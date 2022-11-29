Film bitti, ama aklÄ±mdan Ã§Ä±kmÄ±yordu: Sonra birbirimiz iÃ§in deli olduÄŸumuzun farkÄ±na vardÄ±k

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AÅžK ACISI KARÅžISINDA ' BOYNU KILDAN Ä°NCE'

DÃ¼nyada aÅŸk acÄ±sÄ± yaÅŸamayan kaÃ§ kiÅŸi vardÄ±r ki? Bu acÄ±yla nefes alamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatta Ã¶lmek Ã¼zere olduÄŸunu hissetmeyen? Ama bu itiraf, dÃ¼nyanÄ±n en gÃ¼zel, en bakÄ±mlÄ± ve en Ã¼nlÃ¼ kadÄ±nlarÄ±ndan birinden gelince biraz ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± oluyor. Ã–yle ya, yÄ±llara meydan okuyan bir fiziksel gÃ¶rÃ¼nÃ¼m, dÃ¼nya Ã§apÄ±nda bir ÅŸÃ¶hret ve dudak uÃ§uklatan bir servet. Ama gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ gibi onun bile "aÅŸk acÄ±sÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda boynu kÄ±lan ince."

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AslÄ±nda bu itirafÄ± yÄ±llardÄ±r bilinen Ã¼nlÃ¼, Jennifer Lopez'in ta kendisi... 20 yÄ±l Ã¶nce Ben Affleck ile film setinde tanÄ±ÅŸÄ±p aÅŸk yaÅŸayan, niÅŸanlanan ama sonra ayrÄ±lan Lopez, o sÃ¼reÃ§te neler hissettiÄŸini yukarÄ±daki cÃ¼mlelerle anlatmÄ±ÅŸtÄ±. Fakat bÃ¼yÃ¼k aÅŸkÄ±yla yÄ±llar sonda tekrar bir araya gelen hatta onunla evlenen Lopez, Apple Music 1 iÃ§in verdiÄŸi rÃ¶portajda o gÃ¼nleri bir kez daha hatÄ±rladÄ±. Zane Lowe'un konuÄŸu olan Lopez, Ben Afleck ile niÅŸanÄ± bozduklarÄ± 2004 yÄ±lÄ±nda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± aÅŸk acÄ±sÄ± yÃ¼zÃ¼nden kendisini "Ã¶lecek gibi" hissettiÄŸini bir kez daha sÃ¶yledi. Lopez "20 yÄ±l Ã¶nce dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼mÃ¼zÃ¼ iptal ettiÄŸimizde bu benim hayatÄ±mÄ±n en bÃ¼yÃ¼k kalp kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±ydÄ±. DÃ¼rÃ¼stÃ§e sÃ¶ylemeliyim ki kendimi Ã¶lecek gibi hissettim" dedi.

HOLLYWOOD'DA ASLA OLMAYACAK BÄ°R MUTLU SON

Bunca yÄ±lÄ±n ardÄ±ndan Lopez ve Affleck, mutlu sona ulaÅŸtÄ±lar. JLo bunu da "Hollywood'da asla olmayacak bir mutlu son" diye tanÄ±mladÄ± rÃ¶portajÄ±nda. AyrÄ±lÄ±klarÄ±ndan 20 yÄ±l sonra tekrar bir araya gelmelerini ve ardÄ±ndan evlenmelerini de "Sonsuza kadar birlikte olmaya karar verdik" sÃ¶zleriyle anlattÄ±. KÄ±sa bir sÃ¼re sonra piyasaya Ã§Ä±kacak olan This Is Me... Now adlÄ± albÃ¼mÃ¼nde, bu geÃ§miÅŸ tecrÃ¼belerinden yola Ã§Ä±karak bir aÅŸk mesajÄ± verdiÄŸini sÃ¶yledi Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±z: " AÅŸk var... Bu gerÃ§ek aÅŸktÄ±r..."

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AÅžKIN ÖZETÄ°: Bu arada bu albümün Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in aÅŸkÄ±nÄ±n bir özeti olduÄŸunu da hatÄ±rlatalÄ±m. JLo, 2002'de Ben Affleck ile ilk niÅŸanlandÄ±ÄŸÄ± dönemde This Is Me... Then adlÄ± albümü çÄ±karmÄ±ÅŸtÄ±. Ancak o süreçte Affleck ile iliÅŸkileri iyi gitmemiÅŸ ve iki yÄ±l sonra ayrÄ±lmÄ±ÅŸlardÄ±.

Ä°ÅŸte bu noktada Lopez, yeni albÃ¼mÃ¼nÃ¼n mesajÄ±na da bir kez daha deÄŸindi. ÃœnlÃ¼ yÄ±ldÄ±z bazen insanÄ±n umutlarÄ±nÄ± kaybedip neredeyse vazgeÃ§me noktasÄ±na gelse de "gerÃ§ek aÅŸkÄ±n var olduÄŸunu, bazÄ± ÅŸeylerin sonsuza kadar sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve bunun gerÃ§ek olduÄŸunu" ekledi. Bu konudaki sÃ¶zlerini de ÅŸÃ¶yle tamamladÄ±: "Bu mesajÄ± bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyaya yaymak istiyorum."

AYRILDIKLARI YERDE EVLENDÄ°LER

Jennifer Lopez "ruh eÅŸim" dediÄŸi Ben Affleck'le birbirlerine nasÄ±l aÅŸÄ±k olduklarÄ±nÄ± da anlattÄ± rÃ¶portajda. Hemen sÃ¶zÃ¼n burasÄ±nda, giÅŸede ve eleÅŸtiriler konusunda tam anlamÄ±yla bir fiyasko olan 2001 tarihli Gigli filminin setinde tanÄ±ÅŸÄ±p romantik iliÅŸkiye baÅŸlayan Ã§iftin geÃ§miÅŸini bir hatÄ±rlayalÄ±m. O dÃ¶nemde de Bennifer olarak anÄ±lan Ã§ift, 2002 yÄ±lÄ±nda Georgia'da niÅŸanlandÄ±. Fakat iki yÄ±l sonra yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±lar. Lopez ve Affleck'in iliÅŸkilerinin ilk dÃ¶neminde niÅŸan yÃ¼zÃ¼klerini, aktÃ¶rÃ¼n Georgia'daki malikanesinde taktÄ±klarÄ±nÄ± hatÄ±rlatalÄ±m. Ä°lk dÃ¶nem hÃ¼sranla sonuÃ§lansa da Ã§ift yÄ±llar sonra yine o yÃ¼zÃ¼klerin takÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mÃ¼lkte birbirlerine "Ã¶lÃ¼m onlarÄ± ayÄ±rÄ±ncaya kadar" birlikte olma sÃ¶zÃ¼ verdi.

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'BÄ°RBÄ°RÄ°MÄ°Z Ä°Ã‡Ä°N DELÄ° OLDUÄžUMUZUN FARKINA VARDIK'

Lopez, set arkadaÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n nasÄ±l bÃ¼yÃ¼k bir aÅŸka dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ konusunda ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi: " SanÄ±rÄ±m olan ÅŸu: Birlikte Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken iyi arkadaÅŸ olduk. Sonra da birbirimiz iÃ§in deli olduÄŸumuzun farkÄ±na vardÄ±k." Bundan sonra anlattÄ±klarÄ± ise gerÃ§ekten aÅŸÄ±k olan birÃ§ok kiÅŸinin yaÅŸadÄ±klarÄ±yla benzerlikler taÅŸÄ±yor: "Film bitti ama ben kendimi, sÃ¼rekli onu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rken buldum. Bu arada da kendi iÅŸime bakÄ±yordum. Ã‡Ã¼nkÃ¼ o sÃ¼reÃ§te bitmiÅŸ bir iliÅŸkiden yeni Ã§Ä±kÄ±yordum."

Ä°KÄ°NCÄ° EVLÄ°LÄ°ÄžÄ° BÄ°TÄ°YORDU: Yeri gelmiÅŸken hatÄ±rlatalÄ±m Jennifer Lopez o dönemde ikinci eÅŸi Cris Judd ile ayrÄ±lmak üzereydi. Tam o sÄ±rada Ben Affleck ile Gigli filminin setinde tanÄ±ÅŸtÄ± ve aralarÄ±nda bir aÅŸk doÄŸdu.

'BU, BENÄ°M BÄ°RLÄ°KTE OLMAK Ä°STEDÄ°ÄžÄ°M Ä°NSAN'

Jennifer Lopez her ne kadar bir iliÅŸkisi henÃ¼z biterken baÅŸka bir iliÅŸkiye baÅŸlamak istemiyor gibi gÃ¶rÃ¼nse de baÅŸka bir nokta vardÄ± anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re. Bunu da "Bu insan benim birlikte olmak istediÄŸim insandÄ±" diyerek anlattÄ±. Lopez, Affleck'e olan aÅŸkÄ±nÄ±n aniden ortaya Ã§Ä±kmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belli bir sÃ¼reÃ§te geliÅŸtiÄŸini sÃ¶zlerine ekledi.

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'Ã‡ALIÅžTIM, Ã‡ALIÅžTIM, Ã‡ALIÅžTIM'

Lopez, iliÅŸkilerinin ilk dÃ¶neminde hÃ¼sranla sonuÃ§lanmasÄ±ndan medyayÄ± sorumlu tutmaya devam etti. Bunca yoÄŸun ilginin Affleck ile iliÅŸkilerini etkilediÄŸini ve hatta yerle bir ettiÄŸini sÃ¶yledi. DÄ±ÅŸarÄ±dan gelen bu enerjinin kendilerini olumsuz etkilediÄŸini ifade edip "yine de birbirlerini sevdiklerini" sÃ¶yledi. O dÃ¶nemde yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± da "Zordu" diye tanÄ±mladÄ±. Bu konuda yaÅŸadÄ±klarÄ± bir tuhaflÄ±ÄŸÄ± da sÃ¶ylemeden geÃ§medi Lopez. Her ikisinin de bÃ¼tÃ¼n zaman ve enerjilerini iÅŸlerine verdiklerini hatÄ±rlattÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re bu yaÅŸadÄ±klarÄ± olumsuzluklar bir yandan da iÅŸ anlamÄ±nda onlarÄ± motive ediyordu. Ben Affleck yÃ¶netmenlik iÅŸine yoÄŸunlaÅŸtÄ±, kendisi de albÃ¼mlerine yÃ¶neldi. Ama kariyerleriyle ilgili bÃ¼tÃ¼n bu adÄ±mlarÄ± ayrÄ± ayrÄ± atmak zorunda olduklarÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±.Â Lopez, o dÃ¶nemde kendisi hakkÄ±nda ortaya atÄ±lan dedikodulardan da sÃ¶z etti rÃ¶portajda " Ä°nsanlar benim mÃ¼zik kariyerimin bittiÄŸini sÃ¶ylÃ¼yordu. ÅžÃ¶yle ya da bÃ¶yle olduÄŸumu sÃ¶ylÃ¼yorlardÄ±. Biliyor musunuz o dÃ¶nemde ne yaptÄ±m? Ã‡alÄ±ÅŸmak zorundaydÄ±m... Ã‡alÄ±ÅŸtÄ±m, Ã§alÄ±ÅŸtÄ±m, Ã§alÄ±ÅŸtÄ±m."

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HAYATLARINA BAÅžKALARI GÄ°RDÄ°: Bu arada Ben Affleck ile Jennifer Lopez'in niÅŸanlarÄ± bittikten sonra ikisi de farklÄ± hayatlar kurdular. Affleck, Jennifer Garner ile evlendi. Lopez ise Marc Anthony ile bir evlilik yaptÄ±. Ä°kisi de bu evliliklerden çocuk sahibi oldu. Ama anlattÄ±ÄŸÄ±na göre Lopez ne yaparsa yapsÄ±n, kiminle birlikte olursa olsun Ben Affleck'i unutamadÄ±.

'BÃœTÃœN YOL BOYUNCA SONSUZA KADAR'

RÃ¶portajda Ben Affleck ile nasÄ±l yeniden bir araya geldiklerini anlatÄ±rken de ilginÃ§ tanÄ±mlamalar yaptÄ±. YollarÄ±nÄ±, yeniden bir araya gelmek iÃ§in ayÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Åžu anda yani iliÅŸkilerini, nihayet evlilikle taÃ§landÄ±rdÄ±klarÄ± bu ikinci diliminde daha fazla yaÅŸ almÄ±ÅŸ, daha olgun, aÅŸklarÄ±ndan eskisinden daha emin olduklarÄ±nÄ± ekledi. " SanÄ±rÄ±m ÅŸimdi daha fazla yaÅŸ aldÄ±k, ÅŸimdi daha aÃ§Ä±k ve net olduÄŸumuzun farkÄ±ndayÄ±z. Ã‡Ã¼nkÃ¼ artÄ±k kafamÄ±zda iliÅŸkinin bundan sonrasÄ±nda neler olacaÄŸÄ± konusunda sorular yok. 'BakalÄ±m nasÄ±l olacak gÃ¶receÄŸiz' diye dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yoruz. Åžimdi 'Sen ve ben' durumundayÄ±z. BÃ¼tÃ¼n yol boyunca, sonuna kadar."

'EN BÃœYÃœK HAYRANIM, Ä°LHAM KAYNAÄžIM'

Lopez, yeni albÃ¼mÃ¼nÃ¼ hazÄ±rlarken Ben Affleck'ten Ã§ok yardÄ±m gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ saklamadÄ±. "Benim en bÃ¼yÃ¼k hayranÄ±m" diye tanÄ±mladÄ±ÄŸÄ± Affleck'in kendisine ilham verdiÄŸini ve duygularÄ±yla dopdolu bir hale getirdiÄŸini saklamadÄ±. EÅŸinin son derece destekleyici olduÄŸunu sÃ¶zlerine ekledi Lopez. "Benim en bÃ¼yÃ¼k hayranÄ±m. Bu harika ve Ã§ok destekleyici. HayatÄ±ma geri geldiÄŸinde aynÄ± ÅŸey oldu. Bana ilham verdi ve aniden dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kan duygularla dolmamÄ± saÄŸladÄ±. "

'MERAK ETME... HÄ°Ã‡BÄ°R YERE GÄ°TMÄ°YORUM'

Bu noktada Affleck ile iliÅŸkileri hakkÄ±nda Ã§ok bilinmeyen bir ayrÄ±ntÄ±yÄ± da aÃ§Ä±kladÄ± Lopez. Affleck'in kendisine evlilik teklif ederken verdiÄŸi yeÅŸil iri taÅŸlÄ± yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼n iÃ§inde 'HiÃ§bir yere gitmiyorum anlamÄ±na gelen "Not. Going. Anywhere" sÃ¶zcÃ¼klerinin yazÄ±lÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi. Bunu da ÅŸÃ¶yle anlattÄ± rÃ¶portajda Lopez: "Biz yeniden gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye baÅŸladÄ±ktan sonra Ben, elektronik postalarÄ±nÄ± sÃ¶yle imzalardÄ±. "Merak etme, hiÃ§bir yere gitmiyorum."

FARKLI EVLÄ°LÄ°KLER, FARKLI HAYATLAR

Lopez'in bÃ¼tÃ¼n bu anlattÄ±klarÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Ã§ift hakkÄ±nda Ã§Ä±kan "evlendikten sonra iliÅŸkileri bozuldu" iddialarÄ± da pek doÄŸru deÄŸil. Gelin biz Ã¼nlÃ¼ Ã§iftin geÃ§miÅŸine kÄ±saca bir gÃ¶z atalÄ±m. Ä°kili, 2001 yÄ±lÄ±nda Gigli filminin setinde tanÄ±ÅŸtÄ±. 55 milyon dolar bÃ¼tÃ§esi olan film giÅŸede sadece 7.2 milyon dolar gelir elde etti. Yani aÅŸka bir deyiÅŸle "battÄ±." Fakat Hollywood'un en Ã§ok konuÅŸulan aÅŸklarÄ±ndan birinin doÄŸmasÄ±na neden oldu. Lopez ve Affleck 2002 yÄ±lÄ±nda niÅŸanlandÄ±lar. Ä°ki yÄ±l sonra ise yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±lar. Bundan sonra Lopez, aslÄ±nda yakÄ±n arkadaÅŸÄ± olan Marc Anthony ile birlikte olup evlendi. Affleck ise 2005 yÄ±lÄ±nda Jennifer Garner ile hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirdi. Lopez ile Anthony'nin ikiz Ã§ocuklarÄ± oldu. Garner ile Affleck'in ise Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸu dÃ¼nyaya geldi. Ama kader, yÄ±llar sonra Affleck ile Lopez'i yeniden bir araya getirdi. Ã‡ift, Ã§ok konuÅŸulan bir tÃ¶renle hayatlarÄ±nÄ± birleÅŸtirdi.

NASIL EVLENME TEKLÄ°FÄ° ALDIÄžINI ANLATMIÅžTI: "Hiç en büyük hayalinizin gerçeÄŸe dönüÅŸtüÄŸünü düÅŸündünüz mü? Geçen cumartesi gecesi, yeryüzünde en sevdiÄŸim yerdeydim. (Köpük banyosu yapÄ±yordum.) Benim güzel aÅŸkÄ±m, önümde diz çöktü ve bana evlenme teklif etti." Bu satÄ±rlar, gösteri dünyasÄ±nda JLo olarak anÄ±lan 53 yaÅŸÄ±ndaki Jennifer Lopez'in, geçen nisan ayÄ±nda kendi internet sitesine yazdÄ±ÄŸÄ± yazÄ±dan. Lopez ile 18 yÄ±l önce yarÄ±m kalan aÅŸklarÄ±na yeniden baÅŸlayan Ben Affleck, niÅŸanlandÄ±klarÄ±na dair iddialarÄ± geçen hafta sonu doÄŸrulamÄ±ÅŸtÄ±. Åžimdi de Lopez, internet sitesi için kaleme aldÄ±ÄŸÄ± yazÄ±da, 47 yaÅŸÄ±ndaki sevgilisi Ben Affleck'in kendisine nerede ve nasÄ±l evlilik teklif ettiÄŸini anlattÄ±.

YEÅžÄ°L TAÅžIN UÄžURU: Jennifer Lopez, Ben Affleck tarafÄ±ndan kendisine verilen niÅŸan yüzüÄŸü hakkÄ±nda da konuÅŸtu. YüzüÄŸün iri yeÅŸil taÅŸÄ± hakkÄ±nda "YeÅŸil, her zaman benim uÄŸurlu rengimdi ve ÅŸimdi de öyle. Eminim ki her zaman da öyle olacak" diye yazdÄ±.

Lopez, 18 yÄ±l sonra yeniden bir araya geldiÄŸi sevgilisi Affleck'in kendisine "dÃ¼nyada en sevdiÄŸi yerde" yani kÃ¶pÃ¼kler iÃ§indeki banyoda dinlendiÄŸi sÄ±rada evlenme teklif ettiÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. "Ã‡ok sÃ¼slÃ¼, gÃ¶steriÅŸli bir ÅŸey deÄŸildi. Ama hayal edebileceÄŸim en romantik ÅŸeydi" diye yazdÄ± Lopez. ÃœnlÃ¼ yÄ±ldÄ±z satÄ±rlarÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: "Sadece sessiz, sakin bir cumartesi gecesi, evde iki insan birbirleri iÃ§in hep orada olacaklarÄ±na dair sÃ¶z veriyorlar. Ä°ki ÅŸanslÄ± insan. GerÃ§ek aÅŸk iÃ§in ikinci ÅŸansa sahip olan iki insan."Lopez, kendisi kÃ¶pÃ¼k banyosu yaparken, Affleck'in Ã¶nÃ¼nde diz Ã§Ã¶kÃ¼p evlenme teklif ettiÄŸini anlattÄ±. O andaki duygularÄ±nÄ± da ÅŸÃ¶yle ifade etti: "Tamamen hazÄ±rlÄ±ksÄ±z yakalanmÄ±ÅŸtÄ±m. Sadece gÃ¶zlerinin iÃ§ine baktÄ±m, hem gÃ¼lÃ¼msedim hem de aÄŸladÄ±m. Suskun kaldÄ±m, sÃ¶yleyecek bir ÅŸey bulamadÄ±m. O da bana 'Bu evet demek mi?' diye sordu. Ben de evet dedim, tabii ki evet."

VEGAS'TA Ä°MZA ATTILAR

Bennifer, Ã¶nce geÃ§en temmuz Las Vegas'ta yapÄ±lan bir nikahla evlendi. AÄŸustos ayÄ±nda da Affleck'in Georgia'daki malikanesinde herkesin beyazlar giydiÄŸi bir dÃ¼ÄŸÃ¼n yaptÄ±lar. Ã‡ift, bu kez mutluluklarÄ±nÄ± dostlarÄ±yla paylaÅŸtÄ±. Lopez ile Affleck, aktÃ¶rÃ¼n Georgia da bulunan yaklaÅŸÄ±k 9 milyon dolar deÄŸerindeki malikanesinde ailelerinin yanÄ± sÄ±ra Ã¼nlÃ¼ konuklarÄ±n da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir dÃ¼ÄŸÃ¼n yaptÄ±.

ÇOCUKLARI DA MUTLULUKLARINA ORTAK OLDU: Jennifer Lopez ile Ben Affleck düÄŸün alanÄ±na, yemyeÅŸil çimenlerin üzerine serilen beyaz bir halÄ±nÄ±n üzerinde gitti. O sÄ±rada gelin ve damada, çiftin eski evliliklerinden dünyaya gelen beyaz giysiler içindeki çocuklarÄ± da eÅŸlik etti. O anlarda çiftin mutluluÄŸu ve durmadan birbirlerine sarÄ±lÄ±p öpmeleri de dikkat çekti.

Jennifer Lopez, Ralp Lauren imzalÄ± bembeyaz bir gelinlik giydi. SaÃ§larÄ±nÄ± toplayan Lopez'in duvaÄŸÄ±nÄ±n metrelerce uzanmasÄ± da dikkat Ã§ekti. Ben Affleck ise siyah pantolon ve beyaz ceket ile aynÄ± renk gÃ¶mlekten oluÅŸan bir takÄ±m elbise giydi. AktÃ¶r, gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ siyah bir papyon ile tamamladÄ±.

HER GÃœNE BÄ°R GELÄ°NLÄ°K

Lopez, Ã¼Ã§ gÃ¼n sÃ¼ren dÃ¼ÄŸÃ¼n sÄ±rasÄ±nda Ã¼Ã§ farklÄ± gelinlik giydi. DÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde ne giydiÄŸi Ã§ok merak edilen Lopez, fotoÄŸraflarÄ±n yayÄ±n haklarÄ±nÄ± Ã¼nlÃ¼ bir dergiye sattÄ±ÄŸÄ± iÃ§in hayranlarÄ±nÄ±n bu konudaki merakÄ± tam olarak giderilememiÅŸti. Fakat sonunda JLo kendine ait On The JLo adlÄ± bÃ¼ltenle bu konudaki meraklarÄ± giderdi. ÃœÃ§ gÃ¼n sÃ¼ren kutlamalar boyunca giydiÄŸi bÃ¼tÃ¼n kÄ±yafetleri gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi.

GÄ°YSÄ°LERÄ°NÄ°N DEÄžERÄ° YAKLAÅžIK 3 MÄ°LYON DOLAR: Her biri dünyanÄ±n en iyi giyinen kadÄ±nlarÄ±ndan biri olarak nitelendirilen Jennifer Lopez'in beÄŸenisini yansÄ±tan bu üç kÄ±yafetin birer milyon dolara mal olduÄŸu belirtiliyor. Yani bir baÅŸka deyiÅŸle düÄŸünün bütün masraflarÄ± bir yana Lopez üç günlük düÄŸünde tam üç milyon dolarÄ± üzerine giydi.

Bir moda uzmanÄ± bu tÃ¼r kiÅŸiye Ã¶zel hazÄ±rlanan dÃ¼ÄŸÃ¼n kÄ±yafetlerinin fiyatÄ±nÄ±n 55 bin dolar ile 5 milyon dolar arasÄ±nda deÄŸiÅŸtiÄŸini belirtti. Ancak Lopez'in kÄ±yafetlerinin her biri iÃ§in inciler ve kristaller de dahil Ã§ok kaliteli malzemeler kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in bu rakamÄ±n giderek yÃ¼kseldiÄŸini sÃ¶zlerine ekledi. Ona gÃ¶re her bir kÄ±yafet en az 500 bin dolara mal oldu. Fakat bir baÅŸka modacÄ±ya gÃ¶re de Lopez'in giydiÄŸi her Ã¼Ã§ kÄ±yafet de ortalama 1 milyon dolar deÄŸerinde.

GÃ–ÄžÃœS KISMI KRÄ°STALLERLE SÃœSLÃœ

Lopez'in tÃ¶rende giydiÄŸi ikinci elbise ise sÄ±rtÄ± aÃ§Ä±k ve kolsuz bir tasarÄ±m. Bir kapÃ¼ÅŸon gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nde tÃ¼lden bir de duvak benzeri aksesuarÄ± bulunuyor bu kÄ±yafetin. GÃ¶ÄŸÃ¼s kÄ±smÄ± deÄŸerli Swarovski kristalleri ile sÃ¼slÃ¼ olan bu elbisenin deÄŸerinin ise 1 milyon dolar olduÄŸu belirtiliyor.

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TEPEDEN TIRNAÄžA Ä°NCÄ°

Jennifer Lopez'in tÃ¶rende giydiÄŸi ve en az gelinlik kadar dikkat Ã§eken bir baÅŸka elbise daha var. O da kelimenin tam anlamÄ±yla tepeden tÄ±rnaÄŸa incilerle sÃ¼slÃ¼ olan elbise. Tamamen el yapÄ±mÄ± olan bu kÄ±yafetin maliyeti ise moda uzmanlarÄ±na gÃ¶re 1 milyon dolar ile 2 milyon dolar arasÄ±nda deÄŸiÅŸiyor.

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FOTOÄžRAFLAR: ALAMY, AVALON, MEGA NEWS AGENCY