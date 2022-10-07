Oysa dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde ne kadar mutluydu: ÃœÃ§ ayda Ã§Ã¶ktÃ¼

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YILLAR SONRA NÄ°HAYET EVLENDÄ°LER

Evet, bildiniz! Magazin dÃ¼nyasÄ±nda Bennifer olarak anÄ±lan Jennifer Lopez ile Ben Affleck'ten sÃ¶z ediyoruz. GeÃ§en yaz, Ã¶nce nikah sonra dÃ¼ÄŸÃ¼n yapan Ã¼nlÃ¼ Ã§ift, ilk niÅŸanlarÄ±ndan uzun yÄ±llar sonra nihayet "mutlu" sona ulaÅŸtÄ±. Peki ama gerÃ§ekten bu evlilik mutlu bir ÅŸekilde mi sÃ¼rÃ¼yor?

ESKÄ° EÅžÄ°NDEN BOÅžANDIÄžI DÃ–NEMDEKÄ° GÃ–RÃœNTÃœSÃœNE BENZÄ°YOR

Ä°ÅŸte ABD magazin basÄ±nÄ±nda dolaÅŸan sÃ¶ylentiler pek de Ã¶yle sÃ¶ylemiyor. BÃ¼tÃ¼n bunlara tuz biber eken de sÄ±k sÄ±k Los Angeles sokaklarÄ±nda dolaÅŸÄ±rken kameralara yakalanan Ben Affleck'in gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼. 50 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu, daha Ã§iÃ§eÄŸi burnunda damat olmasÄ±na raÄŸmen, tÄ±pkÄ± eski eÅŸi Jennifer Garner'dan boÅŸandÄ±ktan sonraki gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ sergiliyor. Affleck, o dÃ¶nemde de bakÄ±msÄ±z sakallarÄ± ve yÃ¼zÃ¼ndeki tatsÄ±z ifade ile dikkat Ã§ekiyordu.

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Ben Affleck, Ã¶nceki gÃ¼n kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlu Samuel'i okuldan almaya gittiÄŸi sÄ±rada gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. SakallarÄ± bakÄ±msÄ±zdÄ± ve Affleck gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmesine raÄŸmen baÅŸÄ±nÄ± pek yerden kaldÄ±rmadÄ±. Ãœstelik yÃ¼zÃ¼ndeki Ã¼zgÃ¼n ifade de dikkatlerden kaÃ§madÄ±. Derin dÃ¼ÅŸÃ¼ncelere daldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼len Ben Affleck, o sÄ±rada ilginÃ§ bir davranÄ±ÅŸ sergiledi. Bir sÃ¼reliÄŸine, parmaÄŸÄ±ndaki alyansÄ±nÄ± kameralarÄ±n gÃ¶rebileceÄŸi ÅŸekilde konumlandÄ±rdÄ± elini. Sonra da oÄŸlu Samuel'in elinden tutarak evine doÄŸru yola Ã§Ä±ktÄ±.

SÃ–ZÃœNÃœ TUTMADI

Ben Affleck'in Jennifer Lopez ile yaptÄ±ÄŸÄ± evliliÄŸinde Ã§ok mutlu olmadÄ±ÄŸÄ± bir sÃ¼redir magazin basÄ±nÄ±nÄ±n gÃ¼ndeminde. Bunun kaynaklarÄ±yla ilgili Ã§ok fazla iddia ortalÄ±kta dolaÅŸÄ±yor. En Ã§ok Ã¶ne Ã§Ä±kan konu ise Affleck ile Lopez'in bazÄ± yaÅŸam alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±nÄ±n birbirine uyum saÄŸlamamasÄ±. Ä°leri sÃ¼rÃ¼lenlere gÃ¶re Affleck, aslÄ±nda sÃ¶z vermiÅŸ olmasÄ±na raÄŸmen bazÄ± kÃ¶tÃ¼ alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±nÄ± bÄ±rakmadÄ±. Bunlardan biri tÃ¼tÃ¼n Ã¼rÃ¼nÃ¼ tÃ¼ketmek yani sigara iÃ§mek. Her ne kadar eÅŸi Jennifer Lopez'e bu konuda sÃ¶z vermiÅŸ olsa da bÄ±rakmak bir yana her zamankinden Ã§ok daha fazla iÃ§meye baÅŸladÄ±.

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ONA SORMADAN MOTOSÄ°KLET KOLEKSÄ°YONUNU YOK ETTÄ°: Söylentilere göre Ben Affleck'i mutsuz eden bir baÅŸka konu da Jennifer Lopez'in tehlikeli bulduÄŸu motosiklet koleksiyonunu ortadan kaldÄ±rmasÄ±. Ä°leri sürülenlere göre Lopez, balayÄ±ndan döner dönmez ilk iÅŸ olarak Affleck'in motosiklet koleksiyonunu "yok etti." Üstelik bunu kocasÄ±nÄ± uyarmadan yaptÄ±. Ben Affleck'i mutsuz eden konulardan biri bu.

KENDÄ°SÄ° GÄ°BÄ° ÅžIK GÄ°YÄ°NMESÄ°NÄ° Ä°STÄ°YOR

DiÄŸeri de Lopez'in, kocasÄ±nÄ±n giyim kuÅŸamÄ±na da karÄ±ÅŸmaya baÅŸlamasÄ±. GÃ¼nlÃ¼k hayatÄ±nda genellikle kot pantolon ve ona uygun kÄ±yafetler giyen Affleck, son dÃ¶nemde gardÄ±robunu yenilemiÅŸ gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. Hatta son objektiflere takÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda da Ã¼zerinde kot pantolon yoktu. Spor ama farklÄ± bir kumaÅŸtan bir pantolon ve ona uygun parÃ§alar giyinmiÅŸti. Bu arada yeri gelmiÅŸken Lopez'in, spora salonuna giderken bile gayet ÅŸÄ±k giyindiÄŸini hatÄ±rlatalÄ±m.

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ESKÄ° Ä°KÄ° EVLÄ°LÄ°ÄžÄ° KISA SÜRMÜÅžTÜ: YÄ±llar sonra yeniden bir araya gelen, aÅŸklarÄ±nÄ± kaldÄ±klarÄ± yerden sürdürüp hemen niÅŸanlanan ve sonra da evlenen çiftin geleceÄŸi ise daha ÅŸimdiden merak konusu. Bu arada Jennifer Lopez'in bundan önceki bazÄ± evliliklerinin beklendiÄŸi kadar uzun sürmediÄŸini de hatÄ±rlatalÄ±m yeri gelmiÅŸken.

Ä°ddialara gÃ¶re Ã§ift arasÄ±ndaki sorunlara neden olan baÅŸka bir ayrÄ±ntÄ± da Ben Affleck'in evde Ã§ok daÄŸÄ±nÄ±k olmasÄ±. Ãœstelik kiÅŸisel temizliÄŸine bile Ã¶zen gÃ¶stermemesi. MÃ¼kemmelliyetÃ§i Jennifer Lopez ise bu yÃ¼zden kendini tutamayÄ±p kocasÄ±na "parmak sallayÄ±p" baÄŸÄ±rarak azarlamaya bile baÅŸladÄ±.

YATAK ODASI KASEDÄ°NÄ° YAYINLAMAYA HAZIRLANYORDU Ä°DDÄ°ASI

Lopez, ilk evliliÄŸini 1997 ile 1998 arasÄ±nda Ojani Noa ile yaptÄ±. Biz bÃ¶yle yÄ±l olarak sÃ¶yledik ama Lopez ve Noa evliliÄŸi sadece 313 gÃ¼n sÃ¼rdÃ¼. Ã‡iftin ayrÄ±lma nedeninin ise Ojani Noa'nÄ±n bir kitap yazÄ±p Lopez'in sÄ±rlarÄ±nÄ± ifÅŸa edeceÄŸi hatta yatak odasÄ± kasetlerinden birini yayÄ±nlamayÄ± planlamasÄ± olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

'DÃœÄžÃœNÃœMÃœZ BÄ°R SÄ°RK GÃ–STERÄ°SÄ°NE BENZÄ°YORDU'

Jennifer Lopez, ikinci evliliÄŸini Cris Judd ile 2001 yÄ±lÄ±nda yaptÄ±. Bu evlilik toplamda 218 gÃ¼n sÃ¼rdÃ¼. Resmi olarak 2003'te boÅŸansalar da ondan Ã¶nce yollarÄ±nÄ± ayÄ±rmÄ±ÅŸlardÄ± zaten. Lopez ile dansÃ§Ä±sÄ± Judd'Ä±n evliliÄŸi Ã§ok kÄ±sa sÃ¼rede oldu. Ã‡ift, aynÄ± yÄ±la hem niÅŸanÄ± hem dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÄ±ÄŸdÄ±rdÄ±. Cris Judd, yÄ±llar sonra yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada Lopez ile evliliÄŸi sÄ±rasÄ±nda Ã¶zel hayatlarÄ±nÄ±n kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kendini normal bir insan gibi hissetmediÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti. Cris Judd dÃ¼ÄŸÃ¼nlerini ise "sirk gÃ¶sterisine" benzetmiÅŸti.

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EN UZUN EVLÄ°LÄ°K: Jennifer Lopez, ÅŸimdiye kadarki en uzun evliliÄŸini ise ÅŸarkÄ±cÄ± Marc Anthony ile yaptÄ±. 2004'te evlenen çiftin ikiz çocuklarÄ± dünyaya geldi. 2014 yÄ±lÄ±nda ise evlilik, resmi olarak da bitti.

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DANSÃ‡ISIYLA AÅžK YAÅžADI

Jennifer Lopez, bir dÃ¶nem yaÅŸÃ§a kendisinde kÃ¼Ã§Ã¼k olan dansÃ§Ä±sÄ± Casper Smart ile bir iliÅŸki yaÅŸadÄ±. ArdÄ±ndan Alex Rodriguez ile niÅŸanlandÄ±. Ancak Ben Affleck ile aÅŸk tazelemeden Ã¶nce ondan ayrÄ±ldÄ±.

YILDIRIM HIZIYLA BOÅžANAN ÜNLÜ ÇÄ°FTLER: AslÄ±nda gösteri dünyasÄ±nda yÄ±ldÄ±rÄ±m hÄ±zÄ±yla biten öyle evlilikler var ki, Lopez'in ilk iki evliliÄŸi bunlarÄ±n yanÄ±nda uzun bile sayÄ±labilir. Gelin bir de onlarÄ± hatÄ±rlayalÄ±m.

ESKÄ° KARISININ DÃœÄžÃœNÃœN BASTI

Ã–nce en kÄ±sasÄ±ndan baÅŸlayalÄ±m... Britney Spears, 2004 yÄ±lÄ±nda Jason Alexander ile bir Las Vegas nikahÄ± yaptÄ±. Bu evlilik sadece 55 saat sÃ¼rdÃ¼. Jamie Alexander, Spears'Ä±n Sam Asghari ile yaptÄ±ÄŸÄ± dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ basÄ±p Britney'in kendi karÄ±sÄ± olduÄŸunu ileri sÃ¼rdÃ¼. Jason Alexander bu eyleminin ardÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

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GÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n en Ã§ok evlenen Ã¼nlÃ¼lerinden biri Nicolas Cage. En kÄ±sa evliliklerden birinde de onun imzasÄ± var. Cage ile Erika Koike, 23 Mart 2019'da evlendiler. 27 Mart'ta ise boÅŸanma davasÄ± aÃ§Ä±ldÄ±. Yani evlilik toplamda 4 gÃ¼n sÃ¼rdÃ¼.Cage'in kÄ±sa sÃ¼ren bir baÅŸka evliliÄŸi daha var. Oyuncu, 2002 yÄ±lÄ±nda Elvis Presley'in kÄ±zÄ± Lisa Marie ile evlendi. Ã‡iftin evliliÄŸi sadece 107 gÃ¼n sÃ¼rdÃ¼.

EVLÄ°LÄ°K 9 GÃœN SÃœRDÃœ

Carmen Electra ve Dennis Rodman, 1998 yÄ±lÄ±nda evlendiler. Bu evlilik 9 gÃ¼nde bitti.

Bir baÅŸka 9 gÃ¼nlÃ¼k evliliÄŸin kahramanÄ± ise Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Cher. 1975 yÄ±lÄ±nda Gregg Allman ile yaptÄ±ÄŸÄ± evlilik bir haftadan iki gÃ¼n fazla sÃ¼rdÃ¼.

Ä°KÄ° HAFTA SÃœRDÃœ

Eddie Murphy ve Tracy Edmonds'Ä±n evliliÄŸi ÅŸimdiye kadar anlattÄ±klarÄ±mÄ±zdan daha uzun sÃ¼rdÃ¼: Ã‡ift; 14 gÃ¼nlÃ¼k bir evlilik yaÅŸadÄ±.

ALDATILDIÄžINI KENDÄ°SÄ° ANLASIN Ä°STEDÄ°

Bir baÅŸka kÄ±sa evlilik ve boÅŸanma Ã¶ykÃ¼sÃ¼ daha... Mario Lopez 2004 yÄ±lÄ±nda Ali Landry ile evlendi. Fakat aslÄ±nda onu baÅŸka kadÄ±nlarla aldatÄ±yordu. Bunu kendisi sÃ¶ylemek yerine Landry'nin keÅŸfetmesini bekledi. 18 gÃ¼n sonra beklediÄŸi oldu ve Ali Landry, boÅŸanma davasÄ± aÃ§tÄ±. Mario Lopez, yÄ±llar sonra verdiÄŸi rÃ¶portajda "O dÃ¶nemde evlenip yerleÅŸik hayata geÃ§mek istemiyordum" demiÅŸti.

Drew Barrymore Jeremy Thomas (yukarÄ±da) ile 1994 yÄ±lÄ±nda bir evlilik yaptÄ±. Bu evlilik sadece 39 gÃ¼n sÃ¼rdÃ¼. Barrymore bir sonraki evliliÄŸini Tom Green ile yaptÄ±. Bu evlilik 163 gÃ¼n sÃ¼rdÃ¼.

BOÅžANMALARI EVLÄ°LÄ°KTEN DAHA UZUN SÃœRDÃœ

Kim Kardashian ve Kris Humphries'in 2011 yÄ±lÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± evlilik 72 gÃ¼n sÃ¼rdÃ¼. Fakat Ã§iftin boÅŸanmasÄ± evlilikten daha uzun zaman aldÄ±.

Åžu anda James Rothschild ile mutlu bir evlilik sÃ¼rdÃ¼ren Nicky Hilton ilk evliliÄŸini 2004 yÄ±lÄ±nda Todd Andrews Meister ile yaptÄ±. Evlilik sadece 85 gÃ¼n sÃ¼rdÃ¼.

Colin Farrell ile Amelia Warner, 2001 yÄ±lÄ±nda Tahiti'de evlendi. Farrell, sevgilisinin adÄ±nÄ± sol elinin yÃ¼zÃ¼k parmaÄŸÄ±na dÃ¶vme yaptÄ±rdÄ±. Ama bu evlilik sadece 12 gÃ¼n sÃ¼rdÃ¼. Warner, 2013 yÄ±lÄ±ndan bu yana Jamie Dornan ile evli.Â

122 GÃœNLÃœK EVLÄ°LÄ°K

Åžu sÄ±ralar eski niÅŸanlÄ±sÄ± Irina Shayk ile barÄ±ÅŸÄ±p barÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ± konuÅŸulan Bradley Cooper, 2006 yÄ±lÄ±nda Jennifer Esposito ile evlendi. Ã‡iftin evliliÄŸi sadece 122 gÃ¼n sÃ¼rdÃ¼.

Renee Zellweger ile Kenny Chesney'in 2005'te yaptÄ±ÄŸÄ± evlilik 128 gÃ¼nde bitti.Jim Carrey, 1996 yÄ±lÄ±nda Lauren Holly ile evlendi. Tam 10 ay sonra ÅŸiddetli geÃ§imsizlik nedeniyle boÅŸanma davasÄ± aÃ§Ä±ldÄ±.

FOTOÄžRAFLAR: AVALON, MEGA NEWS AGENCY

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