, daha iki buçuk aylıkken trajik şekilde hayatını kaybederek ani ölümüyle Wilson ve Musk’ı yasa boğmuştu. Nevada’nın ölüm sebebi kayıtlara ‘Ani bebek ölümü sendromu’ olarak geçti. Genç çift, ilk çocuklarının korkunç ölümü yüzünden çok sarsılacak, daha sonrasında kurdukları 5 çocuklu aileyle eski mutluluklarına kavuşmaya çalışacaktı.

Haberin Devamı

Bu trajik hikâye ilk olarak bu yılın başlarında duyuldu. Sahibi olduğu elektrikli araç şirketi Tesla’nın yaptığı bir kazayla ilgili dava dosyalarında saklanan bu sır açığa çıkacak ve Musk’ın imajının hırslı ve paragöz bir patrondan, şefkatli bir babaya dönüşmesine yol açacaktı. Oğlunu, kullandığı Tesla otomobilinin yaptığı kazada kaybeden acılı bir baba şirkete dava açacak, mahkeme kayıtlarındaysa Elon Musk ve bu baba arasında yapılan yazışmalar yer alacaktı. Musk, şirketi adına acılı babaya yazdığı bir epostada adamın acısını anladığını ve paylaştığını belirtiyor; kendisinin de evlat acısı yaşadığından bahsediyordu. Musk adama “Sizi anlıyorum, acınızı biliyorum. Benim de ilk çocuğum kollarımda öldü, onun son kalp atışlarını duydum.” demişti. Bu mahkeme kayıtları ortaya çıkınca herkes Musk’ın yaşadığı bu acıyı konuşmuş ve dünyanın en zengin adamına üzülmüştü.

"OĞLUM KOLLARIMDA ÖLDÜ" DEMİŞTİ

İşte Musk, bir kez daha, bu kez Twitter’la ilgili bir mesel yüzünden ölen oğlundan bahsedince bu kez dayanamayan eski eşi devreye girdi. Justine Wilson, Musk’ın Twitter’da geçen hafta “İlk çocuğum onu kollarımda tutarken öldü” yazınca konuşmaya karar veren Justine, Elon Musk’ı yalanlayan bir açıklama yaptı. Justine Wilson da geçeği açıklamak için eski eşinin sahibi olduğu sosyal medya platformunu seçecekti. Wilson attığı tweet’te “Oğlum, ani bebek ölümü sendromu sebebiyle yaşam destek ünitesine bağlanmıştı. Daha sonra beyin ölümünün gerçekleştiği açıklandı. Bu benden başka kimseyi ilgilendirmez biliyorum ama hayatımın en kutsal anlarından biriydi ve son nefesini verirken onu kollarında tutan kişi Elon değil bendim.” yazarak Musk’ın, kendini merkeze koyarak anlattığı hikâyeyi yalanladı.

Haberin Devamı

Ani bebek ölümü sendromu, bir yaşından küçük bir çocuğun açıklanamayan ani ölümüdür. Teşhis, kapsamlı bir otopsi ve ayrıntılı bir olay yeri incelemesinden sonra bile ölümün açıklanamamış olmasını gerektirir. ABÖS genellikle uyku sırasında meydana gelir.

10 haftalık oğluna son nefesini verirken sımsıkı sarıldığını söyleyen Musk, çocukların ölümlerini çıkar için kullanan hiç kimseye sempati duymadığını söylemiş ve Alex Jones'un da böyle birisi olduğunu düşündüğü için onun Twitter’a geri dönmesine asla izin vermeyeceğini açıklamıştı. Oysa Justine Wilson, elon Musk’la boşanmalarından bir süre sonra Marie Claire dergisi için kaleme aldığı bir makalede oğlunun ölümünden bahsetmiş, olayın doğrusunu daha o zamandan anlatmıştı. Ancak hayatı tuhaf hikâyeler ve skandallarla dolu olan Musk’ın bu yaşadıkları zaman içinde unutuldu ve hakkında pek konuşulmadı. Justine, 2002 yılında yaşanan bu trajediyi zor olsa da çoktan satırlara dökmüştü…

Haberin Devamı

"ESKİ KOCAM ELON MUSK YALAN SÖYLÜYOR"

Elon ve Justine’nin oğlu Nevada ani bebek ölümü sendromu yaşadığında sağlık görevlileri tarafından hayata döndürülmüş ve yaşam destek ünitesine bağlanmıştı. Ancak daha iki buçuk aylık olan talihsiz çocuk bu süreçte oksijen alamadığı için kısa sürede beyin ölümü gerçekleşti. Elon ve Justine, Orange County’deki bir hastanede üç gün yaşam destek ünitesinde kalan ve yaşatılmaya çalışılan Nevada için zor kararı vermek zorunda kaldılar. Yaşam destek ünitesinin fişi çekildi ve bebek Nevada, annesinin kollarında son nefesini verdi. Onun kalbinin attığını duyan son kişi babası Elon Musk değil, annesi Justine Wilson olmuştu…

ELON MUSK'IN 9 ÇOCUĞU

Nevada

Elon Musk ve ilk eşi Kanadalı Justine Wilson'ın 2002'de ilk oğulları Nevada dünyaya geldi. Ancak Nevada, 10 haftalıkken ani bebek ölümü sendromundan öldü. İkizler Griffin ve Vivian Jenna Wilson (eski adıyla Xavier), 18 yaşında

2000-2008 yılları arasında evli olan Musk ve Wilson, Nevada'yı kaybettikten sonra ailelerini büyütmek için tüp bebek tedavisine yöneldi.

Wilson, Nisan 2004'te ikiz oğulları Griffin ve Xavier Musk'ı doğurdu.

Nisan ayında Xavier, adını ve soyadını değiştirmek için mahkemeye başvurdu. 18 yaşındaki genç mahkemeye “Artık biyolojik babamla hiçbir şekilde akraba olmak istemiyorum, onunla yaşamıyorum ve adımın onunla anılmasını istemiyorum.” dedi. Ve Xavier Musk, annesi Justine Wilson'ın kızlık soyadını alarak ‘Vivian Jenna Wilson’ olarak tanınmak için evrakları doldurdu ve babasıyla olan tüm bağını kopardı. Ancak 213 milyar dolarla babasını dünyanın en zengin adamı yapan o servetten pay alıp almadığı henüz bilinmiyor.

16 yaşındaki üçüzler Damian, Kai ve Saxon

Musk ve Wilson ayrıca Ocak 2006'da üçüz oğulları Damian, Kai ve Saxon'a sahip olmak için bir kez daha tüp bebek yöntemine başvurdular. Çift 2008 yılında boşandı ve beş çocuklarının velayetini paylaştılar. X AE A-Xii Musk, 2 yaşında

Musk, Mayıs 2018'de ünlü şarkıcı Grimes ile çıkmaya başladı ve Grimes Mayıs 2020'de oğulları X AE A-Xii'yi doğurdu. Oğullarının orijinal adı X Æ A-12 idi, ancak 'Æ' ve '12', bir adda herhangi bir sayıda sembolün kullanılmasını yasaklayan Kaliforniya yasasını ihlal ediyordu. Çift daha sonra oğullarının adının yazılışını değiştirdi. Musk’ın oğluna herkes ‘X’ diye hitap ediyor.

Exa Dark Sideræl Musk, Y harfiyle anılıyor, 1 yaşında

Grimes ve Musk daha sonra Aralık 2021'de ilk kızları Exa Dark Sideræl Musk'a taşıyıcı anne yöntemiyle sahip oldular.Çift aslında Eylül 2021'de ayrılmıştı. Grimes, bir Vanity Fair röportajında ​​Musk'tan 'erkek arkadaşı' olarak bahsetti, ancak röportaj yayınlandıktan sonra Twitter'da yaptığı paylaşımda ayrıldıklarını açıkladı. Elon Musk'ın ikizlerinin annesi 36 yaşındaki Shivon Zilis

İsimleri bilinmeyen yeni ikizler

Musk'ın taşıyıcı anne aracılığıyla Grimes'la bir kızı olmasından haftalar önce üst düzey yöneticilerinden birinden ikizleri olduğu ortaya çıkmıştı. Insider'da yer alan haberde, Kasım ayında, 51 yaşındaki Tesla CEO'sunun, Musk'ın beyin-makine arayüzü şirketi Neuralink'in operasyon direktörü 36 yaşındaki Shivon Zilis’den ikizleri olduğu bildirildi. Mahkeme belgelerine göre Musk ve Zilis, nisan ayında ikizlerin babalarının soyadını almaları için mahkemeye başvurdu.

Elon Musk’ın, şimdilik bilinen dokuz çocuğu var.