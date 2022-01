ÃœnlÃ¼ oyuncu Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kez baba olacak: 31 yaÅŸÄ±ndaki bÃ¼yÃ¼k oÄŸluna kardeÅŸ geliyor

Haberin Devamı

BEŞİNCİ EVLİLİK

Geçen yıl Japon Riko Shibata ile beşinci evliliğini yapan Nicolas Cage, üçüncü kez baba olmaya hazırlanıyor. Çiftin sözcüsü bir süredir kulislerde dolaşan bebek haberini doğruladı. People dergisine konuşan sözcü "Müstakbel anne ve baba çok mutlu" diye konuştu.

BÜYÜK AĞABEYİ İLE ARALARINDA 31 YAŞ FARK OLACAK

Bu doğacak bebek 31 yaşındaki Shibata'nın ilk, 57 yaşındaki Cage'in ise üçüncü çocuğu olacak. Nicolas Cage'in Christina Fulton ile ilişkisinden dünyaya gelen 31 yaşında Weston adında bir oğlu bulunuyor. Aktörün, eski eşlerinden biri olan Alice Kim ile evliliğinden de 16 yaşında Kal- El Coppola adında bir oğlu daha var. Yeni dünyaya gelecek bebeğin, büyük ağabeyi ile arasındaki yaş farkı tam 31 yıl olacak.

DÜĞÜNDE SİYAH KİMONO GİYDİ

Nicolas Cage ile Riko Shibata, geçen yılın şubat ayında Las Vegas'taki Wynn Hotel'te çok az sayıda kişinin katıldığı bir törenle evlendi. Cage'in büyük oğlu Weston'dan bile daha genç olan 27 yaşındaki gelin ise düğün için beyaz gelinlik yerine Japon geleneklerine uygun olarak siyah bir kimono giydi. Bu törenin bir başka önemli yanı da Nicolas Cage'in rahmetli babasının doğum gününe denk gelmesiydi.

JAPONYA'DA TANIŞTILAR

Nicolas Cage ile Riko Shibata, ortak bir arkadaşları aracılığıyla Japonya'da tanıştı. Cage o sıralar Prisoners of Ghostland filminin çekimleri için Japonya'nın Shiga kentinde bulunuyordu. Cage, daha sonra Entertainment Tonight'a verdiği röportajda eşi Riko Shibata'yı ilk gördüğünde onun çok çekici bir kadın olduğunu düşündüğünü söyledi.

İNTERNETTEN EVLİLİK TEKLİFİ YAPTI, KARGOYLA NİŞAN YÜZÜĞÜ GÖNDERDİ

Nicolas Cage ile Riko Shibata'nın nişanlanması da ilginç olmuş. Cage, Shibata'ya internet üzerinden evlenme teklif ettiğini ve nişan yüzüğünü de kargoyla gönderdiğini anlatmıştı bir röportajında. Çiftin düğününde, Nicolas Cage'in eski eşi Alice Kim'in de davetliler arasında yer aldığı basına yansımıştı.

2019'DA TANIŞTILAR

Nicolas Cage ile Riko Shibata, 2019 yılında tanıştı ve geçen ağustos ayında nişanlandı. O sırada gelin Shibata memleketi Japonya'daydı. Cage, evlilik teklifini, kardeşi Marc Coppola'nın radyo programında anlatmıştı. Cage "Riko, New York'tan Kyoto'ya gitti, ben de Nevada'ya döndüm. Onu altı ay hiç görmedim. Sonra bir gün FaceTime üzerinden görüşürken ona "Bak, seninle evlenmek istyorum" dedim. Böylece o görüşmede nişanlandık" diye anlatmıştı. Sonra da Nicolas Cage, bir kargo şirketi aracılığıyla, nişan yüzüklerini Japonya'ya yolladığını söyledi.

Tören, hem Nicolas Cage'in inançlarına göre katolik, gelin Riko Shibata'nın inançlarına göre de şinto geleneklerine uygun olarak yapıldı. Törende Walt Whitman'ın şiiri ve geleneksem Japon şiiri haiku okundu. Törene Cagie'in hala iyi dost olduğu eski eşi Alice Kim (yanda) ile onunda evliliğinden dünyaya gelen oğlu Kal da katıldı.

İLK EVLİLİK ÜNLÜ OYUNCUYLA

Ünlü yönetmen Francis Ford Coppola'nın ailesinden gelen Nicolas Cage ya da tam adıyla Nicolas Kim Coppola, ilk evliliğini 1995 ile 2001 arasında Patricia Arquette ile yaptı.

ELVIS'IN KIZIYLA DA EVLENİP BOŞANDI

Daha sonra 2002 ile 2004 arasında Elvis Presley'in tek çocuğu Lisa Marie ile evli kaldı.

DÖRDÜNCÜ EVLİLİK DÖRT GÜN SÜRDÜ

Alice Kim (yukarıda) ile 2004 ile 2016 arasında üçüncü evliliğini yapan Cage'in dördüncü evliliği ise 2019 yılında Erika Koike ile oldu. Ancak bu evlilik sadece 4 gün sürdü.

USTA YÖNETMEN COPPOLA'NIN YEĞENİ

Usta yönetmen Francis Ford Coppola'nın yeğeni olan Nicolas Cage, aile soyadı yerine farklı bir soyadı kullanıyor. Tam adı Nicolas Kim Coppola olan oyuncu, 1964 yılında dünyaya geldi. Los Angeles'ın kenar mahallelerinden birinde dünyaya gözlerini açan Cage, özellikle sürekli, depresyon geçiren annesinin ilgisizliğinden kaynaklanan kötü aile koşulları içerisinde büyüdü. Okuldan nefret ederek bir an önce okulu bitiren oyuncu, ilk olarak kısa dönem TV dizilerinde oynadı. 1982 yapımı "Fast Times at Ridgemont High" filminde küçük bir rol alan Cage böylece sinemaya ilk adımını atmış oldu.

COPPOLA'NIN FİLMİNDE DE ROL ALDI

Cage, amcası Coppola'nın, 1983 tarihli "Rumble Fish" (Siyam Balığı) adlı filminde rol aldı. Aynı yıl kendisini yıldızlığa yükselten filmi "Valley Girl"de oynayan oyuncu, yine yönetmenliğini amcası Coppola'nın yaptığı ve başrolünde Kathleen Turner'ın da yer aldığı "Peggy Sue Got Married" adlı filmde rol aldı.

DÖNEMİN AŞK FİLMLERİNE YENİ BİR SOLUK

Deneysel performansları tercih eden stüdyo filmlerinden, medyatik gösterilerden ve Hollywood eleştirmenlerinden kaçmayı hep başardı. Cher ile birlikte rol aldığı Norman Jewison'ın "Moonstruck" (1987) adlı, dönemin aşk filmlerine yeni bir soluk getiren filmde oynadı.

Bu filmdeki performansı ile Coen Kardeşler'in dikkatini çeken Cage, yönetmenlerin "Raising Arizona" adlı filminde yer aldı. Bu iki filmle giderek ünlenen oyuncu, 1990 yapımı "Vampire's Kiss" ve 1992 yapımı "Honeymoon in Vegas" adlı filmlerle çıkışını sürdürdü.

OSCAR ÖDÜLÜ VAR

Artık film başına 4 milyon dolar gibi yüksek rakamlar alabilen bir oyuncu hâline gelen Cage, Mike Figgis'in bağımsız yapımı "Leaving Las Vegas"ta (1995) düşük bir ücretle görev aldı. İntihar etmeye karar veren bir alkoliği canlandırdığı filmle En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar Ödülü'nün sahibi oldu.

SONRA YAPIMCILIĞA DA YÖNELDİ

Meg Ryan'ın da rol aldığı romantik bir film olan ve ünlü Alman yönetmen Wim Wenders'ın "Wing of Desire" adlı filminden esinlenen "City of Angels" ile tarzını değiştiren Nicolas Cage, "Snake Eyes" filmiyle aksiyon filmlerine dönüş yaptı. "Nosferatu, Bir Dehşet Senfonisi" adlı sessiz korku filminin yapılışını konu alan "Shadow of the Vampire" ile yapımcılığa yönelen Cage, 2000 yapımı "Gone in 60 Seconds" için 20 milyon dolar aldı.