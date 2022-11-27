Kraliçe Elizabeth’in de unvanıydı: Tarihte bir ilk! Kral III. Charles torununu ‘Edinburgh Düşesi’ ilan edecek

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İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in ölümünden sonra ailesinin içinde de birçok şey değişti. Kraliyet ailesi üyelerinin sahip oldukları unvanlar ya ellerinden alındı ya da başka unvanlarla değiştirildi. Kraliçenin ölümünden sonra meydana gelen en büyük değişimlerden birinden etkilenen kişiler de artık tahtın ilk sıradaki varisi olan Prens William ile eşi Kate Middleton oldu. 1958 yılından beri Charles'ın taşıdığı Galler Prensi unvanı William'a geçti. Dolayısıyla eşi Kate Middleton da Galler Prensesi oldu. Bu durumu Kral III. Charles, annesinin ardından tahtı devraldığı ilk gün açıkladı. Böylece Galler Prensesi unvanı, Diana'nın 1997'deki ölümünden beri ilk kez kullanılıyor. 25 yıl sonra bir 'ilke' imza atan kişi de Diana'nın hiç görmediği gelini Kate Middleton oldu. KRALİYETTE TAŞLAR YERİNDEN OYNADI, UNVANLAR DEĞİŞTİ

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Charles’ın III. Charles adıyla kral olmasından sonra durumdan en çok etkilenenler haliyle çocukları ve torunları oldu. Ancak bu büyük değişikliklerden Charles’ın kardeşleri yani Kraliçe II. Elizabeth’in çocukları da paylarına düşeni aldı. Elizabeth’in ölümünden sonra durumu en çok merak edilen kişilerden biri de en küçük oğlu Edward’dı. Aslında onun durumu babası Prens Philip’in ölümünden beri bir muamma. Zira Edinburgh Dükü unvanının, babasının ölümünden sonra Prens Edward'ın olması bekleniyordu. Ancak bu açıklama hiç yapılmadı.

Edward da böylece annesi Kraliçe Elizabeth’in ölümünden sonra bu unvana kavuşacağını düşündü. Ancak en küçük oğulun tüm beklentilerini boşa çıkaran haber manşetlere dün geç saatlerde yansıdı. İngiliz basınındaki haberlere göre Kral III. Charles, kraliyet ailesine ait unvanları saray sakinlerine dağıtmaya devam ediyor. Daily Mail’deki habere göre Kral III. Charles, Prens Edward'ı Edinburgh Dükü yapmadı çünkü o unvanı bir başkası için saklıyordu. Kral'ın geçen yıl babasının ölümünden sonra Düklüğü miras almayı beklenen küçük erkek kardeşine bu kötü sürprizi yapmasının nedenininse tatlı torunu, Prenses Charlotte olduğu ortaya çıktı.

Prens Edward, Prens William ve Kral III. Charles

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PRENSES CHARLOTTE'A BİR UNVANDAN FAZLASI VERİLECEK

Prenses Charlotte, Prens William ve onun en büyük çocuğu George'un ardından tahtın üçüncü varisi. Yani aslında Prenses Charlotte, kraliyette oldukça önemli bir konumda bulunuyor. Dedesi Kral III. Charles da bu önemli konumda bulunan torununa aslında bir unvandan da öte olan bir hediye veriyor. Kaynaklara göre Prenses Charlotte bundan böyle Edinburgh Düşesi olarak anılacak. Bu düşeslik aynı zamanda çok ağır bir göreve ve sorumluluğa işaret ediyor. Neden derseniz hemen söyleyelim: Prenses Charlotte’tan önceki son Edinburgh Düşesi, aramızdan yeni ayrılan Kraliçe II. Elizabeth’ti.

Bir saray kaynağı “Tartışmalar sürüyor, ancak Kral için tercih edilen sonuç, bu unvanın Prenses Charlotte'a gitmesi gerektiğidir” diyerek büyük sırrı ortaya çıkarıyordu. Ve Charles verdiği bu kararın arkasındaki asıl nedeni açıklıyordu:

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“Elbette bu, Edinburgh Düşesi unvanına sahip olan Kraliçe'yi hatırlamak için uygun bir yol ve Majestelerinin veraset çizgisini onurlandırması için de en uygun seçeneklerden biriydi.” EDİNBURGH DÜKÜ VE DÜŞESİ EN ÖNEMLİ BİRKAÇ UNVANDAN BİRİ

Edinburgh Dükü ve Düşesi unvanı, Kraliyet Ailesi'nin en kıdemlilerinden biridir. Yıllarca Kral Charles'ın kardeşi, Kraliçe Elizabeth ve Prens Philip'in üçüncü oğlu Prens Edward'a bu rütbenin verileceği düşünüldü. Ancak evlendikten sonra Dük olan erkek kardeşlerinin aksine, Edward Wessex Kontu ve eşi Sophie de Kontes oldu. Ayrıca 2019'da 55. doğum gününde Edward’a Forfar Kontu unvanı da verildi. Oysa aile içinde, Edward'ın ebeveynlerinin ölümünden sonra Edinburgh Dükü olacağı varsayılıyordu ve hatta Prens Edward'ın resmi Kraliyet web sitesindeki biyografisinde bile belirtilmişti.

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Bu rolü için hazırlık olarak görülebilecek bir süreçte Edward, 1956'da babası tarafından kurulan gençlerle ilgili bir ödül olan Edinburgh Dükü Ödülleri'nde yönetimi devraldı. 17 yıl boyunca Uluslararası Konseyin başkanıydı ve 2015'ten beri Edinburgh Dükü Uluslararası Ödül Vakfı'nın mütevelli heyeti başkanıdır. Tüm bu tartışmaların içinde, Wessex'lerin unvanları konusunda 'rahat' olduğu söylenirken, şüphesiz bu onlara büyük bir darbe olacak. Edward'a bir Düklük verilmiş olsaydı, bu unvan onun ailesinde kalacaktı ve başkasına devredilmeyecekti.Şu anda, Edward'ın çocukları, Leydi Louise ve Viscount Severn olarak tanınıyor.

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CHARLES BU KARARI NEDEN VERDİ?

Peki Kral III. Charles’ı bu karara iten sebep ne? Kraliyet uzmanlarına göre Charles III modernize edilmiş, asırlardır olduğundan daha zayıf hale getirilmiş bir monarşi kurmak istiyor. Hamlesinin de bu tasarıyla ilgili olduğu iddia ediliyor. Kraliyet kaynakları da bunu “Kralın kenardakilerden ziyade doğrudan taht hizasında olanları terfi ettirmekle ilgilendiği açık” diyerek bu iddiayı doğruluyor.

Prenses Charlotte’ın taşıdığı tarihsel önemin de bu kritik kararda katkısı olduğu sanılıyor. Charlotte’ın annesi, Galler Prensesi Kate Middleton hamileyken değiştirilen bir kraliyet kanununa göre Prenses Charlotte, İngiltere tarihinde bir ilki yaşatacak. Prens Edward ve eşi Sophie

PRENSES CHARLOTTE NEDEN ÇOK ÖZEL?

Prens William ve Kate’in ilk çocuğu Prens George, 2013’te doğmuştu. Charles’ın tahta çıkmasıyla birlikte babası Prens William’ın gelecekte kral olması kesinleşti. Böylece Prens William, taht varisi olarak ilk sıraya, onun ilk çocuğu olan Prens George da ikinci sıraya yerleşti. Normal şartlarda 2018 yılında doğan Prince Louis, ağabeyi George’u takip edip taht bekleyenler arasında üçüncü sıraya yerleşecekti. Değişen kural ise tam da burada devreye girecek. Yeni kurala göre 2015 yılında yani Louis’den önce doğan Prenses Charlotte, kız çocuk olduğu için daha önce doğan çocuk olmasına rağmen taht sırasını kaybetmeyecekti. Kralın erkek kardeşi daha sonra doğmuş olsa da kız kardeşin önüne geçiyordu. İşte değişen kural bu oldu ve böylece Prenses Charlotte, babası William ve ağabeyi George’un ardından taht sıralamasında üçüncülüğe yükselmiş oldu.

İşte Prenses Charlotte ’a bu özel konumu veren de bu oldu. Anlaşılan dedesi Kral III. Charles da bu durumun farkında olduğu ve farklı bir kraliyet tasarladığı için torununa bu büyük onur bahşetmeye karar verdi. Charlotte’ın büyük halası, Kral III. Charles’ın kız kardeşi Prenses Anne de aynı duruma düşmüştü. Charles’dan sonra doğan çocuk olmasına rağmen erkek kardeşleri onun önüne geçmişti.

Bu yeni kuralla birlikte değişen sisteme göre Prens George ileride kral olduğunda çocuğu olmazsa Charlotte’a direkt olarak tahta çıkabilme şansı bile doğuyor. Çiçeği burnunda kral Charles da bu fırsatı kaçırmıyor ve tarihi önemdeki torununu onurlandırıyordu. Kraliyet uzmanları bunun aynı zamanda unvanın son sahibi, yeni ölen annesi Elizabeth’i de onurlandırmak anlamına gelecekti. Elizabeth evlendiğinde bu unvan babası George VI. tarafından ona hediye edilmiş; Edinburgh Düşesi, Prens Philip de Edinburgh Dükü oluyordu. Elizabeth bu unvanın son sahibi olarak öldü. Şimdi unvanı da ruhu da torununun çocuğu Charlotte’ta yaşayacak…