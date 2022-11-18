YÄ±llar boyunca daldan dala kondu, sonunda kalbi o gÃ¼zelde durdu: AralarÄ±nda 31 yaÅŸ fark var

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ARALARINDA 31 YAÅž FARK VAR

Bu sÃ¶zÃ¼nÃ¼ ettiÄŸimiz Ã¼nlÃ¼, Jennifer Lopez'in eski eÅŸi olarak da bilinen mÃ¼zisyen Marc Anthony... 54 yaÅŸÄ±ndaki Anthony, hafÄ±zalara kazÄ±nan ÅŸarkÄ±larÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra gÃ¶nÃ¼l defterinin sayfalarÄ±na adÄ±nÄ± yazdÄ±ÄŸÄ± Ã¼nlÃ¼ kadÄ±nlar nedeniyle de dikkat Ã§ekiyor. ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± dÃ¼n gece de 23'Ã¼ncÃ¼ kez dÃ¼zenlenen Latin Grammy Ã–dÃ¼lleri gecesine konuk oldu. Ona bu tÃ¶rende, geÃ§en mayÄ±s ayÄ±nda niÅŸanlandÄ±ÄŸÄ±, kendisinden tam 31 yaÅŸ kÃ¼Ã§Ã¼k niÅŸanlÄ±sÄ± Nadia Ferreira eÅŸlik etti. Marc Anthony, genÃ§ niÅŸanlÄ±sÄ± Ferreira konusunda da kendi geleneÄŸini bozmadÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ o da tÄ±pkÄ± Anthony'nin eski eÅŸi Dayanara Torres gibi dÃ¼nyanÄ±n tescilli gÃ¼zellerinden. Nadia Ferreira, geÃ§en yÄ±l Ä°srail'de dÃ¼zenlenen Kainat GÃ¼zeli yarÄ±ÅŸmasÄ±nda, ikinci olmuÅŸtu.

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DERÄ°N YIRTMAÃ‡LI KIYAFETÄ° DÄ°KKAT Ã‡EKTÄ°

Marc Anthony, Latin Grammy gecesinin kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±sÄ±nda, genÃ§ niÅŸanlÄ±sÄ± Nadia Ferreira ile birlikte uzun uzun poz verdi. ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±, her zamanki giyim tarzÄ±ndan vazgeÃ§memiÅŸti. Kravat takmadÄ±ÄŸÄ± siyah bir takÄ±m elbiseyle rahat bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ sergiledi Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±. Ferreira ise saÄŸ tarafÄ±nda derin bir yÄ±rtmaÃ§ bulunan kÄ±rmÄ±zÄ±, askÄ±sÄ±z bir elbise tercih etti. SaÃ§larÄ±nÄ± aÃ§Ä±k bÄ±rakan genÃ§ kadÄ±n, gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±k, yÃ¼ksek topuklu stilettolar ile tamamladÄ±. GeÃ§en mayÄ±s ayÄ±nda Marc Anthony'nin kendisine evlilik teklif ederken verdiÄŸi iri taÅŸlÄ± niÅŸan yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ de takan Nadia Ferreira, boynundaki ve bileÄŸindeki takÄ±larla da dikkat Ã§ekti.

BÄ°R YANDA AÅžK, DÄ°ÄžER YANDA Ã–DÃœL MUTLULUÄžU

YanÄ±nda ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ± ve gÃ¼zelliÄŸiyle dikkat Ã§eken Nadia Ferreira ile birlikte mutlu bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ sergileyen Marc Anthony, Latin Grammy gecesinden dÃ¶rt tane Ã¶dÃ¼lle dÃ¶ndÃ¼. Antony, geÃ§en mart ayÄ±nda piyasaya Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± Pa'lla Voy adlÄ± albÃ¼mÃ¼yle bu Ã¶dÃ¼llere deÄŸer gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Yani bir baÅŸka deyiÅŸle "taze niÅŸanlÄ±lar" o gece bÃ¼yÃ¼k bir kutlama da yaptÄ±.

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ÃœNLÃœ ANÄ°MASYON KAHRAMANINA BENZETÄ°LDÄ°

Nadia Ferreira, kÄ±rmÄ±zÄ± kÄ±yafet seÃ§imi ve tepeden tÄ±rnaÄŸa gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼yle sinemanÄ±n unutulmaz animasyon kahramanlarÄ±ndan birini hatÄ±rlattÄ±. Bu Ã¼nlÃ¼ kahraman, Roger Rabbit (TavÅŸan Rabbit) filmindeki kÄ±rmÄ±zÄ± elbiseli Jessica Rabbit'in ta kendisiydi. Ferreira'nÄ±n tek farkÄ± ise saÃ§larÄ±nÄ±n kÄ±zÄ±l deÄŸil koyu renk olmasÄ±ydÄ±.

ESKÄ° EÅžÄ°YLE AYNI DÃ–NEMDE MUTLU HABERÄ° DUYURDU

23. Latin Grammy gecesinde Ã¼nlÃ¼lerin sergilediÄŸi kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ± ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±na birazdan dÃ¶neceÄŸiz ama geceye damgasÄ±nÄ± vuran bu Ã§ifte biraz daha yakÄ±ndan bakalÄ±m. Marc Anthony ile Nadia Ferreira'nÄ±n niÅŸan haberi, Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n eski eÅŸi Jennifer Lopez'in, Ben Affleck ile evlilik yolunda ilk adÄ±mÄ± attÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurduÄŸu sÄ±rada geldi. Lopez ile evliliÄŸinden Max ve Emme adÄ±nda ikiz Ã§ocuk babasÄ± olan 54 yaÅŸÄ±ndaki Marc Anthony ile 23 yaÅŸÄ±ndaki Nadia Ferreira'nÄ±n niÅŸanlandÄ±ÄŸÄ± haberi bir sÃ¼redir ortada dolanÄ±yordu. Onlar da bu sÃ¶ylentileri bu yÄ±lÄ±nmart ayÄ±nda, hem basÄ±nÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda hem de bir dizi sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla doÄŸruladÄ±.

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Anthony ile Nadia Ferreira, niÅŸanlandÄ±klarÄ±na dair sorulara son yanÄ±tÄ± Miami'de basÄ±nÄ±nÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda verdi. Ferreira'nÄ±n parmaÄŸÄ±ndaki iri taÅŸlÄ± niÅŸan yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ de bu ÅŸekilde ilk kez kamuoyu karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ oldu. Mutlu haberi doÄŸruladÄ±klarÄ± gece Ã§ift, yakÄ±n dostlarÄ±yla birlikte bir gece kulÃ¼bÃ¼nde kutlama yaptÄ±. Ã‡ift, sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ±nda da iri elmas taÅŸlÄ± yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi.Â

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Nadia Ferreira ile Marc Anthony'nin niÅŸanlanmasÄ± da iliÅŸkilerinin baÅŸlamasÄ± gibi hÄ±zlÄ± oldu. Ã‡ift, iliÅŸkilerini ilk kez bu yÄ±lÄ±n ilk gÃ¼nlerinde bir Instagram paylaÅŸÄ±mÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla duyurmuÅŸtu. Sonra da Nadia Ferreira, yine sosyal medya Ã¼zerinden yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mlarda iri taÅŸlÄ± yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n de fotoÄŸraflarÄ±na sayfasÄ±nda yer vermiÅŸti. 10 karatlÄ±k bu elmas yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼n 500 bin dolar deÄŸerinde olduÄŸu belirtiliyor.

GÖNÜL DEFTERÄ°NDE KÄ°MLERÄ°N ADI YOK KÄ°! EÄŸer son anda beklenmedik bir geliÅŸme olmaz ve çift evlenirse Nadia Ferreira, Marc Anthony'nin dördüncü eÅŸi olacak. Ferreira ise ilk kez evlenecek. Marc Anthony, sadece evlilikleriyle deÄŸil yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± birliktelikleriyle de çok konuÅŸuluyor. HayatÄ±na giren kadÄ±nlarÄ±n bazÄ±larÄ±, yarÄ±ÅŸmalarda derece alan taçlÄ± güzeller, bazÄ±larÄ± da gösteri dünyasÄ±nÄ±n ve cemiyet hayatÄ±nÄ±n gözde isimleri. Anthony'nin romantik iliÅŸki yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± eÅŸlerinin ve sevgililerinin ortak özelliÄŸi, hepsinin ya kÄ±sa bir dönem ya da uzun süreli olarak dünyanÄ±n en güzel kadÄ±nlarÄ± arasÄ±nda yer almasÄ±. Gelin, çapkÄ±n ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n gönül defterinde adÄ± yazÄ±lÄ± olan bu ünlüleri bir hatÄ±rlayalÄ±m.

Nadia Ferreira, geÃ§en yÄ±l aralÄ±k ayÄ±nda Ä°srail'de dÃ¼zenlenen Kainat GÃ¼zeli yarÄ±ÅŸmasÄ±nda Ã¼lkesi Paraguay'Ä± temsil etti. GenÃ§ kadÄ±n bu yarÄ±ÅŸmadan, Hindistan'Ä± temsil eden Harnaaz Kaur Sandhu'nun ardÄ±ndan ikincilik tacÄ±nÄ± kazanarak ayrÄ±ldÄ±.

Ä°LK EÅžÄ° 1993 YILININ KAÄ°NAT GÃœZELÄ°

GerÃ§ek adÄ± Marco Antonio MuÃ±iz Ruiz olan Marc Anthony ilk evliliÄŸini 2000 yÄ±lÄ±nda oyuncu, model ve ÅŸarkÄ±cÄ± Dayanara Torres ile yaptÄ±. Yeri gelmiÅŸken Torres'in 1993 yÄ±lÄ±nÄ±n Kainat GÃ¼zeli olduÄŸunu hatÄ±rlatalÄ±m. Bu evlilikten Christian ve Ryan adÄ±nda iki erkek Ã§ocuk sahibi olan Ã§ift, 2004 yÄ±lÄ±nda boÅŸandÄ±. Bu sayede Anthony, Jennifer Lopez ile evlenebildi.

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Dayanara Torres'in, Marc Anthony ile evliliÄŸinden iki tane Ã§ocuÄŸu bulunuyo

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JLO Ä°LE EVLÄ°LÄ°ÄžÄ°NDEN Ä°KÄ°Z Ã‡OCUKLARI VAR

Lopez ile Anthony 2004 ile 2014 arasÄ±nda sÃ¼ren evlilikleri sÄ±rasÄ±nda Max ve Emme adÄ±nÄ± verdikleri biri kÄ±z diÄŸeri erkek iki Ã§ocuk sahibi oldu. Her ne kadar boÅŸanmÄ±ÅŸ olsalar da Lopez ile Anthony'nin; Ã§ocuklarÄ± nedeniyle dostane bir iliÅŸkileri var. Eski Ã§ift, zaman zaman onlarÄ±n hatÄ±rÄ±na bir araya geliyor.

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O DA GÃœZELLÄ°K YARIÅžMALARININ PODYUMUNA Ã‡IKMIÅžTI

Marc Anthony, Jennifer Lopez'den boÅŸandÄ±ÄŸÄ± yÄ±l, model Shannon De Lima ile evlendi. Fakat bu evlilik sadece Ã¼Ã§ yÄ±l sÃ¼rdÃ¼. Yine hatÄ±rlatalÄ±m ki her ne kadar DÃ¼nya GÃ¼zeli ya da Kainat GÃ¼zeli seÃ§ilmemiÅŸ olsa da Shannon De Lima da ÅŸÃ¶hretini iki gÃ¼zellik yarÄ±ÅŸmasÄ±na borÃ§lu. GenÃ§lik yÄ±llarÄ±nda Sambil Model ve Miss Earth adlÄ± yarÄ±ÅŸmalarÄ±n podyumuna Ã§Ä±ktÄ±.

BU Ä°LÄ°ÅžKÄ°DEN DE BÄ°R KIZI VAR: Bu arada Marc Anthony'nin 1990 ile 1994 arasÄ±nda Debbie Rosado ile birlikte olduÄŸunu da hatÄ±rlatalÄ±m. ÅžarkÄ±cÄ±nÄ±n bu birliktelikten 1994 doÄŸumlu Arianna adÄ±nda bir kÄ±zÄ± bulunuyor.

Ã‡apkÄ±nlÄ±ÄŸÄ±yla bilinen Marc Anthony'nin adÄ± baÅŸka Ã¼nlÃ¼lerle de aÅŸk sÃ¶ylentilerine karÄ±ÅŸtÄ±. Bunlardan biri Mira Sorvino... Her ne kadar ikisi de bunu doÄŸrulamasa da Sorvino'nun, kariyerinde yÃ¼kseliÅŸe geÃ§tiÄŸi dÃ¶nemde Marc Anthony ile kÄ±sa sÃ¼reli bir iliÅŸki yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± konuÅŸuluyor.

BU Ä°LÄ°ÅžKÄ°SÄ° DE Ã‡OK KONUÅžULDU

Marc Anthony, 2013 ile 2014 arasÄ±nda, yani Jennifer Lopez ile evliliÄŸinin resmi olarak bitmesinden Ã¶nce dÃ¼nyanÄ±n en zengin iÅŸ insanlarÄ±ndan biri olan Sir Philip Green'in kÄ±zÄ± Chloe ile iliÅŸki yaÅŸadÄ±.

Ä°LÄ°ÅžKÄ° KISA SÃœRDÃœ

2016 ve 2017 arasÄ±nda model Mariana Downing ile birlikteydi Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±. KÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da samimi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler sergilemiÅŸ olsalar da iliÅŸkileri kÄ±sa sÃ¼rdÃ¼.

Ä°TALYAN SEVGÄ°LÄ°

Marc Anthony, 2017 ile 2019 arasÄ±nda Ä°talyan model Raffaella Modugno ile birliktelik yaÅŸadÄ±. Bu iliÅŸkiyi basÄ±na doÄŸrulayan kiÅŸi Anthony oldu. "Evet biz bir Ã§iftiz. Ä°liÅŸkimiz ÅŸu anda yeni; birbirimizi tanÄ±maya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz" diye konuÅŸmuÅŸtu Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±. Ä°kili, ayrÄ±lmÄ±ÅŸ olsa da genÃ§ model, Anthony'nin Ã§ocuklarÄ±yla iyi iliÅŸkilerini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.Â

BAZI Ã–DÃœL TÃ–RENLERÄ°NE BÄ°RLÄ°KTE KATILDILAR

Marc Anthony, 2021 Latin MÃ¼zik Ã–dÃ¼lleri dahil birÃ§ok tÃ¶rende birlikte kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±ya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± Madu Nicola ile kÄ±sa sÃ¼reli bir iliÅŸki yaÅŸadÄ±. Ä°liÅŸki sadece birkaÃ§ ay sÃ¼rdÃ¼. O iliÅŸkinin ardÄ±ndan Anthony, ÅŸu anda niÅŸanlÄ± olduÄŸu Nadia Ferreira ile birlikte olmaya baÅŸladÄ±.

KIRMIZI HALIDA ÅžIKLIK YARIÅžI: Bu yÄ±l 23'üncü kez düzenlenen Latin Grammy Ödülleri törenine, genç niÅŸanlÄ±sÄ± Nadia Ferreira ile bilikte damgasÄ±nÄ± vuran Marc Anthony'nÄ±n aÅŸklarÄ±nÄ± böyle hatÄ±rladÄ±ktan sonra ÅŸimdi de tören gecesinin kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±sÄ±ndan yansÄ±yan görüntülere bir bakalÄ±m.

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