Bebek, aÅŸkÄ± ateÅŸledi: Bir an bile uzak duramadÄ±lar

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KIYAFETÄ°YLE Ä°LGÄ° Ã‡EKTÄ°

Kelimenin tam anlamÄ±yla karnÄ± burnunda olan Lima, yine iddialÄ± bir kÄ±yafet giydi. Lima'nÄ±n tercihi bu kez taÅŸlÄ± ayrÄ±ntÄ±larÄ±yla dikkat Ã§eken Nicolas Jebran imzalÄ± bir gece kÄ±yafeti oldu. Ä°ki yÄ±l Ã¶nce Victoria's Secret podyumundan gÃ¶zyaÅŸlarÄ± iÃ§inde emekli olan Adriana Lima'nÄ±n kÄ±yafetine uygun renkli takÄ±larÄ± da gÃ¶zden kaÃ§madÄ±.

KIRMIZI HALIDA ROMANTÄ°K ANLAR

Lima ve sevgilisi Lemmers ile ilgili dikkat Ã§eken bir baÅŸka ayrÄ±ntÄ± da Ã§iftin samimi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri oldu. Zaman zaman birbirlerini Ã¶pÃ¼cÃ¼klere boÄŸan ve sarÄ±lan Ã§ift, kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da romantik anlar yaÅŸadÄ±.

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BEBEK AÅžKI ALEVLENDÄ°RDÄ°

Adriana Lima'nÄ±n sevgilisi Andre Lemmers'Ä±n ise ellerini sÄ±k sÄ±k Ã¼nlÃ¼ modelin artÄ±k iyice bÃ¼yÃ¼yen karnÄ±na gÃ¶tÃ¼rmesi de dikkatlerden kaÃ§madÄ±. Ã‡iftin sergilediÄŸi bu mutluluk pozlarÄ± da "Bebek, aÅŸklarÄ±nÄ± alevlendirdi" yorumlarÄ±na neden oldu

Ã–NCEKÄ° GALADA DA KARNINI GÃ–ZLER Ã–NÃœNE SERMÄ°ÅžTÄ°

Adriana Lima ile Andre Lemmers, daha Ã¶nce de festival kapsamÄ±nda gÃ¶sterilen Top Gun: Maverick filminin galasÄ±na katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. O galada da siyah ve karnÄ±nÄ± tamamen aÃ§Ä±kta bÄ±rakan giysisiyle hafÄ±zalara kazÄ±nmÄ±ÅŸtÄ± Lima. Hatta yaptÄ±ÄŸÄ± Instagram paylaÅŸÄ±mÄ±nda bu tÃ¼r iddialÄ± hamile kÄ±yafetleriyle Ã§ok dikkat Ã§eken Rihanan'ya da teÅŸekkÃ¼r etmiÅŸti.

'KAPIYI AÃ‡TIÄžIN Ä°Ã‡Ä°N TEÅžEKKÃœRLER RIHANNA'

Lima o siyah elbiseyle Ã§ekilen bir fotoÄŸrafÄ±na Instagram sayfasÄ±nda yer verip " KapÄ±yÄ± aÃ§tÄ±ÄŸÄ±n iÃ§in teÅŸekkÃ¼rler Rihanna. GÃ¶bek dÄ±ÅŸarÄ±" mesajÄ±nÄ± yazmÄ±ÅŸtÄ±. Adriana Lima'nÄ±n o paylaÅŸÄ±mÄ±nda daha Ã¶nce de gÃ¼ndem olan ve hamileliÄŸine raÄŸmen kaybolmayan karÄ±n kaslarÄ± yine dikkat Ã§ekmiÅŸti.

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BEBEÄžÄ°N CÄ°NSÄ°YETÄ°NÄ° SOSYAL MEDYADAN DUYURMUÅžLARDI

Adriana Lima ve Andre Lemmers, geÃ§en ay bekledikleri bebeÄŸin cinsiyetini bir sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±yla duyurmuÅŸtu. Buna gÃ¶re Ã§ift, bir erkek bebek bekliyor. Ã‡iftin mutlu haberi duyurduÄŸu videoda Lima'nÄ±n eski eÅŸi Marko Jaric ile olan evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen kÄ±zlarÄ± Valentina ve Sienna ile Lemmers'Ä±n eski iliÅŸkisinden dÃ¼nyaya gelen iki Ã§ocuÄŸu da yer almÄ±ÅŸtÄ±.

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TESTÄ° GÃ–STERDÄ°

Victoria's Secret podyumuna en uzun sÃ¼re Ã§Ä±kan modellerden biri olarak tarihe geÃ§en ve son defilesinde gÃ¶zyaÅŸlarÄ± iÃ§inde seyircilerine veda eden Lima, mutlu haberi ÅŸubat ayÄ±nda Tiktok sayfasÄ±ndan duyurdu. Videoda Ã¼zerinde beyaz bir bornoz olan Adriana Lima, makyajsÄ±z yÃ¼zÃ¼yle elindeki hamilelik testini kameraya gÃ¶sterirken gÃ¶rÃ¼lÃ¼yordu. Testte "hamile" kelimesi dikkat Ã§ekiyordu.

GEÇEN YIL DA SÖYLENTÄ° ÇIKMIÅžTI: Bir süre Metin Hara ve Emir Uyar gibi Türk sevgilileriyle gündeme gelen Lima, yeni sevgilisi yapÄ±mcÄ± Andre Lemmers ile ilk kez geçen yÄ±l eylül ayÄ±nda düzenlenen 78. Venedik Film Festivali'nde kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±ya çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±. O günlerde aldÄ±ÄŸÄ± kilolarla dikkat çeken Lima'nÄ±n hamile olduÄŸu iddialarÄ± ortaya atÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Lima bebek sürprizini bu iddialarÄ±n ortaya atÄ±lmasÄ±ndan 5 ay sonra yaptÄ±.

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ARDI ARDINA Ä°KÄ° TÃœRK SEVGÄ°LÄ°

Adriana Lima ile sadece TÃ¼rkiye'de deÄŸil tÃ¼m dÃ¼nyada ilgi odaÄŸÄ± olan Metin Hara aÅŸkÄ± 2017 yÄ±lÄ±nda beklenmedik bir ÅŸekilde ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Ä°kilinin tanÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ± ise aÅŸkÄ±n ortaya Ã§Ä±kmasÄ±ndan Ã¶nce olmuÅŸtu. Metin Hara bu tanÄ±ÅŸmayÄ± katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir TV programÄ±nda anlatmÄ±ÅŸtÄ±. Piyasaya Ã§Ä±kan kitabÄ±nÄ±n tanÄ±tÄ±mÄ± iÃ§in sÄ±k sÄ±k Los Angeles'a giden Hara, bu sÃ¼reÃ§te birÃ§ok Ã¼nlÃ¼yle tanÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ÅŸte bunlardan biri de Adriana Lima'ydÄ±. Ã‡ift, TÃ¼rkiye'ye birlikte tatil yaptÄ±. Hatta birbirlerinin aileleri ile tanÄ±ÅŸtÄ±lar. Hara ile Lima'nÄ±n aÅŸkÄ± bir buÃ§uk yÄ±l kadar sÃ¼rdÃ¼. Ama sonra araya mesafeler ve belli ki bazÄ± anlaÅŸmazlÄ±klar girdi. SonuÃ§ olarak Adriana Lima ile Metin Hara iliÅŸkisi, baÅŸladÄ±ÄŸÄ± gibi beklenmedik bir ÅŸekilde sona erdi. Lima bu ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±n ardÄ±ndan yine herkesi ÅŸaÅŸÄ±rtan bir adÄ±m attÄ± ve bu kez de TÃ¼rk iÅŸ insanÄ± Emir Uyar ile el ele gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. Fakat bu aÅŸk da kÄ±sa sÃ¼rdÃ¼.

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Ã–ZEL HAYATI HEP GÃœNDEMDE

2019 yÄ±lÄ±nda kariyeri iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli bir dÃ¶nÃ¼m noktasÄ± olan Victoria's Secret podyumundan gÃ¶zyaÅŸlarÄ± iÃ§inde emekli olan Adriana Lima her zaman dÃ¼nya medyasÄ±nÄ±n ilgi odaÄŸÄ± oldu. Ãœstelik sadece kariyeriyle deÄŸil Ã¶zel hayatÄ±yla da. Adriana Lima, basketbol yÄ±ldÄ±zÄ± Marko Jaric ile evlenmeden Ã¶nce Liechtenstein Prensi Wenzeslaus ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± aÅŸkla uzun sÃ¼re konuÅŸulmuÅŸtu. Hatta Prens'in evlilik teklifini reddedince gÃ¼ndemdeki yerini daha da saÄŸlamlaÅŸtÄ±rdÄ±. Yani eÄŸer Lima Prens'e "evet" deseydi, bugÃ¼n Avrupa'nÄ±n o kÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼k Ã¼lkesinde prenses olarak yaÅŸayacaktÄ±.

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EVLENÄ°NCEYE KADAR BEKARETÄ°NÄ° KORUMA SÃ–ZÃœNÃœ TUTTU

Lima'nÄ±n Ã¶zel hayatÄ±yla ilgili Ã§ok konuÅŸulan bir baÅŸka ayrÄ±ntÄ± da onun evleninceye kadar bekaretini korumak istediÄŸini sÃ¶ylemesiydi. KocasÄ± Marko Jaric ile evleninceye kadar sÃ¶zÃ¼nÃ¼ tuttu. Bu evlilikten iki kÄ±zlarÄ± oldu Ã§iftin. Fakat dÃ¼nyanÄ±n gÄ±ptayla baktÄ±ÄŸÄ± evlilik beklenmedik bir ÅŸekilde bitti. Sonradan gÃ¼nlÃ¼k konuÅŸmaya bile giren o deyimin ortaya Ã§Ä±kmasÄ±na neden oldu: Adriana Lima'nÄ±n bile aldatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir dÃ¼nyada..." DÃ¼nyanÄ±n en gÃ¼zel kadÄ±nlarÄ±ndan biri olan Adriana Lima, gerÃ§ekten de kocasÄ± Marko Jaric tarafÄ±ndan aldatÄ±ldÄ±. Ãœstelik de bir deÄŸil birkaÃ§ kez. Lima, bir reklam Ã§ekimi iÃ§in TÃ¼rkiye'ye geldiÄŸi sÄ±rada Jaric onu iki kez aldattÄ±. Bunun Ã¼stÃ¼ne bir de Miami'deki komÅŸusuyla aldatÄ±nca Lima onu affetmedi. Hatta o sÃ¼reÃ§te Lima'nÄ±n yakÄ±n arkadaÅŸlarÄ±na "Onu bir kez affettim, bir daha affetmem" dediÄŸi de basÄ±na yansÄ±dÄ±. Bu ÅŸekilde Adriana Lima ile Marko Jaric'in 2009 yÄ±lÄ±nda baÅŸlayan evliliÄŸi 2016'da bitti.

AÅžKLARI KONUÅžULDU

Bu arada Adriana Lima'nÄ±n adÄ± Ryan Seacrest, Derek Jeter hatta Justin Bieber ile aÅŸk sÃ¶ylentilerine bile karÄ±ÅŸtÄ±. Fakat Lima bu iddialar hakkÄ±nda tek kelime bile etmedi. BirkaÃ§ kez Matt Harvey ile el ele gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. Ama Lima, aÅŸk hayatÄ±yla ilgili konuÅŸmamayÄ± tercih etti genellikle.

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