Öpüştükten sonra durdu "Bebeğim, bu arada ben evliyim" dedi: Üç yıl, karısını benimle aldattı

EN SAMİMİ ÜNLÜLERDEN BİRİ

Sosyal medyanın en samimi ünlülerini ortaya çıkarmayı amaçlayan bir anket yapılsa onun adı muhtemelen ilk sıralarda yer alır. Kim mi bu ünlü kişi? Bir dönemin yani 1980 ve 90'ların en gözde top modellerinden biri olan Paulina Porizkova. Çek asıllı 57 yaşındaki Porizkova, şu dönemde No Filter: The Good, The Bad and The Beautiful (Filtresiz: İyi, Kötü ve Güzel) adlı kitabıyla gündemde. Aslına bakılırsa Porizkova, bu kitabında tıpkı sosyal medya hesabında olduğu gibi hayatıyla ilgili ayrıntıları samimi bir şekilde anlatıyor.

AİLE PROGRAMINA KONUK OLUP SAMİMİ AÇIKLAMALAR YAPTI

Paulina Porizkova, son olarak Red Table Talk adlı programa konuk oldu. Jada Pinkett Smith'in, kızı Willow ve annesi Adrienne Banfield-Norris ile sunduğu programa katılan Porizkova, hem kitabından söz etti hem de inişli çıkışlı bir ilişki sürdürdüğü eski eşi Ric Ocasek ile ilgili bugüne kadar çok da konuşulmayanları anlattı. The Cars adlı müzik grubunun üyesi olan ve 2019 yılında hayata veda eden Ocasek ile evliliğinden iki tane erkek çocuk annesi olan Paulina Porizkova, ilişkisinin ilk dönemleriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Porizkova, Jada Pinkett Smith ve ailesinin programında samimi açıklamalar yaptı.

'BEBEĞİM, BU ARADA BEN EVLİYİM'

Porizkova, üyesi olduğu Tne Cars adlı müzik grubunun bir klip çekiminde tanıştığı Ric Ocasek'in, ilişkileri başladığında evli ve çocuklu olduğunu haftalar sonra öğrendiğini itiraf etti. Anlattığına göre Ric Ocasek, ikinci eşi Suzanne ile evliliğini ve çocuklarını, Porizkova'ya ilişkileri başladıktan birkaç ay sonra söyledi. O anı "Bana geldi ve 'Evet bebeğim, bu arada ben evliyim' dedi" sözleriyle anlattı Porizkova.

Anılarını kaleme aldığı No Filter adlı kitabında bu konuyu biraz daha ayrıntılı bir şekilde anlattı Porizkova. Kitapta yer alan satırlara göre Ocasek'in itirafı şu şekilde geldi: O sırada Paulina Porizkova ile Ric Ocasek, birbirleriyle şakalaşıp öpüşüyordu. Porizkova, Ocasek'e "Bana bir sır ver" dedi. Bunun üzerine Ocasek de aslında evli olduğunu söyledi. Kitabında o an "suratına bir bardak dolusu soğuk su atılmış gibi" hissettiğini yazdı Porizkova. Ric Ocasek'in itirafı ona ilişkisinden geri adım attırmadı. O sırada henüz 19 yaşındaydı ve kitabında da anlattığına göre "bunun kötü bir evlilik" olduğunu düşündü. Üstelik Ocasek'e büyük bir tutkuyla aşıktı. Paulina Porizkova'nın anlattığına göre üç yıl "gizli" bir ilişki sürdürdüler. Top model durumu şu satırlarla özetledi: Ric, karısını üç yıl boyunca benimle aldattı.

'KARISINDAN BOŞANACAĞINI SANIYORDUM, ÇOCUKLARININ KÜÇÜK OLDUĞUNU SÖYLEDİ'

Paulina Porizkova, Ocasek'e öylesine aşıktı ki onun uğruna sevgilisini terk etti. Ric Ocasek'in de karısından ayrılacağını sanıyordu, ama yanıldı. O süreci Porizkova konuk olduğu Red Table Talk programında şöyle anlattı: "Bana karısından boşanmak için zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. Çünkü çocukları küçüktü. Ben de bunun üzerine Ric'in ne kadar iyi bir baba olduğunu düşündüm." Porizkova, programın sunucuları Jada Pinkett Smith, Willow Smith ve Adrienne Banfield-Norris'e " Tanıştığımız andan itibaren bu kadar yalan söyleyeceği aklıma gelmemişti" dedi.

Haberin Devamı

TANIŞTIKLARINDA PORIZKOVA 19, OCASEK 40 YAŞINDAYDI: Bu arada yeri gelmişken hatırlatalım... Paulina Porizkova ile Ric Ocasek, 1984 yılında The Cars grubunun Drive adlı şarkısı için çekilen klipte tanıştılar. O klipte rol aldığında Porizkova 19, RicK Ocasek ile 40 yaşındaydı. Paulina Porizkova 24, Ocasek 45 yaşındayken de evlendiler. Fakat evlilikleri ünlü modelin beklemediği şekilde ilerledi.

'KARISINA TEŞEKKÜR ETMEYEN TEK ADAMDI'

Porizkova ile Ocasek, üç yıl gizli ilişki sürdürdükten sonra 1989 yılında evlendiler. İki erkek çocukları oldu. Tam 30 yıl sonra yollarını ayırmaya karar verdiler, Fakat 2018 yılında Ocasek'in sağlık sorunları ortaya çıkınca Porizkova onun bakımına yardımcı olmaya karar verdi. Fakat Ocasek'in ona karşı tavırları tuhaftı. O yıl Rock & Roll Hall Onur Listesi'ne girdi. Fakat Ocasek, kendisine gösterdiği onca ilgiye bile tepkisiz kaldı. Gelin o anları Porizkova'nın sözleriyle hatırlayalım: "Ric, o podyumda karısına teşekkür etmeyen tek adamdı."

Haberin Devamı

"SAPLANTIYI AŞK İLE KARIŞTIRDIM"

Paulina Porizkova, geçmişte de Ric Ocasek ile evliliği hakkında çarpıcı açıklamalar yapmıştı. Geçen yıl Amanda de Cadenet'nin podcast yayınına konuk olan 56 yaşındaki Porizkova, The Cars grubunun solisti Ric Ocasek ile olan evliliğinin bilinmeyenlerini gün yüzüne çıkardı. Kendisinin bu ilişkiye yaklaşımını da masaya yatırdı.Porizkova, Amanda De Cadenet'nin yayınında o dönemde düşündüklerini şöyle anlattı: "Onun bana olan ilgisini "aşk" olarak yorumladım. Oysa sanırım daha çok "saplantıydı." Bana takıntılıydı ve ben bunu aşk sandım. Benim herhangi bir şey yapmamı istemiyordu, hiçbir yere gitmemi istemiyordu. Sadece onun çevresinde olmamı istiyordu. Ve ben bunu aşk ile karıştırdım."Porizkova, genç yaşında bu durumu, Ocasek'in kendisine duyduğu büyük aşk olarak nitelediği için de kaybetmek istemediğini sözlerine ekledi.

Porizkova, döneminin en güzel modellerinden biri olarak nitelendiriliyor.

Porizkova, sözün burasında Ric Ocasek'i Yunan mitolojisindeki, kendi yarattığı heykele aşık olan Pygmalion'a benzetti. Sonra da şunları söyledi: " Beni kanatları altına aldı. Bana ne giyeceğimi söyledi, ne yapacağımı söyledi. Onun isteklerine uydum. Çünkü bunu yapmamak, onu kaybetme riskini göze almak demekti. Onun sevgisi benim için herhangi bir arkadaştan, kariyerimden ya da yapmak istediğim her şeyden daha önemliydi."

"BENİ DEĞERLİ BİR MÜLK OLARAK GÖRDÜĞÜNÜ YILLAR SONRA FARK ETTİM"

Birliktelikleri ve evlilikleri sırasında hayatındaki en önemli erkeğin Ric Ocasek olduğunu belirtti Porizkova. Yıllar boyunca da her şeyi onun arzusuna göre yaptığını sözlerine ekledi. Porizkova "Ve ne zaman onun istediklerini yapmamaya başladım, işte o zaman işler iyi gitmemeye başladı" diye konuştu. Paulina Porizkova, sözün bir noktasında, kendisinin, kocası Ocasek için "değerli bir mülk" olmaktan öteye gitmediğini uzun zaman sonra anladığını itiraf etti. Sonra da " Sevilen bir insan yerine değerli bir mülk gibi görüldüğünüz zaman değişemeyeceğinizi, büyüyemeyeceğinizi, yaşlanamayacağınızı çok uzun süre fark etmedim" dedi.

"O ZAMANLARDA BU ÇEŞİT BİR AŞK İSTİYORDUM": 1965 yılında Çekoslavakya'da (günümüzde Çekya ve Slovakya olarak iki ayrı ülke) dünyaya gelen, İsveç'te büyüyen Porizkova bu tür bir evliliğe nasıl razı geldiğini sorusuna da "Gençlik yıllarında ihtiyacım olan şey buydu" diye yanıt verdi. Porizkova bu konu hakkında "Bu çeşit bir ilgi istiyordum, bu çeşit bir aşk istiyordum. Bana uzun yıllar boyunca verdiği her şeyi istiyordum" diye konuştu. Bütün bunları sevilme isteği yüzünden razı geldiğini belirtti ünlü model. "İzlemek istediğim filmleri görmek için sinemaya gitmedim, istediğim gibi bir kariyerim olmadı. Ama bu dünyadaki en önemli şey olan "aşka" sahip olduğumu düşündüm" diyerek o dönemdeki mantığını kelimelere döktü.

"ÇOCUKLARI İÇİN ÇOK İYİ BİR BABAYDI"

Bunların yanı sıra Ocasek'in şu anda 23 ve 28 yaşında olan oğulları Jonathan ile Oliver için çok iyi bir baba olduğunu da sözlerine ekledi. Porizkova, Ocasek'in kendisinden önceki ilişki ve evliliklerinden dört tane daha çocuğu olduğunu da hatırlattı. Geçen yıllar içinde evlilikleri çok iyi gitmese de hatta kocası yatak odalarını ayırmış olsa da sonsuza kadar onunla birlikte kalmayı arzu ettiğini söyledi Porizkova. Model "Sadece onun benimle konuşmasına, onunla iletişim kurmaya ihtiyacım vardı" dedi.

Sorunlara rağmen kocasını sevmekten hiç vazgeçmediğini anlatan Porizkova 2017'de 30 yıllık evliliğin sessizce bitmesinden sonra bile ona olan sevgisinin bitmediğini belirtti. Ocasek'den ayrılmayı kabul etme sebebinin de "çektiği yalnızlık ve arzu edilmeyen kadın olma duygusuyla baş edememek" olduğunu itiraf etti.

Paulina Porizkova, kocası tarafından büyük bir hayal kırıklığına uğratıldığını da onun ölümünden sonra öğrenmişti. Bunu da yaptığı bir söyleşide itiraf etti. Bu yılın şubat ayında USB Global Wealth Management'ın başkanı Paula Polita ile bir söyleşi yapan Paulina Porizkova, 1989'da Ocasek ile dünyaevine girerken evlilik sözleşmesi yapmadığı için ilk kez o dönemde pişmanlık duyduğunu da sözlerine ekledi.

OCASEK ONU MİRASINDAN ÇIKARMIŞ

Porizkova ile yollarını ayırma kararı alan ama aynı evde yaşamayı ve kağıt üzerinde evli kalmayı sürdüren Ric Ocasek, 2019 yılının eylül ayında hayata veda etti. Onun ölümünden sonra da Porizkova, kocasının vasiyetinden çıkarıldığını öğrendi. Bu olayın ardından da kendisi için finansal açıdan zorlu bir süreç başladığını anlattı Paulina Porizkova. "O dönemde iki tane ev kredim vardı ancak ödemem mümkün değildi" diye konuştu. Evleri satışa çıkardığını anlatan ünlü model "Ama satılıncaya kadar, yaşamımı sürdürecek param yoktu" diye devam etti. Ünlü model, o sırada yiyecek alacak maddi imkanı bile olmadığını, bu konuda arkadaşlarının kendisine destek olduğunu sözlerine ekledi.

Porizkova'nın anlattığına göre o dönemde evlilik sözleşmesi gündeme gelmiş ama Osacek bunu "kötüye alamet" olarak nitelendirmişti. Porizkova bu konudaki konuşmalarını yaptığı anları "Onun sözünün, Tanrı sözü gibi olduğuna dair bir inancım vardı o dönemde" diye anlattı. Paulina Porizkova; mesleğinin en parlak dönemlerinde yılda 6 milyon dolar kazandı ama evi geçindirme rolünün onda olmadığını da belirtti. Ric Ocasek ile aralarındaki para ilişkisini de "Benim param gerçek para değildi, bir tür hobi parasıydı. Gerçek para ise onun kazandığıydı" sözleriyle tanımladı Porizkova.

Porizkova, sosyal medyada makyajsız ya da ağlayan halleriyle yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Hatta kendi anlattığına göre gen kuşaklar onu 'Instagram'da ağlayan kadın' olarak tanıyor.

Ünlü model, 2021 yılının eylül ayında 30 yıldan fazla zamandır yaşadıkları evi 10 milyon dolara sattı. New York'ta bir dairesi olan Porizkova, Manhattan'da daha küçük bir eve kiraya çıktı. Paulina Porizkova bu yaşadıklarını da şu sözlerle değerlendirdi: "Bana olanlar önlenebilir şeylerdi. Ve bunlar kötü kadere bağlı değil, tamamen benim aptallığımdı" dedi ve bunlar için kendisinden başka kimseyi suçlamadığını da sözlerine ekledi.

ÇEK MODELİN HAYATI DA FİLM GİBİ

1965 yılında o dönemdeki adı Çekoslavakya olan Çekya'da dünyaya gelen Paulina Porizkova, henüz 3 yaşındayken anne ve babası, ülkeden kaçıp İsveç'e gitti. Paulina Porizkova'yı ise büyükannesine bıraktılar. O dönemde bir demir perde ülkesi olan Çekoslavakya hükümeti, Porizkova'nın anne ve babasının onu almasına izin vermedi. Bu durum, o dönemin İsveç basınında uzun süre manşetlerde kaldı.

Daha sonra annesi Anna çocuklarını almak için ülkeye döndü. O sırada hamile olan Anna Porizkova, ev hahsine alındı. Uluslararası baskı sonucu ailenin ülkeden çıkmasına izin verildi. Bunun üzerine Porizkova ve annesi İsveç'e gitti. Fakat orada da babası onları terk etti.

Paulina Porizkova, annesi ve kardeşiyle çocukluk yıllarında.

Paulina Porizkova çok gençken bir makyöz olan arkadaşı onun ve birkaç arkadaşının fotoğraflarını çekip Paris'te bir modellik ajansına gönderdi. Bu sayede Porizkova'nın da hayatı değişti. 1980'lerin ilk yarısında Porizkova kısa sürede kendini moda dünyasına kabul ettirdi. Hatta Orta Avrupa'dan çıkıp bu alanda isim yapan ilk model olarak da tarihe geçti.

İKİ KİTAP YAZDI

Uzun yıllar mesleğini sürdüren Paulina Porizkova, moda ve TV çalışmalarının yanı sıra 1992 yılında bir çocuk kitabı yazdı. 2007 yılında da A Model Summer adlı romanı yayınlandı. Şimdi de anılarını kaleme aldığı No Filter adlı kitabıyla gündemde.

