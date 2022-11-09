İçindeki son umut kırıntısı da uçup gitti: Kardeşini ağlatmış

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KONUŞMA SIRASINDA TANSİYON ÇOK YÜKSEKTİ
İngiliz basınında yer alan iddialara göre, anneleri Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünden birkaç gün önce, Charles ile kardeşi Andrew özel bir görüşme gerçekleştirdi. Seks ticareti suçlusu Jeffrey Epstein ve onun ortağı Ghislaine Maxwell ile arkadaşlığı, Amerikalı Virginia Giuffre'nin kendisine yönelttiği cinsel taciz suçlaması nedeniyle, bazı görevleri ve ayrıcalıkları elinden alınan 62 yaşındaki Andrew ile 73 yaşındaki Charles'ın bu konuşmasında tansiyon oldukça yüksekti.
SON UMUT KIRINTISI DA UÇUP GİTTİ
Kraliçe 2. Elizabeth'in 'gözde ' oğlu olan ve bu konuda eski günlerine dönebileceğine dair içinde bir umut barındıran Andrew için Charles'ın bu sözleri bir yıkım oldu. İngiliz basınına yansıyan haberlere göre Andrew, bunları duyduğunda gözyaşlarına boğuldu. Söz konusu bu konuşmanın Charles'ın İskoçya Birkhall'daki konutunda gerçekleştiği belirtiliyor.
SON UMUT KIRINTISI DA UÇUP GİTTİ: İngiliz basınına bu konuyla ilgili konuşan bir kaynak " Andrew tamamen gafil avlanmıştı. Her zaman geriye dönüşü için bir yol olduğuna inanıyordu" dedi. Aynı kaynağa göre annesi Kraliçe 2. Elizabeth ile çok yakın olan Andrew, eski görevlerine dönüp kamuoyunun karşısına çıkabilmesi konusunu defalarca gündeme getirmişti. Fakat ağabeyi ile yaptığı konuşmanın ardından içindeki son umut kırıntısı yok olup gitti. Söz konusu kaynak, Charles ile Andrew arasındaki bu konuşmayı 'gergin ve duygu yüklü' olarak tanımladı.
CENAZEDE ÜNİFORMA BİLE GİYEMEDİ
Prens Andrew bütün bu skandallar yüzünden hem aile içindeki yerini hem de toplumun gözündeki itibarını kaybetti. Onun bu durumu, olaylarla hiç ilgileri olmamasına rağmen iki kızı Beatrice ve Eugenie'yi de olumsuz etkiledi. Andrew'a uygulanan ağır yaptırımlardan biri askeri unvanlarının elinden alınmasıydı. Hatta Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze kortejinde askeri üniforma giymesine izin verilmedi. Andrew, 2. Elizabeth'in dört çocuğunun nöbeti sırasında sadece 15 dakika boyunca üniforma giyebildi.
ANMA GÜNÜNE DE KATILMAYACAK: York Dükü unvanını hala elinde tutan Andrew'nun Kraliçe'nin ölümünden sonra ilk kez düzenlenecek olan Remembrance Day (Anma Günü) etkinliklerine de katılmayacağı belirtiliyor.
'BU KARARI KABUL ETMELİSİN'
Basına yansıyan iddialara göre ailenin diğer kıdemli üyeleri Andrew'nun eski görevlerine dönmemesi konusunda Charles ile aynı fikirde. Hepsionun için için geri dönüş yollarının kapalı olduğunu düşürüyor. Hatta artık annesinin yerine tahta geçmiş olan Kral 3. Charles'ın Andrew'ya " Bu kararı kabul etmek zorundasın" dediği ileri sürülüyor.
UNVANLARINI ANNESİ ELİNDEN ALDI
Kraliçe 2. Elizabeth, cinsel taciz suçlamaları nedeniyle bu yılın şubat ayıda Andrew'nun bütün unvanlarını elinden aldı. Bu durum kendisine bildirildiğinde ise yine Andrew'nun gözyaşlarına boğulduğu haberleri basına yansıdı. Mirror gazetesine konuşan bir kaynak, Andrew'nun aslında böyle bir gelişmeyi beklediğini ama yine de duyduğu zaman kendini tutamadığını söylemişti.
BÜYÜK OĞLU VE TORUNU İKNA ETTİ
Kraliçe'nin hayatta olduğu ve tahttaki 70'inci yılının kutlandığı haziran ayında Andrew ile ilgili çarpıcı iddialar basına yansımıştı. Hatta Anrew'nun bir törene katılacağı önceden açıklanmış ama program son anda değiştirilmişti. Gelin o olayı bir hatırlayalım. İngiltere'de yılın en önemli olaylarından biri olan Dizbağı Nişanı (Order of the Garters) dağıtımı törenine Andrew'nun da katılması bekleniyordu. Hatta programda onun adı bile yazılıydı.Ama Andrew son anda törene katılmadı÷ Bu konuda da Kraliçe 2. Elizabeth'in etkisi olduğu ileri sürüldü. Ama iddialara göre bu kararı kendisi vermemişti. Onu etkileyen iki kişi vardı.
TÖRENİN HİÇBİR ANINDA YER ALMADI
Kraliçe'yi etkileyen kişilerin, büyük oğluCharles ile torunu William olduğu İngiliz basını tarafından ileri sürüldü. Önceden yapılan plana göre Andrew, Windsor Şatosundaki törende sadece aile üyelerinin hazır bulanacağı öğle yemeğine katılıp halkın gözü önünde olmayacaktı. Ama iddialara göre Charles ile William, Andrew'ya "kendi iyiliği için tören mekanından uzak durmasını" söyledi. Baba- oğulun bunu "halkın Andrew'ya olan tepkisini yüksek sesle göstermesinden çekindikleri için" düşündüğü iddia edildi. Sonunda Kraliçe'yi de Andrew'nun, törenin hiçbir anına dahil olmaması konusunda ikna ettikleri ve ortanca prensin Windsor'a gitmediği basına yansıdı.
HALK TEPKİ GÖSTERMİŞTİ: Prens Andrew, babası Philip anısına nisan ayında yapılan ayine annesiyle yan yana katıldı. Yürüme zorluğu çeken Kraliçe, ortanca oğlunun koluna girerek Westminster Abbey'deki törene gitti. Bu durum farklı şekillerde yorumlandı. Bir yoruma göre Kraliçe, Andrew ile yan yana törene giderek ailede sözü geçen ve son kararı veren tek kişinin kendisi olduğunun altını çizdi. Onun ortanca oğluna olan düşkünlüğünü bir türlü elden bırakamadığı da konuşuldu. Fakat Andrew'nun annesiyle yan yana bu önemli etkinlikte halkın karşısına çıkması yoğun bir tepkiyle karşılandı.
CİNSEL TACİZ DAVASI, BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA OLDU
Prens Andrew'yu bu duruma getiren olayları hatırlamak gerekirse... Prens,Amerikalı Virginia Giuffre tarafından cinsel tacizle suçlanmıştı. Prens'in arkadaşlık ettiği Jeffrey Epstein'ın kurbanı olduğunu ileri süren Giuffre, 17 yaşındayken, onun zorlamasıyla Andrew ile birliktelik yaşadığını ileri sürdü. Bu yüzden de Andrew aleyhine cinsel taciz davası açtı. ABD'de mahkemeye çıkacak olan Andrew bundan önce Giuffre ile anlaşmaya vardı. Andrew 12 milyon dolar tazminat ödeyerek mahkemeye çıkmadan bu konuyu kapattı. Fakat bu onun "eski hayatına" dönmesini sağlamadı. Çalışan bir kraliyet ailesi üyesi olarak sahip olduğu görevleri ve yöneticilikleri elinden alındı. Onun bazı görevleri, ailenin diğer üyeleri arasında paylaştırıldı.
TAZMİNAT NASIL ÖDENDİ? Andrew'nun Giuffre'ye 12 milyon dolar tazminatı nereden ödediği o dönemde merak konusu olmuştu. Paranın, halkın vergileriyle ödenip ödenmediği sorusunu ise Hazine yanıtladı. Prens Andrew'nun, Virginia Roberts Giuffre'ye ödediği paranın tek bir kuruşunun bile halktan toplanan vergilerden çıkmadığını açıkladı. Hazine'nin belirttiğine göre bu paranın bir bölümünü Prens Charles kardeşine borç olarak verdi.
KUTLAMALARDAN ÖNCE KONUYU KAPATMAK İSTEDİLER: Daha önce bu paranın, Kraliçe 2. Elizabeth'in fonundan karşılanacağı iddiaları basına yansımıştı. Kraliçe 2. Elizabeth'in tahta çıkışının 70'inci yılı yani Platin Jübile kutlamalarına gölge düşmemesi için Mountbatten Windsor ailesinin olayı bir an önce kapatmak istediği de iddialar arasında. Bu yüzden cinsel davasının bu şekilde kapanması onları da rahatlatmış oldu.