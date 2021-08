Gözü yaşlı selfie: Aldatıldıktan sonra güvenmek zor!

'İÇ KARARTICI' İşte bu konudaki vurgulama Porizkova'yı sinirlendirdi ve Instagram hesabında uzun bir yazı kaleme aldı. Porizkova, bu randevusunun yansımalarının kendini için çok çarpıcı olduğunu belirtti. Özel hayatında, ilerleyen yaşına rağmen kendisini çekici bulan bazı erkeklerle çıktığını anlatan Porizkova, bunlardan bazılarının kendisinden 10 yaş büyük olabildiğini de ekledi. Porizkova, medyanın kendisinin ve sevgilisinin yaşlarıyla ilgili olarak yaptığı "uygun" yorumunun kendisi için iç karartıcı olduğunu da yazdı. Porizkova'nın sevgilisi Sorkin, The Trial of the Chicago 7 ile özgün senaryo dalında Oscar adayıydı ama geceden eli boş ayrıldı.