Bella Hadid oradan oraya koşturdu, gözünü hastanede açtı

KATAR'DA YENİ YAŞINI KUTLADI, SONRA ÇEKİME KOŞTU

Bella Hadid, daha kısa bir süre önce sevgilisi Marc Kalman ile birlikte Katar'a gidip doğum gününü kutlamış, geçen cumartesi günü de ABD; Santa Monica'da bir çekime giderken objektiflere takılmıştı. Model Gigi Hadid'in küçük kardeşi Bella, son yaptığı Instagram paylaşımıyla takipçilerini hem şaşırttı hem de telaşlandırdı.

Bella Hadid, sosyal medya hesabının "hikayeler" bölümünde hastane odasında çekilen fotoğraflarını paylaştı. Fotoğraflardan birinde Hadid, yatağının üzerinde otururken görülüyor. Sağ kolunda bandaj olan Hadid'in sırtı ise küçük küçük ağrı kesici bantlarla kaplı. Bir başka paylaşımda bacağındaki morlukları gözler önüne serdi Bella Hadid. Sonra da kendisine verilen bir ünite kanın fotoğrafına yer verdi.

LYME HASTALIĞI YÜZÜNDEN Mİ?

Her ne kadar Bella Hadid bu duruma nasıl geldiğini kendisi açıklamasa da yıllardır mücadele ettiği Lyme hastalığı nedeniyle bu halde olduğu tahmin ediliyor. İnternetteki magazin bloglarına göre, Bella Hadid, bu hastalık yüzünden hayat tarzına ve yediğine içtiğine çok dikkat etmek zorunda. Fakat mesleği yüzünden dünyanın farklı kentlerine seyahat edip çalışmak zorunda olan Hadid, bu programına kimi zaman uyamıyor. Durum böyle olunca da hastalığı nüksediyor.

ANNESİ DE AYNI HASTALIKLA MÜCADELE EDİYOR

Bella Hadid'in mücadele ettiği Lyme hastalığı annesi Yolanda Hadid ile kardeşi Anwar Hadid'de de var. Bağışıklık sistemini etkileyen ve insanı zayıf zamanında "vuran" bu hastalıkla 2012 yılından bu yana mücadele ediyor Bella Hadid. Bu, kene ısarması sonucu insana geçen ve "Borrelia burgdorferi" adlı bakterinin yol açtığı bir hastalık. Hastalığı hedef organları cilt, merkezi sinir sistemi, göz ya da kalp gibi organlar. Hastalık alevlendiğinde eklemlerde şişlik ve sıvı birikimi oluyor ve hasta hareket etmekte zorlanıyor.

YILLAR SONRA DA BELİRTİLER DEVAM EDİYOR: Bir kısım hastalarda, belirtiler tedaviden aylar ya da yıllar sonra devam edebiliyor. Bu belirtiler kas ağrıları, kireçlenme, boyun tutulması, zihinsel arazlar, sinirsel şikayetler ve aşırı yorgunluğu içerebilir. Ayrıca bakterinin kansere neden olduğu şeklinde bulgulara da rastlanmıştır.

ANNESİ YOLANDA KİTAP BİLE YAZDI

Bella Hadid'in annesi Yolanda da uzun süredir bu hastalıkla mücadele ediyor. Hatta yaşadıklarını ‘Believe Me: My Battle with the Invisible Disability of Lyme Disease’ (Bana İnanın: Lyme Hastalığının Görünmez Engeliyle Savaşım) adlı kitabında da satırlara döktü. 2016 yılında piyasaya çıkan bu kitabına Yolanda Hadid'in kızı Bella da o dönemde şunları söylemişti. Annemle çok gurur duyuyorum. Bu kitap senin için inanılmaz bir günü işaretledi. Seni yatağında görür ve geçtiğimiz 5 sene boyunca şunu düşünürdüm: Neden böyle bir şey bu meleğin başına geldi? Yapabileceğim hiçbir şey olmadığını düşünür ve kendi kendime ağlardım.’

'HASTALIK BENİ GÜZELLEŞTİRDİ': Bella Hadid, daha önce yaptığı bir açıklamada Lyme hastalığı yüzünden "güzelleştiğini" ileri sürmüştü. Bella Hadid, hastalık nedeniyle daha sağlıklı yaşamaya ve beslenmeye çabaladığını bunun da fiziksel görüntüsünü olumlu etkilediğini belirtmişti.

Hadid, gecenin 3’ünde annesi kımıldayacak gücü bulamadığında onu nasıl hastaneye yetiştirdiğini de sözlerine ekledi: ‘Lyme hastalığı bende de var ve son iki yıldır bu hastalık ata binmemi, okula gitmemi ve tutkunu olduğum pek çok işi yapmamı engelledi. Sen, bana inanan ve neler yaşadığımı anlayan tek insandın. Bu kitap sayesinde dünyanın dört bir yanında Lyme hastalığı nedeniyle zor günler geçiren çocuklar ve aileler yalnız olmadıklarını anlayacaklar. Seni seviyorum anne.’

ONA DA LYME TEŞHİSİ KONULMUŞTU

Lyme hastalığıyla mücadele eden ünlülerden biri de Justin Bieber. Hailey Baldwin ile evli olan Bieber, birkaç yıl önce kendisine kötü yorum yapan kişilere seslenip "Onlar bana LYME HASTALIĞI teşhisi konulduğundan haberdar değil" demişti. Justin Bieber bunun "cildini, beyin fonksiyonunu, enerjisini ve tüm sağlığını etkileyen" kronik bir rahatsızlık olduğunu belirtti gerçeği açıkladığı sosyal medya paylaşımında.Yaşadıklarını, YouTube'da yayınlayacağı belgesel tarzındaki video serisinde anlatacağını aktaran Bieber, "Savaştığım ve üstesinden geldiğim her şeyi öğrenebilirsiniz." ifadesini kullandı.Justin Bieber'ın eşi model Hailey Bieber, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla eşine destek verdi ve "Lyme hastalığının ciddiyetini önemsiz gibi lanse etmeye çalışanlara" tepki göstererek, "Lütfen araştırmanızı yapın ve yıllarca bu hastalıktan musdarip olanların hikayelerini dinleyin." ifadesini kullandı.

ONLARIN DA HASTALIKLARI VAR: Gösteri dünyasının, dışarıdan bakıldığında kusursuz hayatlar yaşıyor gibi görünen ünlüleri bu tür ender hastalıklarla mücadele ediyor. Bazıları bu durumu uzun süre kamuoyunun gözünden uzak tutarken kimi zaman da bir noktada gerçeği açıklıyorlar.

ATAK GEÇİRİRKEN YARDIMA İHTİYAÇ DUYUYOR

Bu tür nadir hastalıklarla mücadele edenlerden biri de Lena Dunham. Oyuncu ve yönetmen en çok fazla kiloları yüzünden eleştiri oklarını üzerine çekiyor. Bunun ardındaki nedeni de bir süre önce yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla açıkladı Dunham. Dunham "O paparazzi fotoğrafları yüzünden mahcup olmayı seçebilirdim. Zaten bunları yayınlayarak yapılmak istenen ilk şey de bu. Ama aslında bunu seçmiyorum. Yalan da söyleyebilirdim. O görüntümün Cadılar Günü ile ilgili olduğunu belirtebilirdim. İnanmaz mıydınız? Ama gerçek şu: Hastalığımla mücadele ettiğimde halatın nasıl olduğunu gösteren bir fotoğraf bu."Lena Dunham, Enler Danlos Sendromu denilen bir genetik hastalığı olduğunu ve ataklar geçirirken yardıma ihtiyaç duyduğunu da belirtti. 33 yaşındaki Dunham, yaşadığı bu sorunların hayallerini gerçekleştirmesine ve hayattan keyif almasına engel olmadığını bir günde birkaç hayat yaşanabildiğini belirtti. Metnin sonunda da takipçilerine günlerinin nasıl geçtiğini sordu.

EHLER DANLOS SENDROMU: Genetik olan bu hastalık, bağ dokularındaki kusurlar ve hafif gevşek eklemlerden hayati tehlike oluşturan durumlara kadar birçok soruna neden olur. Bu hastalığa yakalanan kişiler yüksek derecede esnek bir cilt yapısına sahiptir. Bazı durumlarda ciltleri kolayca morarabilir. Yara iyileşmelerinde probleme neden olan Ehler Danlos Sendromu, vücudun çeşitli yerlerinde hayatı zorlaştıran acılara da neden olabilir.

BÖBREK NAKLİ OLDU

Selena Gomez'in sağlık sorunu da yine kendisinin yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıktı. Gençliğin gözde yıldızlarından Gomez, böbrek nakli olmuştu. En yakın arkadaşı Francia Raisa, ona böbreğini verdi ve Gomez de nakil oldu. Genç yıldızın böbreğinin bu kadar erken iflas etmesinin nedeni ise lupus hastalığı idi. Kronik bir hastalık olan lupus, Gomez'in iç organlarını da etkilemiş ve böbrekleri iflas etmişti. Gomez, hayatı boyunca tedavisini sürdürüp hastalığını kontrol altında tutmak zorunda. Çünkü lupus, kronik bir hastalık. Genç yıldız, sağlık sorunları nedeniyle depresyona da girdi ve bir klinikte tedavi gördü.

BÖBREK NAKLİ OLAN BİR BAŞKA ÜNLÜ

Sarah Hyland, böbrek displazisi denilen bir sağlık sorunuyla mücadele ediyor. Genç yıldız, iki kez böbrek nakli olduğunu açıklamıştı.

O DA TEDAVİ GÖRDÜ

Gigi Hadid Hashimoto hastalığıyla mücadele etti. Bu hastalık, tiroid yetmezliğinin en önde gelen nedenlerinden biri. Hoshimoto hastalığı da ömür boyu kontrol edilmesi gereken bir sağlık sorunu.

BAŞINDAN BERİ GİZLEMEDİ

Geleceğe Dönüş serisinin yıldızı Michael J. Fox, uzun süredir Parkinson hastalığıyla mücadele ediyor. Michael J Fox, 1991 yılında Parkinson'a yakalandığını açıkladı. 2000 yılında mesleğini tamamen bırakıp kendini bu hastalıkla mücadeleye adadı.





ÇOCUKLARI İÇİN DE ENDİŞELİ

Diyabet hastası ünlülerden biri de Halle Berry. Kendi hayatına ve beslenmesine çok dikkat eden Berry'nin, hastalığın kalıtsal özelliğini de göz önüne alarak çocuklarının beslenmesini de sıkı şekilde denetliyor.

Nick Jonas tip 1 diyabet hastası. Genç yıldız düzenli olarak tedavisini sürdürüyor.

Tom Hanks de kısa bir süre önce tip 2 diyabet hastası olduğunu açıklamıştı.





BABA OLMAYI BEKLERKEN HASTALIĞINI ÖĞRENDİ

Ünlü müzisyen Ozzy Osbourne ile Sharon Osbourne'un oğlu Jack ise MS hastası. Üstelik de bunu eşi Lisa ile birlikte ilk bebeklerinin dünyaya gelişinin heyecanını yaşarken öğrendi. Henüz 33 yaşında olan Osbourne hastalığı ile ilgili deneyimlerini sosyal medyada da paylaşıyor zaman zaman.

Selma Blair de MS hastası olduğunu açıkladı ve bu konudaki farkındalık kampanyalarında görev üstleniyor.

Christina Applegate de MS hastası olduğunu kısa bir süre önce sosyal medyadan duyurmuştu.

Melanie Griffith, epilepsi hastası. Zaman zaman nöbet geçirdiğini kendisi açıklamıştı.

HASTALIĞI ŞÖHRET OLMASINDA ROL OYNADI

Top model Winnie Harlow, derisindeki renk değişikliklerine neden olan vitiligo hastalığıyla mücadele ediyor. Fakat onun bu hastalığı, elde ettiği şöhrete katkı sağladı.

FOTOĞRAFLAR: AVALON, MEGA NEWS AGENCY, SPLASH NEWS, INSTAGRAM