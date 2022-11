GenÃ§ kÄ±zken plajda bile bikini giyemezdim, ama ÅŸimdi bu yarÄ± Ã§Ä±plak pozlarÄ± verdim

Haberin Devamı

50'Lİ YAŞLARINDAYAPTI

Müzik dünyasının tecrübeli yıldızı, bir süredir önümüzdeki yılın şubat ayında piyasaya çıkaracağı yeni albümüyle gündemin ilk sıralarında. Bu yeni albümün bu kadar konuşulmasının bir nedeni, onun beş yıl aradan sonra çıkaracağı ilk albüm olması. Ama gündemi bu kadar meşgul etmesinin en az bunun kadar önemli bir nedeni daha var: Ünlü şarkıcının albüm kapağı için verdiği yapı çıplak pozlar. Bunu50'li yaşlarında yapması ise bir başka konu.

FOTOĞRAFLARI OLAY OLDU

Bu ünlü şarkıcı, 1980'lerde başladığı kariyerini, değişen kuşaklara rağmen aynı başarıyla sürdüren Shania Twain... 57 yaşındaki Twain, beş yıllık bir suskunluğun ardından önümüzdeki yılın şubat ayında çıkaracağı yeni albümü Queen of Me ile müzikseverlerle buluşuyor. Ön hazırlık olarak bir süredir, albüm kapağını ve tanıtım için çekilen pozlarını sosyal medya hesabından paylaşıyor ünlü şarkıcı. Bu paylaşımlarda en çok dikkat çeken ayrıntı Shania Twain'in yarı çıplak poz vermiş olması. Bunlardan birinde bir at üzerinde çıplak olarak görünüyor, diğerinde de yine at binerken giydiği derin dekoltesi olan bir elbiseyle. Albümünün alternatif kapaklarından birinde de üzeri çamurla kaplı olarak objektif karşısına geçmiş Shania Twain.



Haberin Devamı

'GERÇEĞİM ŞU Kİ: YAŞLANIYORUM'

Konuk olarak katıldığı TalkShopLive adlı programda Shania Twain, çok konuşulan bu kapaklar ve 50'li yaşlarında böyle pozlar vermeye kendisini yönlendiren nedenler hakkında konuştu. Kanadalı şarkıcı "Benim gerçeğim şu ki, yaşlanıyorum. Bu gerçeği daha genç olduğum yıllarda fark etmeyi dilerdim" dedi. Twain, yaşı ilerledikçe artık görüntüsü konusunda daha az endişe ettiğini ve diğer insanların kendisine yönelik eleştirilerinden daha az etkilendiğini sözlerine ekledi.

Haberin Devamı

'PLAJDA BİLE BİKİNİ GİYEMEYEN KIZLARDAN BİRİYDİM'

Twain, söyleşide ilk gençlik yıllarında kendisini hayatından bezdiren güvensizliklerden de söz etti. Bedensel görünümü konusunda şu anda sahip olduğu kendine güvenin yerinde o zamanlar yeller estiğini belirtti. Ünlü şarkıcı bu konuda şunları söyledi: " Ben kendine güveni olmayan bir kızdım. Mesela plajda bile asla bikini giyemeyen genç kızlardan biriydim."

'DAHA GENÇKEN YAPMADIM, ŞİMDİ YAPIYORUM': Sonra da albüm için verdiği pozlara değinerek "Bunu daha gençken yapmadım, o zaman şimdi yapacağım. Kendimi olduğum gibi rahat hissediyorum ve bunu göstereceğim" diyerek pozların altında yatan nedeni ifade etti.





'BENİM GİBİ HİSSEDEN İNSANLARLA PAYLAŞTIM'

Shania Twain, yaptığınınsadece çamura bulanıp çıplak poz vermek olduğunu belirtti. Bunun kendisi için büyük bir cesaret örneği olduğunu saklamadı ünlü şarkıcı. "Ben kendini teşhir etmeyi seven biri değilim. Bu sadece benim kendime verdiğim bir mesajdı. Şimdi kendimi, kendi tenimin içinde, olduğum gibi rahat hissetme zamanı. Ve bunu tıpkı benim gibi kendine güveni olmayan insanlarla paylaştım." diye konuştu.

Haberin Devamı

'BUNU YAŞAMAM GEREKİYORDU'

Shania Twain, söylediğine göre, şimdi kendi bedeninden hoşnut ve yaşlanma nedeniyle meydana gelen değişiklikler konusunda da utangaç değil. Bu konudaki görüşlerini şu kelimelerle anlattı Twain "Kendime sürekli şu mesajı tekrarlamak bir başlangıçtı:' Tamam... Kendi görüntümden memnunum, kendimle barışığım.' Ama bunu kendime ve başka insanlara bu şekilde söylemekle yetinemezdim. Bunu yaşamam gerekiyordu."

'DAHA YAŞLIYKEN YAPINCA NEDEN RAHATSIZ EDİCİ OLSUN?': Shania Twain, kariyerinin başında What Made You Say That? adlı şarkının klibinde sütyen giymeden kamera karşısına geçtiğini hatırlattı. Sonra da sözlerini şöyle noktaladı: "O halde buna benzer bir şeyi gençken değil de daha ileri yaştayken yapmış olmam neden rahatsız edici olsun ki?"

SESİNİ KURTARMAK İÇİN OPERASYON GEÇİRDİ

Shania Twain'in bu yeni albümünün, kapak ve tanıtım pozlarından daha çarpıcı bir özelliği var. Bu, Twain'in 2018 yılında geçirdiği ve sesinin kurtarılmasını sağlayan gırtlak operasyondan sonra hazırladığı ilk albüm. Yeri gelmişken... Twain'in sesini kaybetmesine bile neden olabilecek bu sorunun Lyme hastalığından kaynaklandığını da hatırlatalım.

Haberin Devamı

ŞARKI SÖYLEMEYİ YENİDEN ÖĞRENMİŞ

Twain, gırtlağından geçirdiği operasyonun iyileşme sürecinde şarkı söylemeyi yeniden öğrendiğini sözlerine ekledi. Şarkıcı o günlerle ilgili olarak şunları söyledi: "Albümün kayıtları sırasında her gün sesimi test ediyordum. Şarkı söylemeyi yeniden öğrendim. Bir gün, zamanın bir noktasında hastalığımın tekrarlayabileceğini de biliyorum." Hastalığı tekrarlayıp da sesini bir daha tehlikeye atarsa ne yapacağını bilmediğini saklamadı Shania Twain. "Yeniden bir operasyon geçirecek miyim geçirmeyecek miyim? O noktada sadece başka insanların albümlerinde seslendirmesi için şarkı mı yazacağım?"

Haberin Devamı

SESİNİN GELECEĞİ BELİRSİZ: Anlattığına göre sesinin geleceğiyle ilgili bu belirsizlik içinde yeni albümü Shania Twain için farklı bir önem taşıyor. Bu albümün yayınlanmasından sonra Twain, bu kez de bir ABD turnesine çıkacak.

'SIK SIK BAYILMAYA BAŞLADIM'

Shania Twain, sesini kaybetme tehlikesi bir yana başka sağlık sorunlarına da yol açan Lyme hastalığıyla 2003 yılından bu yana mücadele ediyor. Başlarda hastalığının ne olduğunun bulunması için uzun süre uğraştı. Twain sonradan kendisini konu alan bir belgeselde Lyme teşhisi almadan önce sahnede birkaç kez baygınlık geçirdiğini anlattı. O belgeselde şunları söyledi Twain: "Belirtiler korkunçtu. Sahnedeyken sürekli başım dönüyordu, baygınlık geçiriyordum. Hastalık sesimi de etkiledi. Şarkı söylerken sesimi kontrol etmekte zorlanıyordum. Bir daha asla şarkı söylemeyeceğimi bile düşündüm" diye konuştu.

Gözden Kaçmasın Bella Hadid oradan oraya koşturdu, gözünü hastanede açtı Haberi görüntüle

İşte o süreçte başka bir sorun daha yaşadı ünlü şarkıcı. 1993 yılında evlendiği yapımcı Robert Lange ile aralarındaki ilişki bozuldu. Çiftin bir oğlu vardı ama o bile evliliği kurtarmaya yetmedi. Çift, 2008 yılında yollarını ayırdı, iki yıl sonra resmen boşandılar. İşin daha da kötü yanı Lange, Twain'i başka bir kadın için terk etti. Bir yandan hastalık diğer yandan boşanma nedeniyle çok zor zamanlar geçirdi Twain. Kendi hayatını konu alan belgeselde kocasından boşanmayı "ölüm acısına" benzetti şarkıcı.

AŞK DÖRTGENİ: EN YAKIN ARKADAŞININ KOCASIYLA EVLENDİ, ARKADAŞI DA ONUN KOCASIYLA

Shania Twain, ikinci evliliğini 2011 yılında Frederic Thiebaud ile yaptı. Bu da bir tür skandal yarattı o dönemde. Çünkü bu evliliğin ardında çok tuhaf bir aşk dörtgeni vardı. Shania Twain'in kocası, onu şarkıcının çok iyi arkadaşı olan Marie Anne Thiebaud için terk etti. Shania Twain de sonradan kocasını elinden alan Marie Anne'in eski kocası Frederic ile evlendi.

FOTOĞRAYLAR: AVALON, SPLASH NEWS