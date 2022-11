Ünlü şarkıcı kanserden ölmüştü: Acılı eşi konuştu... "Seni kaybettim ama ya hiç bulamasaydım aşkım"

Haberin Devamı

Kelsey Hardwick, eşi Tom Parker’la tanıştığında daha lisedeydi. Uzun yıllara dayanan bu tanışlık aşka ve sonra da evliliğe dönüşecek, çift birbirlerinin kollarında huzuru bulup bu güzel yuvaya iki de çocuk katacaktı. O günlerde Tom Parker henüz ünlenmemiş, sonradan The Wanted grubunu kurup fırtınalar estireceği arkadaşları Max George, Jay McGuinness, Nathan Sykes ve Siva Kaneswaran ile tanışmamıştı bile. Hayat Tom’a ün ve zenginlik de verecek, genç şarkıcı kurduğu aileyle birlikte bu güzellikleri yaşama şansına kavuşacaktı. Kelsey Hardwick, eşi Tom Parker'ın cenazesinde böyle gözyaşı dökmüştü

RÜYA GİBİ AŞK TEK BİR HABERLE KÂBUSA DÖNÜŞTÜ

Ama kader ağlarını örmüştü ve Tom Parker, 2020 yılının ekim ayında, Instagram’dan yaptığı bir paylaşımda, beyin tümörü olduğunu duyurdu. Genç şarkıcı hastalıkla sonuna kadar mücadele edeceğini de söylemişti. Çünkü yine aynı paylaşımda duyurduğuna göre eşi Kelsey ikinci kez hamileydi ve aileleri büyüyecekti. Bu korkunç hastalık haberi ve yeni bebeğin gelişi birlikte duyulmuş, şarkıcının hayranları yıkılırken aile de çok zorlu bir süreci yaşamaya başlamıştı.

Kelsey, eşi Tom’dan bahsederken “Biz onunla ruh eşiydik” diyor. 32 yaşındaki iki çocuk annesi kadın 13 yıllık büyük aşkını bu yılın mart ayında kaybetti. Tom, beyin kanseriyle bir buçuk yıl süren bir savaş verdi, ikinci çocuğunun doğumu onun için bir umut ışığı olmuştu. Ama genç şarkıcı hastalığına yenilecek, geride onu kaybetmenin şokunu atlatamayan grup üyelerini, gözü yaşlı eşi Kelsey’yi ve her şeyden habersiz iki çocuğu üç yaşındaki Aurelia ve iki yaşındaki Bodhi'yi bırakacaktı. Bu zamansız ölüm herkesi yıkmıştı. İki küçük çocuğuyla bir başına kalan Kelsey Hardwick, kendini çocuklarına adadı. SABAHLARI YATAKTAN SADECE ÇOCUKLARI İÇİN ÇIKIYORMUŞ

Fabulous Magazine'e verdiği yeni bir röportajda Kelsey, kocasının ölümü nedeniyle öfkeye tutunmak yerine onu sevgiyle hatırlamaya çalıştığını söyledi. Hayatının aşkını yitirdikten sonra hayata devam etmek hiç kolay olmadı televizyon yıldızı genç kadın için. Tom’la çocukları Aurelia ve iki Bodhi'nin varlığı sayesinde güçlü kalabildiğini söyleyen Kelsey, sabahları yataktan çıkmak için sebep bulamadığında evlatlarına baktığını, çok zorlandığı günlerde gerçekten sadece onlara tutunup ayağa kalkabildiğini söylüyordu röportajında.

Aşkı bulmak ve sonra bu kadar kısa zamanda kaybetmek çok zordu. Genç kadın yine de bu aşka sahip olabildiği için avutabiliyordu kendini. Kelsey, The Wanted’ın solisti eşi Tom için “Onu bulabildiğime dua ediyorum, ne kadar şanslı olduğumu biliyorum.” diyordu. "YA SENİ HİÇ BULAMASAYDIM AŞKIM?"

“Evet onu kaybettim ama ya onu hiç bulamasaydım? İnsanlar hayatları boyunca aşkı arayıp bulamıyor. Ben bu aşkı yaşayabildiğim için, ruh eşime kavuştuğum için yine de çok şanslıyım.”

Kelsey Hardwick, kocası Tom Parker'ı sekiz ay önce trajik bir şekilde beyin kanserinden kaybettikten sonra yaşadığı kederli yolculuk hakkında samimi bir şekilde konuştu. 32 yaşındaki kadın kederini anlatırken zor günler geçirdiğini ve bazen 'bir gün içinde her duyguyla yüzleştiğini’ anlattı. Eşinin kaybının ardından geçen 8 ayda bazı sabahlar mutlu uyandığını söyleyen Kelsey, sonra kızgınlığa, sonra üzüntüye, sonra çocuklarıyken tekrar mutluluğa sürükleniyordu. Yaşadığı yas sürecini atlıkarıncaya binmek gibi diyerek tarif ediyordu.

THE WANTED GRUBU ÜYELERİ TOM'UN YANINDAN HİÇ AYRILMADI

Tom Parker ömrünün son döneminde grubu The Wanted ile yollarını ayırmış ve kariyerine tek başına devam etme kararı almıştı. Ama ona hastalığıyla mücadelesinde grup üyesi arkadaşları da hep yanında olarak destek verdi. Hatta hastalığı ortaya çıktıktan sonra doktorların sadece iki yıl ömür biçtiği Tom Parker son nefesini verirken yanında sevgili eşi Kelsey’le birlikte yine onlar vardı. Tom Parker’ın ölümünden sonra yapılan paylaşımlara göre ünlü şarkıcı ölürken yanında olan eski grup arkadaşları ve eşi Kelsey ona çok sevdiği bir şarkıyı bile dinletmişti. Bu jestin sebebi daha sonra ortaya çıkacaktı. Tom Parker bu şarkıyı hastalığıyla olan mücadelesiyle özdeşleştirmişti ve sözlerini çok seviyordu.

VASİYETİ ÖLÜRKEN O ŞARKIYI DİNLEMEKMİŞ

Onu en çok sevenler ve son nefesini verirken elini tutanlar vasiyet bıraktığı şeyi gerçekleştirmekten geri durmadılar: Tom Parker bu dünyadan göçerken de aynı şarkıyı dinlemek istemişti. Ölümün ziyaret ettiği hüzünle dolmuş odada şarkının notaları duyulurken Tom son nefesini verecekti. Şarkının adı Live Forever'dı (Sonsuza Kadar Yaşa) ve bir başka İngiliz grup Oasis tarafından seslendiriliyordu.

Kelsey, ölen kocası Tom'la konuştuğunu da itiraf etti bu röportajda. Genç kadın sanki hiç gitmemiş gibi ona sorular soruyordu, o yanındaymış gibi Tom’la konuşmaya devam ediyordu. “Onu baktığım her yerde görüyorum. Her yerde sanki Tom’dan işaretler var.” derken aslında bu ölümü hâlâ kabul edememiş olduğunu da itiraf ediyor gibiydi. Kızı Aurelia'yı oğlu Bodhi'yi, Tom’un istediği şekilde yetiştireceğini ve babalarının onlar için kurduğu hayalleri o göremeyecek olsa bile gerçekleştireceğini anlattı dergiye Kelsey. Artık her şey ona Tom’dan kalan en büyük hatıra olan çocukları içindi.

ÖLEN KOCASIYLA HÂLÂ KONUŞUYORMUŞ

Kelsey, son olarak ITVBe kanalı için ‘Life After Tom’ adında altı bölümlük yeni bir diziye imza attı. Dizide Kelsey, kendisinin ve iki çocuğunun ünlü şarkıcının ölümünden sonra hayatta nasıl ilerlediğini anlatıyor. Dizide ayrıca çiftin, bugüne kadar görülmemiş videoları ve anıları da yer alacak. Kelsey Hardwick, kocasının adını yaşatacak şeylerden biri olacak bu dizi için oldukça heyecanlı.