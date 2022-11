Küçücük oğluna kıyamadı ve kariyerini kurban etti: Ünlü oyuncunun büyük fedakarlığı

Haberin Devamı

HERKESİN KARİYERİNE YAKLAŞIMI FARKLI

Bugüne kadar birçok örneğine tanık olmuşsunuzdur büyük olasılıkla. Çünkü bu gibi olaylar basında her zaman geniş yer bulur... Kariyerinde büyük başarılar elde eden ve yıllarca emek verip bir yerlere gelen bazı ünlüler, diğer meslektaşlarından farklı davranır. Kariyerleri için geride kalan her şeyi bir kenara bırakıp aileleriyle yeteri kadar görüşmemeyi bile göze alır.Onlar için hayatta işlerinden daha önemli bir şey yoktur. Hatta eşi Jennifer Flavin ile boşanmanın eşiğinden dönen Sylvester Stallone bile bu konuda bir itirafta bulunup "ailesiyle yeteri kadar vakit geçirmediğini, kariyerini onların bile önüne koyduğunu ve bunun büyük bir hata olduğunu" söylemişti. Elbette bir de bütün bunların tam tersi var.

FİLM ÇEKİMİNE BİLE DEVAM ETMEMİŞ

Yani bazı ünlüler, belki sonradan pişmanlık yaşamamak için ya da belki o anda pişmanlık hissettikleri için kariyerlerini göz ardı ederler. Sayıları az da olsa kariyerleri için önemli olan bir projeyi ellerinin tersiyle ittikleri bile görülebilir bu gruptakilerin. İşte ünlü oyuncu da bunların bir örneği. Öyle ki aslında iyi bir sinema kariyerine sahip olabilecekken, sırf küçük çocuklarının büyümesini kaçırmamak için bu seçeneğe sırtını dönmüş.

Kim mi bu oyuncu? 2003'ten 2022'ye kadar rol aldığı diziyle adı özdeşleyen Mark Harmon. Bu süre içinde NCIS: Naval Criminal Investigative Service adlı yapımda neredeyse aralıksız oynayan Harmon, zaten genel olarak kamera karşısına geçtiği dizilerle tanınıyor. Oysa Harmon'ın, eğer yıllar önce, küçücük çocuklarına "kıyabilseydi" sinema alanında çok daha başarılı çalışmalara imza atabileceği ortaya çıktı.

AİLESİ İÇİN FEDAKARLIK YAPMIŞ

Bugün 71 yaşında olan Mark Harmon, 1987 yılından beri meslektaşı Pam Dawber ile evli. İki yetişkin çocukları olan çift, hem uzun süren evliliklerini hem de aile hayatlarını çok göz önünde yaşamayı sevmiyor. Ama Mark Harmon, ailesiyle ilgili bugüne kadar çok bilinmeyen bir gerçeği kendisi anlattı. Bir başka deyişle, yıllar önce önüne çıkan bir kariyer fırsatını, küçük çocuklarına kıyamadığı için nasıl geri teptiğini, yani yaptığı büyük fedakarlığı gün yüzüne çıkardı.

AİLESİ ÇİN 'KARİYERİNİ KURBAN ETTİ'

Mark Harmon, Pam Dawber ile evliliğinden dünyaya gelen vebugün 30'lu yaşlarında olan iki oğlu Sean ve Ty henüz bebeklik çağlarındayken bir sinema filminde oynama şansı bulduğunu anlattı. NBC News'a konuşan Harmon, bir film çekimi için ülkesi ABD'den uzaklaşıp Yeni Gine'ye gittiğini söyledi. Sonra çekim arasında ailesini görmek için ABD'ye dönen Mark Harmon'ı havaalanında eşi Pam iki çocuğuyla birlikte karşıladı. Harmon, orada henüz yeni yeni yürümeye başlayan küçük oğlunu görünce, işi nedeniyle uzakta kaldığı için onun hayatının önemli dönüm noktalarını kaçırdığını fark eti. O andan sonra da kariyerini, ailesine "kurban etmeye" karar verdi.

'SANA BUNU SÖYLEMEKTEN NEFRET EDİYORM AMA... ' Kendi anlattığına göre oğlunun minik adımlarına tanık olan Harmon karısı Pam'e "Sana bunu söylemekten nefret ediyorum ama hayatımın geri kalanında evimizin taksitlerini ödeyebilmek için Yeni Gine'ye gidip film çekmeyeceğim" dedi. Bu kararından geri adım atmadı.

ÇOCUKLARININ BÜYÜMESİNE TANIK OLDU

Mark Harmon, sonra işsiz kalmadı elbette. Ama uzaklara gidip sinema filmleri çekmek yerine, evinde ailesiyle vakit geçirmesine olanak sağlayan dizilerde kamera karşısına geçti. İşte o noktadan sonra da NCIS dizisinde rol aldı. Bu ona yıllar boyunca belirli saatler içinde çalışma imkanı sağladı. Çekimler genellikle Los Angeles'taki evine yakın mekanlarda yapılıyordu. Bu şekilde Harmon, ailesiyle vakit geçirebildi ve bugün 30'lu yaşlarında olan çocuklarının hayatıyla ilgili her ayrıntıya tanık olabildi.

AİLE İŞİ HALİNE GELDİ: Bunun da ötesinde rol aldığı NCIS dizisi, onun için bir "aile işi" haline geldi. Hem karısı Pam hem de oğlu Sean ile aynı dizide çalıştı. Bu arada Pam Dawber ile Mark Harmon'ın diğer oğlu Ty'ın senaryo yazarı olduğu da hatırlatalım.

YAPIMCI OLARAK DEVAM EDİYOR

Mark Harmon, 20 yılı aşkın bir süre ailesine yakın olup bir yandan da mesleğini sürdürme fırsatı veren NCIS dizisinden ayrıldı.Yapımın 19'uncu sezonunda dört bölüm daha oynayan Harmon'ın karakteri Gibbs, bunun sonucunda istediği gibi Alaska'da balık avına çıkabilecek. Her ne kadar artık kamera karşısına geçmeyecek olsa da Mark Harmon, dizinin yapımcılarından biri olarak çalışmalarını sürdürecek.

OĞULLARINI EVLENDİRDİLER

Mark Harmon ile Pam Dawber (yukarıda)1987 yılında hayatlarını birleştirdiler. Harmon ile aynı zamanda meslektaşı olan Pam Dawber, Hollywood'un en uzun süren evliliklerinden birinin kahramanları olarak biliniyor. Hatta ünlü çift, kısa bir süre önce 34 yaşındaki oğulları Sean'ı da evlendirdi. Sean Harmon ile Courtney Prather geçen hafta aile ve yakınlarının tanıklığında Maldivler'de gösterişli bir törenle hayatlarını birleştirdi.

BABASI GİBİ FUTBOL OYNADI

Tam adıyla Thomas Mark Harmon, 1951 yılında California'da dünyaya geldi. Her ne kadar seyircinin hafızasına NCIS adlı dizide canlandırdığı Leroy Jethro Gibbs karakteriyle yer etse de başka birçok yapımda da kamera karşısına geçti. 1986 yılında People dergisi tarafından Yaşayan En Seksi Erkek seçilen Harmon'ın babası ünlü bir futbolcu ve yayıncı Tom Harmon ve oyuncu Elyse Knox idi. Öğrenciliği döneminde bir süre futbol oynayan Harmon, aslında gelecekte reklamcılık ya da hukuk alanında kariyer yapmayı planlıyordu. Ama sonra oyunculuk yapmaya karar verdi. Dizilerdeki kariyeri boyunca genellikle ya kanun adamlarını ya da sağlık görevlilerini canlandırdı.

SİNEMA FİLMLERİNDE DE OYNADI

70'li yıllarda birçok dizide rol alan Harmon 1980'de ülkemizde de gösterilen Flamingo Yolu (Flamingo Road) adlı yapımla kariyerinde sağlam bir noktaya geldi. Bu dizinin yayın hayatı sona erince 1983'te St. Elsewhere dizisinde rol aldı. Bu yapımdaki karakteri AIDS'e yakalanıp senaryo gereği diziye veda edince o da başka bir yapıma geçti. Prince of Bell Air, The Deliberate Stranger, Let's Get Harry gibi filmlerin yanı sıra bir dönemin ünlü dizilerinden Moonlighting (Mavi Ay) dizisinde rol aldı. Sean Connery ve Meg Ryan ile oynadığı The Presidio ve Jodie Foster ile rol aldığı Stealing Home, Harmon'ın kariyeri süresince rol aldığı yapımlardan.

