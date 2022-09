Ünlü oyuncu tekerlekli sandalyede: Kesin tedavisi yok, yüzleştim ve kabullendim

PARKINSON ARAŞTIRMALARI YAPAN BİR VAKIF KURDU: Michael J. Fox, hastalıkla mücadelesini anlatan ‘No Time Like the Future: An Optimist Considers Mortality’ adlı bir kitap kaleme aldı. 2000 yılında da Parkinson araştırmaları için kendi adını taşıyan bir vakıf kurdu. Geleceğe Dönüş serisinin yanı sıra Teen Wolf, Doc Hollywood, Mars Attacks! gibi yapımlarda da rol alan Fox, Lucky Man: A Memoir, Always Looking Up: The Adventures of an Incurable Optimist gibi kitapları da bulunuyor.