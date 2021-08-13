FOTOĞRAFLAR: MEGA NEWS AGENCY, SPLASH NEWS, ALAMY, INSTAGRAM
Haber Giriş: 13 Ağustos 2021 - 17:19 |
Gözü yaşlı selfie: Aldatıldıktan sonra güvenmek zor!
Sadece gösteri dünyasının ünlüleri değil hemen herkes sosyal medyada hep en mutlu halleriyle görünmek ister. Sanki hayat hep öyle mutlu mesut akıp gidiyormuş gibi. Bir döneme damgasını vuran ünlü model, tıpkı daha önce de yaptığı gibi bunun tam tersini yaptı ve ağlarken çekilen bir selfie pozunu Instagram sayfasında paylaştı.
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GÖZÜ YAŞLI SELFIE
1980'lerin ve 90'ların en ünlü modellerinden biri olan Çek asıllı Paulina Parizkova, hayatındaki her değişimi, duygularını düşüncelerini sosyal medyadan paylaşıp takipçileriyle dertleşiyor. Daha önce yalnız geçirdiği bir gün çektiği ve bazı yerlerinde ağladığı bir videoyu paylaşan 56 yaşındaki Parizkova, yine gözü yaşlı bir paylaşım yaptı.
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KİME SİTEM ETTİ
Bu yılki Oscar töreninde yeni sevgilisi yapımcı Aaron Sorkin ile birlikteliğini onunla kırmızı halıya çıkarak gözler önüne seren Porizkova şimdi de aşkının hüsranla bittiğini duyurdu. Ağlarken çektiği bir selfie pozunu paylaşan Porizkova, mesajına herkesin mutlu insanlar görmekten hoşlandığını belirterek başladı. Sonra da "Ama her gün iyileşme yolunda mutlu bir gün değildir" diye devam etti.
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'ALDATILDIKTAN SONRA GÜVEN ZOR'
Porizkova, özellikle kadın takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutulan bu paylaşımında " Aldatıldıktan sonra güven duymak ise, tıpkı uzaya fırlatılmak gibi kabul edilmesi güç bir şey. Düzeltme... Şu anda kendimi uzaya fırlatılmış olarak görmek daha kolay" diye yazdı. Sevdiğiniz birine güvenip aldatıldıktan sonra aşkın da şüpheli bir hale dönüştüğünü ifade eden Paulina Porizkova "Ama güven olmadan aşk da mümkün değildir" diye yazdı.
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NARSİSİZMİN ZİRVESİ
Paulina Porizkova paylaşımının sonunda "Ağlarken çekilen bir selfie'yi narsisizmin zirvesi olarak belirtmek isteyenler, size katılıyorum" diye yazdı. Her ne kadar Porizkova, isim vermemiş olsa da bu paylaşım, birçok kişi tarafından modelin, sevgilisi Aaron Sorkin tarafından aldatıldığı şeklinde yorumlandı.
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ZOR ZAMANLAR
Fakat bazıları da ihanet ile ilgili bu paylaşımı Porizkova'nın, bir süre ölen eski eşi Ric Ocasek'in onu mirasından mahrum bırakmasına yaptığı bir gönderme olarak yorumladı.
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YAŞ KONUSU SİNİRLENDİRDİ
Porizkova, bu yıl yapılan Oscar törenine birlikte katıldığı sevgilisi Aaron Sorkin ile kendisinin yaşları hakkında yapılan yorumlara sinirlenip sosyal medya üzerinden yanıt vermişti.
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O YORUMLARA KIZDI
Porizkova her ikisinin de yaşlarıyla ilgili yapılan yorumlara dayanmadı ve sosyal medya hesabından uzun bir yazı paylaştı. Yazının sonunda da yaş konusundaki bu ayrımcılığa tepki gösterdi.
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SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Paulina Porizkova'nın; Instagram hesabında da paylaştığı bazı haber başlıklarında çiftin yaşları ön plana çıkarılmıştı. Bu başlıklarda Porizkova ile Sorkin'in "yaşlarındaki uyum" yaş uygunlukları ön plana çıkarılmıştı. Söz konusu bu başlıklarda "Paulina Porizkova ve Aaron Sorkin, 'yaş uyumu olan' aşklarını ilk kez kırmızı halıda gözler önüne serdikleri belirtiliyordu.
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'İÇ KARARTICI'
İşte bu konudaki vurgulama Porizkova'yı sinirlendirdi ve Instagram hesabında uzun bir yazı kaleme aldı. Porizkova, bu randevusunun yansımalarının kendini için çok çarpıcı olduğunu belirtti. Özel hayatında, ilerleyen yaşına rağmen kendisini çekici bulan bazı erkeklerle çıktığını anlatan Porizkova, bunlardan bazılarının kendisinden 10 yaş büyük olabildiğini de ekledi. Porizkova, medyanın kendisinin ve sevgilisinin yaşlarıyla ilgili olarak yaptığı "uygun" yorumunun kendisi için iç karartıcı olduğunu da yazdı. Porizkova'nın sevgilisi Sorkin, The Trial of the Chicago 7 ile özgün senaryo dalında Oscar adayıydı ama geceden eli boş ayrıldı.
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ZOR ZAMANLAR YAŞADI
Instagram hesabından sık sık filtresiz pozlarını ya da özel hayatından görüntüleri paylaşan Porizkova, son üç yıldır zor zamanlar geçirdi. Bir ara ekonomik zorluklar yaşadığını da saklamayan Porizkova, evini de değiştirdi. Araları kötü olmasına rağmen hastalığı sırasında baktığı eski eşi Rick Ocasek'in ölümünden sonra yaşadıklarını da açık yüreklilikle takipçileriyle paylaştı.
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KOCASININ ÖLÜMÜNDEN SONRASIYLA İLGİLİ İLK KEZ KONUŞTU
1980 ve 90'larda moda dünyasına damgasını vuran Paulina Porizkova, geçtiğimiz aylarda hayatının en zorlu dönemlerinden biriyle ilgili olarak ilk kez konuştu. 55 yaşındaki Porizkova, ayrılık kararı vermelerine rağmen resmi olarak boşanmadığı kocası Ric Ocasek'in ölümünden sonra, mirasından mahrum bırakıldığını öğrendiğini ve beş parasız kaldığını anlattı. Porizkova, yiyecek almaları için arkadaşlarından yardım istemek zorunda kaldığını anlattı.
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EVLİLİK SÖZLEŞMESİ YAPMADILAR VE KOCASI MİRASINDAN ÇIKARMIŞ
USB Global Wealth Management'ın başkanı Paula Polita ile bir söyleşi yapan Paulina Porizkova, 1989'da Ocasek ile dünyaevine girerken evlilik sözleşmesi yapmadığı için ilk kez o dönemde pişmanlık duyduğunu da sözlerine ekledi. Porizkova ile yollarını ayırma kararı alan ama aynı evde yaşamayı ve kağıt üzerinde evli kalmayı sürdüren Ric Ocasek, 2019 yılının eylül ayında hayata veda etti. Onun ölümünden sonra da Porizkova, kocasının vasiyetinden çıkarıldığını öğrendi. Bu olayın ardından da kendisi için finansal açıdan zorlu bir süreç başladığını anlattı Paulina Porizkova. "O dönemde iki tane ev kredim vardı ancak ödemem mümkün değildi" diye konuştu.
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ARKADAŞLARI DESTEK OLDU
Evleri satışa çıkardığını anlatan ünlü model "Ama satılıncaya kadar, yaşamımı sürdürecek param yoktu" diye devam etti. Ünlü model, o sırada yiyecek alacak maddi imkanı bile olmadığını, bu konuda arkadaşlarının kendisine destek olduğunu sözlerine ekledi.
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KLİP ÇEKİMİNDE TANIŞTILAR
Çek asıllı model Paulina Porizkova ile The Cars grubunun solisti Ric Ocasek, 1984 yılında tanıştılar. O sırada Porizkova 19 yaşındaydı. Beş yıl sonra da çift evlendi. O dönemde de Paulina Porizkova 24, Ric Ocasek ise 45 yaşındaydı.
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'ONUN İŞİ GERÇEKTİ BENİKMİ HOBİ'
Porizkova'nın anlattığına göre o dönemde evlilik sözleşmesi gündeme gelmiş ama Osacek bunu "kötüye alamet" olarak nitelendirmişti. Porizkova bu konudaki konuşmalarını yaptığı anları "Onun sözünün, Tanrı sözü gibi olduğuna dair bir inancım vardı o dönemde" diye anlattı. Paulina Porizkova; mesleğinin en parlak dönemlerinde yılda 6 milyon dolar kazandı ama evi geçindirme rolünün onda olmadığını da belirtti. Ric Ocasek ile aralarındaki para ilişkisini de "Benim param gerçek para değildi, bir tür hobi parasıydı. Gerçek para ise onun kazandığıydı" sözleriyle tanımladı Porizkova.
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KİRAYA ÇIKTI
Ünlü model, geçtiğimiz eylül ayında 30 yıldan fazla zamandır yaşadıkları evi 10 milyon dolara sattı. New York'ta bir dairesi olan Porizkova, Manhattan'da daha küçük bir eve kiraya çıktı. Paulina Porizkova bu yaşadıklarını da şu sözlerle değerlendirdi: "Bana olanlar önlenebilir şeylerdi. Ve bunlar kötü kadere bağlı değil, tamamen benim aptallığımdı" dedi ve bunlar için kendisinden başka kimseyi suçlamadığını da sözlerine ekledi. Paulina Porizkova ile Ric Ocasek'in evliliklerinden 27 yaşında Jonathan ve 22 yaşında Oliver adında iki tane erkek çocukları bulunuyor.
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ÇEK MODELİN HAYATI DA FİLM GİBİ
1965 yılında o dönemdeki adı Çekoslavakya olan Çekya'da dünyaya gelen Paulina Porizkova, henüz 3 yaşındayken anne ve babası, ülkeden kaçıp İsveç'e gitti. Paulina Porizkova'yı ise büyükannesine bıraktılar. O dönemde bir demir perde ülkesi olan Çekoslavakya hükümeti, Porizkova'nın anne ve babasının onu almasına izin vermedi. Bu durum, o dönemin İsveç basınında uzun süre manşetlerde kaldı.
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ANNESİ EV HAPSİNE ALINDI
Daha sonra annesi Anna çocuklarını almak için ülkeye döndü. O sırada hamile olan Anna Porizkova, ev hahsine alındı. Uluslararası baskı sonucu ailenin ülkeden çıkmasına izin verildi. Bunun üzerine Porizkova ve annesi İsveç'e gitti. Fakat orada da babası onları terk etti.
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ARKADAŞI FOTOĞRAFINI AJANSA GÖNDERDİ
Paulina Porizkova çok gençken bir makyöz olan arkadaşı onun ve birkaç arkadaşının fotoğraflarını çekip Paris'te bir modellik ajansına gönderdi. Bu sayede Porizkova'nın da hayatı değişti. 1980'lerin ilk yarısında Porizkova kısa sürede kendini moda dünyasına kabul ettirdi. Hatta Orta Avrupa'dan çıkıp bu alanda isim yapan ilk model olarak da tarihe geçti.
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İKİ KİTAP YAZDI
Uzun yıllar mesleğini sürdüren Paulina Porizkova, moda ve TV çalışmalarının yanı sıra 1992 yılında bir çocuk kitabı yazdı. 2007 yılında da A Model Summer adlı romanı yayınlandı.
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ESKİ EŞİ DÖRT YIL ÖNCE ÖLDÜ
1984'te The Cars grubunun Drive adlı video klibinde rol alan Paulina Porizkova, grubun solisti Ric Ocasek ile aşk yaşamaya başladı. Çift, iki yıl sonra evlendi. İki çocukları dünyaya gelen Porizkova ve Ocasek, 2019 yılında ayrıldıklarını açıkladılar. Fakat eski eşinin geçirdiği ameliyatın ardından Porizkova onun bakımını üstlendi. Ocasek, bir gece uykusunda öldü, onun cansız bedenini bulan ise Paulina Porizkova oldu. Çiftin iki tane oğlu oldu.
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FİLTRESİZ POZLAR
2016 yılında Instagram'a katıldı. Sosyal medya paylaşımları da ilgi çekiyor eski modelin. Sık sık yüzünün makyajsız ve filtresiz fotoğraflarını paylaşan Porizkova, bu anlamda da bedensel pozitivizmin temsilcilerinden biri sayılıyor.