ÃœnlÃ¼ oyuncu Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kez baba olacak: 31 yaÅŸÄ±ndaki bÃ¼yÃ¼k oÄŸluna kardeÅŸ geliyor

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BEÅžÄ°NCÄ° EVLÄ°LÄ°K

GeÃ§en yÄ±l Japon Riko Shibata ile beÅŸinci evliliÄŸini yapan Nicolas Cage, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kez baba olmaya hazÄ±rlanÄ±yor. Ã‡iftin sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ bir sÃ¼redir kulislerde dolaÅŸan bebek haberini doÄŸruladÄ±. People dergisine konuÅŸan sÃ¶zcÃ¼ "MÃ¼stakbel anne ve baba Ã§ok mutlu" diye konuÅŸtu.

BÃœYÃœK AÄžABEYÄ° Ä°LE ARALARINDA 31 YAÅž FARK OLACAK

Bu doÄŸacak bebek 31 yaÅŸÄ±ndaki Shibata'nÄ±n ilk, 57 yaÅŸÄ±ndaki Cage'in ise Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Ã§ocuÄŸu olacak. Nicolas Cage'in Christina Fulton ile iliÅŸkisinden dÃ¼nyaya gelen 31 yaÅŸÄ±nda Weston adÄ±nda bir oÄŸlu bulunuyor. AktÃ¶rÃ¼n, eski eÅŸlerinden biri olan Alice Kim ile evliliÄŸinden de 16 yaÅŸÄ±nda Kal- El Coppola adÄ±nda bir oÄŸlu daha var. Yeni dÃ¼nyaya gelecek bebeÄŸin, bÃ¼yÃ¼k aÄŸabeyi ile arasÄ±ndaki yaÅŸ farkÄ± tam 31 yÄ±l olacak.

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DÃœÄžÃœNDE SÄ°YAH KÄ°MONO GÄ°YDÄ°

Nicolas Cage ile Riko Shibata, geÃ§en yÄ±lÄ±n ÅŸubat ayÄ±nda Las Vegas'taki Wynn Hotel'te Ã§ok az sayÄ±da kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir tÃ¶renle evlendi. Cage'in bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu Weston'dan bile daha genÃ§ olan 27 yaÅŸÄ±ndaki gelin ise dÃ¼ÄŸÃ¼n iÃ§in beyaz gelinlik yerine Japon geleneklerine uygun olarak siyah bir kimono giydi. Bu tÃ¶renin bir baÅŸka Ã¶nemli yanÄ± da Nicolas Cage'in rahmetli babasÄ±nÄ±n doÄŸum gÃ¼nÃ¼ne denk gelmesiydi.

JAPONYA'DA TANIÅžTILAR

Nicolas Cage ile Riko Shibata, ortak bir arkadaÅŸlarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla Japonya'da tanÄ±ÅŸtÄ±. Cage o sÄ±ralar Prisoners of Ghostland filminin Ã§ekimleri iÃ§in Japonya'nÄ±n Shiga kentinde bulunuyordu. Cage, daha sonra Entertainment Tonight'a verdiÄŸi rÃ¶portajda eÅŸi Riko Shibata'yÄ± ilk gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nde onun Ã§ok Ã§ekici bir kadÄ±n olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.

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Ä°NTERNETTEN EVLÄ°LÄ°K TEKLÄ°FÄ° YAPTI, KARGOYLA NÄ°ÅžAN YÃœZÃœÄžÃœ GÃ–NDERDÄ°

Nicolas Cage ile Riko Shibata'nÄ±n niÅŸanlanmasÄ± da ilginÃ§ olmuÅŸ. Cage, Shibata'ya internet Ã¼zerinden evlenme teklif ettiÄŸini ve niÅŸan yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ de kargoyla gÃ¶nderdiÄŸini anlatmÄ±ÅŸtÄ± bir rÃ¶portajÄ±nda. Ã‡iftin dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde, Nicolas Cage'in eski eÅŸi Alice Kim'in de davetliler arasÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± basÄ±na yansÄ±mÄ±ÅŸtÄ±.

2019'DA TANIÅžTILAR

Nicolas Cage ile Riko Shibata, 2019 yÄ±lÄ±nda tanÄ±ÅŸtÄ± ve geÃ§en aÄŸustos ayÄ±nda niÅŸanlandÄ±. O sÄ±rada gelin Shibata memleketi Japonya'daydÄ±. Cage, evlilik teklifini, kardeÅŸi Marc Coppola'nÄ±n radyo programÄ±nda anlatmÄ±ÅŸtÄ±. Cage "Riko, New York'tan Kyoto'ya gitti, ben de Nevada'ya dÃ¶ndÃ¼m. Onu altÄ± ay hiÃ§ gÃ¶rmedim. Sonra bir gÃ¼n FaceTime Ã¼zerinden gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼rken ona "Bak, seninle evlenmek istyorum" dedim. BÃ¶ylece o gÃ¶rÃ¼ÅŸmede niÅŸanlandÄ±k" diye anlatmÄ±ÅŸtÄ±. Sonra da Nicolas Cage, bir kargo ÅŸirketi aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla, niÅŸan yÃ¼zÃ¼klerini Japonya'ya yolladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

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Tören, hem Nicolas Cage'in inançlarÄ±na göre katolik, gelin Riko Shibata'nÄ±n inançlarÄ±na göre de ÅŸinto geleneklerine uygun olarak yapÄ±ldÄ±. Törende Walt Whitman'Ä±n ÅŸiiri ve geleneksem Japon ÅŸiiri haiku okundu. Törene Cagie'in hala iyi dost olduÄŸu eski eÅŸi Alice Kim (yanda) ile onunda evliliÄŸinden dünyaya gelen oÄŸlu Kal da katÄ±ldÄ±.

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Ä°LK EVLÄ°LÄ°K ÃœNLÃœ OYUNCUYLA

ÃœnlÃ¼ yÃ¶netmen Francis Ford Coppola'nÄ±n ailesinden gelen Nicolas Cage ya da tam adÄ±yla Nicolas Kim Coppola, ilk evliliÄŸini 1995 ile 2001 arasÄ±nda Patricia Arquette ile yaptÄ±.

ELVIS'IN KIZIYLA DA EVLENÄ°P BOÅžANDI

Daha sonra 2002 ile 2004 arasÄ±nda Elvis Presley'in tek Ã§ocuÄŸu Lisa Marie ile evli kaldÄ±.

DÃ–RDÃœNCÃœ EVLÄ°LÄ°K DÃ–RT GÃœN SÃœRDÃœ

Alice Kim (yukarÄ±da)Â ile 2004 ile 2016 arasÄ±nda Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ evliliÄŸini yapan Cage'in dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ evliliÄŸi ise 2019 yÄ±lÄ±nda Erika Koike ile oldu. Ancak bu evlilik sadece 4 gÃ¼n sÃ¼rdÃ¼.

USTA YÃ–NETMEN COPPOLA'NIN YEÄžENÄ°

Usta yÃ¶netmen Francis Ford Coppola'nÄ±n yeÄŸeni olan Nicolas Cage, aile soyadÄ± yerine farklÄ± bir soyadÄ± kullanÄ±yor. Tam adÄ± Nicolas Kim Coppola olan oyuncu, 1964 yÄ±lÄ±nda dÃ¼nyaya geldi. Los Angeles'Ä±n kenar mahallelerinden birinde dÃ¼nyaya gÃ¶zlerini aÃ§an Cage, Ã¶zellikle sÃ¼rekli, depresyon geÃ§iren annesinin ilgisizliÄŸinden kaynaklanan kÃ¶tÃ¼ aile koÅŸullarÄ± iÃ§erisinde bÃ¼yÃ¼dÃ¼. Okuldan nefret ederek bir an Ã¶nce okulu bitiren oyuncu, ilk olarak kÄ±sa dÃ¶nem TV dizilerinde oynadÄ±. 1982 yapÄ±mÄ± "Fast Times at Ridgemont High" filminde kÃ¼Ã§Ã¼k bir rol alan Cage bÃ¶ylece sinemaya ilk adÄ±mÄ±nÄ± atmÄ±ÅŸ oldu.

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COPPOLA'NIN FÄ°LMÄ°NDE DE ROL ALDI

Cage, amcasÄ± Coppola'nÄ±n, 1983 tarihli "Rumble Fish" (Siyam BalÄ±ÄŸÄ±) adlÄ± filminde rol aldÄ±. AynÄ± yÄ±l kendisini yÄ±ldÄ±zlÄ±ÄŸa yÃ¼kselten filmi "Valley Girl"de oynayan oyuncu, yine yÃ¶netmenliÄŸini amcasÄ± Coppola'nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± ve baÅŸrolÃ¼nde Kathleen Turner'Ä±n da yer aldÄ±ÄŸÄ± "Peggy Sue Got Married" adlÄ± filmde rol aldÄ±.

DÃ–NEMÄ°N AÅžK FÄ°LMLERÄ°NE YENÄ° BÄ°R SOLUK

Deneysel performanslarÄ± tercih eden stÃ¼dyo filmlerinden, medyatik gÃ¶sterilerden ve Hollywood eleÅŸtirmenlerinden kaÃ§mayÄ± hep baÅŸardÄ±. Cher ile birlikte rol aldÄ±ÄŸÄ± Norman Jewison'Ä±n "Moonstruck" (1987) adlÄ±, dÃ¶nemin aÅŸk filmlerine yeni bir soluk getiren filmde oynadÄ±.

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Bu filmdeki performansÄ± ile Coen KardeÅŸler'in dikkatini çeken Cage, yönetmenlerin "Raising Arizona" adlÄ± filminde yer aldÄ±. Bu iki filmle giderek ünlenen oyuncu, 1990 yapÄ±mÄ± "Vampire's Kiss" ve 1992 yapÄ±mÄ± "Honeymoon in Vegas" adlÄ± filmlerle çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nÄ± sürdürdü.

OSCAR Ã–DÃœLÃœ VAR

ArtÄ±k film baÅŸÄ±na 4 milyon dolar gibi yÃ¼ksek rakamlar alabilen bir oyuncu hÃ¢line gelen Cage, Mike Figgis'in baÄŸÄ±msÄ±z yapÄ±mÄ± "Leaving Las Vegas"ta (1995) dÃ¼ÅŸÃ¼k bir Ã¼cretle gÃ¶rev aldÄ±. Ä°ntihar etmeye karar veren bir alkoliÄŸi canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± filmle En Ä°yi Erkek Oyuncu dalÄ±nda Oscar Ã–dÃ¼lÃ¼'nÃ¼n sahibi oldu.

SONRA YAPIMCILIÄžA DA YÃ–NELDÄ°

Meg Ryan'Ä±n da rol aldÄ±ÄŸÄ± romantik bir film olan ve Ã¼nlÃ¼ Alman yÃ¶netmen Wim Wenders'Ä±n "Wing of Desire" adlÄ± filminden esinlenen "City of Angels" ile tarzÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtiren Nicolas Cage, "Snake Eyes" filmiyle aksiyon filmlerine dÃ¶nÃ¼ÅŸ yaptÄ±. "Nosferatu, Bir DehÅŸet Senfonisi" adlÄ± sessiz korku filminin yapÄ±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± konu alan "Shadow of the Vampire" ile yapÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸa yÃ¶nelen Cage, 2000 yapÄ±mÄ± "Gone in 60 Seconds" iÃ§in 20 milyon dolar aldÄ±.