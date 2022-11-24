Jennifer Lopez 'sırra kadem bastı': Her şeyi sildi, karanlığa gömüldü

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KARİYERİNİN BİR PARÇASI SOSYAL MEDYA

Üstelik ilerleyen yaşına rağmen, daha gençlere özgü olarak görülen sosyal medya kullanımı konusunda da örnek alınacak türden. Elbette kendi ekibinin de yardımı ve yönlendirmesiyle, sosyal medya, onun kariyeri konusunda kullandığı araçlardan biri.

SIRRA KADEM BASTI: TAKİPÇİLERİNİ ŞOKE ETTİ

İşte Lopez, bu alanda attığı son adımla takipçilerini şoke etti. Çünkü Instagram'da 227 milyon, Twitter'da 45.5 milyon, TikTok'ta da 15.4 milyon takipçisi bulunan Lopez, bütün sayfalarını "kararttı". Yani tüm bu sosyal medya platformlarındaki bütün paylaşımlarını kaldırdı.Başka bir deyişle söylersek Jennifer Lopez, sosyal medyada "sırra kadem bastı." Hatta profil fotoğrafını bile ortadan kaldırdı. JLo'nun neden böyle davrandığı ise merak konusu oldu. Bazı yorumlara göre Lopez, bunu yaptı, çünkü çok yakın zamanda herkesi şaşırtacak bir duyuruya hazırlanıyor. Beklenti bu yönde...

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KYLIE JENNER'I ÖRNEK ALMIŞ OLABİLİR

Birçok hayranının, Jennifer Lopez'in çarpıcı bir duyuru yapmaya hazırlandığı için böyle bir girişimde bulunduğunu savunmasının bir nedeni var. Daha önce Kylie Jenner buna benzer bir girişimde bulunmuştu. Kendine ait kozmetik firmasının Instagram sayfasını yenilemeden önce bütün paylaşımlarını yok etmişti. Bundan yola çıkan takipçileri Jennifer Lopez'in de benzer bir adım atacağını düşünüyor. Ama ünlü yıldızın bunu neden yaptığı zaman içinde ortaya çıkacak.

'BİZ KARI- KOCAYIZ, BUNDAN GURUR DUYUYORUM'

53 yaşındaki Jennifer Lopez, bu ilginç adımı atmadan önce yine çarpıcı bir açıklama yapmıştı. Geçen yaz bir dizi törenle evlendiği Ben Affleck'in soyadını aldığını belirten Lopez, bundan böyle Jennifer Affleck olarak çağrılmak istediğini söylemişti. Ünlü yıldız bu konuda "İnsanlar bana hala Jennifer Lopez diyor. Ama benim yasal adım Bayan Affleck, çünkü artık hayatımızı birleştirdik. Biz karı- kocayız. Bundan gurur duyuyorum" diye konuşmuştu.

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'BELKİ DE BEN BÖYLE BİR KIZIM'

JLo bu konudaki açıklamalarını şöyle sürdürmüştü: "Kendi hayatımın ve kaderimin kontrolünü tamamen elimde tutuyorum. Bu konuda gerçekten ne hissettiğimi bilmek istiyorsanız, bunun romantik olduğunu hissediyorum. Bu bana geleneklerle ve romantizmle bağlantılı geliyor. Belki de ben öyle bir kızım" diye konuştu.

'BENNIFER' GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR: Jennifer Lopez, son birkaç senedir Ben Affleck ile yeniden alevlenen ve bu kez evliliğe uzanan aşkıyla gündemin ilk sıralarında yer alıyor. İlk olarak 2002 ile 2004 yılları arasında nişanlanıp ayrılan çift, sonunda yeniden bir araya geldi. Basının Bennifer adıyla andığı çift, geçen yaz önce Las Vegas'ta bir nikah yaptı. Sonra da Ben Affleck'in Georgia'daki milyon dolarlık malikanede üç gün süren bir düğün düzenledi. İşte bundan sonra ortala atılan iddialar nedeniyle de Jennifer Lopez ve Ben Affleck hiç gündemden düşmüyor.

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Çiftin evlendiği ilk dönemde her şey son derece mükemmel görünüyordu. Fakat sonradan Bennifer çifti hakkında söylentiler çıkmaya başladı. Bunlara göre Lopez ile Affleck'in evliliği öyle dışarıdan göründüğü kadar kusursuz değildi. Hatta Lopez, eşiyle birçok konuda anlaşmazlıklar yaşıyordu. Geçen ekim ayının başında magazin basınında yer alan iddialara göre çiftin evliliği bir tür cehenneme dönüşmüştü. Aşklarının ikinci yarısının başından bu yana her yerde el ele göz göze, liseli aşıklar gibi görüntülenen Lopez ile Affleck'in sık sık tartıştığı ve gerilim yaşadıkları ileri sürüldü.

'BULUTLARIN ÜZERİNDEN İNDİ, ARTIK AYAKLARI YERE SAGLAM BASIYOR'

İnternetteki Radar Online adlı siteye konuşan çifte yakın bir kaynağa göre Lopez, hayatının aşkı olduğunu söylediği Ben Affleck ile evlenmeden önce bulutların üzerinde yürüyordu. Fakat evlenip hayatın gerçeklerine dönünce artık ayakları sağlam bir şekilde yere basmaya başladı. Aynı kaynak, çiftin Avrupa'da yaptığı romantik balayının ardından gündelik hayatın gerçeklerine döndüğünü ve bunların da bir tür rüyadan uyanmak gibi olduğunu ileri sürdü. JLo ile Affleck'e yakın bu kaynağa göre ünlü çiftin bir başka sorunu da eski evliliklerinden dünyaya gelen çocuklarıyla uyumlu bir aile olabilmek. Bu arada yeri gelmişken Lopez'in Marc Anthony ile evliliğinden iki, Affleck'in de Jennifer Garner ile evliliğinden üç çocuğu olduğunu hatırlatalım.

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YÜKSEK SESLİ KAVGALAR BAŞLADI: Lopez ile Affleck hakkındaki bir başka iddia da çiftin artık tartışmaya hatta kavga etmeye başladığı. Buna göre Affleck bir keresinde Lopez ile tartışıp evden dışarı çıktı ve etrafına da "Evliliğin mutluluğu mu? Bu daha çok evliliğin karmaşası!" diyerek şikayet etti.

Bennifer çiftinin yuvası üzerinde dolaşan kara bulutlara daha çok kimin neden olduğu da tartışma konusu. Çifte yakın kaynakların Radar adlı siteye anlattığına göre Jennifer Lopez, düğünden önce kelimenin tam anlamıyla Oscar ödülünü hak eden bir performans sergiledi. Affleck'e "geçinilmesi kolay bir eş" gibi davrandı. Fakat düğünden sonra "gerçek yüzünü" gösterdi. Aslında o kadar da kolay bir insan olmadığını gözler önüne serdi.

'NASIL BİR İŞİN İÇİNE GİRDİĞİNİ BİLMİYORDU'

Çifte yakın kaynakların ileri sürdüğüne göre Ben Affleck, evlilik öncesi "aşktan gözü kör olmuş" bir haldeydi. Bu yüzden de nasıl bir işin içine girdiğinin farkında değildi. Fakat sonra yavaş yavaş gerçekleri görmeye başladı. Balayı dönüşü "çifte kumrular" için hayat da yavaş yavaş değişmeye başladı.

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GİYİMİNE BİLE KARIŞIYOR İDDİASI: İleri sürülenlere göre Affleck ile Lopez, giyim kuşam tercihleri yüzünden de tartışıyorlar. Ben Affleck, genellikle rahat giyim tarzıyla biliniyor. Kot pantolon, bir gömlek ve bir tişörtle gününü geçiriyor. Fakat Lopez ise onun bu giyim tarzından memnun değil. Onun giyim kuşamına bile karışmaya başladı. Neleri giyip neleri giyemeyeceğini söyleyecek kadar işi ileri götürdü.

'KOCASINI EVCİL KÖPEĞİ İLE KARIŞTIRIYOR': Lopez ile Affleck'in evlilik ilişkisi hakkında çifte yakın kaynakların birinden çok çarpıcı bir yorum da geldi.. "İnsanlar, Jennifer'ın kocasını bir evcil köpek sanıp sanmadığını merak ediyor!" Lopez'in kariyer odaklı yaşam tarzı da evlilikte bir sorun bir görüşe göre. Ünlü yıldızın, balayından sonra çalışmak için Avrupa'da kalmayı tercih etmiş olması da çiftin hayatındaki sorunlardan biri.

Affleck'in tütün bağımlılığı da çiftin arasındaki bir başka sorun. Ben Affleck, evlilik öncesi bu alışkanlığından vazgeçeceğini söylese de tam tersini yaptı. Her zamankinden daha fazla tütün ürünü tüketmeye başladı. Bennifer çiftinin tartışma konuları hakkında bir iddia daha var ki duyanların gerçekten dudaklarını uçuklattı. Buna göre Jennifer Lopez, Ben Affleck'in kişisel temizlik anlayışından memnun değil. Yani onun yeteri kadar temiz olmadığını düşünüyor. Hatta "mükemmeliyetçi" Lopez ile çiçeği burnunda kocasının kısa süre önce yaptığı tartışmanın nedeni de buydu iddialara göre. Lopez'in parmağını sallayarak Affleck'e bağırdığı, onu azarladığı söyleniyor.

İLK EVLİLİĞİ OLAYLI BİTTİ: Ben Affleck, Jennifer Lopez'den önceki evliliğini Jennifer Garner ile yaptı. Çiftin ayrılığı da olaylı olmuştu. O dönemde ortaya atılan iddialara göre Affleck, karısını çocuklarının dadısıyla aldattı. Yollarını ayıran çift, üç çocuklarının hatırına görüşmeyi sürdürdü. Bu arada Affleck, kendini alkol ve uyuşturucuya verdi. Hatta tedavisi için ona yardım elini uzatan ilk kişi de eski eşi Jennifer Garner oldu.

Jennifer Lopez ile Ben Affleck, balayından döndükten sonra ünlü aktör birkaç kez sokakta görüntülenmişti. O dönemde Affleck'in yeni evli ve mutlu bir adam gibi görünmemesi de bu tür söylentilere neden olmuştu. Oyuncu o dönemde saçı sakalı birbirine karışmış halde sokaklarda kahve ve tütün ürünü tüketirken objektiflere takılmıştı.

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Affleck, ilk evliliğinin bitiminden sonra katıldığı bir programda Garner ile evlilikleri sırasında kendini boğuluyor gibi hissettiğini söylemişti. Son dönemde Jennifer Lopez ile romantik ilişkisinde ikinci dönemi yaşayan Ben Affleck, eski eşi Jennifer Garner ile 10 yıl süren evliliğini işte bu sözlerle değerlendirdi. Howard Stern'in sohbet programına konuk olan 49 yaşındaki Affleck, eski nişanlısı Jennifer Lopez ile yıllar önce sonlandırdığı ilişkisine yeniden başlama konusunda da bazı tereddütler duyduğunu itiraf etti. Ben Affleck, 2005'te evlendiği 2015'te boşandığı eski eşi Jennifer Garner ile ilişkisi hakkında da şunları söyledi. "Muhtemelen birbirimizin boğazına sarılarak ilişkimizi bitirirdik. Ben hala alkol bağımlısı olurdum." Affleck, 2018'de resmi olarak Jennifer Garner'dan boşanmış ve ardından kötü alışkanlığından kurtulmak için tedavi olmaya başlamıştı.

'İKİMİZ DE ÇABALADIK, ÇABALADIK, ÇABALADIK': Jennifer Garner ile kendisinin, evliliklerinin sürmesi için defalarca çaba harcadığını da vurguladı Affleck. "Çabaladık, çabaladık, çabaladık. Çünkü çocuklarımız vardı. Ama ikimiz de bu durumun çocuklarımıza iyi bir evlilik örneği sunmadığını hissediyorduk" diyerek sözlerini.

Ben Affleck, alkol bağımlılığının nedenlerinden birini şöyle açıkladı programda: "Çünkü bu evlilikte kendimi tuzağa düşürülmüş, kapana kısılmış hissediyordum. Sürekli olarak 'Ayrılamam, çünkü çocuklarım var. Ama mutlu değilim, ne yapmalıyım?' diye soruyordum. Yaptığım şey bir şişe alkollü içki tüketmek ve sonunda kanepede uyuyakalmaktı" diye konuştu. Aslında alkolün, sorunlarının çözümü olmadığının farkında olduğunu da sözlerine ekledi Affleck.

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Her ne kadar çift yeniden bir araya geldikten sonra mutluluk tablosu sergilese de Affleck, bu ilişkiye adım atmadan önce bir değil iki kez düşündüğünü itiraf etti. Howard Stern'in kendisine yönelttiği "Lopez ile ilişkisine yeniden başlamada önce bu konuda şüphelerin var mıydı?" sorusuna Affleck şöyle yanıt verdi: "Kesinlikle aklımdan geçti. Hayattaki en büyük sorumluluğum; çocuklarıma karşı olan sorumluluğum. Onları üzecek bir şey yapmak istemedim." Bu şekilde Ben Affleck, Jennifer Lopez ile ilişkisine yeniden başlamadan önce bazı tereddütleri olduğunu da saklamadı.

Bu sürede başından, Marc Anthony ile yaptığı bir evlilik ve Alex Rodriguez ile bir nişanlılık geçen Lopez, tam 14 yıl sonra ayrıldığında çok acı çektiği eski nişanlısı Ben Affleck ile tekrar bir araya geldi. İlk ayrılığında da ne kadar üzüldüğünü anılarını içeren True Love adlı kitapta "kalbim yerinden sökülmüş gibi hissettim" diyerek ifade etmişti yıldız.

FOTOĞRAFLAR: AVALON, MEGA NEWS AGENCY, SPLASH NEWS