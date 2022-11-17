GenÃ§ kÄ±zken plajda bile bikini giyemezdim, ama ÅŸimdi bu yarÄ± Ã§Ä±plak pozlarÄ± verdim

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50'LÄ° YAÅžLARINDAYAPTI

MÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±nÄ±n tecrÃ¼beli yÄ±ldÄ±zÄ±, bir sÃ¼redir Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±lÄ±n ÅŸubat ayÄ±nda piyasaya Ã§Ä±karacaÄŸÄ± yeni albÃ¼mÃ¼yle gÃ¼ndemin ilk sÄ±ralarÄ±nda. Bu yeni albÃ¼mÃ¼n bu kadar konuÅŸulmasÄ±nÄ±n bir nedeni, onun beÅŸ yÄ±l aradan sonra Ã§Ä±karacaÄŸÄ± ilk albÃ¼m olmasÄ±. Ama gÃ¼ndemi bu kadar meÅŸgul etmesinin en az bunun kadar Ã¶nemli bir nedeni daha var: ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n albÃ¼m kapaÄŸÄ± iÃ§in verdiÄŸi yapÄ± Ã§Ä±plak pozlar. Bunu50'li yaÅŸlarÄ±nda yapmasÄ± ise bir baÅŸka konu.

FOTOÄžRAFLARI OLAY OLDU

Bu Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±, 1980'lerde baÅŸladÄ±ÄŸÄ± kariyerini, deÄŸiÅŸen kuÅŸaklara raÄŸmen aynÄ± baÅŸarÄ±yla sÃ¼rdÃ¼ren Shania Twain... 57 yaÅŸÄ±ndaki Twain, beÅŸ yÄ±llÄ±k bir suskunluÄŸun ardÄ±ndan Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±lÄ±n ÅŸubat ayÄ±nda Ã§Ä±karacaÄŸÄ± yeni albÃ¼mÃ¼ Queen of Me ile mÃ¼zikseverlerle buluÅŸuyor. Ã–n hazÄ±rlÄ±k olarak bir sÃ¼redir, albÃ¼m kapaÄŸÄ±nÄ± ve tanÄ±tÄ±m iÃ§in Ã§ekilen pozlarÄ±nÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸÄ±yor Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±. Bu paylaÅŸÄ±mlarda en Ã§ok dikkat Ã§eken ayrÄ±ntÄ± Shania Twain'in yarÄ± Ã§Ä±plak poz vermiÅŸ olmasÄ±. Bunlardan birinde bir at Ã¼zerinde Ã§Ä±plak olarak gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor, diÄŸerinde de yine at binerken giydiÄŸi derin dekoltesi olan bir elbiseyle. AlbÃ¼mÃ¼nÃ¼n alternatif kapaklarÄ±ndan birinde de Ã¼zeri Ã§amurla kaplÄ± olarak objektif karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§miÅŸ Shania Twain.

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'GERÃ‡EÄžÄ°M ÅžU KÄ°: YAÅžLANIYORUM'

Konuk olarak katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± TalkShopLive adlÄ± programda Shania Twain, Ã§ok konuÅŸulan bu kapaklar ve 50'li yaÅŸlarÄ±nda bÃ¶yle pozlar vermeye kendisini yÃ¶nlendiren nedenler hakkÄ±nda konuÅŸtu. KanadalÄ± ÅŸarkÄ±cÄ± "Benim gerÃ§eÄŸim ÅŸu ki, yaÅŸlanÄ±yorum. Bu gerÃ§eÄŸi daha genÃ§ olduÄŸum yÄ±llarda fark etmeyi dilerdim" dedi. Twain, yaÅŸÄ± ilerledikÃ§e artÄ±k gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ konusunda daha az endiÅŸe ettiÄŸini ve diÄŸer insanlarÄ±n kendisine yÃ¶nelik eleÅŸtirilerinden daha az etkilendiÄŸini sÃ¶zlerine ekledi.

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'PLAJDA BÄ°LE BÄ°KÄ°NÄ° GÄ°YEMEYEN KIZLARDAN BÄ°RÄ°YDÄ°M'

Twain, sÃ¶yleÅŸide ilk genÃ§lik yÄ±llarÄ±nda kendisini hayatÄ±ndan bezdiren gÃ¼vensizliklerden de sÃ¶z etti. Bedensel gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼ konusunda ÅŸu anda sahip olduÄŸu kendine gÃ¼venin yerinde o zamanlar yeller estiÄŸini belirtti. ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± bu konuda ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi: " Ben kendine gÃ¼veni olmayan bir kÄ±zdÄ±m. Mesela plajda bile asla bikini giyemeyen genÃ§ kÄ±zlardan biriydim."

'DAHA GENÇKEN YAPMADIM, ÅžÄ°MDÄ° YAPIYORUM': Sonra da albüm için verdiÄŸi pozlara deÄŸinerek "Bunu daha gençken yapmadÄ±m, o zaman ÅŸimdi yapacaÄŸÄ±m. Kendimi olduÄŸum gibi rahat hissediyorum ve bunu göstereceÄŸim" diyerek pozlarÄ±n altÄ±nda yatan nedeni ifade etti.





'BENÄ°M GÄ°BÄ° HÄ°SSEDEN Ä°NSANLARLA PAYLAÅžTIM'

Shania Twain, yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±nsadece Ã§amura bulanÄ±p Ã§Ä±plak poz vermek olduÄŸunu belirtti. Bunun kendisi iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir cesaret Ã¶rneÄŸi olduÄŸunu saklamadÄ± Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±. "Ben kendini teÅŸhir etmeyi seven biri deÄŸilim. Bu sadece benim kendime verdiÄŸim bir mesajdÄ±. Åžimdi kendimi, kendi tenimin iÃ§inde, olduÄŸum gibi rahat hissetme zamanÄ±. Ve bunu tÄ±pkÄ± benim gibi kendine gÃ¼veni olmayan insanlarla paylaÅŸtÄ±m." diye konuÅŸtu.

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'BUNU YAÅžAMAM GEREKÄ°YORDU'

Shania Twain, sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re, ÅŸimdi kendi bedeninden hoÅŸnut ve yaÅŸlanma nedeniyle meydana gelen deÄŸiÅŸiklikler konusunda da utangaÃ§ deÄŸil. Bu konudaki gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini ÅŸu kelimelerle anlattÄ± Twain "Kendime sÃ¼rekli ÅŸu mesajÄ± tekrarlamak bir baÅŸlangÄ±Ã§tÄ±:' Tamam... Kendi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼mden memnunum, kendimle barÄ±ÅŸÄ±ÄŸÄ±m.' Ama bunu kendime ve baÅŸka insanlara bu ÅŸekilde sÃ¶ylemekle yetinemezdim. Bunu yaÅŸamam gerekiyordu."

'DAHA YAÅžLIYKEN YAPINCA NEDEN RAHATSIZ EDÄ°CÄ° OLSUN?': Shania Twain, kariyerinin baÅŸÄ±nda What Made You Say That? adlÄ± ÅŸarkÄ±nÄ±n klibinde sütyen giymeden kamera karÅŸÄ±sÄ±na geçtiÄŸini hatÄ±rlattÄ±. Sonra da sözlerini ÅŸöyle noktaladÄ±: "O halde buna benzer bir ÅŸeyi gençken deÄŸil de daha ileri yaÅŸtayken yapmÄ±ÅŸ olmam neden rahatsÄ±z edici olsun ki?"

SESÄ°NÄ° KURTARMAK Ä°Ã‡Ä°N OPERASYON GEÃ‡Ä°RDÄ°

Shania Twain'in bu yeni albÃ¼mÃ¼nÃ¼n, kapak ve tanÄ±tÄ±m pozlarÄ±ndan daha Ã§arpÄ±cÄ± bir Ã¶zelliÄŸi var. Bu, Twain'in 2018 yÄ±lÄ±nda geÃ§irdiÄŸi ve sesinin kurtarÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlayan gÄ±rtlak operasyondan sonra hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± ilk albÃ¼m. Yeri gelmiÅŸken... Twain'in sesini kaybetmesine bile neden olabilecek bu sorunun Lyme hastalÄ±ÄŸÄ±ndan kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± da hatÄ±rlatalÄ±m.

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ÅžARKI SÃ–YLEMEYÄ° YENÄ°DEN Ã–ÄžRENMÄ°Åž

Twain, gÄ±rtlaÄŸÄ±ndan geÃ§irdiÄŸi operasyonun iyileÅŸme sÃ¼recinde ÅŸarkÄ± sÃ¶ylemeyi yeniden Ã¶ÄŸrendiÄŸini sÃ¶zlerine ekledi. ÅžarkÄ±cÄ± o gÃ¼nlerle ilgili olarak ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi: "AlbÃ¼mÃ¼n kayÄ±tlarÄ± sÄ±rasÄ±nda her gÃ¼n sesimi test ediyordum. ÅžarkÄ± sÃ¶ylemeyi yeniden Ã¶ÄŸrendim. Bir gÃ¼n, zamanÄ±n bir noktasÄ±nda hastalÄ±ÄŸÄ±mÄ±n tekrarlayabileceÄŸini de biliyorum." HastalÄ±ÄŸÄ± tekrarlayÄ±p da sesini bir daha tehlikeye atarsa ne yapacaÄŸÄ±nÄ± bilmediÄŸini saklamadÄ± Shania Twain. "Yeniden bir operasyon geÃ§irecek miyim geÃ§irmeyecek miyim? O noktada sadece baÅŸka insanlarÄ±n albÃ¼mlerinde seslendirmesi iÃ§in ÅŸarkÄ± mÄ± yazacaÄŸÄ±m?"

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SESÄ°NÄ°N GELECEÄžÄ° BELÄ°RSÄ°Z: AnlattÄ±ÄŸÄ±na göre sesinin geleceÄŸiyle ilgili bu belirsizlik içinde yeni albümü Shania Twain için farklÄ± bir önem taÅŸÄ±yor. Bu albümün yayÄ±nlanmasÄ±ndan sonra Twain, bu kez de bir ABD turnesine çÄ±kacak.

'SIK SIK BAYILMAYA BAÅžLADIM'

Shania Twain, sesini kaybetme tehlikesi bir yana baÅŸka saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±na da yol aÃ§an Lyme hastalÄ±ÄŸÄ±yla 2003 yÄ±lÄ±ndan bu yana mÃ¼cadele ediyor. BaÅŸlarda hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ne olduÄŸunun bulunmasÄ± iÃ§in uzun sÃ¼re uÄŸraÅŸtÄ±. Twain sonradan kendisini konu alan bir belgeselde Lyme teÅŸhisi almadan Ã¶nce sahnede birkaÃ§ kez baygÄ±nlÄ±k geÃ§irdiÄŸini anlattÄ±. O belgeselde ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi Twain: "Belirtiler korkunÃ§tu. Sahnedeyken sÃ¼rekli baÅŸÄ±m dÃ¶nÃ¼yordu, baygÄ±nlÄ±k geÃ§iriyordum. HastalÄ±k sesimi de etkiledi. ÅžarkÄ± sÃ¶ylerken sesimi kontrol etmekte zorlanÄ±yordum. Bir daha asla ÅŸarkÄ± sÃ¶ylemeyeceÄŸimi bile dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼m" diye konuÅŸtu.

Ä°ÅŸte o sÃ¼reÃ§te baÅŸka bir sorun daha yaÅŸadÄ± Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±. 1993 yÄ±lÄ±nda evlendiÄŸi yapÄ±mcÄ± Robert Lange ile aralarÄ±ndaki iliÅŸki bozuldu. Ã‡iftin bir oÄŸlu vardÄ± ama o bile evliliÄŸi kurtarmaya yetmedi. Ã‡ift, 2008 yÄ±lÄ±nda yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±, iki yÄ±l sonra resmen boÅŸandÄ±lar. Ä°ÅŸin daha da kÃ¶tÃ¼ yanÄ± Lange, Twain'i baÅŸka bir kadÄ±n iÃ§in terk etti. Bir yandan hastalÄ±k diÄŸer yandan boÅŸanma nedeniyle Ã§ok zor zamanlar geÃ§irdi Twain. Kendi hayatÄ±nÄ± konu alan belgeselde kocasÄ±ndan boÅŸanmayÄ± "Ã¶lÃ¼m acÄ±sÄ±na" benzetti ÅŸarkÄ±cÄ±.

AÅžK DÃ–RTGENÄ°: EN YAKIN ARKADAÅžININ KOCASIYLA EVLENDÄ°, ARKADAÅžI DA ONUN KOCASIYLAÂ

Shania Twain, ikinci evliliÄŸini 2011 yÄ±lÄ±nda Frederic Thiebaud ile yaptÄ±. Bu da bir tÃ¼r skandal yarattÄ± o dÃ¶nemde. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu evliliÄŸin ardÄ±nda Ã§ok tuhaf bir aÅŸk dÃ¶rtgeni vardÄ±. Shania Twain'in kocasÄ±, onu ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n Ã§ok iyi arkadaÅŸÄ± olan Marie Anne Thiebaud iÃ§in terk etti. Shania Twain de sonradan kocasÄ±nÄ± elinden alan Marie Anne'in eski kocasÄ± Frederic ile evlendi.

FOTOÄžRAYLAR: AVALON, SPLASH NEWS

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