ÃœnlÃ¼ sunucu: Kanserim ve artÄ±k yapacak bir ÅŸey yok: Ã–lÃ¼mÃ¼mden sonra onun baÅŸkasÄ±yla evleneceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nmek iÃ§imi acÄ±tÄ±yor

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'BEN BU DÃœNYADAN GÄ°TTÄ°KTEN SONRA...'

Ä°ÅŸte televizyon ekranlarÄ±nÄ±n yÄ±ldÄ±zÄ± olarak tanÄ±nan Jonnie Irwin tam bÃ¶yle bir durumda. Kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§tiÄŸi A Place In The Sun adlÄ± yapÄ±mla tanÄ±nan 48 yaÅŸÄ±ndaki Irwin, bir sÃ¼re Ã¶nce akciÄŸer kanserine yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu. Bu Ã¼zÃ¼cÃ¼ haberi paylaÅŸtÄ±ktan sonra, geri kalan bÃ¼tÃ¼n vaktini, 40 yaÅŸÄ±ndaki eÅŸi Jessica, Ã§ocuklarÄ± Ã¼Ã§ yaÅŸÄ±ndaki Rex, iki yaÅŸÄ±ndaki ikizleri Rafa ve Comac ile anÄ±lar biriktirmekle geÃ§ireceÄŸini itiraf etmiÅŸti. ÃœnlÃ¼ sunucu, ÅŸimdi de kendisi bu dÃ¼nyadan gittikten sonra ailesinin neler yapacaÄŸÄ±, nasÄ±l yaÅŸayacaÄŸÄ±. Ã¶zellikle de eÅŸi Jessica'nÄ±n hayatÄ±nÄ±n nasÄ±l ÅŸekilleneceÄŸi Ã¼zerine kafa yorduÄŸunu gizlemiyor. Hatta bu konuda neler dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼p hissettiÄŸini de anlattÄ±.

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ÃœÃ‡ KÃœÃ‡ÃœK Ã‡OCUKLA YALNIZ KALACAK

Irwin'in Ã¼zerinde en Ã§ok dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ ayrÄ±ntÄ± ise eÅŸi Jessica Holmes'un kendisinden sonraki hayatÄ±. Daha Ã¶nce Hello dergisine verdiÄŸi rjÃ¶portajda,Jessica'yÄ± Ã¼Ã§ kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocukla yalnÄ±z bÄ±rakmak zorunda kalacaÄŸÄ± iÃ§in tedirgin olduÄŸunu sÃ¶yleyen Irwin bu kez farklÄ± bir ayrÄ±ntÄ±ya deÄŸindi. EÅŸinin kendi Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra yeni biriyle tanÄ±ÅŸmasÄ± ve onunla birlikte bir hayat kurmasÄ± bu ayrÄ±ntÄ±. Jonnie Irwin, bu konudaki gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ " Jessica'nÄ±n, yeni biriyle tanÄ±ÅŸÄ±p mutlu olmasÄ±nÄ± isterim. Ama onun bir baÅŸkasÄ±yla evleneceÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼ncesi kalbimi kÄ±rÄ±yor" diye Ã¶zetledi.

'BUNU HEM Ä°STÄ°YORUM HEM DE KALBÄ°MÄ° KIRIYOR'

HastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n akciÄŸerinden baÅŸlayÄ±p vÃ¼cuduna yayÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve ÅŸu anda beynine sÄ±Ã§radÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan Jonnie Irwin, kendi Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra eÅŸi Jessica'nÄ±n hayatÄ±na devam edeceÄŸini ve yeni biriyle tanÄ±ÅŸabileceÄŸini sÃ¶yledi. Bu konudaki gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini ÅŸÃ¶yle ifade etti Irwin The Sun Gazetesi'ne verdiÄŸi rÃ¶portajda: " Bencillikten uzaklaÅŸarak baktÄ±ÄŸÄ±mda, Jess'in eninde sonunda bir baÅŸkasÄ±nÄ± bulmasÄ±nÄ± ve biraz destek gÃ¶rmesini istiyorum. Ama aynÄ± zamanda bunu istemiyorum da. Bu, kalbimi kÄ±rÄ±yor."

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'BU ONUN HAYATI, AMA DÜÅžÜNMEK BENÄ° YARALIYOR': EÅŸi Jessica'nÄ±n "flört meraklÄ±sÄ±" olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Irwin " Jessica belki boÅŸanmÄ±ÅŸ bir baba ya da eÅŸini kaybetmiÅŸ bir adamla tanÄ±ÅŸacak. Ama bu beni ilgilendirmez sanÄ±rÄ±m. Bu onun hayatÄ±, ama bu ÅŸekilde düÅŸünmek beni yaralÄ±yor" dedi.

Bir yandan hastalÄ±ÄŸÄ±yla mÃ¼cadele ederken diÄŸer yandan ailesiyle mÃ¼mkÃ¼n olabildiÄŸince vakit geÃ§irmeye Ã§alÄ±ÅŸan Jonnie Irwin'in yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± tek zorluk bu da deÄŸil. Yine The Sun'a anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re sunuculuÄŸunu Ã¼stlendiÄŸi A Place in the Sun adlÄ± programÄ±n patronu, kansere yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenince onu iÅŸten de Ã§Ä±kardÄ±. Irwin, sezon ortasÄ±nda kanser teÅŸhisi aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bunu duyan patronun da sÃ¶zleÅŸmesini yenilemeyip onu kovduÄŸunu anlattÄ±.

'KÄ°RLÄ° BÄ°R SIR SAKLIYORUM'

2020 yÄ±lÄ±nda, program Ã§ekimi iÃ§in gittiÄŸi Ä°talya'da yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± nedeniyle doktora gittikten sonra kanser olduÄŸunu Ã¶ÄŸrenen Jonnie Irwin, iki yÄ±l gizli tuttuÄŸu bu gerÃ§eÄŸi Hello dergisine verdiÄŸi rÃ¶portajda aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. "Kirli bir sÄ±r saklÄ±yorum" diyen Irwin, hastalÄ±ÄŸÄ± hakkÄ±nda samimi sÃ¶zler sarf etti. Ä°ngiltere'de TV1 kanalÄ±nda yayÄ±nlanan A Place in the Sun ve BBC'de ekrana gelen Escape to the Country adlÄ± programlarla Ã¼nlenen Jonnie Irwin, bundan iki yÄ±l Ã¶nce teÅŸhis aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kendisine altÄ± ay Ã¶mÃ¼r biÃ§ildiÄŸini sÃ¶yledi. Fakat buna raÄŸmen, hastalÄ±kla mÃ¼cadele etti ve bugÃ¼nlere geldi.

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Irwin, Hello dergisine verdiÄŸi rÃ¶portajda "Benim 'kirli' bir sÄ±rrÄ±m var. Bu benim sÄ±rtÄ±mda bir yÃ¼k gibi" dedikten sonra kendisiyle ilgili gerÃ§eÄŸi aÃ§Ä±kladÄ±. "Geride ne kadar zamanÄ±m kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmiyorum, ama olumlu dÃ¼ÅŸÃ¼nmeye ve Ã¶yle kalmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum. Benim bu konudaki yaklaÅŸÄ±mÄ±m 'Kanserle mÃ¼cadele ediyorum, kanserden Ã¶lmÃ¼yorum.' Yapmak istediklerime iliÅŸkin kÃ¼Ã§Ã¼k hatÄ±rlatma notlarÄ± hazÄ±rladÄ±m. Kendime 'ileri dÃ¶nÃ¼k plan yapma, Ã§Ã¼nkÃ¼ yeterince iyi olmayabilirsin' demeyi alÄ±ÅŸkanlÄ±k haline getirdim" diye konuÅŸtu Irwin.

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Jonnie Irwin, bu "plan yapmak" konusundaki sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: " Ama plan yapmak istediÄŸimi biliyorum. Ailemle anlarÄ± yakalamak ve anÄ±lar biriktirmek istiyorum. Ã‡Ã¼nkÃ¼ gerÃ§ek ÅŸu ki: Ã‡ocuklarÄ±m babalarÄ±nÄ± tanÄ±madan bÃ¼yÃ¼yecekler. Bu benim kalbimi kÄ±rÄ±yor." Bu arada yeri gelmiÅŸken Irwin'in 3 yaÅŸÄ±nda Rex adlÄ± bir erkek Ã§ocuÄŸunun yanÄ± sÄ±ra 2 yaÅŸÄ±ndaki Rafa ve Cormac adÄ±nÄ± verdikleri ikizleri olduÄŸunu da hatÄ±rlatalÄ±m.

Jonnie Irwin, akciÄŸer kanserine yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± 2020 yÄ±lÄ±nda, A Place in the Sun adlÄ± programÄ±n Ã§ekimi iÃ§in bulunduÄŸu Ä°talya'da yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bir olayÄ±n ardÄ±ndan Ã¶ÄŸrendi. Otomobil kullanÄ±rken gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ bulanÄ±klaÅŸan Irwin, doktora gitti. YapÄ±lan tetkiklerden sonra akciÄŸer kanserine yakalandÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±ldÄ±. Kemoterapi ve baÅŸka tedaviler gÃ¶rdÃ¼. Bu ÅŸekilde yaÅŸam sÃ¼resi uzatÄ±ldÄ±.

'BÃœTÃœN YAPABÄ°LDÄ°ÄžÄ°M Ã–ZÃœR DÄ°LEMEKTÄ°'

Jonnie Irwin'in bu zor dÃ¶nemde en bÃ¼yÃ¼k destekÃ§isi 40 yaÅŸÄ±ndaki eÅŸi Jessica oldu. Ã‡ekimlerin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ä°talya'dan dÃ¶nÃ¼p tedavisine baÅŸlayan Irwin'e doktorlar sadece altÄ± ay yaÅŸayabileceÄŸini sÃ¶yledi. Ä°ÅŸte doktorlarÄ±n kendisine verdiÄŸi bu acÄ± haberi karÄ±sÄ± Jessica'yla paylaÅŸmak Irwin iÃ§in Ã§ok zor oldu Hello dergisine anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re. Bu konuda ÅŸunlarÄ± anlattÄ± TV yÄ±ldÄ±zÄ±: "Eve gidip bunu karÄ±ma sÃ¶ylemek zorundaydÄ±m. KarÄ±m evde bebeklerimize bakÄ±yordu. Bu, yÄ±kÄ±cÄ± bir durumdu. BÃ¼tÃ¼n yapabildiÄŸim Ã¶zÃ¼r dilemekti. Kendimi sorumlu hissettim."

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Jonnie Irwin; dergiye verdiÄŸi rÃ¶portajda hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ± ÅŸimdiye kadar aÃ§Ä±klamak istemediÄŸini anlattÄ±. Fakat sonradan bu konudaki karanÄ±nda bir deÄŸiÅŸiklik olduÄŸunu hatÄ±rlattÄ±: " YaÅŸam sÃ¼resini sÄ±nÄ±rlayan durumda olan insanlara, her gÃ¼nlerini en iyi ÅŸekilde deÄŸerlendirmeleri konusunda ilham verebilirim. YaÅŸayacak Ã§ok zamanlarÄ± olmasa bile pozitif bir hayat sÃ¼rmelerine yardÄ±mcÄ± olabilirim." HayatÄ±nÄ±n bir gÃ¼n sona ereceÄŸini belirten Irwin " Ama o gÃ¼nÃ¼, mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunca uzak tutmak iÃ§in elimden gelen her ÅŸeyi yapÄ±yorum" diye konuÅŸtu. Jonnie Irwin, bunu eÅŸi Jessica ve oÄŸullarÄ±na borÃ§lu olduÄŸunu sÃ¶zlerine ekledi.

DEBORAH JAMES'I HATIRLATTI

Irwin, durumunu biraz da kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce baÄŸÄ±rsak kanseri nedeniyle hayata veda eden sunucu Dame Deborah James'in savaÅŸÄ±na benzetti. James, hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n baÅŸÄ±ndan sonuna kadar sosyal medya, TV ve kendi internet sitesi aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla insanlarÄ± baÄŸÄ±rsak kanseri konusunda bilinÃ§lendirmeye Ã§alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Deborah James, geÃ§en haziran ayÄ±nda hayata veda etmiÅŸti.

HAYAT SÄ°GORTASININ ÖNEMÄ°NE DEÄžÄ°NDÄ°: Jonnie Irwin, pozitif düÅŸünüp hayatÄ±nÄ±n sonuna kadar ailesiyle güzel anÄ±lar biriktirmek dÄ±ÅŸÄ±nda baÅŸka bir öneride de bulundu. Hayat sigortasÄ±nÄ±n önemine deÄŸindi ve herkesi bu konuda duyarlÄ± olmaya çaÄŸÄ±rdÄ±. Irwin, "bu gezegenden gittikten sonra karÄ±sÄ± Jessica ve çocuklarÄ±nÄ±n tüm borcu ödenmiÅŸ bir ev ve bankada bir miktar paralarÄ± olduÄŸunu bilmenin" kendisini rahatlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Kendisi gibi olan birÃ§ok insanÄ±n "Ã¶lmeden Ã¶nce yapÄ±lacaklar listesi" hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Jonnie Irwin kendisinin yapmak istediÄŸinin ise ailesiyle birlikte olabildiÄŸince vakit geÃ§irmek olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Ekranda tanÄ±nmadan Ã¶nce bir emlakÃ§Ä± olan Jonnie Irwin'in renkli camdaki serÃ¼veni 204 yÄ±lÄ±nda baÅŸladÄ±. YÃ¼zlerce baÅŸvuru arasÄ±ndan Channel 4'te yayÄ±nlanan A Place In The Sun adlÄ± programa sunucu olarak seÃ§ildi. Jasmine Harman ile birlikte uzun sÃ¼re bu gÃ¶revi sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Irwin, 2010 yÄ±lÄ±nda BBC iÃ§in hazÄ±rlanan Escape to the Country adlÄ± programa geÃ§ti. Irwin'in ekran serÃ¼veninde To Buy Or Not To Buy adlÄ± program da yer alÄ±yor. 2011 yÄ±lÄ±nda Dream Lives for Sale adlÄ± kendi programÄ±na baÅŸlayan Jonnie Irwin, yine aynÄ± yÄ±l The Renovation Game adlÄ± bir baÅŸka program iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±. Tam adÄ±m Jonathan James Irwin olan Jonnie Irwin, 2016 yÄ±lÄ±nda Jessica Holmes ile evlendi. Ã‡iftin mutlu evliliÄŸini Ã¼Ã§ erkek Ã§ocuk taÃ§landÄ±rdÄ±.

TV PROGRAMLARIYLA TANINDI

Jonnie Irwin'in uzun sÃ¼re sunuculuÄŸunu yaptÄ±ÄŸÄ± A Place in the Sun aslÄ±nda onun geÃ§miÅŸte yaptÄ±ÄŸÄ± iÅŸle de baÄŸlantÄ±lÄ± bir program. Programa sunucu olarak seÃ§ilmeden Ã¶nce Irwin de emlakÃ§Ä±ydÄ±. A Place in the Sun, Ä°ngiltere'den ayrÄ±lÄ±p daha gÃ¼neÅŸli ve sÄ±cak iklimlere yerleÅŸmek isteyenlere destek olan bir emlak programÄ±ydÄ±. Irwin'in daha sonra sunduÄŸu Escape to the Country, To Buy Or Not To Buy, Dream Lives for Sale ve The Renovation Game yine emlak iÃ§erikli TV programlarÄ±ydÄ±.

FOTOÄžRAFLAR: INSTAGRAM/ JONNIE IRWIN

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