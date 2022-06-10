Eski eşi, ünlü şarkıcının düğününü bastı: O benim ilk ve tek eşim!

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TATSIZ OLAY DÜĞÜNE DAMGA VURDU

Söz konusu kişi, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Sam Aghari ile evlenen Britney Spears. Geçtiğimiz aylarda hamile kaldığını ardından da düşük yaptığını açıklayan Spears ile Asghari, dün hayatlarını birleştirdi. Fakat çiftin bu mutlu gününe çok tatsız bir olay damgasını vurdu.

ANNE VE BABASI TÖRENE KATILMADI

40 yaşındaki Britney Spears ile 28 yaşındaki Sam Asghari'nin düğününe sadece çok yakınlarının aralarında bulunduğu 100 kişi katıldı. Hatta Spears'ın bir zamanlar arasının çok iyi olduğu kız kardeşi Jamie Lynn törene katılmadı. Spears'ı mutlu gününde yalnız bırakanlar arasında anne ve babası da yer aldı. Ünlü şarkıcının mutluluğunu paylaşan tek çekirdek aile üyesi erkek kardeşi oldu.

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"O BENİM İLK VE TEK EŞİM"

Tören, basının objektiflerinden ve kameralarından uzak bir şekilde gerçekleştirildi. Ama düğüne hiç beklenmedik bir olay damga vurdu. Spears'ın 2004'te evlendiği ve sadece 55 saat evli kaldığı eski eşi Jason Alexander, töreni engellemeye çalıştı. Düğünü basan Alexander 'Britney benim ilk ve tek eşim. Dügünü engellemeliyim' dedi. Öfkeli eski eş, güvenlik görevlileri tarafından güçlükle zapt edildi ve gözaltına alındı.

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Britney Spears'ın eski eşi Jason Alexander'ın suç dosyası kabarık. 2021'de ve bu yıl, çeşitli suçlardan gözaltına alındı Alexander. Uyuşturucu ya da alkol etkisi altında araç kullanırken yakalanan Jason Alexander, kefaletle serbest bırakıldı. Bu yılın başında tekrar gözaltına alınan Alexander'ın 12 ay içinde üçüncü kez polisle başının derde girdiği belirtildi. Britney Spears'ın eski eşi Jason Alexander'ın suç dosyası kabarık. 2021'de ve bu yıl, çeşitli suçlardan gözaltına alındı Alexander. Uyuşturucu ya da alkol etkisi altında araç kullanırken yakalanan Jason Alexander, kefaletle serbest bırakıldı. Bu yılın başında tekrar gözaltına alınan Alexander'ın 12 ay içinde üçüncü kez polisle başının derde girdiği belirtildi. SUÇ DOSYASI KABARIK

GEÇEN YIL EYLÜL AYINDA NİŞANLANDILAR

Geçen yıl vesayetini elinde tutan babası Jamie Spears ile mahkemelik olan ve zor günler yaşayan Britney Spears, sevgilisi Sam Asghari ile geçen yılın eylül ayında nişanlandı. Spears, mutlu haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Britney Spears, İran asıllı sevgilisi Asghari ile hayatını resmi olarak birleştirmek için ilk adımı attığını hayranlarına haber verdiği videosunu "Buna inanamıyorum" mesajı eşliğinde paylaştı. Spears, videoda iri taşlı nişan yüzüğünü de gözler önüne serdi.

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İYİ GÜNDE, ZOR GÜNDE HEP YANINDA

Spears'ın nişanlandığı Sam Asghari, mutlu gününde de zor gününde de şarkıcıya hep destek verdi. Önceki yıl rehabilitasyon merkezinde tedavi altına alındığında da oradan çıkarken de yanında Asghari vardı.

KLİP ÇEKİMİNDE TANIŞTILAR

Spears ile Asghari, 2016 yılında ünlü şarkıcının Slumber Party adlı şarkısının klip çekimlerinde tanıştı. Asghari, Spears'ın romantik ilişki içinde bulunduğu genci canlandırıyordu. Asghari, 2018'de Men' Health dergisine verdiği röportajda "Bütün zamanların en büyük sanatçılarından biriyle tanışacağım için çok heyecanlıydım" diyerek karşı karşıya geldikleri ilk dönemde hissettiklerini anlatmıştı. Klip setinde tanıştıktan sonra Spears ile Asghari, birbirlerine telefon numaralarını verdiler ve görüşmeye başladılar. Sonra da aralarında romantik bir ilişki başladı. İlk buluşmalarında bir suşi restoranına gittiklerini de Asghari, yine bir röportajında söylemişti.

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BİR DAHA AYRILMADILAR

Bir dönem kişisel spor eğitmeni olarak da tanına Asghari ile Britney Spears, Slumber Party'nin klibi için bir araya geldiklerinde tanıştılar ve bir daha da ayrılmadılar.

İRAN'DA DOĞDU, 12 YAŞINDA ABD'YE GİTTİ

Spears'ın uzun süredir birlikte olduğu ve şimdi de evlenmeye hazırlandığı Sam Asghari, İran doğumlu. Henüz 12 yaşındayken ailesiyle birlikte ABD'ye yerleşti Asghari. Bir çocukken arkadaşlarını ve eski hayatını bırakıp yeni bir ülkeye taşınmanın zorluklarını bir röportajda " Arkadaşlarımdan ve ailemden ayrılmak zorunda kaldım. Bir daha asla geri dönmeyeceğimi biliyordum" diyerek anlatmıştı Asghari. Ailesiyle birlikte Los Angeles'a yerleşen Asghari, lisede futbol takımına girdi. Sporla ilgisi ilerleyen yaşlarında da bitmeyen Asghari, dikkat çekici bir fiziksel görünüme sahipti. 21 yaşındayken kız kardeşinin cesaretlendirmesiyle modelliğe adım attı.

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Genç yaşta şöhrete ulaşan ama özel yaşamında aradığı mutluluğu bir türlü bulamayan Britney Spears, Jason Alexander'ın ardından ikinci evliliğini dansçı Kevin Federline ile yaptı. İki erkek çocukları olan çiftin boşanması da olaylıydı. 2004 ile 2007 arasında evli kalan Spears ve Federline, çocuklarının velayeti için uzun süren kıyasıya bir mücadeleye girişti. O dönemde ruhsal olarak bir çöküş yaşayan ve kendi elleriyle saçını kazıyan Spears'ın, Federline'a olan öfkesini sokaktaki araçlara saldırarak çıkardığı görüntüler 2000'lerin unutulmaz anlarından biri olarak hafızalara kazındı.

DÜĞÜNDEN KAÇAN GELİN, ATEŞE ATILAN GELİNLİK

Britney Spears ile Sam Asghari'nin düğünü gösteri dünyasının olaylı evlilik törenlerinden biri olarak magazin tarihindeki yerini aldı. Ama bu olaylı düğün akıllara, en mutlu günlerinde beklenmedik olaylar yaşanan diğer ünlüleri de akıllara getirdi. Bunlar arasında en ilginçlerinden biri Julia Roberts ile Kiefer Sutherland'in düğünü daha doğrusu bir türlü yapılamayan düğünü.

DÜĞÜNDEN KAÇTI

Julia Roberts ve Kiefer Sutherland, 1990'larda Hollywood'un en gözde çiftlerinden biriydi. Nişanlanmışlardı, evleneceklerdi. Ama düğüne iki gün kala beklenmedik bir şey oldu. Julia Roberts evlenmekten vazgeçti, düğün iptal oldu. Roberts'ın düğünden sadece iki gün önce nişanlısını terk etmesinin nedeni de Sutherland'ın yakın arkadaşı Jason Patrick'e aşık olmasıydı. Kieferd Sutherland, geçen yıl bir TV programında Julia Roberts'ın bu kararını "cesaret" diye nitelendirdi. Sutherland "Sanırım Julia o dönemde kendisi ve hayatı hakkında çok gerçekçi düşündü ve bu da iyi oldu" diye konuştu.

GELİNLİĞİ ATEŞE ATTI

Ünlü şarkıcı Mariah Carey, milyarder işadamı James Packer ile evlenmek için gün sayarken nişan bozuldu. Oysa Carey'in gelinliği bile dolabında asılı şekilde nikah gününü bekliyordu. Ama Carey, hiç beklenmedik bir şey yaptı. I Don't adlı şarkısı için çekilen klipte 250 bin dolar değerindeki bu gelinliği ateşe verdi. Gelinlik Valentino imzalıydı.

DÜĞÜNDE SİLAHLAR KONUŞTU

Top model Gisele Bundchen ile Tom Brady, 2009 yılında iki farklı törenle evlendi. İşte bunlar arasında Kosta Rika'da düzenlenen ikinci törerde "silahlar konuştu." Bunun nedeni de sonradan ortaya çıktı. Dügünü takip etmek için törenin yapıldığı yere giden iki muhabir, bütün önlemlere rağmen görüntü almaya çalıştı. Fakat onların içinde bulunduğu otomobile ateş açıldı. Mucize eseri ölümden dönen iki muhabirin bindiği otomobilin camları sağlam kalmadı. Bu olayın nedeni ise sonradan ortaya çıktı. Bundchen'in koruması iki muhabirin görüntü almasını engellemeye çalıştı. Onları durdurmakta yetersiz kalınca da otomobillerine ateş etti. Gisele Bundchen ile Tom Brady'nin düğünü de ünlülerin olaylı düğünleri arasında yerini aldı.