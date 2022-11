Film bitti, ama aklÄ±mdan Ã§Ä±kmÄ±yordu: Sonra birbirimiz iÃ§in deli olduÄŸumuzun farkÄ±na vardÄ±k

Haberin Devamı

AŞK ACISI KARŞISINDA ' BOYNU KILDAN İNCE'

Dünyada aşk acısı yaşamayan kaç kişi vardır ki? Bu acıyla nefes alamadığını hatta ölmek üzere olduğunu hissetmeyen? Ama bu itiraf, dünyanın en güzel, en bakımlı ve en ünlü kadınlarından birinden gelince biraz şaşırtıcı oluyor. Öyle ya, yıllara meydan okuyan bir fiziksel görünüm, dünya çapında bir şöhret ve dudak uçuklatan bir servet. Ama görüldüğü gibi onun bile "aşk acısı karşısında boynu kılan ince."

Aslında bu itirafı yıllardır bilinen ünlü, Jennifer Lopez'in ta kendisi... 20 yıl önce Ben Affleck ile film setinde tanışıp aşk yaşayan, nişanlanan ama sonra ayrılan Lopez, o süreçte neler hissettiğini yukarıdaki cümlelerle anlatmıştı. Fakat büyük aşkıyla yıllar sonda tekrar bir araya gelen hatta onunla evlenen Lopez, Apple Music 1 için verdiği röportajda o günleri bir kez daha hatırladı. Zane Lowe'un konuğu olan Lopez, Ben Afleck ile nişanı bozdukları 2004 yılında yaşadığı aşk acısı yüzünden kendisini "ölecek gibi" hissettiğini bir kez daha söyledi. Lopez "20 yıl önce düğünümüzü iptal ettiğimizde bu benim hayatımın en büyük kalp kırıklığıydı. Dürüstçe söylemeliyim ki kendimi ölecek gibi hissettim" dedi.

HOLLYWOOD'DA ASLA OLMAYACAK BİR MUTLU SON

Bunca yılın ardından Lopez ve Affleck, mutlu sona ulaştılar. JLo bunu da "Hollywood'da asla olmayacak bir mutlu son" diye tanımladı röportajında. Ayrılıklarından 20 yıl sonra tekrar bir araya gelmelerini ve ardından evlenmelerini de "Sonsuza kadar birlikte olmaya karar verdik" sözleriyle anlattı. Kısa bir süre sonra piyasaya çıkacak olan This Is Me... Now adlı albümünde, bu geçmiş tecrübelerinden yola çıkarak bir aşk mesajı verdiğini söyledi ünlü yıldız: " Aşk var... Bu gerçek aşktır..."

AŞKIN ÖZETİ: Bu arada bu albümün Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in aşkının bir özeti olduğunu da hatırlatalım. JLo, 2002'de Ben Affleck ile ilk nişanlandığı dönemde This Is Me... Then adlı albümü çıkarmıştı. Ancak o süreçte Affleck ile ilişkileri iyi gitmemiş ve iki yıl sonra ayrılmışlardı.

İşte bu noktada Lopez, yeni albümünün mesajına da bir kez daha değindi. Ünlü yıldız bazen insanın umutlarını kaybedip neredeyse vazgeçme noktasına gelse de "gerçek aşkın var olduğunu, bazı şeylerin sonsuza kadar sürdüğünü ve bunun gerçek olduğunu" ekledi. Bu konudaki sözlerini de şöyle tamamladı: "Bu mesajı bütün dünyaya yaymak istiyorum."

AYRILDIKLARI YERDE EVLENDİLER

Jennifer Lopez "ruh eşim" dediği Ben Affleck'le birbirlerine nasıl aşık olduklarını da anlattı röportajda. Hemen sözün burasında, gişede ve eleştiriler konusunda tam anlamıyla bir fiyasko olan 2001 tarihli Gigli filminin setinde tanışıp romantik ilişkiye başlayan çiftin geçmişini bir hatırlayalım. O dönemde de Bennifer olarak anılan çift, 2002 yılında Georgia'da nişanlandı. Fakat iki yıl sonra yollarını ayırdılar. Lopez ve Affleck'in ilişkilerinin ilk döneminde nişan yüzüklerini, aktörün Georgia'daki malikanesinde taktıklarını hatırlatalım. İlk dönem hüsranla sonuçlansa da çift yıllar sonra yine o yüzüklerin takıldığı mülkte birbirlerine "ölüm onları ayırıncaya kadar" birlikte olma sözü verdi.

'BİRBİRİMİZ İÇİN DELİ OLDUĞUMUZUN FARKINA VARDIK'

Lopez, set arkadaşlığının nasıl büyük bir aşka dönüştüğü konusunda şunları söyledi: " Sanırım olan şu: Birlikte çalışırken iyi arkadaş olduk. Sonra da birbirimiz için deli olduğumuzun farkına vardık." Bundan sonra anlattıkları ise gerçekten aşık olan birçok kişinin yaşadıklarıyla benzerlikler taşıyor: "Film bitti ama ben kendimi, sürekli onu düşünürken buldum. Bu arada da kendi işime bakıyordum. Çünkü o süreçte bitmiş bir ilişkiden yeni çıkıyordum."

İKİNCİ EVLİLİĞİ BİTİYORDU: Yeri gelmişken hatırlatalım Jennifer Lopez o dönemde ikinci eşi Cris Judd ile ayrılmak üzereydi. Tam o sırada Ben Affleck ile Gigli filminin setinde tanıştı ve aralarında bir aşk doğdu.

'BU, BENİM BİRLİKTE OLMAK İSTEDİĞİM İNSAN'

Jennifer Lopez her ne kadar bir ilişkisi henüz biterken başka bir ilişkiye başlamak istemiyor gibi görünse de başka bir nokta vardı anlattığına göre. Bunu da "Bu insan benim birlikte olmak istediğim insandı" diyerek anlattı. Lopez, Affleck'e olan aşkının aniden ortaya çıkmadığını belli bir süreçte geliştiğini sözlerine ekledi.

'ÇALIŞTIM, ÇALIŞTIM, ÇALIŞTIM'

Lopez, ilişkilerinin ilk döneminde hüsranla sonuçlanmasından medyayı sorumlu tutmaya devam etti. Bunca yoğun ilginin Affleck ile ilişkilerini etkilediğini ve hatta yerle bir ettiğini söyledi. Dışarıdan gelen bu enerjinin kendilerini olumsuz etkilediğini ifade edip "yine de birbirlerini sevdiklerini" söyledi. O dönemde yaşadıklarını da "Zordu" diye tanımladı. Bu konuda yaşadıkları bir tuhaflığı da söylemeden geçmedi Lopez. Her ikisinin de bütün zaman ve enerjilerini işlerine verdiklerini hatırlattı. Çünkü söylediğine göre bu yaşadıkları olumsuzluklar bir yandan da iş anlamında onları motive ediyordu. Ben Affleck yönetmenlik işine yoğunlaştı, kendisi de albümlerine yöneldi. Ama kariyerleriyle ilgili bütün bu adımları ayrı ayrı atmak zorunda olduklarını hatırlattı. Lopez, o dönemde kendisi hakkında ortaya atılan dedikodulardan da söz etti röportajda " İnsanlar benim müzik kariyerimin bittiğini söylüyordu. Şöyle ya da böyle olduğumu söylüyorlardı. Biliyor musunuz o dönemde ne yaptım? Çalışmak zorundaydım... Çalıştım, çalıştım, çalıştım."

HAYATLARINA BAŞKALARI GİRDİ: Bu arada Ben Affleck ile Jennifer Lopez'in nişanları bittikten sonra ikisi de farklı hayatlar kurdular. Affleck, Jennifer Garner ile evlendi. Lopez ise Marc Anthony ile bir evlilik yaptı. İkisi de bu evliliklerden çocuk sahibi oldu. Ama anlattığına göre Lopez ne yaparsa yapsın, kiminle birlikte olursa olsun Ben Affleck'i unutamadı.

'BÜTÜN YOL BOYUNCA SONSUZA KADAR'

Röportajda Ben Affleck ile nasıl yeniden bir araya geldiklerini anlatırken de ilginç tanımlamalar yaptı. Yollarını, yeniden bir araya gelmek için ayırdıklarını söyledi. Şu anda yani ilişkilerini, nihayet evlilikle taçlandırdıkları bu ikinci diliminde daha fazla yaş almış, daha olgun, aşklarından eskisinden daha emin olduklarını ekledi. " Sanırım şimdi daha fazla yaş aldık, şimdi daha açık ve net olduğumuzun farkındayız. Çünkü artık kafamızda ilişkinin bundan sonrasında neler olacağı konusunda sorular yok. 'Bakalım nasıl olacak göreceğiz' diye düşünmüyoruz. Şimdi 'Sen ve ben' durumundayız. Bütün yol boyunca, sonuna kadar."

'EN BÜYÜK HAYRANIM, İLHAM KAYNAĞIM'

Lopez, yeni albümünü hazırlarken Ben Affleck'ten çok yardım gördüğünü saklamadı. "Benim en büyük hayranım" diye tanımladığı Affleck'in kendisine ilham verdiğini ve duygularıyla dopdolu bir hale getirdiğini saklamadı. Eşinin son derece destekleyici olduğunu sözlerine ekledi Lopez. "Benim en büyük hayranım. Bu harika ve çok destekleyici. Hayatıma geri geldiğinde aynı şey oldu. Bana ilham verdi ve aniden dışarı çıkan duygularla dolmamı sağladı. "

'MERAK ETME... HİÇBİR YERE GİTMİYORUM'

Bu noktada Affleck ile ilişkileri hakkında çok bilinmeyen bir ayrıntıyı da açıkladı Lopez. Affleck'in kendisine evlilik teklif ederken verdiği yeşil iri taşlı yüzüğün içinde 'Hiçbir yere gitmiyorum anlamına gelen "Not. Going. Anywhere" sözcüklerinin yazılı olduğunu söyledi. Bunu da şöyle anlattı röportajda Lopez: "Biz yeniden görüşmeye başladıktan sonra Ben, elektronik postalarını söyle imzalardı. "Merak etme, hiçbir yere gitmiyorum."

FARKLI EVLİLİKLER, FARKLI HAYATLAR

Lopez'in bütün bu anlattıklarına bakılırsa çift hakkında çıkan "evlendikten sonra ilişkileri bozuldu" iddiaları da pek doğru değil. Gelin biz ünlü çiftin geçmişine kısaca bir göz atalım. İkili, 2001 yılında Gigli filminin setinde tanıştı. 55 milyon dolar bütçesi olan film gişede sadece 7.2 milyon dolar gelir elde etti. Yani aşka bir deyişle "battı." Fakat Hollywood'un en çok konuşulan aşklarından birinin doğmasına neden oldu. Lopez ve Affleck 2002 yılında nişanlandılar. İki yıl sonra ise yollarını ayırdılar. Bundan sonra Lopez, aslında yakın arkadaşı olan Marc Anthony ile birlikte olup evlendi. Affleck ise 2005 yılında Jennifer Garner ile hayatını birleştirdi. Lopez ile Anthony'nin ikiz çocukları oldu. Garner ile Affleck'in ise üç çocuğu dünyaya geldi. Ama kader, yıllar sonra Affleck ile Lopez'i yeniden bir araya getirdi. Çift, çok konuşulan bir törenle hayatlarını birleştirdi.

NASIL EVLENME TEKLİFİ ALDIĞINI ANLATMIŞTI: "Hiç en büyük hayalinizin gerçeğe dönüştüğünü düşündünüz mü? Geçen cumartesi gecesi, yeryüzünde en sevdiğim yerdeydim. (Köpük banyosu yapıyordum.) Benim güzel aşkım, önümde diz çöktü ve bana evlenme teklif etti." Bu satırlar, gösteri dünyasında JLo olarak anılan 53 yaşındaki Jennifer Lopez'in, geçen nisan ayında kendi internet sitesine yazdığı yazıdan. Lopez ile 18 yıl önce yarım kalan aşklarına yeniden başlayan Ben Affleck, nişanlandıklarına dair iddiaları geçen hafta sonu doğrulamıştı. Şimdi de Lopez, internet sitesi için kaleme aldığı yazıda, 47 yaşındaki sevgilisi Ben Affleck'in kendisine nerede ve nasıl evlilik teklif ettiğini anlattı.

YEŞİL TAŞIN UĞURU: Jennifer Lopez, Ben Affleck tarafından kendisine verilen nişan yüzüğü hakkında da konuştu. Yüzüğün iri yeşil taşı hakkında "Yeşil, her zaman benim uğurlu rengimdi ve şimdi de öyle. Eminim ki her zaman da öyle olacak" diye yazdı.

Lopez, 18 yıl sonra yeniden bir araya geldiği sevgilisi Affleck'in kendisine "dünyada en sevdiği yerde" yani köpükler içindeki banyoda dinlendiği sırada evlenme teklif ettiğini açıklamıştı. "Çok süslü, gösterişli bir şey değildi. Ama hayal edebileceğim en romantik şeydi" diye yazdı Lopez. Ünlü yıldız satırlarını şöyle sürdürdü: "Sadece sessiz, sakin bir cumartesi gecesi, evde iki insan birbirleri için hep orada olacaklarına dair söz veriyorlar. İki şanslı insan. Gerçek aşk için ikinci şansa sahip olan iki insan."Lopez, kendisi köpük banyosu yaparken, Affleck'in önünde diz çöküp evlenme teklif ettiğini anlattı. O andaki duygularını da şöyle ifade etti: "Tamamen hazırlıksız yakalanmıştım. Sadece gözlerinin içine baktım, hem gülümsedim hem de ağladım. Suskun kaldım, söyleyecek bir şey bulamadım. O da bana 'Bu evet demek mi?' diye sordu. Ben de evet dedim, tabii ki evet."

VEGAS'TA İMZA ATTILAR

Bennifer, önce geçen temmuz Las Vegas'ta yapılan bir nikahla evlendi. Ağustos ayında da Affleck'in Georgia'daki malikanesinde herkesin beyazlar giydiği bir düğün yaptılar. Çift, bu kez mutluluklarını dostlarıyla paylaştı. Lopez ile Affleck, aktörün Georgia da bulunan yaklaşık 9 milyon dolar değerindeki malikanesinde ailelerinin yanı sıra ünlü konukların da katıldığı bir düğün yaptı.

ÇOCUKLARI DA MUTLULUKLARINA ORTAK OLDU: Jennifer Lopez ile Ben Affleck düğün alanına, yemyeşil çimenlerin üzerine serilen beyaz bir halının üzerinde gitti. O sırada gelin ve damada, çiftin eski evliliklerinden dünyaya gelen beyaz giysiler içindeki çocukları da eşlik etti. O anlarda çiftin mutluluğu ve durmadan birbirlerine sarılıp öpmeleri de dikkat çekti.

Jennifer Lopez, Ralp Lauren imzalı bembeyaz bir gelinlik giydi. Saçlarını toplayan Lopez'in duvağının metrelerce uzanması da dikkat çekti. Ben Affleck ise siyah pantolon ve beyaz ceket ile aynı renk gömlekten oluşan bir takım elbise giydi. Aktör, görünümünü siyah bir papyon ile tamamladı.

HER GÜNE BİR GELİNLİK

Lopez, üç gün süren düğün sırasında üç farklı gelinlik giydi. Düğününde ne giydiği çok merak edilen Lopez, fotoğrafların yayın haklarını ünlü bir dergiye sattığı için hayranlarının bu konudaki merakı tam olarak giderilememişti. Fakat sonunda JLo kendine ait On The JLo adlı bültenle bu konudaki merakları giderdi. Üç gün süren kutlamalar boyunca giydiği bütün kıyafetleri gözler önüne serdi.

GİYSİLERİNİN DEĞERİ YAKLAŞIK 3 MİLYON DOLAR: Her biri dünyanın en iyi giyinen kadınlarından biri olarak nitelendirilen Jennifer Lopez'in beğenisini yansıtan bu üç kıyafetin birer milyon dolara mal olduğu belirtiliyor. Yani bir başka deyişle düğünün bütün masrafları bir yana Lopez üç günlük düğünde tam üç milyon doları üzerine giydi.

Bir moda uzmanı bu tür kişiye özel hazırlanan düğün kıyafetlerinin fiyatının 55 bin dolar ile 5 milyon dolar arasında değiştiğini belirtti. Ancak Lopez'in kıyafetlerinin her biri için inciler ve kristaller de dahil çok kaliteli malzemeler kullanıldığı için bu rakamın giderek yükseldiğini sözlerine ekledi. Ona göre her bir kıyafet en az 500 bin dolara mal oldu. Fakat bir başka modacıya göre de Lopez'in giydiği her üç kıyafet de ortalama 1 milyon dolar değerinde.

GÖĞÜS KISMI KRİSTALLERLE SÜSLÜ

Lopez'in törende giydiği ikinci elbise ise sırtı açık ve kolsuz bir tasarım. Bir kapüşon görünümünde tülden bir de duvak benzeri aksesuarı bulunuyor bu kıyafetin. Göğüs kısmı değerli Swarovski kristalleri ile süslü olan bu elbisenin değerinin ise 1 milyon dolar olduğu belirtiliyor.



TEPEDEN TIRNAĞA İNCİ

Jennifer Lopez'in törende giydiği ve en az gelinlik kadar dikkat çeken bir başka elbise daha var. O da kelimenin tam anlamıyla tepeden tırnağa incilerle süslü olan elbise. Tamamen el yapımı olan bu kıyafetin maliyeti ise moda uzmanlarına göre 1 milyon dolar ile 2 milyon dolar arasında değişiyor.

FOTOĞRAFLAR: ALAMY, AVALON, MEGA NEWS AGENCY