Hüngür hüngür ağlayıp sosyal medyada paylaştı: Bu benim en çıplak halim

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INSTAGRAM'IN AĞLAYAN KADINI

Kendisinin kim olduğunu, bir zamanlar sahip olduğu şöhreti tam olarak bilmeyen genç kuşakların bile "Instagram"da ağlayan kadın" olarak tanıdığı ünlü bu kez kelimenin tam anlamıyla hüngür hüngür ve arada sesini yükselterek ağlarken çektiği bir videosunu paylaştı.







DOĞAL HALLERİNİ DE PAYLAŞIYOR

1980'li ve 90'lı yılların en gözde modellerinden biri olan Paulina Porizkova bir süredir Instagram paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Makyajsız saçı başı darmadnağın haliyle, bir yandan yalnızlığına gözyaşı döküp bir yandan mutfakta yemek pişirirken, kimi zaman bahçesinde dans ederken kimi zaman da katıldığı çekimlerin kamera arkasında en bakımlı haliyle çektiği fotoğraf ve videolarını sosyal medya sayfasında paylaşan 56 yaşındaki Porizkova yine takipçilerini etkileyen görüntülerine yer verdi.



TAKİPÇİLERİ YORUM YAĞDIRDI

1984 yılında ünlü Sports Illustrated dergisine kapak pozu veren ilk Orta Avrupalı model olarak tarihe geçen Porizkova, hüngür hüngür ağlarken çektiği uzun bir videoyu Instagram hesabında paylaştı. Çek model, bu paylaşımla birlikte uzun bir mesaj da kaleme aldı. Akıttığı yaşların "eski kendisini" tıpkı bir yangın gibi yakıp yok ettiğini ve böylece yenilenmeye hazır olduğunu ifade etti. Parizkova'nın bu ilginç paylaşımına ünlü ya da ünsüz takipçilerinden çok sayıda yorum geldi. Birçoğu o ağlarken yanında olup ona sarılmak istediğini belirtti. Bazıları da onun bu kırılganlığını "insanları sevme gücünün yoğunluğuna" bağladı.

'YALNIZLIK DUYGUSUNDAN İLK KEZ BU KADAR ETKİLENDİM'

İlginç bir hayat hikayesine sahip olan Paulina Porizkova, araları kötü olsa da beraber yaşadıkları evde hayata veda eden eski eşi The Cars grubunun solisti Ric Ocasek'in, 15 Eylül'deki ikinci ölüm yıl dönümü başta olmak üzere hayatında birçok şeyin kötü hissetmesine neden olduğunu belirtti mesajında. "Bu hafta benim için gerçekten ama gerçekten zor bir haftaydı" diye başladığı satırlarında eski eşinin ölüm yıl dönümü, iki çocuğunun 'yuvadan uçup' kendi hayatlarına gitmesinin kendisinde yarattığı yalnızlık duygusundan ilk kez bu kadar etkilendiğini anlattı. Porizkova, düşündüğü kadar sevilmediğini öğrenmiş olmanın da bu kadar gözyaşı dökmesine yol açan nedenler arasında olduğunu ekledi.





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'BÖYLE DEĞİLMİŞ GİBİ YAPMAYACAĞIM'

"Böyle değilmiş gibi numara yapmayacağım" yazan Porizkova "Keder kalp kırıklığı ve 15 yaşımdan beri ilk kez yalnızlık duygusu içinde kalmak beni bunalttı" diyerek sürdürdü satırlarını. Birçok kişinin kendisine "bu kadar incinmişken neden ve nasıl böyle videolar çektiği" hakkında sorular sorduğunu da belirtti Porizkova. "Bu güzel bir soru" diyerek anlatmayı sürdürdü. Kamerayı ayarlayıp çekime hazırlamanın, duygu dalgasını böldüğünü anlatan Porizkova "Bu sabah bu videoyu çektim. Çok canım yanıyordu ve bütün günü ağlayarak geçirdim. Dolayısıyla kamerayı hazırlamak sorun olmadı" yazarak bu durumu da anlattı.





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GÖZYAŞLARIM BİR YANGIN GİBİ'

Bu yaptığının bir tür aptallık ya da cesaret gösterisi olabileceğini de belirten Paulina Porizkova satırlarını şöyle sürdürdü: "Bütün sevdiklerim beni "asla ağlamayan kadın" olarak bilirdi. Asla! Sadece gizli yerlerde ve gölgelerde ağlardım. Kendimi bu kadar kırılgan bir şekilde size göstermek belki de tüm ABD'ye kendi çıplak ve uygunsuz bir fotoğrafınızı göstermek gibi. Bu en kırılgan olduğum andaki benim. Bu benim en çıplak halim. " Gözyaşlarının bir yangın olduğunu da belirttiği mesajını şu satırlarla bitirdi Porizkova "Biliyorum ki bu yangın eski beni sonsuza kadar yakıp yok ediyor. Ve yeni ben ortaya çıkmaya hazır."





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'SEN SEVİLESİ BİR İNSANSIN'

Eski top modelin bu ilginç paylaşımına takipçilerinden çok sayıda yorum geldi. Bazıları onun sandığı gibi az sevilen ya da sevilmeyen değil tam tersine sevilesi bir insan olduğunu belirtti. Bazıları ona sarılmak istediğini, bazıları da Porizkova'nın cesur bir kadın olduğunu belirti.





ONU GENÇ NESİL BÖYLE TANIYOR

Ric Ocasek ile evliliğinden iki tane yetişkin erkek çocuk annesi olan Paulina Porizkova, daha önce yaptığı bir Instagram paylaşımında da genç nesillerin kendisini "Instagram'da ağlayan kadın" olarak tanıdığını ifade etmişti. Daha önce gözyaşları içinde fotoğraflarını paylaşan Porizkova söz konusu paylaşımda "Arkadaşlarımla yemek yediğim restoranda tuvalete gitmek için kalktım. O sırada yaşı itibariyle beni tanıması mümkün olmayan genç bir kadın bana bakarak "Aa! Siz...." dedi ve cümlesini bitiremedi. Ben de fazla uzatmamak için 'Evet, benim' diye yanıt verdim. Sonra genç kadın arkamdan seslendi 'Siz Instagram'da ağlayan kadınsınız' diyerek yaşadığı bir olayı anlatmıştı.





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SİTEM DOLU SÖZLER

Porizkova bir süre önce de gözü yaşlı bir fotoğrafını paylaşıp sitem dolu bir mesaj yazmıştı. Porizkova, özellikle kadın takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutulan bu paylaşımında " Aldatıldıktan sonra güven duymak ise, tıpkı uzaya fırlatılmak gibi kabul edilmesi güç bir şey. Düzeltme... Şu anda kendimi uzaya fırlatılmış olarak görmek daha kolay" diye yazdı. Sevdiğiniz birine güvenip aldatıldıktan sonra aşkın da şüpheli bir hale dönüştüğünü ifade eden Paulina Porizkova "Ama güven olmadan aşk da mümkün değildir" diye yazdı. Her ne kadar isim vermese de herkes bu sitemin kısa bir süre birlikte olduğu yapımcı Aaron Sorkin'e olduğunu düşündü.

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SAMİMİYETLE PAYLAŞIYOR

Instagram hesabından sık sık filtresiz pozlarını ya da özel hayatından görüntüleri paylaşan Porizkova, son üç yıldır zor zamanlar geçirdi. Bir ara ekonomik zorluklar yaşadığını da saklamayan Porizkova, evini de değiştirdi. Araları kötü olmasına rağmen hastalığı sırasında baktığı eski eşi Rick Ocasek'in ölümünden sonra yaşadıklarını da açık yüreklilikle takipçileriyle paylaştı. Porizkova, ayrılık kararı vermelerine rağmen resmi olarak boşanmadığı kocası Ric Ocasek'in ölümünden sonra, mirasından mahrum bırakıldığını öğrendiğini ve beş parasız kaldığını anlattı. Porizkova, yiyecek almaları için arkadaşlarından yardım istemek zorunda kaldığını gizlemedi.

EKONOMİK ZORLUKLAR YAŞADI

USB Global Wealth Management'ın başkanı Paula Polita ile bir söyleşi yapan Paulina Porizkova, 1989'da Ocasek ile dünyaevine girerken evlilik sözleşmesi yapmadığı için ilk kez o dönemde pişmanlık duyduğunu da sözlerine ekledi. Porizkova ile yollarını ayırma kararı alan ama aynı evde yaşamayı ve kağıt üzerinde evli kalmayı sürdüren Ric Ocasek, 2019 yılının eylül ayında hayata veda etti. Onun ölümünden sonra da Porizkova, kocasının vasiyetinden çıkarıldığını öğrendi. Bu olayın ardından da kendisi için finansal açıdan zorlu bir süreç başladığını anlattı Paulina Porizkova. "O dönemde iki tane ev kredim vardı ancak ödemem mümkün değildi" diye konuştu. Evleri satışa çıkardığını anlatan ünlü model "Ama satılıncaya kadar, yaşamımı sürdürecek param yoktu" diye devam etti. Ünlü model, o sırada yiyecek alacak maddi imkanı bile olmadığını, bu konuda arkadaşlarının kendisine destek olduğunu sözlerine ekledi.

EVLİLİK SÖZLEŞMESİ İSTEMEDİ

Çek asıllı model Paulina Porizkova ile The Cars grubunun solisti Ric Ocasek, 1984 yılında tanıştılar. O sırada Porizkova 19 yaşındaydı. Beş yıl sonra da çift evlendi. O dönemde de Paulina Porizkova 24, Ric Ocasek ise 45 yaşındaydı. Porizkova'nın anlattığına göre o dönemde evlilik sözleşmesi gündeme gelmiş ama Osacek bunu "kötüye alamet" olarak nitelendirmişti. Porizkova bu konudaki konuşmalarını yaptığı anları "Onun sözünün, Tanrı sözü gibi olduğuna dair bir inancım vardı o dönemde" diye anlattı. Paulina Porizkova; mesleğinin en parlak dönemlerinde yılda 6 milyon dolar kazandı ama evi geçindirme rolünün onda olmadığını da belirtti. Ric Ocasek ile aralarındaki para ilişkisini de "Benim param gerçek para değildi, bir tür hobi parasıydı. Gerçek para ise onun kazandığıydı" sözleriyle tanımladı Porizkova.

KİRALIK EVE ÇIKTI

Ünlü model, geçtiğimiz eylül ayında 30 yıldan fazla zamandır yaşadıkları evi 10 milyon dolara sattı. New York'ta bir dairesi olan Porizkova, Manhattan'da daha küçük bir eve kiraya çıktı. Paulina Porizkova bu yaşadıklarını da şu sözlerle değerlendirdi: "Bana olanlar önlenebilir şeylerdi. Ve bunlar kötü kadere bağlı değil, tamamen benim aptallığımdı" dedi ve bunlar için kendisinden başka kimseyi suçlamadığını da sözlerine ekledi. Paulina Porizkova ile Ric Ocasek'in evliliklerinden 27 yaşında Jonathan ve 22 yaşında Oliver adında iki tane erkek çocukları bulunuyor.

DOĞDUĞU ÜLKEDEN KAÇTI

1965 yılında o dönemdeki adı Çekoslavakya olan Çekya'da dünyaya gelen Paulina Porizkova, henüz 3 yaşındayken anne ve babası, ülkeden kaçıp İsveç'e gitti. Paulina Porizkova'yı ise büyükannesine bıraktılar. O dönemde bir demir perde ülkesi olan Çekoslavakya hükümeti, Porizkova'nın anne ve babasının onu almasına izin vermedi. Daha sonra annesi Anna çocuklarını almak için ülkeye döndü. O sırada hamile olan Anna Porizkova, ev hapsine alındı. Uluslararası baskı sonucu ailenin ülkeden çıkmasına izin verildi. Bunun üzerine Porizkova ve annesi İsveç'e gitti. Fakat orada da babası onları terk etti.

BİR ARKADAŞI FOTOĞRAFINI AJANSA GÖNDERDİ

Paulina Porizkova çok gençken bir makyöz olan arkadaşı onun ve birkaç arkadaşının fotoğraflarını çekip Paris'te bir modellik ajansına gönderdi. Bu sayede Porizkova'nın da hayatı değişti. 1980'lerin ilk yarısında Porizkova kısa sürede kendini moda dünyasına kabul ettirdi. Hatta Orta Avrupa'dan çıkıp bu alanda isim yapan ilk model olarak da tarihe geçti. Uzun yıllar mesleğini sürdüren Paulina Porizkova, moda ve TV çalışmalarının yanı sıra 1992 yılında bir çocuk kitabı yazdı. 2007 yılında da A Model Summer adlı romanı yayınlandı.